Немецкие СМИ: борьба за раздел Сирии уже идёт
На фоне войны с группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии уже началась «межрегиональная борьба за геополитический раздел», которая разворачивается в основном на востоке страны, где находятся газопроводы, важнейшие автотрассы и плодородные земли, пишет газета Die Zeit.
«Авиаудары по сирийским правительственным войскам и бойцам "Хезболлы", сбитые сирийский бомбардировщик и иранские беспилотники – за последние недели конфронтации между американскими военными и верными Дамаску силами участились. Некоторые считают, что это открытая борьба за власть между Москвой и Вашингтоном, но в действительности таким образом США пытаются сорвать планы Тегерана по созданию сухопутного коридора из Ирана через Ирак и Сирию к Средиземному морю», – приводит статью Ино.TV .
Американцы пытаются не допустить этого, но пока точно не знают как, а «ведь воинственная риторика и отсутствие стратегии это опасная смесь, особенно в Сирии», пишет газета.
Война в регионе к настоящему времени перешла в третью фазу. Вооруженное восстание против Асада не удалось, «хотя на некоторых частях фронта всё ещё идут сражения». «Мультинациональная охота» на ИГ продолжается. В то же время межрегиональная борьба за геополитический раздел Сирии уже началась», – отмечает автор.
Раздел страны неизбежен, и это понимают все участники конфликта. «Российский план по созданию зон деэскалации отражает положение дел на земле. С американской помощью и при условии обеспечения контроля над воздушным пространством эти территории, которые до сих пор подвергаются бомбардировкам войск Асада, можно будет превратить в настоящие зоны безопасности для гражданского населения. По имеющимся данным, Москва якобы намекнула, что предоставит США контроль над южными зонами деэскалации», – говорится в статье.
Если этот сценарий будет реализован, пишет автор, то «Иран получит свой сухопутный коридор, а сирийские курды – автономный регион на северо-востоке страны». Режим Асада сохранит за собой сирийское побережье, а также контроль над крупными городами – Алеппо, Хамой, Хомсом и Дамаском – и почти всей территорией между ними. В награду за помощь правительственным войскам «Хезболла» получит участок земли на границе с Ливаном.
Пока непонятно, что будет с провинцией Идлиб, где находится оппозиция и проживают сотни тысяч внутренних беженцев.
«ИГ потеряет Ракку, а также Мосул и отступит вглубь своих территорий, придерживаясь тактики выжженной земли. Однако полностью своё влияние террористическая группировка не утратит. И её судьба будет зависеть от того, смогут ли джихадисты вновь выставить себя защитниками притесняемых суннитов, а также от того, какие масштаб и форму приобретёт шиитско-иранский курс на экспансию», – рассуждает автор.
Также важно, насколько хорошо оставшиеся под контролем оппозиции территории будут защищены от режима Асада, добавляет он.
«Авиаудары по сирийским правительственным войскам и бойцам "Хезболлы", сбитые сирийский бомбардировщик и иранские беспилотники – за последние недели конфронтации между американскими военными и верными Дамаску силами участились. Некоторые считают, что это открытая борьба за власть между Москвой и Вашингтоном, но в действительности таким образом США пытаются сорвать планы Тегерана по созданию сухопутного коридора из Ирана через Ирак и Сирию к Средиземному морю», – приводит статью Ино.TV .
Американцы пытаются не допустить этого, но пока точно не знают как, а «ведь воинственная риторика и отсутствие стратегии это опасная смесь, особенно в Сирии», пишет газета.
Война в регионе к настоящему времени перешла в третью фазу. Вооруженное восстание против Асада не удалось, «хотя на некоторых частях фронта всё ещё идут сражения». «Мультинациональная охота» на ИГ продолжается. В то же время межрегиональная борьба за геополитический раздел Сирии уже началась», – отмечает автор.
Раздел страны неизбежен, и это понимают все участники конфликта. «Российский план по созданию зон деэскалации отражает положение дел на земле. С американской помощью и при условии обеспечения контроля над воздушным пространством эти территории, которые до сих пор подвергаются бомбардировкам войск Асада, можно будет превратить в настоящие зоны безопасности для гражданского населения. По имеющимся данным, Москва якобы намекнула, что предоставит США контроль над южными зонами деэскалации», – говорится в статье.
Если этот сценарий будет реализован, пишет автор, то «Иран получит свой сухопутный коридор, а сирийские курды – автономный регион на северо-востоке страны». Режим Асада сохранит за собой сирийское побережье, а также контроль над крупными городами – Алеппо, Хамой, Хомсом и Дамаском – и почти всей территорией между ними. В награду за помощь правительственным войскам «Хезболла» получит участок земли на границе с Ливаном.
Пока непонятно, что будет с провинцией Идлиб, где находится оппозиция и проживают сотни тысяч внутренних беженцев.
«ИГ потеряет Ракку, а также Мосул и отступит вглубь своих территорий, придерживаясь тактики выжженной земли. Однако полностью своё влияние террористическая группировка не утратит. И её судьба будет зависеть от того, смогут ли джихадисты вновь выставить себя защитниками притесняемых суннитов, а также от того, какие масштаб и форму приобретёт шиитско-иранский курс на экспансию», – рассуждает автор.
Также важно, насколько хорошо оставшиеся под контролем оппозиции территории будут защищены от режима Асада, добавляет он.
Использованы фотографии: https://birdinflight.com
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