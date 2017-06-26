ВМС Японии испытали сверхзвуковую противокорабельную ракету XSSM
Согласно информации блога bmpd , интернет-портал www.navyrecognition.com , сославшийся на представителя британской компании Qinetiq, сообщил о том, что военное ведомство Японии провело испытание перспективной противокорабельной ракеты морского базирования XSSM.
Как указывается, в его рамках опытный образец XSSM был запущен с опытового судна ASE 6102 Asuka ВМС Японии. В качестве цели был выбран 9-метровый скоростной катер-мишень Barracuda USV-MT производства канадского отделения Qinetiq.
Сведения о морском испытании ПКР XSSM поступили впервые. Её разработка ведется в большой секретности, первые упоминания о ПКР появились в 2012 году; до текущего момента публике не были известны облик и характеристики ракеты. Согласно неофициальным оценкам, XSSM является корабельной модификацией уже длительное время отрабатываемой в Японии авиационной сверхзвуковой противокорабельной ракеты XASM-3 .
Последняя разрабатывается с 1992 года при головной роли корпорации Mitsubishi Heavy Industries и была начата летными испытаниями (в первую очередь для отработки двигателя) с истребителя Mitsubishi F-2 с 2005 года. Полномасштабная разработка XASM-3 была санкционирована с 2010 финансового года. Её окончание предполагалось в 2016 финансовом году, но завершающие квалификационные испытания в настоящее время ожидаются только по программе 2017 финансового года.
Ракета XASM-3 имеет стартовую массу около 900 кг, длину 5,52 м и оснащена твердотопливным прямоточным воздушно-реактивным двигателем в сочетании с твердотопливным ускорителем. Маршевая скорость ракеты якобы достигает 3М и даже более. Максимальная дальность стрельбы при пуске с больших высот - будто бы до 150-200 км (все данные предположительные). Ракета оснащена комбинированной активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, а также блоком инерциально-спутниковой навигации.
Как указывается, в его рамках опытный образец XSSM был запущен с опытового судна ASE 6102 Asuka ВМС Японии. В качестве цели был выбран 9-метровый скоростной катер-мишень Barracuda USV-MT производства канадского отделения Qinetiq.
Пусковая установка ПКР XSSM
Сведения о морском испытании ПКР XSSM поступили впервые. Её разработка ведется в большой секретности, первые упоминания о ПКР появились в 2012 году; до текущего момента публике не были известны облик и характеристики ракеты. Согласно неофициальным оценкам, XSSM является корабельной модификацией уже длительное время отрабатываемой в Японии авиационной сверхзвуковой противокорабельной ракеты XASM-3 .
XASM-3
Последняя разрабатывается с 1992 года при головной роли корпорации Mitsubishi Heavy Industries и была начата летными испытаниями (в первую очередь для отработки двигателя) с истребителя Mitsubishi F-2 с 2005 года. Полномасштабная разработка XASM-3 была санкционирована с 2010 финансового года. Её окончание предполагалось в 2016 финансовом году, но завершающие квалификационные испытания в настоящее время ожидаются только по программе 2017 финансового года.
Ракета XASM-3 имеет стартовую массу около 900 кг, длину 5,52 м и оснащена твердотопливным прямоточным воздушно-реактивным двигателем в сочетании с твердотопливным ускорителем. Маршевая скорость ракеты якобы достигает 3М и даже более. Максимальная дальность стрельбы при пуске с больших высот - будто бы до 150-200 км (все данные предположительные). Ракета оснащена комбинированной активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, а также блоком инерциально-спутниковой навигации.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2686757.html
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