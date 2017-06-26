11:55 26 июня

ВМС Японии испытали сверхзвуковую противокорабельную ракету XSSM

Согласно информации блога bmpd , интернет-портал www.navyrecognition.com , сославшийся на представителя британской компании Qinetiq, сообщил о том, что военное ведомство Японии провело испытание перспективной противокорабельной ракеты морского базирования XSSM.

Как указывается, в его рамках опытный образец XSSM был запущен с опытового судна ASE 6102 Asuka ВМС Японии. В качестве цели был выбран 9-метровый скоростной катер-мишень Barracuda USV-MT производства канадского отделения Qinetiq.

ВМС Японии испытали сверхзвуковую противокорабельную ракету XSSM

Пусковая установка ПКР XSSM



Сведения о морском испытании ПКР XSSM поступили впервые. Её разработка ведется в большой секретности, первые упоминания о ПКР появились в 2012 году; до текущего момента публике не были известны облик и характеристики ракеты. Согласно неофициальным оценкам, XSSM является корабельной модификацией уже длительное время отрабатываемой в Японии авиационной сверхзвуковой противокорабельной ракеты XASM-3 .


XASM-3


Последняя разрабатывается с 1992 года при головной роли корпорации Mitsubishi Heavy Industries и была начата летными испытаниями (в первую очередь для отработки двигателя) с истребителя Mitsubishi F-2 с 2005 года. Полномасштабная разработка XASM-3 была санкционирована с 2010 финансового года. Её окончание предполагалось в 2016 финансовом году, но завершающие квалификационные испытания в настоящее время ожидаются только по программе 2017 финансового года.

Ракета XASM-3 имеет стартовую массу около 900 кг, длину 5,52 м и оснащена твердотопливным прямоточным воздушно-реактивным двигателем в сочетании с твердотопливным ускорителем. Маршевая скорость ракеты якобы достигает 3М и даже более. Максимальная дальность стрельбы при пуске с больших высот - будто бы до 150-200 км (все данные предположительные). Ракета оснащена комбинированной активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, а также блоком инерциально-спутниковой навигации.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2686757.html
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Orionvit Сегодня, 09:07
    до текущего момента публике не были известны облик и характеристики ракеты
    Ладно характеристики, а насчёт облика, то любой ребёнок нарисует. Или они хотели дизайн запатентовать?
    оснащена твердотопливным прямоточным воздушно-реактивным двигателем
    Это ещё что за зверь такой?
    Orionvit
    1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 09:13
      А как же озабоченность и агрессивные действия со стороны Японии.
      Wild_Grey_Wolf
      1. Orionvit Сегодня, 09:18
        Цитата: Wild_Grey_Wolf
        А как же озабоченность и агрессивные действия со стороны Японии.

        Озабоченность, по поводу испытаний другой страной (пусть даже потенциальным противником)? Оставьте возможность выражать озабоченность "партнёрам", это их фишка. России, сей факт, просто нужно принять к сведению и дальше заниматься своими делами.
        Orionvit
        1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 09:35
          Цитата: Orionvit
          Цитата: Wild_Grey_Wolf
          А как же озабоченность и агрессивные действия со стороны Японии.

          Озабоченность, по поводу испытаний другой страной (пусть даже потенциальным противником)? Оставьте возможность выражать озабоченность "партнёрам", это их фишка. России, сей факт, просто нужно принять к сведению и дальше заниматься своими делами.


          Это называется САРКАЗМ на ВЕЧНЫЕ слезки Япошек.
          Кто дал право проводить тесты одним и не быть агрессором, а других обмазывать грязью.
          Wild_Grey_Wolf
    2. игорка357 Сегодня, 09:30
      А ну ка пущай ребеночек нарисует?
      игорка357
      1. Orionvit Сегодня, 09:32
        А ну ка пущай ребеночек нарисует?
        Тяжело, у меня дочка. А так что там нового, всё то же самое, что и на других ракетах. Но судя по рисунку, на данном экземпляре, ещё и плазменный движок стоит. lol
        Orionvit
      2. Muvka Сегодня, 10:00
        Цитата: игорка357
        А ну ка пущай ребеночек нарисует?

        А это разве не гиперзвуковая ракета? В новости речь идет о сверхзвуковой как-бы.
        Muvka
    3. Vlad.by Сегодня, 11:50
      Там маленький япончик из бункера угольную пыль в камеру сгорания лопатой подбрасывает. Хоть и пыль, а твердая laughing
      Vlad.by
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:33
    опытный образец XSSM был запущен с опытового судна ASE 6102 Asuka

    A....suka!!! laughing ... опять ипенцы что-то новое накарябали... angry
    a.s.zzz888
  3. voyaka uh Сегодня, 09:34
    Вот и появился прямоточный двигатель на чем-то реальном.
    Интересны системы управления и наведения - почти полный набор.
    Inertial/GPS, mid-course correction
    terminal guidance: Active radar homing/Passive radar guidance

    Японцы заявляют, что в испытаниях ракета достигала 4 МАХ
    voyaka uh
  4. alma Сегодня, 09:54
    Ну вот и у оппонентов появились сверхзвуковые ПКР. Это ответ тем, кто говорил, что за бугром даже близко ничего подобного нет.
    Еще один напряг для нашей корабельной ПВО.
    alma
    1. art030765 Сегодня, 10:42
      это вроде военное обозрение тут бы статейку тиснуть сколько ведущие страны запада и изриль потратили на военнй хай тек в 2016 г. цифры многих повергнут в уныние а что у них готовится к выходу в ближайшие пять лет так наше переоснащение российской армии просто жалкие потуги одни япошки чего стоят
      art030765
  5. yehat Сегодня, 10:15
    Япония полным ходом идет к формированию агрессивно настроенных и укомплектованных вооруженных сил.
    назовите это как угодно - милицией, силами самообороны или армией. Подготовка общественного мнения идет полным ходом - если раньше поддерживали милитаризацию страны не более 6%, то сейчас среди молодежи это уже не меньше 15%. Причем, они уверовали, что атомными бомбами их бомбил СССР, а главная угроза не США, разорившие страну дважды, а мизерная северная корея, китай (который вообще только всегда огребал от Японии и СССР, который отказался от оккупации страны в 45-46гг)
    yehat
Картина дня