ВСУ установили понтонные переправы в Донбассе
Согласно информации новостного агентства ФАН , официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил об установке украинскими силовиками понтонных переправ через реку Северский Донец на линии разграничения в Донбассе.
ВСУ при этом указывают, что данная мера призвана помочь в перемещении мирных граждан. Со слов А. Марочко, в действительности Киев намерен использовать переправу для доставки оружия и техники.
На оснащении ВСУ состоит понтонно-мостовой парк ПМП-М. Предназначен для оборудования мостовых и паромных переправ. Из материальной части парка оборудуются мостовые переправы грузоподъемностью 60 т и 20 т и паромные переправы грузоподъемностью от 20 до 170 т. Основными перевозными паромами являются: 40-, 60-, и 80 тонные (из речных звеньев) и 110-, 150-тонные (из речных и береговых звеньев). Выпускался на Навашинском машиностроительном заводе. В серийном производстве находился с 1980 г.
ВСУ при этом указывают, что данная мера призвана помочь в перемещении мирных граждан. Со слов А. Марочко, в действительности Киев намерен использовать переправу для доставки оружия и техники.
На оснащении ВСУ состоит понтонно-мостовой парк ПМП-М. Предназначен для оборудования мостовых и паромных переправ. Из материальной части парка оборудуются мостовые переправы грузоподъемностью 60 т и 20 т и паромные переправы грузоподъемностью от 20 до 170 т. Основными перевозными паромами являются: 40-, 60-, и 80 тонные (из речных звеньев) и 110-, 150-тонные (из речных и береговых звеньев). Выпускался на Навашинском машиностроительном заводе. В серийном производстве находился с 1980 г.
Использованы фотографии: https://riafan.ru/838642-lnr-obnaruzhila-pontonnye-perepravy-vsu-v-donbasse
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