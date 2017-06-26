11:56 26 июня

Немецкие СМИ: борьба за раздел Сирии уже идёт

На фоне войны с группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии уже началась «межрегиональная борьба за геополитический раздел», которая разворачивается в основном на востоке страны, где находятся газопроводы, важнейшие автотрассы и плодородные земли, пишет газета Die Zeit.



«Авиаудары по сирийским правительственным войскам и бойцам "Хезболлы", сбитые сирийский бомбардировщик и иранские беспилотники – за последние недели конфронтации между американскими военными и верными Дамаску силами участились. Некоторые считают, что это открытая борьба за власть между Москвой и Вашингтоном, но в действительности таким образом США пытаются сорвать планы Тегерана по созданию сухопутного коридора из Ирана через Ирак и Сирию к Средиземному морю», – приводит статью Ино.TV .


Американцы пытаются не допустить этого, но пока точно не знают как, а «ведь воинственная риторика и отсутствие стратегии это опасная смесь, особенно в Сирии», пишет газета.

Война в регионе к настоящему времени перешла в третью фазу. Вооруженное восстание против Асада не удалось, «хотя на некоторых частях фронта всё ещё идут сражения». «Мультинациональная охота» на ИГ продолжается. В то же время межрегиональная борьба за геополитический раздел Сирии уже началась», – отмечает автор.

Раздел страны неизбежен, и это понимают все участники конфликта. «Российский план по созданию зон деэскалации отражает положение дел на земле. С американской помощью и при условии обеспечения контроля над воздушным пространством эти территории, которые до сих пор подвергаются бомбардировкам войск Асада, можно будет превратить в настоящие зоны безопасности для гражданского населения. По имеющимся данным, Москва якобы намекнула, что предоставит США контроль над южными зонами деэскалации», – говорится в статье.

Если этот сценарий будет реализован, пишет автор, то «Иран получит свой сухопутный коридор, а сирийские курды – автономный регион на северо-востоке страны». Режим Асада сохранит за собой сирийское побережье, а также контроль над крупными городами – Алеппо, Хамой, Хомсом и Дамаском – и почти всей территорией между ними. В награду за помощь правительственным войскам «Хезболла» получит участок земли на границе с Ливаном.

Пока непонятно, что будет с провинцией Идлиб, где находится оппозиция и проживают сотни тысяч внутренних беженцев.

«ИГ потеряет Ракку, а также Мосул и отступит вглубь своих территорий, придерживаясь тактики выжженной земли. Однако полностью своё влияние террористическая группировка не утратит. И её судьба будет зависеть от того, смогут ли джихадисты вновь выставить себя защитниками притесняемых суннитов, а также от того, какие масштаб и форму приобретёт шиитско-иранский курс на экспансию», – рассуждает автор.

Также важно, насколько хорошо оставшиеся под контролем оппозиции территории будут защищены от режима Асада, добавляет он.

Использованы фотографии: https://birdinflight.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 09:28
    Война скорее всего не закончится пока все досуха не выкачают .
    Spartanez300
    1. Чёрный Сегодня, 09:30
      «
      Авиаудары по сирийским правительственным войскам и бойцам "Хезболлы", сбитые сирийский бомбардировщик и иранские беспилотники – за последние недели конфронтации между американскими военными и верными Дамаску силами участились. Некоторые считают, что это открытая борьба за власть между Москвой и Вашингтоном, но в действительности таким образом США пытаются сорвать планы Тегерана по созданию сухопутного коридора из Ирана через Ирак и Сирию к Средиземному морю»,
      Ну вот, даже немцы прямо высказались, зачем Израиль и США поддерживаю игил... smile
      Чёрный
    2. Ихрек Сегодня, 09:31
      ООН защищает интересы только империи лжи и её вассалов.
      Ихрек
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:42
        Немецкие СМИ: борьба за раздел Сирии уже идёт

        А мне кажется раздел Европы уже давно идет и Германии в первую очередь...Не удивлюсь , если канцлером ФРГ будет махровый араб ! laughing Смех смехом , а тенденции к этому уже давно имеются..Гитлера у вас уже не будет немцы.)))) Скоро к нам побежите (только спецы , высшей категории..))))
        А за Сирию не переживайте , русские умеют разделять и собирать !
        ОТДЕЛ
        1. Fei_Wong Сегодня, 09:51
          Скорее турок. В Германии реально огромная турецкая диаспора, на эту тему даже сериалы снимались (например, ситком про немецко-турецкую семью - мама немка, папа турок), что доказывает актуальность темы.
          Fei_Wong
        2. А. Привалов Сегодня, 10:28
          Хотелось бы ошибиться, но судя по вчерашним снимкам из Москвы, подобные проблемы имеет и РФ.

          А. Привалов
          1. Fei_Wong Сегодня, 11:47
            У нас-то особых проблем нет и не предвидится, уж извини, мой бело-синий друг. Россия - мультинациональная страна изначально, и традиции сосуществования ещё в глубокую древность уходят. Совсем не тот расклад, с которым сталкивается современная Гейропа. У нас и целые когорты евреев вполне мирно живут (пока кто-то не решит дезертировать выехать в Израиль - да и опосля того всё так и тянет почему-то сидеть на российских сайтах).
            Fei_Wong
    3. сибиралт Сегодня, 09:40
      А чего тут мудорствовать.? Стоит посмотреть на карту Сирии и узреть, что большинство газо нефтяной добычи сосредоточено на территории ИГ, становиться понятно, кто за ним стоит. Может быть хватит играть в молчанку и прятушки? Или дюже страшно? belay
      сибиралт
    4. семург Сегодня, 09:48
      Цитата: Spartanez300
      Война скорее всего не закончится пока все досуха не выкачают .

      Скажите а как же мулька про единую и неделимую , или уже не актуально? Теперь новая мулька про несметные залежи нефти ?
      семург
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:28
    . Режим Асада сохранит за собой сирийское побережье, а также контроль над крупными городами – Алеппо, Хамой, Хомсом и Дамаском – и почти всей территорией между ними. В награду за помощь правительственным войскам «Хезболла» получит участок земли на границе с Ливаном.

    ... пусть будет так, лишь бы закончилось кровопролитие...
    a.s.zzz888
    1. art030765 Сегодня, 10:27
      не закончится кровопролитие. причина в статье указана четко игил останется на территории сирии и получит карт бланш на защиту угнетенных сунитов, которые находятся под властью асада. зоны котролируемы асадом россией и ираном бдут постоянно подвергаться атакам террористов. идет война на истощение ресурсов а запад очень хорошо умеет разводить на бабки. что касается территорий для хезболлы думаю израиль любую такую территорию просто вызжит огнем вместе с военными формированиями
      art030765
  3. ИмПерц Сегодня, 09:34
    Цайту ли скорбеть?
    Или газета готовится к тому, что беженцы будут основной аудиторией и надо подготовить себя к соответствующим продажам?!
    ИмПерц
  4. askme Сегодня, 09:54
    Они, конечно, откусили бы, да кто им даст, международным военным преступникам, подавились они, только через газетенки и воюют после того как на мушку их взяли, болезных ...)))

    Именно поэтому там все будет продолжаться до бесконечности. Пока США с Компанией не лопнут...
    askme
  5. Ken71 Сегодня, 10:24
    То есть мы воюем за интересы Ирана.
    Ken71
    1. семург Сегодня, 11:12
      Цитата: Ken71
      То есть мы воюем за интересы Ирана.

      Аллилуйя , или вернее Аллах акбар laughing
      семург
  6. Никкола Мак Сегодня, 10:38
    Картина яркая, так же как и гипотетическая.
    С Сирией ещё ничего не решено - юсовцы с саудовцами могут элементарно не удержать ситуацию под контролем, а курды рискуют попасть под огонь с 3-х сторон - Сирии, Турции и Ирака. Что далеко не гарантирует существование стабильного образования даже с широкой американской поддержкой.
    Опять же не следует забывать, что у власти в Ираке стоят шииты - которые в определённый момент могут послать американцев подальше и опереться на Иран. Они с лучшими союзниками юсовцев -саудовцами - "заклятые друзья".
    Так что немецкие СМИ пока работают на вашингтонский обком (а что им ещё остается - гранты идут под это).
    Никкола Мак
Картина дня