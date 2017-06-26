08:52 26 июня

ВСУ установили понтонные переправы в Донбассе

Согласно информации новостного агентства ФАН , официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил об установке украинскими силовиками понтонных переправ через реку Северский Донец на линии разграничения в Донбассе.

ВСУ при этом указывают, что данная мера призвана помочь в перемещении мирных граждан. Со слов А. Марочко, в действительности Киев намерен использовать переправу для доставки оружия и техники.

ВСУ установили понтонные переправы в Донбассе



На оснащении ВСУ состоит понтонно-мостовой парк ПМП-М. Предназначен для оборудования мостовых и паромных переправ. Из материальной части парка оборудуются мостовые переправы грузоподъемностью 60 т и 20 т и паромные переправы грузоподъемностью от 20 до 170 т. Основными перевозными паромами являются: 40-, 60-, и 80 тонные (из речных звеньев) и 110-, 150-тонные (из речных и береговых звеньев). Выпускался на Навашинском машиностроительном заводе. В серийном производстве находился с 1980 г.

Использованы фотографии: https://riafan.ru/838642-lnr-obnaruzhila-pontonnye-perepravy-vsu-v-donbasse
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Комментарии 11

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:25
    Купаться собрались свидомые..?
    ОТДЕЛ
    1. svp67 Сегодня, 08:28
      Цитата: ОТДЕЛ
      Купаться собрались свидомые..?

      Да если бы...Похоже воевать собрались. Наведение этих переправ, один из пунктов подготовки операции, в данном случаи скорей всего наступательной.
      svp67
      1. cniza Сегодня, 08:31
        Вот и "искупают" их ...
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 08:41
          А почему бы не разбить их...можно даже терминологию сша использовать - " в интересах коллективной безопасности"......действия то носят явно наступательный характер smile
          Чёрный
    2. Orionvit Сегодня, 08:29
      Жалко боевой авиации в ДНР нет, для переправ, самое то. Хотя, ходили слухи, о паре СУ-25. Может кто подскажет, в "Минских договорённостях", штурмовая авиация подпадает под понятие "тяжёлое вооружение"? recourse
      Orionvit
    3. сибиралт Сегодня, 08:35
      Пристрелять эту переправу, как два пальца об асфальт. Чего беспокоится то!
      сибиралт
      1. svp67 Сегодня, 08:37
        Цитата: сибиралт
        Пристрелять эту переправу, как два пальца об асфальт. Чего беспокоится то!

        А Вы уверенны, что это ДАДУТ СДЕЛАТЬ. ВСУ за это время то же кое чему научилась, да и эти переправы могут быть наведены для отвода глаз, а где то навели полупритопленные или имеют уже собранные понтонные парки но еще не наведенные.
        svp67
        1. сибиралт Сегодня, 08:40
          Вопрос не ко мне, а к тем, кто будет пристреливать. laughing Полпакета "Града" и нет переправы со всеми "переправляющимися". Другое дело за бабло гражданских пропускать. На то це Украина.
          сибиралт
    4. 210окв Сегодня, 08:38
      Похоже Виталий наступит развязка...И если наши кремлевские продолжат жевать сопли в отношении киевской хунты,то вся эта бодяга может для ЛДНР хреново кончится.
      Цитата: ОТДЕЛ
      Купаться собрались свидомые..?
      210окв
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:35
    ВСУ при этом указывают, что данная мера призвана помочь в перемещении мирных граждан.


    Ага...и цветочки в придачу на танках ВСУ доставлять собираются.
    Понятно что не за горами так называемый хорватский вариант для ЛДНР готовится...знать бы дату вторжения what ...снова будет бойня пушечного мяса...неймется укровермахту кровавыми соплями утереться.
    Тот же ЛЕХА
  3. DEZINTO Сегодня, 08:50
    ОБСЕ осведомлены? Или освИдомленны?
    DEZINTO
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