СМИ РБ представили мнение белорусских танкистов о поступивших из РФ Т-72Б3

Не танк, иномарка!

Управлять новым танком значительно легче: нужно меньше усилий на рычаги, благодаря более мощному турбированному двигателю — 1130 л.с. — боевая машина быстрее набирает максимальную скорость, значительно улучшилась маневренность. Благодаря обновлённой ходовой танк меньше раскачивает, поэтому стрелять в движении стало гораздо проще. Исчез неудобный щиток контрольных приборов — вместо него ЖКИ-монитор, который отображает всю необходимую информацию: уровень масла, запас топлива, пройденный путь танка, температуру двигателя и многое другое.

Новая радиостанция — хороший помощник для командира, сообщения передаются четко, без помех. Можно не повторять и переспрашивать, как это было раньше в Т-72Б. Кроме того, переговоры шифруются, а секретные сообщения может слышать только командир. Благодаря тепловизору можно видеть ночью на расстоянии около трёх километров, причём не только технику, ночью на полигоне видны даже зайцы и мелкая птица.

По сравнению с Т-72Б работать стало гораздо удобнее. На Б3 установлен отечественный прицел «Сосна-У», точный и комфортный в работе. С ним ещё довелось работать на танковом биатлоне 2016 года, тогда мы выступали на модернизированных на отечественном предприятии танках Т-72БМ1. В индивидуальной гонке тогда я поразил все цели, в полуфинале и финале у нашей команды было по промаху. На соревнованиях у нас процент попаданий стремился за 95.