Несколько сирийских снарядов вновь упали на израильскую часть Голан

Несколько снарядов, выпущенных из Сирии, разорвались на открытой местности в северной части Голанских высот. Информации о пострадавших не поступало,

Армия отразила крупную атаку Нусры на город Аль-Баас в провинции Кунейтра. Армия приняла бой с террористами. Нападавшие понесли потери. Отразить атаки помогла авиация и артиллерия,