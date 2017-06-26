11:55 26 июня

Американский журналист: Трамп принял решение об ударе по Сирии вопреки мнению спецслужб

Президент США Дональд Трамп, отдавая приказ о ракетном ударе по авиабазе Шайрат ВВС Сирии, знал, что власти республики не применяли химического оружия, пишет американский журналист Сеймур Херш в материале, опубликованном немецкой газетой Die Welt. Об этом сообщает РИА Новости .

Американский журналист: Трамп принял решение об ударе по Сирии вопреки мнению спецслужб


Источники журналиста в военных и разведывательных кругах США рассказали, что президент, принимая решение об ударе, проигнорировал мнение аналитиков. Приказ был отдан, несмотря на предостережения разведки об отсутствии доказательств применения боеприпасов с отравляющими веществами.


Позже Белый дом навязал средствам массовой информации «ложную интерпретацию событий».

Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция заявила о химатаке в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в результате которой погибли 80 человек и около двух сотен пострадали. Вина за атаку была возложена на Дамаск. А в ночь на 7 апреля американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk по аэродрому Шайрат ВВС САР, с которого якобы поднимались сирийские самолеты, осуществившие химатаку.

Россия, Сирия и Иран призвали провести независимое расследование инцидента в Идлибе под эгидой ОЗХО. Однако оно не начато до сих пор.

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Витвицкий
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:07
    Президент США Дональд Трамп, отдавая приказ о ракетном ударе по авиабазе Шайрат ВВС Сирии, знал, что власти республики не применяли химического оружия

    ... решил республиканцам и демократам показать себя крутым...
    a.s.zzz888
    1. квадрат Сегодня, 10:39
      Цитата: a.s.zzz888
      Президент США Дональд Трамп, отдавая приказ о ракетном ударе по авиабазе Шайрат ВВС Сирии, знал, что власти республики не применяли химического оружия

      ... решил республиканцам и демократам показать себя крутым...

      Трамп знал, мы знали, все знали. И никто ничего не сделал. Трамп показал какой он крутой, мы показали, что ракеты у них так себе. Все довольны, все аплодируют. Интересно, только я чувствую себя идиотом, которому втирают какую-то лажу?
      квадрат
    2. Маз Сегодня, 10:48
      Хто бы сомневался.
      Маз
    3. vovanpain Сегодня, 11:26
      Цитата: a.s.zzz888
      решил республиканцам и демократам показать себя крутым...

      Шериф,вот Иванка Трамп и показала себя крутой winked
      vovanpain
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:08
    Хороший удар был, больше половины крылаток не долетели до цели , а остальные можно сказать в молоко ..! Спасибо мистер Трамп..

    Сочтемся..!
    ОТДЕЛ
    1. тлауикол Сегодня, 10:14
      не забудьте добавить "по словам Конашенкова ". молоко то нашли ?
      тлауикол
    2. сибиралт Сегодня, 10:17
      Скоро в В Сирию войдут казахи, и пусть тогда США попробуют нанести удар по Асаду. am
      Мы своих не бросим.
      сибиралт
      1. Bulrumeb Сегодня, 10:26
        а что неужели испугаются казахов которыми вертят как хотят? И вообще оно Казахстану нужно?
        Bulrumeb
        1. Саша Крымский Сегодня, 11:06
          Цитата: Bulrumeb
          а что неужели испугаются казахов которыми вертят как хотят? И вообще оно Казахстану нужно?

          А Казахов вместе с лошадьми пришлют? Или они на Сирийских козах и ишаках в атаку на американские самолёты пойдут?
          Саша Крымский
      2. квадрат Сегодня, 10:32
        Цитата: сибиралт
        Скоро в В Сирию войдут казахи, и пусть тогда США попробуют нанести удар по Асаду. am
        Мы своих не бросим.

        В ДНР с вами не согласятся.
        квадрат
      3. Deadушка Сегодня, 11:03
        Цитата: сибиралт
        Скоро в В Сирию войдут казахи, и пусть тогда США попробуют нанести удар по Асаду.
        Мы своих не бросим.

        А сейчас там наших нет?
        Deadушка
  3. Ольгович Сегодня, 10:11
    То же заявляют и немецкие журналисты. Что интересно-цель для удара (дом, где собирались командиры боевиков) , по их словам-дала Россия.
    После атаки ВВС Сирии дом был уничтожен , вместе с баллонами хлора в подвале, которые и послужили причиной появления облака ОВ и отравления
    Ольгович
  4. Центр Сегодня, 10:14
    Всё правильно, асаду по рукам дали чтобы не применял хим. оружие. Да даже и без хим. оружия он заслуживает наказания.
    Центр
    1. mayday Сегодня, 10:22
      И какого же наказания заслуживает Асад, защищая свою суверенную территорию от боевиком и интервентов? Отвечайте!
      mayday
      1. Центр Сегодня, 10:53
        Он же сам их и пригласил. Сначала иран с хизбалой, потом игил.
        А перед этим семья асадов напала на Израиль, 4 или 5 раз, уже все и не вспомню.

        Цитата: mayday
        какого же наказания

        смерть
        Центр
    2. rotmistr60 Сегодня, 10:24
      Судя по вашим коментам вы, Рабинович (Центр) уже давно заслужили наказания причем свыше. А фейс на аватарке начинает уже раздражать. Если все кто придерживается вашей идеологии такие, то тогда вопросов нет.
      rotmistr60
      1. Околоточный Сегодня, 10:27
        А фейс на аватарке начинает уже раздражать.

        Истинное лицо сионизма. laughing
        Околоточный
        1. Deadушка Сегодня, 11:16
          Цитата: Околоточный
          Истинное лицо сионизма

          Но, но....я попросил бы не оскорблять фото. stop
          Это Лондо Моллари, мастер "закулисной борьбы" yes
          Deadушка
    3. sir_obs Сегодня, 10:26
      Сказал бы я кто тут заслуживает и чего именно, но опять припишут разжигание национальной розни.
      sir_obs
      1. Deadушка Сегодня, 11:37
        Цитата: sir_obs
        Сказал бы я кто тут заслуживает и чего именно, но опять припишут разжигание национальной розни.

        А ни кто не запрещает обращаться к определенным людям(спорить и выражать свое мнение) без национального подтекста. yes
        Можно же просто сказать человеку - мне не нравится то-то и то-то и я считаю так-то и так-то, основываясь на фактах и не забывая про свое мнение.
        Из-за того, что кто-то просто Еврей, Араб, Москаль и т.п. сути вещей не меняет.
        Априори человек(или что-то) не может быть плохим из-за принадлежности к чему либо(названия).
        Важны действия или смысл носимый им.
        Deadушка
    4. Лопатов Сегодня, 10:30
      Цитата: Центр
      Да даже и без хим. оружия он заслуживает наказания.

      За борьбу с терроризмом и противостояние силам, стремящимся осуществить вооружённый переворот?
      Однозначно необходимо наказывать...

      К тому же его пребывание во власти противоречит принципам демократии. Ведь госп. Обама сказал, что "Асад должен уйти", и без всех этих ненужных заморочек с выборами должен быть заменён на представителей террористической организации "Братья Мусульмане". Значит это должно быть сделано. Ведь демократия- не анархия, Главный Демократ приказал- все должны не рыпаться, а беспрекословно выполнить.
      Лопатов
    5. Маз Сегодня, 10:45
      Цитата: Центр
      Всё правильно, асаду по рукам дали чтобы не применял хим. оружие. Да даже и без хим. оружия он заслуживает наказания.

      так это, может испанцы были правы и всё правильно тоже в средние века сделали, чтоб не выгоняли евреев, распоясались, понимаешь дети Пиренеев. А они как лучше хотели - чтоб всех иудеев собрать на земле обетованной, а что пытки применяли и сжигали и грабили, так это от того что онижедети были тогда. и навет был завистливый от церкви католической - всё прально?
      Маз
      1. Центр Сегодня, 10:54
        это у вас в иране так? lol
        Центр
  5. prior Сегодня, 10:26
    Мы тоже знали, что Трамп знал, что не сирийцы применили химоружие,
    потому что Трамп точно знал, кто его применил.
    Такой себе - трампец.
    prior
  6. Altona Сегодня, 11:03
    Цитата: a.s.zzz888
    ... решил республиканцам и демократам показать себя крутым...

    -------------------------------
    Зять с Иванкой в гости к Дональду зашли. Иванка в слезах вся, там же детей убивают, кровавый Асад виноват. Кушнер говорит:"А чё у тебя столько кнопок и все без дела?Давай парочку нажмем и бахнем." Вот и бахнули.
    Altona
  7. faterdom Сегодня, 11:24
    Все более стыдно за наших депутатов Госдумы, стоя аплодирующих приходу к власти в Америке очередного лгуна-лицемера! Прямо копируют бывших украинских презиков - те приходили к власти на пророссийской риторике и потом последовательно проводили антироссийский курс.
    faterdom
Картина дня