Несколько сирийских снарядов вновь упали на израильскую часть Голан
Контролируемая Израилем часть Голанских высот вновь подверглась беспорядочному обстрелу с территории Сирии, передает РИА Новости сообщение израильского командования.
В Минобороны полагают, что, как и накануне, «произошел случайный перелет снарядов через разделительную линию в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции».
Накануне через границу перелетело около десятка снарядов. Израильские военные назвали обстрел «посягательством на суверенитет страны» и в ответ точечными ударами с воздуха уничтожил два сирийских танка и крупнокалиберный пулемет.
Как сообщил в субботу источник агентства, армия САР отбила мощную атаку террористов «Джебхат ан-Нусра» (группировка запрещена в РФ) на город Аль-Баас в районе Голанских высот.
В Минобороны полагают, что, как и накануне, «произошел случайный перелет снарядов через разделительную линию в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции».
Несколько снарядов, выпущенных из Сирии, разорвались на открытой местности в северной части Голанских высот. Информации о пострадавших не поступало,говорится в сообщении.
Накануне через границу перелетело около десятка снарядов. Израильские военные назвали обстрел «посягательством на суверенитет страны» и в ответ точечными ударами с воздуха уничтожил два сирийских танка и крупнокалиберный пулемет.
Как сообщил в субботу источник агентства, армия САР отбила мощную атаку террористов «Джебхат ан-Нусра» (группировка запрещена в РФ) на город Аль-Баас в районе Голанских высот.
Армия отразила крупную атаку Нусры на город Аль-Баас в провинции Кунейтра. Армия приняла бой с террористами. Нападавшие понесли потери. Отразить атаки помогла авиация и артиллерия,сказал источник.
Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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