" Экс-советник Ельцина не видит застоя в команде президента Путина."

После 2000-х годов произошла кадровая стабилизация, и многие считают, что это застой, но лично я думаю, что наоборот – это отличная возможность раскрыть себя каждому члену команды (президента). Ведь проще всего устраивать кадровую чехарду, но стоит ли? Ведь от команды президента зависит очень многое. Президентская рать – это команда единомышленников, которая решает, над какими задачами будет работать глава государства, и разрабатывает определенное направление, которое может привести как вперед, так и назад,

Большую роль в правлении играет сам президент. Президент – это человек, на чьих плечах лежит полная ответственность за государство, а институт президентства выстраивается под мышление, менталитет и волю народа… Есть ряд стран, где президентская власть меняется гораздо чаще, чем в России, но что они от этого выигрывают, я не могу сказать,

Я работал с первым и единственным президентом СССР и с первым президентом России. Тогда мы начинали все с чистого листа, но могу сказать точно, что институт президентства в России состоялся. В России господствовала императорская, царская, затем партийная власть, и когда пришла пора что-то менять в парламентской республике, а точнее вводить президентскую власть, общество было не готово. О Горбачёве говорить трудно, так как с ним я отработал менее года. Но отмечу, что у первого президента команда менялась очень часто, так как для нас все было ново, и мы вели поиски правильного направления. И если брать российский период, очевидно, что власть идет только вперед. Для России подходит именно президентская форма правления,