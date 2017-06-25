20:02 25 июня

Экс-советник Ельцина не видит застоя в команде президента Путина

Бывший советник президента РФ, в прошлом руководитель службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко не согласен с тем, что в нынешней команде главы государства наблюдается застой. Об этом сообщает РИА Новости .



После 2000-х годов произошла кадровая стабилизация, и многие считают, что это застой, но лично я думаю, что наоборот – это отличная возможность раскрыть себя каждому члену команды (президента). Ведь проще всего устраивать кадровую чехарду, но стоит ли? Ведь от команды президента зависит очень многое. Президентская рать – это команда единомышленников, которая решает, над какими задачами будет работать глава государства, и разрабатывает определенное направление, которое может привести как вперед, так и назад,
сказал Шевченко в интервью латвийской радиостанции Baltkom.


По его словам, не стоит также забывать о том, что и президент «должен быть стоящим своего положения, чтобы быть избранным на второй срок».

Большую роль в правлении играет сам президент. Президент – это человек, на чьих плечах лежит полная ответственность за государство, а институт президентства выстраивается под мышление, менталитет и волю народа… Есть ряд стран, где президентская власть меняется гораздо чаще, чем в России, но что они от этого выигрывают, я не могу сказать,
отметил Шевченко.

Он выразил мнение, что России подходит именно президентская форма правления.

Я работал с первым и единственным президентом СССР и с первым президентом России. Тогда мы начинали все с чистого листа, но могу сказать точно, что институт президентства в России состоялся. В России господствовала императорская, царская, затем партийная власть, и когда пришла пора что-то менять в парламентской республике, а точнее вводить президентскую власть, общество было не готово. О Горбачёве говорить трудно, так как с ним я отработал менее года. Но отмечу, что у первого президента команда менялась очень часто, так как для нас все было ново, и мы вели поиски правильного направления. И если брать российский период, очевидно, что власть идет только вперед. Для России подходит именно президентская форма правления,
сказал экс-советник.

Использованы фотографии: http://morning-news.ru
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Комментарии 27

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  1. svp67 Сегодня, 19:03
    Бывший советник президента РФ, в прошлом руководитель службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина
    Должности которыми, в нынешних условиях явно гордится не приходится. Народ оценил, что он там "насоветовал"
    svp67
    1. Zibelew Сегодня, 19:09
      Народ до сих пор в себя приходит. Кстати Чубайс до сих в обойме, видимо серый кардинал.
      Zibelew
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:14
        Тагерьян hi народ пытается придти в себя, но власти с этим безобразием решительно борются. .. sad
        Изгоняющий либероидов
    2. Офицер запаса Сегодня, 19:14
      Все хорошо? Советник ничего не видит? Он, часом, в ОБСЕ на пол-ставки не подрабатывает?
      Офицер запаса
      1. svp67 Сегодня, 19:19
        Цитата: Офицер запаса
        Он, часом, в ОБСЕ на пол-ставки не подрабатывает?

        Зачем человека обижать. Он получает ПОЛНОЦЕННЫЕ пенсии и от "благодарного" русского народа и от не менее благодарного правительства США.
        svp67
      2. Монос Сегодня, 19:26
        Бывший советник президента РФ, в прошлом руководитель службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко

        Такое мнение именно этого человека настораживает. Если он считает, что ничего не надо менять, значит ВВП надо срочно приглядеться к своему окружению!
        Монос
        1. тол100в Сегодня, 20:01
          Цитата: Монос
          . Если он считает, что ничего не надо менять, значит ВВП надо срочно приглядеться к своему окружению!

          Все верно - "Зри в корень"!
          тол100в
    3. сибиралт Сегодня, 19:19
      Еще пару ельцин - центров откроем и будет полный прогресс! laughing
      сибиралт
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:05
    После таких вот сэкс -советников у страны экономика пропала sad
    Изгоняющий либероидов
    1. svp67 Сегодня, 19:19
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      После таких вот сэкс -советников у страны экономика пропала

      Экономика? А ничего, что целая страна ПРОПАЛА. Где сейчас СССР?
      svp67
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:27
        Сергей hi ее приватезировали, это научный термин означающий разваровывание и унечтожение государства sad
        Изгоняющий либероидов
  3. Olegater Сегодня, 19:06
    Шел бы этот советник пешим маршрутом к своим хозяевам в евро...пи....жо....
    Знаете что то они стали вылезать из своих щелей и тяфкать. И чем ближе выборы тем громче Мы уважаемые форумчане будем их слышать.
    Olegater
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:07
    Небось снова его тянет на теплое место, где нужно решать только два вида матиматических действий -отнимать и делить? ??? sad
    Изгоняющий либероидов
    1. kefan Сегодня, 19:13
      Нет, ошибаетесь, прибавлять и умножать, только в свой карман разумеется.
      kefan
  5. Владимир 38 Сегодня, 19:10
    Хахах, естественно, команда та та же и памятник Боре установили не рукотворный..
    Владимир 38
  6. kefan Сегодня, 19:12
    Какой ЕБН, такой и советник, ничего удивительного в этом я не вижу.
    kefan
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:12
    Ниже по ветке его подельники убеждают народ России что он ,этот самый народ хорошо живет sad
    Изгоняющий либероидов
    1. Владимир 38 Сегодня, 19:17
      Да тут подельников полно)))
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Ниже по ветке его подельники убеждают народ России что он ,этот самый народ хорошо живет

      С десяток насчитал, думаю им ЕР платит или фонд Ельцина
      Владимир 38
  8. samarin1969 Сегодня, 19:15
    Немного показалось, что я ошибся сайтом request
    samarin1969
  9. Васян1971 Сегодня, 19:15
    " Экс-советник Ельцина не видит застоя в команде президента Путина."
    Точняк! Регулярно перепрыгивают с места на место, с должности на должность.
    Васян1971
  10. DPN Сегодня, 19:24
    Таких советников надо сажать на российскую народную зарплату 10000 рублей,возможно из за таких В.В. Путину приходится оправдываться,что он не знает о зарплатах таких.
    DPN
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:29
      Может быть просто сажать? ?? what
      Изгоняющий либероидов
      1. DPN Сегодня, 19:34
        Они боятся только конфискации ,а её нет и не будет ДЕПУТАТЫ боятся похоже у многих рыльце не пушке а во мхе.
        DPN
  11. лысова Сегодня, 19:36
    Вообще то, он это сказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom. Не для нас. А что то лучше можно сказать прибалтам? - Или сор из избы выносить напоказ?
    лысова
  12. Великанов Сегодня, 19:39
    И если брать российский период, очевидно, что власть идет только вперед.
    При продвижении вперёд пусть власть не забудет с собой население взять за компанию, а то как-то не хорошо получается.
    Великанов
  13. Центр Сегодня, 19:41
    Нет никакой команды.
    Центр
  14. polev66 Сегодня, 20:01
    может в команде президента и нет застроя, но в команде премьера есть
    polev66
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