СМИ РБ представили мнение белорусских танкистов о поступивших из РФ Т-72Б3
Журналисты Республики Беларусь пообщались с танкистами ВС РБ, которые недавно получили российские танки Т-72Б3. Первые впечатления узнали у белорусских танкистов представители информационного ресурса 42.TUT.BY . Напомним, что в начале июня на 969-й базе резерва танков ВС РБ бронемашины принимал у представителей российской делегации министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков.
Судя по отзывам белорусских военнослужащих, танки Т-72Б3, которые в Белоруссии первоначально осваивают на полигоне Доманово, явно пришлись им по нраву. Представим несколько комментариев от танкистов ВС РБ, которые участвуют в «обкатке» Т-72Б3 на упомянутом полигоне.
Прапорщик Виталий Богруденко (мехвод танка):
По словам Виталия Богруденко, он нёс службу на различных модификациях танков, и ему «есть, с чем сравнивать», даже в формате линейки Т-72.
Механика-водителя цитирует 42.TUT.BY:
Отмечают белорусские военнослужащие наличие камеры заднего вида, которая значительно облегчает движение задним ходом.
Командир танка старший прапорщик Сергей Михно о Т-72Б3:
Наводчик танка:
В Минобороны Белоруссии отмечают, что на данном этапе проводятся действия на полигоне с целью совершенствования мастерства белорусских танкистов. Как видно, у самих танкистов машина на данный момент нареканий не вызывает.
Судя по отзывам белорусских военнослужащих, танки Т-72Б3, которые в Белоруссии первоначально осваивают на полигоне Доманово, явно пришлись им по нраву. Представим несколько комментариев от танкистов ВС РБ, которые участвуют в «обкатке» Т-72Б3 на упомянутом полигоне.
Прапорщик Виталий Богруденко (мехвод танка):
Не танк, иномарка!
По словам Виталия Богруденко, он нёс службу на различных модификациях танков, и ему «есть, с чем сравнивать», даже в формате линейки Т-72.
Механика-водителя цитирует 42.TUT.BY:
Управлять новым танком значительно легче: нужно меньше усилий на рычаги, благодаря более мощному турбированному двигателю — 1130 л.с. — боевая машина быстрее набирает максимальную скорость, значительно улучшилась маневренность. Благодаря обновлённой ходовой танк меньше раскачивает, поэтому стрелять в движении стало гораздо проще. Исчез неудобный щиток контрольных приборов — вместо него ЖКИ-монитор, который отображает всю необходимую информацию: уровень масла, запас топлива, пройденный путь танка, температуру двигателя и многое другое.
Отмечают белорусские военнослужащие наличие камеры заднего вида, которая значительно облегчает движение задним ходом.
Командир танка старший прапорщик Сергей Михно о Т-72Б3:
Новая радиостанция — хороший помощник для командира, сообщения передаются четко, без помех. Можно не повторять и переспрашивать, как это было раньше в Т-72Б. Кроме того, переговоры шифруются, а секретные сообщения может слышать только командир. Благодаря тепловизору можно видеть ночью на расстоянии около трёх километров, причём не только технику, ночью на полигоне видны даже зайцы и мелкая птица.
Наводчик танка:
По сравнению с Т-72Б работать стало гораздо удобнее. На Б3 установлен отечественный прицел «Сосна-У», точный и комфортный в работе. С ним ещё довелось работать на танковом биатлоне 2016 года, тогда мы выступали на модернизированных на отечественном предприятии танках Т-72БМ1. В индивидуальной гонке тогда я поразил все цели, в полуфинале и финале у нашей команды было по промаху. На соревнованиях у нас процент попаданий стремился за 95.
В Минобороны Белоруссии отмечают, что на данном этапе проводятся действия на полигоне с целью совершенствования мастерства белорусских танкистов. Как видно, у самих танкистов машина на данный момент нареканий не вызывает.
Использованы фотографии: https://42.tut.by/548512
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