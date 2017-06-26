05:27 26 июня

Оману переданы первые Eurofighter Typhoon

Как сообщила компания Eurofighter GmbH , 21 июня 2017 года Королевским ВВС Омана были официально переданы первые два из 12 заказанных истребителей Eurofighter Typhoon в двухместной модификации.

Самолеты были изготовлены на авиастроительном предприятии корпорации BAE Systems в Вартоне (Великобритания). Поставки Оману осуществляются в соответствии с контрактом от декабря 2012 года, предусматривающем отгрузку 10 одноместных и 2 двухместных машин Eurofighter Typhoon, 8 учебно-боевых самолетов Hawk AJT Mk 166. Оманские истребители оснащаются бортовой РЛС Euroradar E-Scan с активной фазированной антенной решеткой.




Ранее в районе Персидского залива заказчиком истребителей Eurofighter Typhoon являлась Саудовская Аравия, получившая 72 машины от BAE Systems в 2009-2017 годы. В 2016 году самолеты данного типа (28 единиц) заказал Кувейт. Выпускать их предполагается на производственной базе итальянской компании Leonardo.

Использованы фотографии: https://www.eurofighter.com/news-and-events/2017/06/first-typhoon-delivery-for-oman
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Комментарии 2

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 04:49
    АФАР в "продажных"машинах ...наши только на испытаниях. what
    андрей юрьевич
  2. iliitchitch Сегодня, 05:03
    "заказали" , "поставили" . кондишн есть в этой штуке ? африка как-никакос .
    И следи за задом . Кабы чаго ... Случайно бывает ...
    iliitchitch
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