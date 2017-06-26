Оману переданы первые Eurofighter Typhoon
Как сообщила компания Eurofighter GmbH , 21 июня 2017 года Королевским ВВС Омана были официально переданы первые два из 12 заказанных истребителей Eurofighter Typhoon в двухместной модификации.
Самолеты были изготовлены на авиастроительном предприятии корпорации BAE Systems в Вартоне (Великобритания). Поставки Оману осуществляются в соответствии с контрактом от декабря 2012 года, предусматривающем отгрузку 10 одноместных и 2 двухместных машин Eurofighter Typhoon, 8 учебно-боевых самолетов Hawk AJT Mk 166. Оманские истребители оснащаются бортовой РЛС Euroradar E-Scan с активной фазированной антенной решеткой.
Ранее в районе Персидского залива заказчиком истребителей Eurofighter Typhoon являлась Саудовская Аравия, получившая 72 машины от BAE Systems в 2009-2017 годы. В 2016 году самолеты данного типа (28 единиц) заказал Кувейт. Выпускать их предполагается на производственной базе итальянской компании Leonardo.
Самолеты были изготовлены на авиастроительном предприятии корпорации BAE Systems в Вартоне (Великобритания). Поставки Оману осуществляются в соответствии с контрактом от декабря 2012 года, предусматривающем отгрузку 10 одноместных и 2 двухместных машин Eurofighter Typhoon, 8 учебно-боевых самолетов Hawk AJT Mk 166. Оманские истребители оснащаются бортовой РЛС Euroradar E-Scan с активной фазированной антенной решеткой.
Ранее в районе Персидского залива заказчиком истребителей Eurofighter Typhoon являлась Саудовская Аравия, получившая 72 машины от BAE Systems в 2009-2017 годы. В 2016 году самолеты данного типа (28 единиц) заказал Кувейт. Выпускать их предполагается на производственной базе итальянской компании Leonardo.
Использованы фотографии: https://www.eurofighter.com/news-and-events/2017/06/first-typhoon-delivery-for-oman
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