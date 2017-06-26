08:52 26 июня

СМИ РБ представили мнение белорусских танкистов о поступивших из РФ Т-72Б3

Журналисты Республики Беларусь пообщались с танкистами ВС РБ, которые недавно получили российские танки Т-72Б3. Первые впечатления узнали у белорусских танкистов представители информационного ресурса 42.TUT.BY . Напомним, что в начале июня на 969-й базе резерва танков ВС РБ бронемашины принимал у представителей российской делегации министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков.

Судя по отзывам белорусских военнослужащих, танки Т-72Б3, которые в Белоруссии первоначально осваивают на полигоне Доманово, явно пришлись им по нраву. Представим несколько комментариев от танкистов ВС РБ, которые участвуют в «обкатке» Т-72Б3 на упомянутом полигоне.

Прапорщик Виталий Богруденко (мехвод танка):
Не танк, иномарка!



По словам Виталия Богруденко, он нёс службу на различных модификациях танков, и ему «есть, с чем сравнивать», даже в формате линейки Т-72.

Механика-водителя цитирует 42.TUT.BY:
Управлять новым танком значительно легче: нужно меньше усилий на рычаги, благодаря более мощному турбированному двигателю — 1130 л.с. — боевая машина быстрее набирает максимальную скорость, значительно улучшилась маневренность. Благодаря обновлённой ходовой танк меньше раскачивает, поэтому стрелять в движении стало гораздо проще. Исчез неудобный щиток контрольных приборов — вместо него ЖКИ-монитор, который отображает всю необходимую информацию: уровень масла, запас топлива, пройденный путь танка, температуру двигателя и многое другое.


Отмечают белорусские военнослужащие наличие камеры заднего вида, которая значительно облегчает движение задним ходом.

СМИ РБ представили мнение белорусских танкистов о поступивших из РФ Т-72Б3


Командир танка старший прапорщик Сергей Михно о Т-72Б3:
Новая радиостанция — хороший помощник для командира, сообщения передаются четко, без помех. Можно не повторять и переспрашивать, как это было раньше в Т-72Б. Кроме того, переговоры шифруются, а секретные сообщения может слышать только командир. Благодаря тепловизору можно видеть ночью на расстоянии около трёх километров, причём не только технику, ночью на полигоне видны даже зайцы и мелкая птица.


Наводчик танка:
По сравнению с Т-72Б работать стало гораздо удобнее. На Б3 установлен отечественный прицел «Сосна-У», точный и комфортный в работе. С ним ещё довелось работать на танковом биатлоне 2016 года, тогда мы выступали на модернизированных на отечественном предприятии танках Т-72БМ1. В индивидуальной гонке тогда я поразил все цели, в полуфинале и финале у нашей команды было по промаху. На соревнованиях у нас процент попаданий стремился за 95.


В Минобороны Белоруссии отмечают, что на данном этапе проводятся действия на полигоне с целью совершенствования мастерства белорусских танкистов. Как видно, у самих танкистов машина на данный момент нареканий не вызывает.

Использованы фотографии: https://42.tut.by/548512
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 06:33
    Ну в общем всё закономерно.На танке стоит белорусская электроника и нет ничего удивительно что танкисты довольны машиной..Вот интересно,у нас тоже прапорщики за рычагами сидят,или просто поставили в образцово-показательную часть?Безусловно правильно это поставлять новую технику на западные рубежи союзного государства.Новая правда она с большой натяжкой.
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 06:39
      Цитата: 210окв
      На танке стоит белорусская электроника и нет ничего удивительно что танкисты довольны машиной..

      Вообще то "Сосна" выпускается в России, в Волгограде.
      svp67
    2. антивирус Сегодня, 08:01
      надо их в окраину отправить- передать опыт и трепет, внушить страх перед "бурятскими танковыми дивизиями"
      антивирус
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 06:33
    Ну и славно браты белорусы..Главное чтобы не для парадов ! Перегазовки не забывайте делать рядом с границами натовцев(чтобы далеко слышно было..))).. soldier
    ОТДЕЛ
  3. Баракуда Сегодня, 06:33
    О таком можно было только мечтать 25-ть лет назад.
    Я на роль танкиста не гожусь с ростом 190. Но в Т-64 впихивался с матюками. smile К стати в Т-10м легче...как не странно. Эргономика блин. Тока плечи и локти везде застряют.
    Баракуда
    1. Смог Сегодня, 07:16
      Цитата: Баракуда
      Тока плечи и локти везде застряют.

      Укоротить надо laughing (шутка)
      Смог
  4. soroKING Сегодня, 06:34
    работайте, братья! fellow soldier
    soroKING
  5. svp67 Сегодня, 06:43
    По словам Виталия Богруденко, он нёс службу на различных модификациях танков, и ему «есть, с чем сравнивать», даже в формате линейки Т-72.
    Механика-водителя цитирует 42.TUT.BY: "Управлять новым танком значительно легче: нужно меньше усилий на рычаги,"
    Смешно. Т-72 имеет гидроуправление и если ты уже ездил на них, то должен знать, что усилия, которое преодолевает механик, обеспечиваются СПЕЦИАЛЬНЫМИ пружинами, отцепи их и рычаг будет двигаться, а танк поворачиваться от малейшего колебания корпуса.
    А главное, сябры имейте голову на плечах, с мозгами, а не простым желанием "погонять", а то ведь не каких танков со столбами не хватит...


    Вот где "гонять" надо. Тут тебе не столбов, не тех кого жалеть нужно...
    svp67
    1. asiat_61 Сегодня, 07:31
      Столбов наставят, человеку не проехать.
      asiat_61
      1. svp67 Сегодня, 07:33
        Цитата: asiat_61
        Столбов наставят, человеку не проехать.

        Да, да. а еще эти столбы имеют наглость дорогу перебегать, в неположенных местах...
        svp67
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:24
    Ну почти что формула 1, только бронированная good
    Изгоняющий либероидов
  7. NUR Сегодня, 07:25
    Конечно надо модернизировать то что есть, новая техника стоит дорого, по полной использовать советский задел.
    NUR
  8. воттак Сегодня, 07:32
    тройка это попил бюджета, а не модернизация.еще в 91 на вооружение приняли нормальную модернизацию т 72б, на фига тройка нужна?
    воттак
    1. rJIiOK Сегодня, 07:40
      Так и будете ездить на машинах уровня 1991 года, со старой электроникой и динамической защитой?
      rJIiOK
      1. воттак Сегодня, 08:02
        просветите меня насчет новой динамической защиты т 72б3. старая электроника на т 90 (даже 91 года) эффективней ЭТОГО НОВОГО всяко будут
        воттак
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:38
    у самих танкистов машина на данный момент нареканий не вызывает

    Вот и осваивайте на здоровье. Глядишь пригодитесь, т.к. одно дело на словах быть готовыми совместно бить врага, а другое на практике.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 08:19
      да лучше бы вообще без войны обойтись hi
      роман66
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