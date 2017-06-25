Экс-советник Ельцина не видит застоя в команде президента Путина
Бывший советник президента РФ, в прошлом руководитель службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко не согласен с тем, что в нынешней команде главы государства наблюдается застой. Об этом сообщает РИА Новости .
По его словам, не стоит также забывать о том, что и президент «должен быть стоящим своего положения, чтобы быть избранным на второй срок».
Он выразил мнение, что России подходит именно президентская форма правления.
После 2000-х годов произошла кадровая стабилизация, и многие считают, что это застой, но лично я думаю, что наоборот – это отличная возможность раскрыть себя каждому члену команды (президента). Ведь проще всего устраивать кадровую чехарду, но стоит ли? Ведь от команды президента зависит очень многое. Президентская рать – это команда единомышленников, которая решает, над какими задачами будет работать глава государства, и разрабатывает определенное направление, которое может привести как вперед, так и назад,сказал Шевченко в интервью латвийской радиостанции Baltkom.
По его словам, не стоит также забывать о том, что и президент «должен быть стоящим своего положения, чтобы быть избранным на второй срок».
Большую роль в правлении играет сам президент. Президент – это человек, на чьих плечах лежит полная ответственность за государство, а институт президентства выстраивается под мышление, менталитет и волю народа… Есть ряд стран, где президентская власть меняется гораздо чаще, чем в России, но что они от этого выигрывают, я не могу сказать,отметил Шевченко.
Он выразил мнение, что России подходит именно президентская форма правления.
Я работал с первым и единственным президентом СССР и с первым президентом России. Тогда мы начинали все с чистого листа, но могу сказать точно, что институт президентства в России состоялся. В России господствовала императорская, царская, затем партийная власть, и когда пришла пора что-то менять в парламентской республике, а точнее вводить президентскую власть, общество было не готово. О Горбачёве говорить трудно, так как с ним я отработал менее года. Но отмечу, что у первого президента команда менялась очень часто, так как для нас все было ново, и мы вели поиски правильного направления. И если брать российский период, очевидно, что власть идет только вперед. Для России подходит именно президентская форма правления,сказал экс-советник.
Использованы фотографии: http://morning-news.ru
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