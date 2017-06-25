20:02 25 июня

Несколько сирийских снарядов вновь упали на израильскую часть Голан

Контролируемая Израилем часть Голанских высот вновь подверглась беспорядочному обстрелу с территории Сирии, передает РИА Новости сообщение израильского командования.

Несколько сирийских снарядов вновь упали на израильскую часть Голан


В Минобороны полагают, что, как и накануне, «произошел случайный перелет снарядов через разделительную линию в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции».


Несколько снарядов, выпущенных из Сирии, разорвались на открытой местности в северной части Голанских высот. Информации о пострадавших не поступало,
говорится в сообщении.

Накануне через границу перелетело около десятка снарядов. Израильские военные назвали обстрел «посягательством на суверенитет страны» и в ответ точечными ударами с воздуха уничтожил два сирийских танка и крупнокалиберный пулемет.

Как сообщил в субботу источник агентства, армия САР отбила мощную атаку террористов «Джебхат ан-Нусра» (группировка запрещена в РФ) на город Аль-Баас в районе Голанских высот.

Армия отразила крупную атаку Нусры на город Аль-Баас в провинции Кунейтра. Армия приняла бой с террористами. Нападавшие понесли потери. Отразить атаки помогла авиация и артиллерия,
сказал источник.

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 166

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  1. Холуай Сегодня, 17:13
    Зачем они это делают?
    Холуай
    1. Тралл Сегодня, 17:23
      Цитата: Холуай
      Зачем они это делают?

      Воюют.
      Если Израиль хочет побыстрее исключить подобные перелеты снарядов, то пусть или поможет сирийскому правительству уничтожить боевиков, или пусть сбивает снаряды своим хваленым ПРО.
      Тралл
      1. Владимир16 Сегодня, 17:31
        израильскую часть Голан
        Контролируемая Израилем часть Голанских высот вновь подверглась беспорядочному обстрелу с территории Сирии

        Автор получает от Израиля сикели или просто прогнуться решил?
        Когда это Голаны стали израильскими? Что за враньё?
        Может Россия признала эту оккупацию? Редакторы, что думают по этому поводу? Очнитесь. Или сейчас мне предупреждение напишет редактор? Что будет не удивительно.
        Оккупированная Израилем территория Сирии.
        Владимир16
        1. Арон Заави Сегодня, 17:46
          Цитата: Владимир16

          Когда это Голаны стали израильскими? Что за враньё?
          Может Россия признала эту оккупацию? Редакторы, что думают по этому поводу? Очнитесь. Или сейчас мне предупреждение напишет редактор? Что будет не удивительно.
          Оккупированная Израилем территория Сирии.
          Голаны израильские со времен царя Соломона. Это при нем эта территория отошла Израилю по договору с финикийцами.
          И какая нам разница что признала Россия? Вот США не признает Крым российским , а Япония не признает Курилы и что ? Как вам это мешает?
          Арон Заави
          1. Владимир16 Сегодня, 17:48
            О! А Вы внучатый племянник и у Вас есть дарственная на Голаны подписанная лично Соломоном. А все международные соглашения это хрень и неправда. Вы то со времен Соломона! Или Сулеймана? Вы уверены что его звали именно Соломон. У масульман не интересовались?

            Вся ваша бравада по поводу матрасов и японцев гроша ломанного не стоит.
            Вы то на русском сайте. Помните? Значит тянет что-то Вас к нам. Не нас к Вам, а именно Вас к нам. Так вот у русских есть поговорка:
            - не кусай руку, которая тебя кормит, и тебя не пнёт нога, которой принадлежит эта рука.
            Владимир16
            1. Inok10 Сегодня, 17:57
              Цитата: Владимир16
              О! А Вы внучатый племянник и у Вас есть дарственная на Голаны подписанная лично Соломоном.

              ... не ... ранее "песня" про Голаны звучала с другим текстом ... Родшильды купили и подарили "племю Израилеву" ... даже обещали купчую предъявить ... во только ни как ... теперь уже Соломон-Царь ... ну чистой воды - Папуасы ... tongue
              Цитата: Арон Заави
              Голаны израильские со времен царя Соломона. Это при нем эта территория отошла Израилю по договору с финикийцами.

              ... Да, шо Вы говорите Арон ? ... таки Вам мое почтение с Кисточкой ... hi ... таки так можно и на Антарктиду претензии заявить, роду Израилеву ... laughing
              Цитата: Арон Заави
              И какая нам разница что признала Россия?

              ... таки так смело ... что прям посмеяться хочется ... "ИзраИль понад Усе" ... lol
              Цитата: Арон Заави
              Вот США не признает Крым российским , а Япония не признает Курилы и что ? Как вам это мешает?

              ... не путаем Предмет и Палец ... Арон, Вы уж почти взрослый мальчик совсем ... tongue
              Inok10
            2. Арон Заави Сегодня, 18:40
              Цитата: Владимир16
              .
              Вы то на русском сайте. Помните? Значит тянет что-то Вас к нам. Не нас к Вам, а именно Вас к нам.

              Я на рускоязычном сайте. Это совсем не одно и тоже.
              Арон Заави
            3. макс702 Сегодня, 19:09
              Цитата: Владимир16
              Вы то на русском сайте. Помните?

              Он на РАБОТЕ ! План выполняет..
              макс702
          2. Котище Сегодня, 18:18
            Голаны израильские со времен царя Соломона. Это при нем эта территория отошла Израилю по договору с финикийцами.

            Ну, ну!!!? Может быть друзья "хиторипопые" договорчик предоставите в студию. Так с синими печатями, подписями и поручителями!
            Причем идейка не плохая, как минимум под таким предлогом с "богоизбраных" можно всю хазарскую дан истребывать шенкелями и мечами. Причем монетками того года выпуска, коем Кембрижский документ датируется. Самое интересное бумажка у нас есть, а у вас договор саломона и финикийцев - где?
            Котище
          3. AwaZ Сегодня, 18:41
            Вся прибалтика куплена за живое настоящее золото Петром 1. С точки зрения еврейского сейчас нахождение там ЕС совершенно не законно а наличие войск нато Россия должна воспринимать как агрессию и оккупацию со всеми вытекающими последствиями. Когда с территории остатков украины в Россию прилетали снаряды и пострадали даже люди- Россия с тех пор имеет полное право бомбить прилегающие территории когда вздумается. Да и напомните мне когда это существовало суверенное еврейское государство, которое могло самостоятельно заключать какие то договоры и принимать подарки.
            AwaZ
          4. Setrac Сегодня, 18:45
            Цитата: Арон Заави
            Голаны израильские со времен царя Соломона.

            Это ваши голубые мечты! Какой царь соломон? Израилю всего шестьдесят лет.
            Setrac
          5. viktor. Сегодня, 19:02
            Разве Крым не Российский и Курилы? это во первых а во вторых задай себе вопрос, если не было бы России был бы израиль и Еврейская нация? когда израиль долбит своих соседей я начинаю задумываться почему один невменяемый правитель возненавидел евреев?
            viktor.
          6. К-50 Сегодня, 19:21
            Цитата: Арон Заави
            Голаны израильские со времен царя Соломона. Это при нем эта территория отошла Израилю по договору с финикийцами.

            Трындеть то не надо!! laughing
            Архелоги и израильские в том числе так и не смогли найти никаких артефактов, времён этого соломона. НИКАКИХ!!! Это говорит о том, что НИКОГДА не было вашего Израиля в то месте. И никто ни с какими финикийцами ни о чём не договаривался. Мы вон Прибалтику у шведов откупили и то она не наша, хотя деньги Россия платила и это подтверждено историческими документами. О каких договорах тысячу лет назад может идти речь, тем более нет никаких доказательств. Вообще в Библии про евреев одни сказки написаны. Это не только моё мнение, это мнение историков и археологов.
            Так что забудьте про свои "земли".
            У вас их никогда не было. Вы племя без роду и Родины. Ваше место всегда там где вы к деньгам присасываетесь, особенно к чужим.
            Я понимаю, обидно. Столько кричали про "богоизбранность", но за 70 лет изысканий не получить ни одного подтверждения, это ПРОВАЛ. hi laughing
            К-50
            1. А Нас Рать Сегодня, 19:49
              Цитата: К-50
              Архелоги и израильские в том числе так и не смогли найти никаких артефактов, времён этого соломона. НИКАКИХ!!!

              Что за чушь!!! fool wassat
              Гамала — древний еврейский город на западном склоне Голанской возвышенности в 18 км северо-восточнее Галилейского моря. Основан в 81 году до н. э. в составе Хасмонейского царства. Название города происходит от слова «гамаль» (ивр. גמל‎ — верблюд), поскольку холм, на котором находился город, напоминает горб верблюда .
              Был опорным пунктом восставших в Иудейской войне. В 67 году н. э. после месячной осады был взят и разрушен римскими войсками.

              Археологи нашли на Голанах остатки 34 синагог.


              Археологи:
              А Нас Рать
          7. venik Сегодня, 20:00
            Цитата: Арон Заави
            Голаны израильские со времен царя Соломона.

            ====
            И ГДЕ спрашивается Соломон (в смысле царь!)??? И где финикийцы, которые ЭТО могут подтвердить????
            venik
        2. Проксима Сегодня, 17:58
          Цитата: Владимир16
          Автор получает от Израиля сикели или просто прогнуться решил?
          Когда это Голаны стали израильскими? Что за враньё?
          Может Россия признала эту оккупацию? Редакторы, что думают по этому поводу? Очнитесь. Или сейчас мне предупреждение напишет редактор? Что будет не удивительно.

          Что за истерика? Вроде бы всё корректно написано: "Контролируемая Израилем часть Голанских высот вновь подверглась беспорядочному обстрелу с территории Сирии, передает РИА Новости сообщение израильского командования."
          Или эту часть Голан евреи не контролируют?
          Проксима
      2. grm Сегодня, 17:33
        Цитата: Тралл
        Если Израиль хочет побыстрее исключить подобные перелеты снарядов, то пусть или поможет сирийскому правительству уничтожить боевиков.


        Там нет террористов- это разборки между Асадом и военной оппозицией.

        Помогать сирийскому правительству, которое помогает террористам Хизбалла устроиться у границ Израиля и получать им оружие для борьбы и терактов против Израиля?
        А пупок не треснет?

        Цитата: Тралл
        или пусть сбивает снаряды своим хваленым ПРО.


        Да пускай Израиль долбит Асада и в хвост и в гриву, чтобы не наглел .

        Не дай Б-г прилетит и кто нибудь пострадает - Асад харкать кровью будет

        Если ему вчера мало было пары трупов и пары танков, то ещё будут
        grm
        1. Deadушка Сегодня, 17:42
          Цитата: grm
          Да пускай Израиль долбит Асада и в хвост и в гриву, чтобы не наглел .
          Не дай Б-г прилетит и кто нибудь пострадает - Асад харкать кровью будет
          Если ему вчера мало было пары трупов и пары танков, то ещё будут

          Deadушка
          1. Владимир16 Сегодня, 17:55
            Цитата: grm
            Не дай Б-г

            Француз, ты сократил слово БОГ??? request Ведь количество символов в слове осталось прежним. Но ты решил не писать БОГ, но ссылаешься на него. fool
            О чем с вами можно вообще говорить??? Что у вас с головой толеранты? Вы в нее едите, ею слушаете и говорите и всё?
            Угрожаешь Асаду на русском сайте защищая действия евреев в оккупированный Сирии.
            Да ты герой!!!
            Владимир16
            1. grm Сегодня, 18:07
              Цитата: Владимир16
              Француз, ты сократил слово БОГ??? Ведь количество символов в слове осталось прежним. Но ты решил не писать БОГ, но ссылаешься на него.


              Ладно провожу для вас ликбез .

              Во первых я не француз - тут глючит сайт с флагами, я с Израиля
              Во вторых чёрточка ставится по другой причине , религиозной(для меня просто дать традиции, хотя я иногда по разному пишу), хотя если Б-г пишется не на святом языке, то вроде можно и без чёрточки . Кто как хочет.

              Но ваша чушь про "сократил слово БОГ???" очень рассмешила laughing



              Цитата: Владимир16
              О чем с вами можно вообще говорить??? Что у вас с головой толеранты? Вы в нее едите, ею слушаете и говорите?


              С головой вроде у вас проблемы.

              Цитата: Владимир16
              Угрожаешь Асаду на русском сайте защищая действия евреев в оккупированный Сирии.
              Да ты герой!!!


              Оккупированная Сирия бла бла бла wassat
              Оккупированный Крым бла бла бла wassat
              grm
              1. Deadушка Сегодня, 18:27
                Цитата: grm
                Во первых я не француз - тут глючит сайт с флагами, я с Израиля

                А я уж думал показалось.
                В Израиле до сих пор проблемы с интернетом или уже лучше?
                Насколько помню, года три назад вроде начиналось все налаживаться.
                Но поставщики услуг(интерент) сказочные торгаши laughing
                Deadушка
                1. А Нас Рать Сегодня, 19:57
                  Цитата: Deadушка
                  В Израиле до сих пор проблемы с интернетом или уже лучше?
                  Насколько помню, года три назад вроде начиналось все налаживаться.

                  Года 3 назад цены на сотовую связь упали раз в 5, благодаря реформе, а с технологической стороны - все всегда было в норме.
                  Цитата: Deadушка
                  Но поставщики услуг (интерент) сказочные торгаши...

                  Не знаю с чем сравнивать, я за безлимитку на скорости в 100мб\с плачу где то 20 баксов в мес (включая аренду роутера). request
                  А Нас Рать
            2. Котище Сегодня, 18:20
              Все просто, как в старом мульте "деньги, деньги - дребеденьги"!
              Котище
        2. ватник Сегодня, 17:43
          Цитата: grm
          Помогать сирийскому правительству, которое помогает террористам Хизбалла устроиться у границ Израиля и получать им оружие для борьбы и терактов против Израиля?

          Ну зачем же так нагло выдумывать?
          Доблестная Хезболла это законная политическая сила Ливана и террористами например у нас в России они не является (впрочем как и ХАМАС) и в связи с этим те акции которые они совершают против Израиля (не связанные с намеренным уничтожением гражданских лиц) в частности нападения на военнослужащих оккупационных войск израильского режима не осуждаются Россией.
          ватник
          1. grm Сегодня, 17:51
            Цитата: ватник
            Ну зачем же так нагло выдумывать?


            Я не выдумываю -

            Признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств , в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании.

            Цитата: ватник
            Доблестная Хезболла это законная политическая сила Ливана и террористами например у нас в России они не является (впрочем как и ХАМАС) и в связи с этим те акции которые они совершают против Израиля (не связанные с намеренным уничтожением гражданских лиц) в частности нападения на военнослужащих оккупационных войск израильского режима не осуждаются Россией.


            Да с Россией вообще интересно.


            Конечно России невыгодно признавать Хизбаллу террористами, хотя Россия прекрасно знает, что они террористы и поэтому не мешают Израилю их уничтожать и уничтожать оружие,что идёт им в Ливан прибывая в Сирию из Ирана.
            Да и оправдывает Россия это интересными словами..
            Сначала Россия говорила,что не признаёт Хизбаллу террористами так как они не совершали терактов на территории России , хотя при этом Россия признала ИГИЛ террористами ещё до совершения терактов в России.
            Потом Россия говорит о том, что Хизбалла это политическая сила, но тут опять проблема- есть её политическая часть и есть военная. Есть резолюции СБ ООН о разоружении Хизбаллы, есть заявления ООН о том, что Хизбалла не выполняет резолюции, есть заявления Главы Ливана о том, что армия Ливана единственная легитимная армия(он это сделал после того как Хизбалла устроила выступления около границ и пригласила журналистов). Хизбалла может быть политической организацией, но не военной - это согласно и закону Ливана и решению СБ ООН.
            grm
            1. ватник Сегодня, 18:09
              Цитата: grm
              Я не выдумываю -Признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств , в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании.

              А в России и остальных странах не перечисленных в твоём списке доблестная Хезболла это совершенно законная политическая сила.
              Цитата: grm
              Конечно России невыгодно признавать Хизбаллу террористами, хотя Россия прекрасно знает, что они террористы и поэтому не мешают Израилю их уничтожать и уничтожать оружие,что идёт им в Ливан прибывая в Сирию из Ирана.

              Ну и расскажи мне как ваши "доблестные" еврейские войска бомбят Ливан где расположены основные базы и ракетный арсенал Хезбаллы?
              Ай нет такого потому что бомбить Ливан вы боитесь помните как Хезболла "кошмарила" вас израильских евреев в 2006 году lol
              Вы бомбите Сирию потому что в отличии от Хезболлы она сейчас "слаба" и не может ответить.
              Цитата: grm
              есть заявления ООН о том, что Хизбалла не выполняет резолюции,

              Смешно израильский еврей об ООН вспомнил lol Если уж тебе так дороги решения ООН то освободите захваченную вами израильскими евреями территорию государства Палестина которую вы оккупировали и сирийские Голанские высоты.
              Палестина: УКРАДЕННАЯ ЗЕМЛЯ, оккупированная сионистами

              Цитата: grm
              есть заявления Главы Ливана о том, что армия Ливана единственная легитимная армия

              Хватит выдумывать президент Ливана (кстати по вероисповеданию христианин) очень дружественно относится к Хезболле.
              Аун: "Хизбалла" не сложит оружия, пока продолжается израильская оккупация
              Президент Ливана Мишель Аун заявил, что пока израильская оккупация ливанских земель продолжается, а армия Ливана недостаточно сильна, чтобы дать отпор агрессору самостоятельно, группировка "Хизбалла" не будет разоружена.

              Глава государства сообщил, что арсенал группировки направлен не против ливанского народа, а против внешнего агрессора. По его словам, "Хизбалла" - важная часть оборонительного потенциала Ливана.
              http://newsru.co.il/mideast/12feb2017/hizb_203.ht
              ml
              ватник
              1. grm Сегодня, 18:43
                Цитата: ватник
                А в России и остальных странах не перечисленных в твоём списке доблестная Хезболла это совершенно законная политическая сила.


                Ну да ,как правый Сектор например на Украине.
                Хизбалла террористы.
                У них есть военная часть, которая должна было сложить оружие уже давно.

                Цитата: ватник
                Ну и расскажи мне как ваши "доблестные" еврейские войска бомбят Ливан где расположены основные базы и ракетный арсенал Хезбаллы?


                Ну опять чушь пишешь. Израиль останавливает перевозки оружия из Ирана в Сирию и оттуда Хизбалле.

                Израиль не собирается начинать войну с Ливаном, тем более, что "доблестная" Хизбалла прячем оружие и ракеты в школах, мечетях, жилых домах и прочих местах.

                Цитата: ватник
                Ай нет такого потому что бомбить Ливан вы боитесь помните как Хезболла "кошмарила" вас израильских евреев в 2006 году
                Вы бомбите Сирию потому что в отличии от Хезболлы она сейчас "слаба" и не может ответить.


                laughing laughing laughing

                Израиль бомбит Сирию потому что из неё идёт оружие из Ирана в Ливан.
                Израиль бомбит Сирию так как Хизбалла пытается осесть около границ Израиля в Сирии.


                Цитата: ватник
                Хватит выдумывать президент Ливана (кстати по вероисповеданию христианин) очень дружественно относится к Хезболле.


                Ага -

                http://www.newsru.co.il/mideast/11mar2017/resol30
                1.html

                Автор отчета, специальный координатор ООН в Ливане Сигрид Кааг похвалила призыв президента Ливана Мишеля Ауна к продолжению национального диалога по оборонной стратегии, призванного привести к разоружению "Хизбаллы" и других вооруженных организаций.



                Смешно израильский еврей об ООН вспомнил lol Если уж тебе так дороги решения ООН то освободите захваченную вами израильскими евреями территорию государства Палестина которую вы оккупировали и сирийские Голанские высоты.


                Пупок у Вас не треснет? Выдумали тут всякие оккупации.. то Гоалнские высоты оккупировали, то Крым.. то Палестину

                Можно вообще не вспоминать ООН, тем более, что все резолюции по Израилю рекомендательные.


                Палестина: УКРАДЕННАЯ ЗЕМЛЯ, оккупированная сионистами


                Ну ну..



                Цитата: ватник
                Глава государства сообщил, что арсенал группировки направлен не против ливанского народа, а против внешнего агрессора. По его словам, "Хизбалла" - важная часть оборонительного потенциала Ливана.



                http://cursorinfo.co.il/livan-obvinil-izrail-v-na
                rushenii-rezolyutsii-oon/


                Конечно ему сложно прямо обвинять Хизбаллу и он постоянно обвиняет Израиль- работа у него такая, но вполне понятно, что он имеет ввиду говоря -

                Саад Харири заявил, что единоличную ответственность за поддержание безопасности Южного Ливана несет ливанская армия.

                Это он сделал после того, как на границе побывала Хизбалла , показав, что она там хозяин - пригласив журналистов. Буквально очень скоро туда приехал глава Ливана и министр обороны , заявив, что единоличную ответственность за поддержание безопасности Южного Ливана несет ливанская армия. .

                Понятно и очевидно, что он говорит о том, что армия Ливана,а не Хизбалла хозяин в Ливане , а говоря о цитате ,что я привёл выше - призыв президента Ливана Мишеля Ауна к продолжению национального диалога по оборонной стратегии, [b]призванного привести к разоружению "Хизбаллы" - всё становится на свои места.
                grm
                1. ватник Сегодня, 19:17
                  Цитата: grm
                  Ну да ,как правый Сектор например на Украине.

                  Ну да среди нацистов из "Правого сектора" ведь масса украинских евреев lol

                  Цитата: grm
                  Израиль останавливает перевозки оружия из Ирана в Сирию и оттуда Хизбалле.

                  Остановил? lol
                  "Аль-Джарида": Иран построил в Ливане военные заводы для "Хизбаллы"
                  Кувейтская газета "Аль-Джарида" опубликовала информацию о том, что иранцы построили в Ливане несколько заводов по производству вооружений и передали их под контроль "Хизбаллы". В публикации, цитируемой арабскими и израильскими СМИ, говорилось, что эти заводы действуют, по меньшей мере, в течение трех последних месяцев и производят ракеты и пусковые установки к ним.

                  "Аль-Джарида" утверждает, что речь идет о производстве ракет дальностью до 500 км, а также противокорабельных и противотанковых ракет, бронетранспортеров и беспилотных летательных аппаратов (в том числе, ударных БПЛА).
                  Источник этой информации "Аль-Джарида" не называет. Но, как справедливо отмечает в газете "Гаарец" журналистка Гили Коэн, это кувейтское издание в арабском мире считается рупором Израиля, то есть информация могла быть получена от израильской разведки и передана для публикации в лояльное арабское СМИ.
                  http://newsru.co.il/mideast/14mar2017/iran_hez_10
                  7.html
                  Так то свои сказочки оставь при себе в них давно никто не верит.
                  Цитата: grm
                  Израиль бомбит Сирию так как Хизбалла пытается осесть около границ Израиля в Сирии.

                  Методичку смени laughing
                  Цитата: grm
                  Пупок у Вас не треснет? Выдумали тут всякие оккупации.. то Гоалнские высоты оккупировали, то Крым.. то Палестину

                  А Крым оккупирован не был его народонаселение ДОБРОВОЛЬНО в результате всенородного референдума решило присоединится к России Теперь израильский еврей расскажи мне про референдум в Палестине на котором его жители ДОБРОВОЛЬНО решили войти в состав Израиля.
                  Не раскажешь потому что вы силой захватили и оккупировали эту страну то есть вы израильские евреи захватчики и агрессоры.
                  Цитата: grm
                  Ну ну..

                  Очередная платная израильская пропаганда?
                  Хотя что ещё можно от вас ожидать кроме выдумок и откровенной ложи.
                  Цитата: grm
                  Понятно и очевидно, что он говорит о том, что армия Ливана,а не Хизбалла хозяин в Ливане , а говоря о цитате ,что я привёл выше - призыв президента Ливана Мишеля Ауна к продолжению национального диалога по оборонной стратегии

                  Ну тогда расскажи нам как выгоняют министров Хезболлы из правительства Ливана и разоружают её военные формирования lol .
                  ватник
                  1. grm Сегодня, 19:47
                    Цитата: ватник
                    Ну да среди нацистов из "Правого сектора" ведь масса украинских евреев


                    Да да конечно fool


                    Цитата: ватник
                    Остановил?
                    "Аль-Джарида": Иран построил в Ливане военные заводы для "Хизбаллы"


                    Не путай одно с другим.
                    Уровни заводов и качество и поставки и многое другое.
                    Одно дело делать своё и какого уровня и качества, другое дело поставки из Ирана, которые тоже идут.
                    Или ты на столько глуп, что думал, что построив завод поставки из Ирана закончатся? laughing



                    Цитата: ватник
                    Методичку смени


                    На твою лживую что ли?


                    Цитата: ватник
                    А Крым оккупирован не был


                    Давай ты это в ООН расскажи, они тебя выслушают... lol



                    Цитата: ватник
                    Не раскажешь потому что вы силой захватили и оккупировали эту страну то есть вы израильские евреи захватчики и агрессоры.


                    Вот ООН говорит тоже самое про Крым,а ты тут мне про добровольно и прочее..


                    Цитата: ватник
                    Очередная платная израильская пропаганда?


                    Нет, это ответ на твою платную пропаганду.

                    Цитата: ватник
                    Хотя что ещё можно от вас ожидать кроме выдумок и откровенной ложи.


                    Странно ты лжёшь,а обвиняешь меня.
                    нехорошо.

                    Цитата: ватник
                    Ну тогда расскажи нам как выгоняют министров Хезболлы из правительства Ливана и разоружают её военные формирования


                    В том то и дело ,что никак.
                    ООН говорит , что неразоружение Хизбаллы это нарушение резолиции.
                    Ливану плевать- поэтому при следующей войне будет платить за своё наплевательское отношение весь Ливан так как в его правительстве Хизбалла и они её не разоружают.
                    Вот и всё.
                    И ничего Израилю не будет за то, что поимеет весь Ливан hi
                    grm
            2. А Нас Рать Сегодня, 18:44
              Цитата: grm
              Я не выдумываю -

              Зря тратишь время и нервы. yes
              Ватник тут на работе, читает по иранским агиткам, от аргументации уклоняется, использует шаблонную риторику и примитивную манипуляцию (прям по книге), деньги получает из Тегерана. Это проверенная информация. yes
              Из основных приемов Ватника:
              1. Ложный авторитет - фразочки в стиле "как всем известно", "как мы знаем" и тд. То есть возведение желаемого мнения в аксиому.
              2. Переход на личности - попытка выставить оппонента либо глупцом, либо лгуном фразами типа "вы заблуждаетесь"... и далее пункт 1.
              3. Уход от неудобных вопросов - все вопросы, которые могут опровергнуть его слова он либо игнорит, либо меняет тему.

              Короче, забей. drinks
              А Нас Рать
              1. ватник Сегодня, 18:56
                Цитата: А Нас Рать
                Ватник тут на работе, читает по иранским агиткам, от аргументации уклоняется, использует шаблонную риторику и примитивную манипуляцию (прям по книге), деньги получает из Тегерана

                Кто бы говорил про команды платных троллей lol
                Израиль тратит на пропаганду полмиллиарда шекелей
                Согласно свежему докладу Информационного центра Кнессета, Государство Израиль выделило на «асбару», т.е. пропаганду политики правительства за границей, около 500 миллионов шекелей, но эти деньги распыляются между множеством разных ведомств и тратятся крайне неэффективно.
                Из доклада, составленного Информационным отделом Кнессета по заказу председателя комиссии по законодательству Нисана Сломянского, следует, что за «асбару» в Израиле отвечают более пяти отдельных структур: пропагандистский отдел Канцелярии главы правительства, отделы МИД по связям с прессой и «народной дипломатии», пресс-служба ЦАХАЛа, министерство стратегического планирования, отдел маркетинга и рекламы в министерстве туризма и плюс ряд других структур.

                https://novostimira24.ru/izrail-tratit-na-propaga
                ndy-polmilliarda-shekelei/
                Так что уймись бывший модератор А Нас Рать давно уже понятно кто вам местным израильским евреям платит за то что ваша команда с утра до вечера сидит на этом сайте и занимается враньём.
                ватник
                1. Taran 75 Сегодня, 19:04
                  Ватник мы с тобой , а евреям не верим wink
                  Taran 75
                2. grm Сегодня, 19:22
                  Цитата: ватник
                  Израиль тратит на пропаганду полмиллиарда шекелей



                  https://inforesist.org/stalo-izvestno-skolko-ross
                  iya-tratit-na-propagandu/

                  Из бюджета России на поддержку пропагандистских СМИ в 2016 году выделен почти 61 миллиард рублей, пишет Forbes. Таким образом, государство является крупнейшим донором российского медиа-рынка.


                  http://asiarussia.ru/news/8713/

                  Россия заняла первое место в мире по государственным затратам на пропаганду

                  Россия заняла первое место в мире по государственным затратам на пропаганду. Суммарная господдержка проправительственных СМИ в России достигла рекордных 48,65 миллиардов рублей ($1,6 миллиардов) в 2012 году. Однако, рекорд долго не продержался и был многократно превзойден уже в 2014 году.
                  grm
                  1. ватник Сегодня, 19:29
                    Цитата: grm
                    Россия заняла первое место в мире по государственным затратам на пропаганду

                    Ну так мы то в отличии от вас не врём lol
                    ватник
                    1. grm Сегодня, 19:35
                      Цитата: ватник
                      Ну так мы то в отличии от вас не врём


                      А ты смешной laughing laughing laughing
                      Ты своим враньём ,видимо, с этих денег и получаешь
                      grm
                      1. ватник Сегодня, 19:52
                        Цитата: grm
                        Ты своим враньём ,видимо, с этих денег и получаешь

                        Так я же в отличии от тебя и некоторых других платных израильских пропагандистов денег не получаю я просто говорю правду в отличии от той лжи которую "несут" подобные тебе lol
                        Хотя не понимаю за что тебе Моссад платит ты же один "детский лепет" выдавить из себя в состоянии да и то не всегда. Так что в школу в школу иди или в крайнем случаи к своему раввину пусть он тебя проконсультирует laughing
                        ватник
          2. А Нас Рать Сегодня, 18:15
            Цитата: ватник
            Доблестная Хезболла...

            Это как "доблестный Чикатило" laughing
            Откинулся? laughing Мотоблок купил? lol
            (Администраторы, зачем вы его воскресили? laughing )
            А Нас Рать
            1. ватник Сегодня, 18:20
              Цитата: А Нас Рать
              Это как "доблестный Чикатило"

              То что они борются против израильского режима отнюдь не делает их террористами.
              Цитата: А Нас Рать
              Откинулся? laughing Мотоблок купил? lol

              Не я всё клубникой засадил.

              Цитата: А Нас Рать
              (Администраторы, зачем вы его воскресили? laughing )

              А меня никто не "воскрешал" я просто занят был. А вот тебя израильский еврей как я помню из модераторов погнали за использование служебного положения в личных целях lol
              ватник
              1. osoboye_mneniye Сегодня, 18:55
                Цитата: ватник

                Цитата: А Нас Рать
                (Администраторы, зачем вы его воскресили? laughing )

                А меня никто не "воскрешал" я просто занят был. А вот тебя израильский еврей как я помню из модераторов погнали за использование служебного положения в личных целях lol


                О, как интересно... Теперь понятно, в чём дело. А то я смотрю, он такой ммм... решительный, но недалёкий)) Шлёт всех направо и налево и сморщенными бицепсами потрясает)))
                osoboye_mneniye
                1. ватник Сегодня, 19:33
                  Цитата: osoboye_mneniye
                  Теперь понятно, в чём дело. А то я смотрю, он такой ммм... решительный, но недалёкий)) Шлёт всех направо и налево и сморщенными бицепсами потрясает)))

                  Да был этот этот еврей раньше модератором и раздавал баны всем кто что-то говорил против Израиля.
                  ватник
              2. grm Сегодня, 19:49
                Цитата: ватник
                А меня никто не "воскрешал" я просто занят был


                Ну да пропаганду изучал- как лучше врать и искажать, чтобы круто подлизать lol
                grm
                1. ватник Сегодня, 20:00
                  Цитата: grm
                  чтобы круто подлизать

                  "Бедняга" всё у вас израильских евреев про подлизывания и другие извращения не даром у вас такая масса гомосексуалистов и других лиц нетрадиционной ориентации lol
                  ватник
          3. AwaZ Сегодня, 18:45
            Дак хезболла ООН даже не признает террористической организацией, да и ЕС тоже в большинстве считают ее вполне законной силой, борющуюся с еврейской оккупацией. Даже Англия и то свое мнение на эту тему имеет...
            AwaZ
        3. А Нас Рать Сегодня, 18:08
          Цитата: grm
          Если ему вчера мало было пары трупов и пары танков...

          Поступила новая информация.
          ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков "Джебхат Ан-Нусры", а не по технике сирийских правительственных войск, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Минобороны России.
          А Нас Рать
          1. grm Сегодня, 18:20
            Цитата: А Нас Рать
            источник в Минобороны России.


            Ну это мягко говоря не тот источник, которому стоит верить в данном случае.
            Израилю явно виднее, кто там был.
            И министр обороны Либерман заявил, что это тёрки между Асадом и военной оппозицией и официально это указано на армейском фейсбуке итд.
            Тем более "Джебхат Ан-Нусра"... на танках, ездит на территории, где вообще судя по картам нет террористов и ВКС России и самолёты Асада играются и ждут пока те долбят из танков во все стороны и пока Израиль наконец их не успокоит? ...
            grm
        4. Лопатов Сегодня, 19:01
          Цитата: grm
          ам нет террористов- это разборки между Асадом и военной оппозицией.

          О как... Значит, "Аль-Каида" по-Вашему не террористы? Как интересно...
          Лопатов
          1. grm Сегодня, 19:49
            Цитата: Лопатов
            О как... Значит, "Аль-Каида" по-Вашему не террористы? Как интересно...


            Где Аль Каида в провинции Кунейтра?
            grm
        5. fzr1000 Сегодня, 19:55
          Каждое ничтоже сумнящееся с выходом в интернет считает своим долгом высказать свое ничтожно мнение о проблемах мирового масштаба. Шариковы живут и побеждают, и во Франции тоже.
          fzr1000
      3. Dym71 Сегодня, 17:37
        Цитата: Тралл
        или поможет сирийскому правительству уничтожить боевиков, или пусть сбивает снаряды своим хваленым ПРО

        Израиль пошёл другим путем, они поддерживают дружественным огнем, оружием, провиантом, финансами, мед. помощью проеврейски настроенных бармалеев на Голанах.
        Dym71
        1. Deadушка Сегодня, 17:54
          Израиль пошёл другим путем, они поддерживают дружественным огнем, оружием, провиантом, финансами, мед. помощью проеврейски настроенных бармалеев на Голанах.

          Что интересно, в Израиле проживают "некоторые народности"(по старости не помню как называются, как-то интересно), которые проживаю и в Сирии... соответственно свои - своих не бросят. Поэтому иногда и бывают странные действия со стороны Израиля.
          Deadушка
          1. Dym71 Сегодня, 18:03
            Цитата: Deadушка
            (по старости не помню как называются, как-то интересно)

            Друзы?
            Цитата: Deadушка
            Поэтому иногда и бывают странные действия со стороны Израиля.

            Что странного Вы видите? Евреи действуют в собственных интересах, грамотно тактически и стратегически. hi
            Dym71
            1. Deadушка Сегодня, 18:06
              О, точно. yes
              Спасибо soldier
              Deadушка
        2. grm Сегодня, 18:17
          Цитата: Dym71
          Израиль пошёл другим путем, они поддерживают дружественным огнем, оружием, провиантом, финансами, мед. помощью проеврейски настроенных бармалеев на Голанах.


          Бармалеи судя по вашим словам это военная оппозиция ,с которой и Россия ведёт переговоры и которая официально поддерживается США.
          Израиль поддерживает военную оппозицию около границ тем, что оказывает ей гуманитарную помощь .
          Про оружие, дружеский огонь итд - выдумки.
          grm
          1. Dym71 Сегодня, 18:41
            Цитата: grm
            Бармалеи судя по вашим словам это военная оппозиция ,с которой и Россия ведёт переговоры

            Не слышал, чтоб Россия вела переговоры с Лива Форасан аль-Джулан (Рыцари Голан), которые лобызаются в дёсны с Джебхат ан-Нусрой.
            Цитата: grm
            Израиль поддерживает военную оппозицию около границ тем, что оказывает ей гуманитарную помощь .

            Да, гуманитарно-финансовую, а так же медицинскую и военную - об этом уже только ленивый не знает, ну и Вы конечно же bully
            Цитата: grm
            Про оружие, дружеский огонь итд - выдумки.

            Эти "выдумки" на днях обошлись САР в два танка.
            Dym71
            1. grm Сегодня, 18:49
              Цитата: Dym71
              Не слышал, чтоб Россия вела переговоры с Лива Форасан аль-Джулан (Рыцари Голан), которые лобызаются в дёсны с Джебхат ан-Нусрой.


              http://www.rbc.ru/politics/29/12/2016/5864f8039a7
              947b3f881a79b
              Путин заявил о подписании мирных договоренностей в Сирии
              Правительство Сирии и вооруженная оппозиция подписали соглашения о прекращении огня
              Как рассказал Путин, документы между правительством и оппозицией в Сирии были подписаны несколько часов назад.


              Расскажите мне пожалуйста, о какой оппозиции говорит Путин?


              Цитата: Dym71
              Да, гуманитарно-финансовую, а так же медицинскую и военную - об этом уже только ленивый не знает, ну и Вы конечно же


              Из разных фейк ньюз...
              Ну мы много чего знаем оттуда и о России bully
              Приводить всякие домысли и выдумки и называть это "об этом уже только ленивый не знает" без аргументов и фактом- смешно .



              Цитата: Dym71
              Эти "выдумки" на днях обошлись САР в два танка.


              Какая связь вообще?
              Два танка уничтожили после того, как прилетели на территория Израиля снаряды из Сирии и Израиль ответил по источнику.
              grm
              1. Лопатов Сегодня, 19:06
                Цитата: grm
                Два танка уничтожили после того, как прилетели на территория Израиля снаряды из Сирии и Израиль ответил по источнику.

                Не, Израиль обычно по источнику не стреляет. Они предпочитают искать ключи не там, где потерял, а под фонарём.
                В ответ на обстрелы своей территории террористами они наносят удары по правительственным войскам, которые с этими террористами воюют.
                То есть по факту Израиль выступает в качестве союзника.
                Лопатов
                1. grm Сегодня, 19:17
                  Цитата: Лопатов
                  Не, Израиль обычно по источнику не стреляет.


                  Стреляет.

                  Цитата: Лопатов
                  В ответ на обстрелы своей территории террористами они наносят удары по правительственным войскам, которые с этими террористами воюют.


                  Не правда.

                  Простой пример -
                  http://9tv.co.il/news/2016/11/27/235040.html


                  ВВС Израиля уничтожили боевиков ИГ на территории Сирии

                  ВВС Израиля уничтожили четырех террористов "Исламского государства", обстрелявших патруль Армии обороны Израиля

                  Как сообщает Ynet, террористы стреляли из тяжелого грузовика.


                  Более того Асад около границы с Израилем воюет как раз по большей части именно с военной оппозицией.
                  grm
              2. Dym71 Сегодня, 19:15
                Цитата: grm
                Расскажите мне пожалуйста, о какой оппозиции говорит Путин?

                Об умеренной, в статье, на которую Вы ссылаетесь, есть ответ, а более непонятно зачем вы её привели. request
                Цитата: grm
                Из разных фейк ньюз...

                Только непонятно зачем такие фейки распространять вашему соотечественнику из Хайфы (кстати упортый сионюга и русофоб, придушил бы гадину yes )
                http://grimnir74.livejournal.com/9283253.html
                Да ещё и в докладе Генсека ООН СовБезу belay
                http://www.undocs.org/ru/S/2017/230
                Цитата: grm
                Какая связь вообще?

                Прямая - чем меньше присутствие САР, тем толще партизаны hi
                Dym71
      4. Комментарий был удален.
    2. svp67 Сегодня, 17:58
      Цитата: Холуай
      Зачем они это делают?

      Там идут тяжелые бои за город Кунейтра. Сирия обвиняет Израиль в поддержке "бармалеев" неожиданно захвативших его. По сведениям разведки армии САР, тыловое обеспечение идет из районов захваченных Израилем Голанских высот. САА в этом вопросе ничего не сдерживает, так как официально САР находится в состоянии войны с Израилем.
      А как красиво Т-90 по пустыне дефилирует, заходя в во фланг и тыл обороны ДАИШ в районе иракской границы

      svp67
    3. Саша Крымский Сегодня, 18:14
      На этой оптимистической ноте- хочу поздравить наших друзей из братской сирии , а так же всех масульман во всём мире , со светлым праздником Ид-Ель-Фитр! Ураза-байрам!
      Саша Крымский
    4. GRF Сегодня, 18:16
      Опять беспорядочно??? Да сколько можно то...
      GRF
    5. сибиралт Сегодня, 18:30
      А пусть отдадут Голланы взад, может и залетать ничего не будет.
      сибиралт
      1. Саша Крымский Сегодня, 18:42
        Цитата: сибиралт
        А пусть отдадут Голланы взад, может и залетать ничего не будет.

        Голланы тебе взад !
        И Аляску взад!
        Польшу тебе взад!
        И 14-ть республик СССР тебе взад!
        .................................................
        .................................................
        .........!
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        mp;g
        t;>>>>>>>>>>
        ;
        ;>>●●●●●●●●●●●●●●■■■■■■■■■■■》■》■■
        НУ КАК ТЕБЕ ! ТАМ НЕ ЖМЁТ ? Нигде не давит????????????????????????????????????????????
        ?????
        ??????????? -
        или добавить Финляндию?
        Саша Крымский
        1. Саша Крымский Сегодня, 18:57
          В подарок Эфелева башня взад !!! Что бы голова не качалась.
          Саша Крымский
          1. fzr1000 Сегодня, 19:57
            Ты по своей заднице меряешь чтоль? Не у всех такая, остынь. Не военное обозрение, а записной еврейский ресурс какой-то.
            fzr1000
      2. Арон Заави Сегодня, 18:43
        Цитата: сибиралт
        А пусть отдадут Голланы взад, может и залетать ничего не будет.

        Сразу после возвращения Крыма Украине.
        Арон Заави
  2. Olegater Сегодня, 17:19
    Накануне через границу перелетело около десятка снарядов. Израильские военные назвали обстрел «посягательством на суверенитет страны» и в ответ точечными ударами с воздуха уничтожил два сирийских танка и крупнокалиберный пулемет.
    Вот это называется несоразмерное воздействие или ответ. Тем более, что имевший обстрел был случайным перелетом и никто не пострадал.
    В данной ситуации такая же обстановка, НО эти хитрозадые "ответят" при этом постараются уничтожить больше правительственных сил, борющиеся с террористами, что бы облегчить участь этих шакалов (ну я понимаю, что будут "праведные и гневные возмущения" от так называемых обиженных - но мне все равно) но я так думаю, что такая ситуация скорее всего спровоцировано самими "пострадавшими" что бы создать прецедент и немножечко отжать свой кусок нефти у Сирии. Не удивлюсь если пойдет волна в оон (прикормышей) и т.д. и т.п. их обижают караул.
    Olegater
    1. voyaka uh Сегодня, 17:28
      "и в ответ точечными ударами с воздуха уничтожил два сирийских танка
      и крупнокалиберный пулемет"///

      Выяснилось, что это были Нусровские танки...
      Вам же уже два года талдычат, что Израилю пофиг, кто ведет
      обстрел его территории: кто стреляет - тот и получает ответку wassat .
      А Вы все не верите... crying
      voyaka uh
      1. Zibelew Сегодня, 17:34
        Цитата: voyaka uh
        "и в ответ точечными ударами с воздуха уничтожил два сирийских танка
        и крупнокалиберный пулемет"///
        Выяснилось, что это были Нусровские танки... crying

        Нусрачи под дружественный огонь попали. Friendly fire.
        Zibelew
      2. grm Сегодня, 17:36
        Цитата: voyaka uh
        Выяснилось, что это были Нусровские танки...


        Кем Выяснилось?
        grm
      3. Olegater Сегодня, 17:37
        Уважаемый voyaka uh то что могут написать в СМИ это ситуация - про забор на котором слово нехорошее написано, но однако за забором не это лежит.
        Это говорю к тому, что еще неизвестно кому принадлежать люди и техника. Но не в это дело. Вопрос в другом если Вы пишите, что Вашему правительству по фигу - ну тогда почему получить разрешение у правительства Сирии на ведение контртерростических действий и реально не присоединить к России и проутюжить этих шакалов? И таким образом отодвинуть угрозу от себя.
        Olegater
        1. voyaka uh Сегодня, 17:51
          Дык... малина. Но правительство Сирии де-юре (с 1967 года) и де-факто
          с Израилем воюет.
          Главный союзник Асада, организация Хизбалла периодически закидывает
          наши города ракетами. Второй союзник Асада - исламская республика Иран
          примерно с периодичностью в одну неделю заявляет (ее официальные представители),
          что смысл их священных мусульманских жизней: "стереть" Израиль. "испепелить" Израиль и т.д.. И поставляет Хизбалла оружие. Все они как-бы одна дружная команда ...против Израиля.
          voyaka uh
          1. Olegater Сегодня, 18:09
            Ну говорить (вопить) о своих намерениях - одно дело, при этом все знают восточный менталитет поорать и пускать в глаза пыль. И совсем другое дело не объявляя о своих намерениях делать и достигать свои цели (не важно как и какие цели). Ну Хезболла закидывает Ваши города ракетами, которые с успехом перехватывают и сделаны они на коленке абы как. И это показывает то что им не дают более серьезное оружие и никому не охота под боком иметь беспокойных соседей вооруженных мощными ракетами и вооружением. Если бы хотели то вооружили по самое небалуйся - делайте выводы.
            Olegater
          2. osoboye_mneniye Сегодня, 19:05
            Цитата: voyaka uh
            Дык... малина. Но правительство Сирии де-юре (с 1967 года) и де-факто
            с Израилем воюет.
            Главный союзник Асада, организация Хизбалла периодически закидывает
            наши города ракетами. Второй союзник Асада - исламская республика Иран
            примерно с периодичностью в одну неделю заявляет (ее официальные представители),
            что смысл их священных мусульманских жизней: "стереть" Израиль. "испепелить" Израиль и т.д.. И поставляет Хизбалла оружие. Все они как-бы одна дружная команда ...против Израиля.


            А вы выйдите к Сирии с инициативой официально. Скажите, что вас не устраивает ситуация с Хизбаллой на их территории, что вы готовы помочь добить МГ в обмен на выдворение Хизбаллы с территории Сирии. И вот если сирия вам откажет, или согласится, и обманет вас, тогда и сможете открыто и спокойно заявить, что у вас нет другого выбора, кроме как бомбить Сирию. В чём проблема?
            А пока все ваши слова не говорят о реальном положении дел. Так выглядит, что реальные цели Израиля в истории с обстрелами Хизбаллы и сирийских войск отличаются от декларируемых.
            Или Израиль уже пытался договориться с Сирией про ИГ и Хизбаллу, но Сирия предпочла помощь Хизбаллы, а не Израиля? Почему? Поясните.
            Сдаётся мне, что проблема в Голанах. И тогда Израиль тысячу раз неправ.
            osoboye_mneniye
            1. Саша Крымский Сегодня, 19:37
              Сдаётся мне, что проблема в Голанах. И тогда Израиль тысячу раз неправ

              Не прав в том , что отвоевал Голаны?
              Так же , как СССР отвоевал Куриллы и Кёнигсберг?
              Или ещё напомнить про Манголо- Татар?
              Саша Крымский
              1. osoboye_mneniye Сегодня, 19:56
                Курилы и Кёнегсберг отошли СССР, это верно. И были признаны официально на международном уровне всеми государствами (кроме самой Японии собственно).
                А с Голанами история другая.
                И вы не ответили на моё предложение. Выходит, вы признаёте, что с Сирией вам не договориться именно из-за Голан. Таким образом, позиция Израиля в вопросе "защиты" от Хизбаллы опирается на непризнанный захват Голан. Захват - потому что Голаны не имели статус автономии с правом на самоопределение, не было референдума народного, и был захват территории, не признанный международным сообществом.
                Напомню, что присоединение Крыма к России также не признано международным сообществом, но в отличие от истории с Голанами все международные юридические нормы были соблюдены. И с этим никто не спорит.
                В общем не стоит постоянно сравнивать. Надо было вопрос решать с Голанами качественно, чтобы потом не жаловаться, что их обстреливают итп.
                osoboye_mneniye
  3. Маз Сегодня, 17:20
    Во первых голаны не являются суверенной территорией Израиля , следовательно сирийцы пуляют на своей собственной земле в своём праве хозяина. Во вторых информация извращённая с обоих сторон. Вывод - надо подождать , а не ломать копья зря, пока не всплывет более истинная и достоверная новость о событиях на севере Сирии.
    Маз
    1. karish Сегодня, 17:23
      Цитата: Маз
      Во первых голаны не являются суверенной территорией Израиля

      Являются
      Цитата: Маз
      следовательно сирийцы пуляют на своей собственной земле в своём праве хозяина

      laughing
      Маз . что жена опять от шекелей отлучила. laughing
      Так ты в ВО ей типа гадишь laughing
      karish
      1. Владимирец Сегодня, 17:29
        Цитата: karish
        Являются

        Только по вашей версии. yes
        Владимирец
        1. grm Сегодня, 17:35
          Цитата: Владимирец
          Только по вашей версии.


          Примерно как по вашей, вам Крым принадлежит с точки зрения,например, ООН.
          grm
          1. Владимирец Сегодня, 17:38
            Цитата: grm
            Примерно как по вашей, вам Крым принадлежит с точки зрения,например, ООН.

            Я и не спорю. И не "примерно", а точно так же.
            Владимирец
            1. osoboye_mneniye Сегодня, 19:12
              Цитата: Владимирец
              Цитата: grm
              Примерно как по вашей, вам Крым принадлежит с точки зрения,например, ООН.

              Я и не спорю. И не "примерно", а точно так же.


              Крым самопределился в соответствии с украинским и международным законодательством. А Голаны были завоёваны. Или там тоже был статус субъекта автономного и был референдум народный?
              Совершенно не также.
              Именно потому, что для Донбасса нет таких же юридических оснований, Донбасс украинский, а не Российский.
              osoboye_mneniye
              1. Владимирец Сегодня, 19:13
                Цитата: osoboye_mneniye
                Или там тоже был статус субъекта автономного и был референдум народный?
                Совершенно не также.

                Я имел ввиду "международное" признание.
                Владимирец
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:31
        ]Маз . что жена опять от шекелей отлучила.
        Просто-так надо?.А вы-то чего сцепились?Тем -более с интимом.Ребята.Выпейте рюмочку кофию-и успокойтесь.Пока мы добрые по отношению к вам.Иначе-и Президент не помешает.Кстати-ставлю на Кариша.Сотню баксов.Интересный исход получится.
        ВЕРЕСК
      3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:40
        Маз и кариш, оба вроде как живете в Израиле, а скубетесь как две собаки? ?? recourse Если не секрет, в чем проблема? ??? what
        Изгоняющий либероидов
        1. karish Сегодня, 17:44
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Маз и кариш, оба вроде как живете в Израиле, а скубетесь как две собаки?Если не секрет, в чем проблема? ?

          По причине того , что Маз - убежденный троцкист . точнее врет . как Троцкий . а этих коммуняк на дух не переношу.
          karish
          1. osoboye_mneniye Сегодня, 19:17
            Цитата: karish
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            Маз и кариш, оба вроде как живете в Израиле, а скубетесь как две собаки?Если не секрет, в чем проблема? ?

            По причине того , что Маз - убежденный троцкист . точнее врет . как Троцкий . а этих коммуняк на дух не переношу.


            Тогда вы явно ресурсом ошиблись. "Коммуняк" здесь довольно много.
            Вы мазохист?
            osoboye_mneniye
      4. Саша Крымский Сегодня, 18:05
        Цитата: karish

        Маз . что жена опять от шекелей отлучила. laughing
        Так ты в ВО ей типа гадишь laughing

        Кариш привет! Да он по ходу уже не въездной , его жена в Израиль не пускает!
        Я проверю! Если ещё пускает , то сам займусь его личностью.
        Благо даже здесь на форуме хватает его отпичатков.
        Саша Крымский
        1. osoboye_mneniye Сегодня, 19:19
          да, шлите его к нам обратно! И вообще всеми займитесь, кто вам здесь мешает чушь всякую рассказывать. Модерами, например.. не слабО?
          Не забудьте отчитаться о ваших успехах))
          Вообще ваши личные угрозы на публичном форуме многое о вас говорят.
          osoboye_mneniye
          1. Саша Крымский Сегодня, 19:46
            Не забудьте отчитаться о ваших успехах))

            Не перед тобой. fool
            Если заметишь сам догадаешся fool
            Саша Крымский
    2. Арон Заави Сегодня, 17:49
      Цитата: Маз
      Во первых голаны не являются суверенной территорией Израиля , следовательно сирийцы пуляют на своей собственной земле в своём праве хозяина. Во вторых информация извращённая с обоих сторон. Вывод - надо подождать , а не ломать копья зря, пока не всплывет более истинная и достоверная новость о событиях на севере Сирии.

      Маз ,вот Вы можете даже отказаться в знак протеста против действия израильского правительства от пособия в "Битуах Леуми" и даже эмигрировать в Россию. Вот это будет удар ! Ну будьте мужчиной.
      Арон Заави
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:05
        Походу-Скоро будет битва.Потопал за попкорном.Надеюсь-не разочаруюсь.Хотя кто знает этих мышей.и даже эмигрировать в Россию. Вот это будет удар ! Ну будьте мужчиной.Вот это мысли!Арон hi -я Был о Вас лучшего мнения.Эмигрировать в Россию-это удар?Приезжайте.Я Вас комарам скормлю.Медведям евреи неинтересны.Запах не тот.
        ВЕРЕСК
        1. Арон Заави Сегодня, 18:46
          Цитата: ВЕРЕСК
          Походу-Скоро будет битва.Потопал за попкорном.Надеюсь-не разочаруюсь.Хотя кто знает этих мышей.и даже эмигрировать в Россию. Вот это будет удар ! Ну будьте мужчиной.Вот это мысли!Арон hi -я Был о Вас лучшего мнения.Эмигрировать в Россию-это удар?Приезжайте.Я Вас комарам скормлю.Медведям евреи неинтересны.Запах не тот.

          Удар для Израиля. wink Потерять такого гражданина как Маз. crying Ой-вей. Как мы это переживем. И Маз не еврей, а хвост при жене.
          Арон Заави
  4. Spartanez300 Сегодня, 17:21
    Причем тут правительственные силы , скорее всего обычная подстава .
    Spartanez300
  5. Rock_n_Roll Сегодня, 17:22
    Уже написали , что израильтяне по Нусре ударили. Долго спите.
    Rock_n_Roll
    1. ватник Сегодня, 17:30
      Ну тут ничего странного нет давно уже всем понятно что Израиль наряду с Саудовской Аравией Катаром и т.д. главные спонсоры террора в Сирии да и похоже во всём регионе БВ. И сейчас израильский режим в очередной раз выполняет свою обычную функции то есть поддерживает огнём своих протеже террористов.
      ватник
      1. А Нас Рать Сегодня, 18:50
        Цитата: ватник
        давно уже всем понятно

        Дешевый риторический трюк fellow
        1. Как давно?
        2. Кто эти "всем"?
        3. Чем это доказано?
        laughing
        А Нас Рать
  6. Altona Сегодня, 17:25
    Да что ж такое то? Сейчас весь Израиль сюда сбежиться защищать "свои Голанские высоты"! belay
    P.S.

    Резолюция № 497 от 17 декабря 1981 года

    Совет Безопасности,
    рассмотрев письмо Постоянного представителя Сирийской Арабской Республики от 14 декабря 1981 года, содержащееся в документе S/14791,
    вновь подтверждая, что приобретение территории силой является недопустимым в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций, принципами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности,

    1. постановляет, что решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы;
    2. требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, немедленно отменил своё решение;
    3. заявляет, что все положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года по-прежнему распространяются на сирийскую территорию, оккупируемую Израилем с июня 1967 года;
    4. просит Генерального секретаря представить Совету Безопасности доклад об осуществлении настоящей резолюции в течение двух недель и постановляет, что в случае невыполнения её Израилем Совет соберётся срочно, и не позднее 5 января 1982 года, для того чтобы рассмотреть принятие должных мер в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.

    Принята единогласно на 2319-м заседании.

    — официальный сайт ООН[1]
    P.P.S. Мнение израильтян является сугубо их частным и никого не интересует.
    Altona
    1. karish Сегодня, 17:29
      Цитата: Altona
      1. постановляет, что решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы;

      Плевать . про Крым то же самое говорят
      Цитата: Altona
      2. требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, немедленно отменил своё решение;

      вот так немедленно с 1981 г и отменяем
      Цитата: Altona
      3. заявляет, что все положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года по-прежнему распространяются на сирийскую территорию, оккупируемую Израилем с июня 1967 года;

      Хорошо . наверное поэтому голанские друзы за гражданством израиля потянулись
      Цитата: Altona
      . просит Генерального секретаря представить Совету Безопасности доклад об осуществлении настоящей резолюции в течение двух недель и постановляет, что в случае невыполнения её Израилем Совет соберётся срочно, и не позднее 5 января 1982 года, для того чтобы рассмотреть принятие должных мер в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.

      ну и Как ?тот генсек наверное помер уже . а 5 - го января 1982 года . я как раз на каникулях был. --- в 9-м классе laughing
      Цитата: Altona
      P.P.S. Мнение израильтян является сугубо их частным и никого не интересует.

      можешь себе представить( и по выполнению израилем этой резолюции ) -- это взаимно hi
      karish
      1. osoboye_mneniye Сегодня, 19:29
        Цитата: karish
        Цитата: Altona
        1. постановляет, что решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы;

        Плевать . про Крым то же самое говорят
        Цитата: Altona
        2. требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, немедленно отменил своё решение;

        вот так немедленно с 1981 г и отменяем
        Цитата: Altona
        3. заявляет, что все положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года по-прежнему распространяются на сирийскую территорию, оккупируемую Израилем с июня 1967 года;

        Хорошо . наверное поэтому голанские друзы за гражданством израиля потянулись
        Цитата: Altona
        . просит Генерального секретаря представить Совету Безопасности доклад об осуществлении настоящей резолюции в течение двух недель и постановляет, что в случае невыполнения её Израилем Совет соберётся срочно, и не позднее 5 января 1982 года, для того чтобы рассмотреть принятие должных мер в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.

        ну и Как ?тот генсек наверное помер уже . а 5 - го января 1982 года . я как раз на каникулях был. --- в 9-м классе laughing
        Цитата: Altona
        P.P.S. Мнение израильтян является сугубо их частным и никого не интересует.

        можешь себе представить( и по выполнению израилем этой резолюции ) -- это взаимно hi


        Про Крым пусть говорят. Но плевать вам никак нельзя. Закон есть закон.
        Голанские друзы потянулись. Есть статистика у вас? А недрузы тоже потянулись?
        Вы манипулируете. Если у Голан есть статус автономии и закон позволяет сомоопределяться им, то проводите референдум, как в Крыму. Всё остальное, что вы говорите, это попытка по совокупности всякой фигни представить благостную картину в качестве замены отсутствующего законного решения вопроса.
        Предвижу вашу попытку прикрыться решениями ООН по Крыму. Определитесь раз и навсегда, или вы следуете всем их решениям, или не ссылаетесь на них вовсе. Во всех случаях.
        А то вы всё жонглируете. Здесь мы плюнем на ООН, а там мы вспомним.
        Будьте мужчинами, а не бабами.
        osoboye_mneniye
    2. воттак Сегодня, 17:34
      так-то это израильтян не интересует мнение оон итд.а то что лупанут в ответ "не по тем" так может им так надо, а тут и повод
      воттак
    3. grm Сегодня, 17:38
      Цитата: Altona
      P.P.S. Мнение израильтян является сугубо их частным и никого не интересует.


      Как примерно и мнение россиян по Крыму lol

      Вы только не забывайте, что эта резолюция рекомендательная и поэтому не имеет никакой обязательной силы hi
      grm
      1. osoboye_mneniye Сегодня, 19:33
        Цитата: grm
        Цитата: Altona
        P.P.S. Мнение израильтян является сугубо их частным и никого не интересует.

        Как примерно и мнение россиян по Крыму lol
        Вы только не забывайте, что эта резолюция рекомендательная и поэтому не имеет никакой обязательной силы hi


        Это вам в каком сне приснилось про "рекомендательную" резолюцию ООН?! Вы можете подкрепить ваши слова соответствующей ссылкой на устав ООН, содержащий такое утверждение?
        osoboye_mneniye
    4. А. Привалов Сегодня, 17:43
      Следует знать, что в израильской армии действовал и действует до сих пор принцип обязательного ответа. Проще говоря, любой артналет, любая диверсия, любой обстрел должен быть наказан. И по возможности быстро. Более того, ответ должен быть резким, сильным и, как сейчас любят говорить -- "непропорциональным". Это связано с ментальностью ( читай, понятиями) здешних противников Израиля. Малейшая нерешительность или мягкость мгновенно воспринимается ими как слабость и ведёт к бесполезным надеждам врагов на победу, от сюда к эскалации конфликта и его затягиванию по времени.

      МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.

      ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков "Джебхат Ан-Нусры"*, а не по позициям сирийских правительственных войск, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Минобороны России.

      Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильская авиация атаковала сирийские правительственные войска в ответ на десяток шальных снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.
      Военные распространили видеозапись уничтожения "точечными" ударами с воздуха крупнокалиберного пулемета и двух танков, которые, как утверждается, и выпустили снаряды через разделительную линию на Голанских высотах.
      "Израильтяне просто нанесли удар по месту, откуда велся обстрел. В результате этого воздушного удара уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов", — сказал собеседник агентства.

      Он также отметил, что это не первая попытка боевиков спровоцировать подобными обстрелами столкновения израильских и сирийских правительственных войск в этом районе.
      По данным осведомленного источника на месте, в районе Голанских высот сирийские правительственные войска отражали мощную атаку террористов из "Джебхат ан-Нусры".
      По итогам Шестидневной войны 1967 года израильтяне отбили у сирийцев Голанские высоты, их статус не урегулирован до сих пор. Между странами нет двусторонних дипломатических отношений, Дамаск никогда не признавал Израиль, а Тель-Авив расценивает соседей как враждебное государство.
      * Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.


      РИА Новости https://ria.ru/world/20170625/1497248531.html


      Следует так же понимать, что решение Совета безопасности ООН носит лишь рекомендательный характер, т. к. вынесено со ссылкой на Главу VI Устава ООН «Мирное разрешение споров». В Статье 36 этой главы, пункт 1, определяется круг полномочий Совета Безопасности при действиях по этой статье:
      «Совет Безопасности уполномочивается в любой стадии спора, имеющего характер, указанный в статье 33, или ситуации подобного же характера рекомендовать надлежащую процедуру или методы урегулирования». Соответственно, резолюция ни к чему, ни кого не обязывает.
      А. Привалов
      1. Владимирец Сегодня, 17:47
        Цитата: А. Привалов
        Проще говоря, любой артналет, любая диверсия, любой обстрел должен быть наказан. И по возможности быстро. Более того, ответ должен быть резким, сильным и, как сейчас любят говорить -- "непропорциональным". Это связано с ментальностью ( читай, понятиями) здешних противников Израиля. Малейшая нерешительность или мягкость мгновенно воспринимается ими как слабость и ведёт к бесполезным надеждам врагов на победу, от сюда к эскалации конфликта и его затягиванию по времени.

        Очень знакомая тактика. what Где то я уже это слышал.
        “…следует иметь в виду, что человеческая жизнь в соответствующих странах в большинстве случаев не имеет никакой цены и что устрашающего действия можно добиться лишь с помощью исключительно жестоких мер. Искуплением за жизнь каждого немецкого солдата в таких случаях должна служить в общем и целом смертная казнь 50 – 100 коммунистов. Способы этих казней должны еще увеличивать степень устрашающего воздействия”.
        Напомнить, чьи слова?
        Владимирец
      2. ватник Сегодня, 17:55
        Цитата: А. Привалов

        МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
        ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков "Джебхат Ан-Нусры"*, а не по позициям сирийских правительственных войск, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Минобороны России.

        РИА Новости https://ria.ru/world/20170625/1497248531.html


        Теперь после заявления нашего МО террористы законно решат что их спонсор Израиль их мягко говоря "сдал" и начнут "немного наезжать" на израильских евреев так что прядчись по подвалам.
        Хотя заявление достаточно "мутное"
        ватник
        1. Владимирец Сегодня, 18:03
          Цитата: ватник
          Хотя заявление достаточно "мутное"

          Скорее всего, реально досталось САА, а не "Нусре", но чтобы не разжигать срач, как на ВО, на международной арене и сделано такое заявление.
          Владимирец
          1. ватник Сегодня, 18:24
            Цитата: Владимирец
            Скорее всего, реально досталось САА

            Скорее всего так и есть и как всегда израильский режим бомбил войска Асада и это либо "отмазка" либо попытка "столкнуть" спонсируемых Израилем сирийских террористов с ним самим.
            ватник
        2. А Нас Рать Сегодня, 19:02
          Цитата: ватник
          Теперь после заявления нашего МО террористы законно решат

          Не "законно", а закономерно, ты хоть термины научись грамотно применять. laughing
          А Нас Рать
        3. grm Сегодня, 19:14
          Цитата: ватник
          Теперь после заявления нашего МО террористы законно решат что их спонсор Израиль их мягко говоря "сдал" и начнут "немного наезжать" на израильских евреев так что прядчись по подвалам.


          Ты принял что-то ватник? lol
          grm
      3. osoboye_mneniye Сегодня, 19:39
        благодарю за разъяснение по решениям СБ ООН. Поизучаем.
        В остальном, дело ваше. Но без поддержки из-за океана вы бы себя так вести не стали, верно?
        В этом и состоит гнильца такой позиции Израиля. Если бы одни против всех, как Северная Корея, например, то это была бы позиция, достойная уважения. А так чуть что за Ша прячетесь. При СССР так вообще за вас большие дяди разруливали ваши шалости. Сейчас вам повольготнее, вы понимаете, что это временно, и поэтому пытаетесь успеть побольше сделать.
        Нормальная позиция для несамостоятельного государства.
        osoboye_mneniye
    5. А Нас Рать Сегодня, 19:00
      Цитата: Altona
      P.P.S. Мнение израильтян является сугубо их частным и никого не интересует.

      Израилю это фиолетово - как и вам насчет мнения по Крыму. laughing
      Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о нарушении прав человека в Крыму.
      Документ поддержали представители 73 стран, против голосовали 23 страны.
      В тексте резолюции Россия названа государством-оккупантом, и не признается аннексия Крыма.

      И что теперь? laughing
      А Нас Рать
  7. Yak28 Сегодня, 17:29
    Как я понимаю террористы находятся между сирийской армией и Израилем,может они в Израиле лечатся и получают оружие от евреев.Израиль походу не беспокоят бандиты у своих границ? request С другой стороны я понимаю что Израилю на руку бардак и военные конфликты в соседних государствах,так как они ослабляют эти страны в экономическом и военно техническом плане,что даёт евреям военное превосходство,как то так wink
    Yak28
    1. grm Сегодня, 17:55
      Цитата: Yak28
      Как я понимаю террористы находятся между сирийской армией и Израилем


      Нет

      Цитата: Yak28
      ,может они в Израиле лечатся и получают оружие от евреев.Израиль походу не беспокоят бандиты у своих границ?


      Лечат того, кого привозит ООН- это и с военной оппозиции и женщины и дети. Террористов там нет.

      Цитата: Yak28
      С другой стороны я понимаю что Израилю на руку бардак и военные конфликты в соседних государствах,так как они ослабляют эти страны в экономическом и военно техническом плане,что даёт евреям военное превосходство,как то так


      Нет, Израилю выгоден мир, хотя бы такой как с Египтом и Иорданией - Израиль поставляет туда газ, есть разные проекты. Израиль помогает им в борьбе с ИГИЛ . Есть экономические связи. Более тёплый мир конечно был бы более выгоден,но тут свои аспекты.
      Бардак ухудшает инвестиции в регион, создаёт экономические проблемы, вызывает нестабильность и многое другое.
      grm
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:33
    Снаряды были подписаны "от Мусы из 9го артбатальона " или как израильтяне их различают -игиловские сплошь черного цвета, и пахнут нефтью и наркотой? ??? fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Yak28 Сегодня, 17:42
      Нет если ржавые советские то это сирийские,а если новые американские или израильские то игиловские lol
      Yak28
    2. Арон Заави Сегодня, 17:52
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Снаряды были подписаны "от Мусы из 9го артбатальона " или как израильтяне их различают -игиловские сплошь черного цвета, и пахнут нефтью и наркотой? ??? fool

      Есть такая штука артиллерийские радары. И натыкано их на Голанах, мама не горюй. И дают они точно координаты откуда летят снаряды и мины. Вот такая загогулина.
      Арон Заави
    3. voyaka uh Сегодня, 17:55
      Есть приборы - они понатыканы вдоль границы,
      которые отслечивают по баллистике, звуку выстрела, и т.д. откуда
      был выпущен снаряд или мина.
      Коордианты передают ВВС (или артиллерии). Туда и бьют в ответ.
      voyaka uh
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:49
        Алексей hi я не про радары, я про то что вы точно гарантируете что вас именно армия Сирии обстреляла, а не боевики? am Ведь это совсем разные вещи! !!!!
        Изгоняющий либероидов
  9. Центр Сегодня, 17:35
    Смерчи есть у нас? Надо купить у России.
    Отвечать смерчами надо.
    Центр
    1. воттак Сегодня, 17:39
      на позиции лень катить или экономия на гсм?
      воттак
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:42
      Центр -зачем покупать? ??У вас своего подобного ничего нету?Потребуйте от сша -подарят запросто!
      Изгоняющий либероидов
      1. Центр Сегодня, 17:46
        Не знаю, вроде нету sad
        Из дворца асада идут приказы стрелять по Израилю. Значит туда и стрелять надо. Стотонными ракетами.
        Центр
        1. Deadушка Сегодня, 18:17
          Стотонные ракеты мы вам не продадим, самим нужны.
          А летающий крейсер можем.
          Deadушка
          1. Центр Сегодня, 19:59
            Цитата: Deadушка
            летающий крейсер

            Так он же на пропеллерах.
            Центр
        2. А Нас Рать Сегодня, 19:10
          Цитата: Центр
          Из дворца асада идут приказы стрелять по Израилю. Значит туда и стрелять надо. Стотонными ракетами.

          Можно, но Россия попросила не убивать Асада.
          А Нас Рать
          1. Центр Сегодня, 19:43
            Цитата: А Нас Рать
            Россия попросила не убивать Асада

            Ну тогда не знаю, ну можно тока ранить.
            Центр
    3. А Нас Рать Сегодня, 19:07
      Цитата: Центр
      Смерчи есть у нас?

      Есть, но производятся на экспорт.

      Цитата: Центр
      Надо купить у России.

      Свой ВПК кормить надо. fellow
      А Нас Рать
      1. Центр Сегодня, 19:58
        Цитата: А Нас Рать
        Есть, но производятся на экспорт

        странно, смерчевые войска могут пригодится.
        Центр
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:48
    Что бы в мире не творилось, а на сайте еврейская тема самая популярная bully действительно, пусть и бывшие, но наши люди. .. hi А куда же им без нас? Скоро станет ОТДЕЛ Виталий премьером, заживут еще лучше lol
    Изгоняющий либероидов
  11. Приговор Сегодня, 17:50
    Нет никакой "израильской" части Голан. Есть незаконно оккупированная территория Сирии и сирийцы вполне вправе пускать снаряды на этой территории, куда им заблагорассудится... laughing
    Предвосхищая возмущённое и злобно-"саркастическое" чириканье тут израильских люмпенов, могу сказать, что какие-бы глупые законы не принимал их Кнессет, это абсолютно ничего не меняет по сути. Вор останется вором, как ты это не обоснуй... wink
    Приговор
    1. Центр Сегодня, 17:52
      Представляю приходит к вам Германия и говорит - знаете что, давайте ка вернёмся к прежним границам lol wassat
      Центр
      1. Deadушка Сегодня, 18:19
        Цитата: Центр
        Представляю приходит к вам Германия и говорит - знаете что, давайте ка вернёмся к прежним границам

        Пусть приходят, не впервой. laughing
        Deadушка
      2. Приговор Сегодня, 18:34
        А я от души желаю, чтобы она к Вам никогда больше не пришла... laughing laughing laughing
        Приговор
    2. grm Сегодня, 17:59
      Цитата: Приговор
      сирийцы вполне вправе пускать снаряды на этой территории, куда им заблагорассудится...


      Конечно вправе, уже пускали пару раз по Израилю- лишились Голанских Высот bully

      Израиль и Сирия в состоянии войны- Сирия может пускать по всему Израилю всё,что ей угодно, просто получит такую ответку, что Асад побежит с красной попой до России и присоединится к Януковичу laughing
      grm
      1. ватник Сегодня, 18:28
        Цитата: grm
        Израиль и Сирия в состоянии войны- Сирия может пускать по всему Израилю всё,что ей угодно, просто получит такую ответку

        То есть следуя твоей "еврейской логике" раз государство Палестина оккупировано израильскими евреями и они формально находятся в состоянии войны - то все действия палестинцев против еврейских захватчиков совершенно законны и не являются терактами и тому подобное и их можно квалифицировать как партизанские акции? laughing
        ватник
        1. Центр Сегодня, 18:32
          Всем понятно что тут из ирана уши торчат. Пускай там шиито-суниты мочат друг друга. Нужно им оружие баулами сбрасывать сверху. Кто победит - того и добить.
          Центр
        2. grm Сегодня, 18:56
          Цитата: ватник
          раз государство Палестина оккупировано израильскими евреями и они формально находятся в состоянии войны - то все действия палестинцев против еврейских захватчиков совершенно законны и не являются терактами и тому подобное и их можно квалифицировать как партизанские акции?


          Бред сивой кобылы. Ничего Израиль не оккупировал у государства Палестина так как нельзя оккупировать то, чего не существует и то, что не имело суверенитета.
          В каком таком состоянии войны они находятся?
          Что за формальное состояние? Абу Мазен объявил войну Израилю? Израиль - Абу Мазену?
          Что за чушь ты пишешь вообще.
          Ты называешь партизанами обычных террористов, точно таких же как на Северном Кавказе.
          Более того с чего ты взял, что если страны в состоянии войны,то террорист= партизан?
          Ты здоров? Хотя чего я спрашиваю и так понятно,что нет :)
          grm
      2. Приговор Сегодня, 18:39
        Не буду спорить, по части угроз, евреи самые страшные люди на земле... Возможно, составят конкуренцию только канибалам Папуа-Новой Гвинеи и воинственным племенам Ориноко и верхнего течения Амазонки... lol
        Приговор
    3. Бродяга1812 Сегодня, 18:29
      Режим оккупации на Голанах не действует с 1981 года ,после распространения на эту территорию законов Израиля. Никаких обязывающих Израиль международно-правовых актов , отдать часть своей суверенной территории никогда не принималось.Боюсь,что Израиль спокойно отнесётся и к Вашему комментарию.Позволю перефразировать Юза Алешковского : И не такие портные пытались шить костюмы еврейскому народу.Да только они на первой же примерке по всем швам трещали и лопались.
      Бродяга1812
  12. Бродяга1812 Сегодня, 17:54
    Цитата: Владимир16
    израильскую часть Голан
    Контролируемая Израилем часть Голанских высот вновь подверглась беспорядочному обстрелу с территории Сирии

    Автор получает от Израиля сикели или просто прогнуться решил?
    Когда это Голаны стали израильскими? Что за враньё?
    Может Россия признала эту оккупацию? Редакторы, что думают по этому поводу? Очнитесь. Или сейчас мне предупреждение напишет редактор? Что будет не удивительно.
    Оккупированная Израилем территория Сирии.

    У меня встречный вопрос: А когда Голаны стали сирийскими?На основании какого международного акта влекущего такие правовые последствия?
    Бродяга1812
    1. Центр Сегодня, 17:56
      Голанские высоты вернулись в Израиль. В родную гавань, так сказать. Сирийскими они никогда и не были.
      Центр
  13. кедр Сегодня, 18:04
    Цитата: voyaka uh
    "и в ответ точечными ударами с воздуха уничтожил два сирийских танка
    и крупнокалиберный пулемет"///
    Выяснилось, что это были Нусровские танки...
    Вам же уже два года талдычат, что Израилю пофиг, кто ведет
    обстрел его территории: кто стреляет - тот и получает ответку wassat .
    А Вы все не верите... crying


    Доверяй, НО...проверяй.

    Армия Сирии отстояла Голанские высоты

    Подразделения армии законного правительства Сирии в субботу провели тяжелый бой с террористами группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), попытавшейся атковать город Аль-Баас в районе Голанских высот. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
    Источник агентства утверждает, что наступление «Нусры» поддерживал вертолет израильской армии. Якобы именно этот вертолет атаковал территорию рядом со зданием Мухафазы в Аль-Баасе.
    Несколькими часами ранее министерство обороны Израиля заявило, что ВВС страны нанесли удар по двум танкам армии САР, так как они совершили около десятка шальных выстрелов по подконтрольной Тель-Авиву территориии в районе Голанских высот.
    Тогда же телеканала Аль-Маядин сообщил, что в результате атаки израильских вертолетов погибли двое сирийских военнослужащих.
    Автор: Вячеслав Каширин.

    "Война - искусство обмана". Тут Израйль рулит...
    кедр
    1. ватник Сегодня, 18:38
      Цитата: кедр
      Источник агентства утверждает, что наступление «Нусры» поддерживал вертолет израильской армии. Якобы именно этот вертолет атаковал территорию рядом со зданием Мухафазы в Аль-Баасе.
      Несколькими часами ранее министерство обороны Израиля заявило, что ВВС страны нанесли удар по двум танкам армии САР, так как они совершили около десятка шальных выстрелов по подконтрольной Тель-Авиву территориии в районе Голанских высот.
      Тогда же телеканала Аль-Маядин сообщил, что в результате атаки израильских вертолетов погибли двое сирийских военнослужащих.
      Автор: Вячеслав Каширин.

      Ну что же израильский режим не собирается "бросать" своих протеже террористов. Кстати говоря с 2014 года на границах Израиля "сидят" террористы ИГИЛ и Израиль вполне мирно с ними соседствует.
      ватник
      1. grm Сегодня, 19:12
        Источник агентства утверждает, что наступление «Нусры» поддерживал вертолет израильской армии. Якобы именно этот вертолет атаковал территорию рядом со зданием Мухафазы в Аль-Баасе.


        Источник агентства laughing
        Очень смешно, ватник, ты бы ещё привёл сюда слова Асада laughing


        Цитата: ватник
        Ну что же израильский режим не собирается "бросать" своих протеже террористов. Кстати говоря с 2014 года на границах Израиля "сидят" террористы ИГИЛ и Израиль вполне мирно с ними соседствует.



        Глупость.


        http://news.israelinfo.co.il/world/65641

        боевики «Исламского государства» отвоевали у умеренных повстанцев четыре деревни в стратегическом районе Дараа на юге Голан, где сходятся границы трех государств — Сирии, Иордании и Израиля.

        «Воспользовавшись тем, что Армия свободной Сирии занята боями с поддерживаемыми Ираном иностранными боевиками (т.е. армией Асада — ред.) в районе аль-Маншийя близ Дараа, связанная с ИГИЛ «Армия Халида ибн аль-Валида начала в понедельник наступление на позиции Армии свободной Сирии в районе аль-Яркук в западу от Дараа», — пишет издание. Согласно сообщениям, боевики ИГИЛ уже захватили поселки Тасиль, Джалан и высоту Тель аль-Джомуа, в трех соседних деревнях идут бои.
        Стычки между Армией свободной Сирии и ИГИЛ в этом районе продолжались несколько месяцев. Город Дараа, как прежде Алеппо, в годы гражданской войны оставался разделенным — часть его контролировали правительственные силы и «Хизбалла», другую часть — антиправительственные повстанцы. На прошлой неделе повстанцы начали наступление и сумели отбить у правительственных войск ряд районов города, включая район аль-Маншийя. Российские ВВС немедленно пришли на помощь союзникам и начали интенсивные бомбардировки контролируемых повстанцами районов Дараа.
        Боевики ИГИЛ не замедлили воспользоваться возможностью атаковать «Армию свободной Сирии» с другой стороны, фактически оказывая помощь правительственным силам и «Хизбалле». «Армия Халида ибн аль-Валида», лояльная ИГИЛ, занимает небольшой анклав у стыка границ Израиля и Иордании (над Хамат Гадер»).


        И сейчас там идут стычки .Например, оппозиция утверждает, что силы Южного фронта FSA уничтожили 14,5-мм пушку и убили 15 бойцов ИГИЛ. Повстанцы недавно отбили там нападение ИГИЛ, Сирийские повстанцы обстреливают позиции ISIS танком T55 итд. Сейчас на севере зоны ИГИЛ , ИГИЛ наступают на силы военной оппозиции.

        Там идут бои . И то, что это около границ Израиль ни о чём не говорит, кроме того, что ИГИЛ очевидно не выгодно атаковать Израиль ,чтобы не получить ответку, а Израиль в войну не лезет в Сирии. Военная оппозиция там воюет на этом стыке Сирии, Иордании и Израиля.
        Постепенно и там разберутся с ИГИЛ.

        Не надо пихать в каждую дырку Израиль и показывать свою глупость.
        grm
        1. aiden Сегодня, 19:28
          Это богоизбранные нас назвали боевиками? Да этот гадюшник с именем израиль надо в историю отправить. Им помогли сделать государство а они теперь плюют в лицо.неблагодарные еврейские твари
          aiden
        2. ватник Сегодня, 19:41
          Цитата: grm
          Очень смешно, ватник, ты бы ещё привёл сюда слова Асада laughing

          Асаду то в отличии от вас израильских евреев верить можно он настоящий мужик.
          Эксклюзивное интервью президента Сирии

          Цитата: grm
          ИГИЛ очевидно не выгодно атаковать Израиль ,чтобы не получить ответку

          Очередная израильская выдумка laughing ИГИЛ воюет с США и коалицией и не боится а Израиль он боится lol
          Скажи уж лучше правду о том что Израиль спонсирует террористов ИГИЛ поэтому они на него и не нападают.
          ватник
    2. grm Сегодня, 19:18
      Цитата: кедр
      Доверяй, НО...проверяй.


      Да проверяйте бред, что вы постите hi
      grm
  14. сруль рабинович Сегодня, 18:09
    а евреи-то чего лезут в чужие разборки ?
    сруль рабинович
    1. Setrac Сегодня, 18:58
      Цитата: сруль рабинович
      а евреи-то чего лезут в чужие разборки ?

      С каких пор разборки между семитами стали чужими для евреев?
      Setrac
  15. Cataphract Сегодня, 18:11
    ВВС Израиля 24 июня атаковали бронетехнику боевиков "Джебхат Ан-Нусры", а не позиции сирийских правительственных войск. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник в Минобороны России.

    "Израильтяне просто нанесли удар по месту, откуда велся обстрел. В результате этого воздушного удара уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов", — сказал собеседник агентства.

    По словам источника агентства, боевики не первый раз пытаются спровоцировать столкновения израильских и сирийских правительственных войск в этом районе.

    "Новости" цитируют источник из российского военного ведомства, который заявил, что в районе Голанских высот сирийские правительственные войска отражали мощную атаку террористов из "Джебхат ан-Нусры".

    все , кина не будет, рассходимся. laughing
    Cataphract
  16. Бродяга1812 Сегодня, 18:21
    Цитата: сруль рабинович
    а евреи-то чего лезут в чужие разборки ?

    Наносятся удары вот уже двое суток по суверенной территории Израиля .Израиль вправе обороняться,что и делает. Успешно причем. Когда бомбят Сирию все кому не лень , от Австралии до Турции, причем далеко не точечно , то осуждающих комментариев ,я что-то не встречал.
    Бродяга1812
    1. Setrac Сегодня, 19:00
      Цитата: Бродяга1812
      Наносятся удары вот уже двое суток по суверенной территории Израиля .

      Израиль владеет голанами по праву сильного а вовсе не со времен царя соломона, как утверждают присутствующие тут иудеи.
      Setrac
  17. borys Сегодня, 18:26
    Здесь израильские участники доказывают свои права на Голанские высоты соглашениями времен царя
    Соломона. Тогда почему эти же товарищи ставят под сомнение права России на Крым? По этому вопро-
    су имеются соответствующие соглашения. Имеется так же ясно выраженная воля жителей самого Крыма.
    Которая, между прочим, важнее всяких Будапештских меморандумов и мнения сынов Израилевых.
    borys
    1. ватник Сегодня, 18:48
      Цитата: borys
      Здесь израильские участники доказывают свои права на Голанские высоты соглашениями времен царя
      Соломона.

      А вообще существовало ли в древности государство Израиль?
      Насколько известно на сегодняшний день никаких реальных подтверждений (за исключением развалин нескольких синагог) этому нет кроме письменных в частности в Библии Торе и т.д. но всё дело в том что данные книги всё таки религиозные произведения а не исторические со зрения науки и то что в них написано это лишь вопрос ВЕРЫ каждого отдельного человека.
      ватник
    2. Арон Заави Сегодня, 18:49
      Цитата: borys
      Здесь израильские участники доказывают свои права на Голанские высоты соглашениями времен царя
      Соломона. Тогда почему эти же товарищи ставят под сомнение права России на Крым? По этому вопро-
      су имеются соответствующие соглашения.

      Где ты видел, что мы ставим под сомнения права России на Крым? Нам если честно абсалютно наплевать чей он.
      Арон Заави
  18. РусланНН Сегодня, 18:37
    Думаю Израиль готовит обоснование для окупации оставшийся части голанских высот.
    РусланНН
    1. ватник Сегодня, 19:25
      Кстати говоря для информации о том как израильский режим "кормит и поит" сирийских террористов.
      WSJ: Израиль тайно помогает противникам Асада, чтобы создать на Голанах зону безопасности
      Американское издание Wall Street Journal утверждает, со ссылкой на источники в сирийской оппозиции, что Израиль уже несколько лет тайно оказывает противникам режима существенную поддержку, в том числе – финансовую.

      Цель этой политики, согласно публикации, создать буферную зону, где действуют дружественные Израилю ополчения. WSJ утверждает, что ответственность за реализацию решения властей несет ЦАХАЛ – этим занимается специально созданное армейское подразделение.

      Израиль передает повстанцам средства, используемые как для выплат ополченцам зарплат, так и закупок военного оборудования и вооружений. Помимо этого, предоставляется и гуманитарная помощь, о чем было известно и раньше.

      Около 3.000 сирийцев были доставлены в израильские больницы. Значительная часть тех, кому оказывается медицинская помощь – боевики. Местному населению помогают продовольствием и теплой одеждой. Лидеры ополченцев заявляют, что без помощи израильтян им пришлось бы прекратить борьбу.
      http://newsru.co.il/mideast/19jun2017/golan_203.h
      tml

      Так что граждане израильские евреи правда хоть и помаленьку "каплями" но всплывает наружу и скоро всем станет понятно что основной спонсор террора в регионе именно Израиль.
      ватник
      1. grm Сегодня, 19:54
        Цитата: ватник
        понятно что основной спонсор террора в регионе именно Израиль.



        Смешно lol ,
        Даже если предположить, что тут написана правда, но Израиль помогает военной оппозиции,а не террористам.
        Путин подписывал соглашении с военной оппозицией.. Или Вы хотите сказать, что Путин подписывал соглашение с террористами? Ой Вей wassat

        Писать чушь про то, что Израиль основной спонсор террора, учитывая, что даже Россия не считает военную оппозицию террористами и ссылаясь на то, что Израиль помогает военной оппозиции - силе,которую поддерживает коалиция США и с которой подписывает соглашения Россия- может писать только сумасшедший lol
        grm
  19. Taran 75 Сегодня, 19:02
    Цитата: А Нас Рать
    деньги получает из Тегерана. Это проверенная информация.

    кем проверенна
    Taran 75
    1. ватник Сегодня, 19:43
      Цитата: Taran 75
      Цитата: А Нас Рать
      деньги получает из Тегерана. Это проверенная информация.

      кем проверенна


      Видимо в методичках которые им в Израиле выдаёт Моссад так написано как говорится "чёрным по белому" во всём виноват Иран lol
      ватник
  20. К-50 Сегодня, 19:12
    Такое впечатление, что или бандерлоги обстреливают со стороны Сирии из неконтролируемых районов, либо евреи сами у себя что-то взрывают, дабы иметь повод под шумок по Сирии по стрелять. negative
    К-50
  21. aiden Сегодня, 19:24
    Бармалеи отстреляются и на территорию богоизбранных отходят. Что еще раз доказывает, что израиль пособник террористов
    aiden
  22. anjey Сегодня, 19:38
    Цитата: grm
    Цитата: Тралл
    Если Израиль хочет побыстрее исключить подобные перелеты снарядов, то пусть или поможет сирийскому правительству уничтожить боевиков.

    Там нет террористов- это разборки между Асадом и военной оппозицией.

    военная оппозиция -как высоко поднял вооруженных бандитов благородный еврейский рыцарь,нонсенс сэр!
    anjey
    1. anjey Сегодня, 19:42
      эта "военная опозиция" режет детям головы,ваше пока счастье что не еврейским ....
      anjey
  23. Oleg7700 Сегодня, 19:59
    Официально от ЦАХАЛ:[email protected] 45 мин. назад.
    In response to several Syrian projectiles launched towards Israel, IDF targeted 2 Syrian regime artillery positions & an ammunitions truck (уничтожены две арт. позиции и боеприпасы)
    Oleg7700
Картина дня