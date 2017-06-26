Американский журналист: Трамп принял решение об ударе по Сирии вопреки мнению спецслужб
Президент США Дональд Трамп, отдавая приказ о ракетном ударе по авиабазе Шайрат ВВС Сирии, знал, что власти республики не применяли химического оружия, пишет американский журналист Сеймур Херш в материале, опубликованном немецкой газетой Die Welt. Об этом сообщает РИА Новости .
Источники журналиста в военных и разведывательных кругах США рассказали, что президент, принимая решение об ударе, проигнорировал мнение аналитиков. Приказ был отдан, несмотря на предостережения разведки об отсутствии доказательств применения боеприпасов с отравляющими веществами.
Позже Белый дом навязал средствам массовой информации «ложную интерпретацию событий».
Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция заявила о химатаке в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в результате которой погибли 80 человек и около двух сотен пострадали. Вина за атаку была возложена на Дамаск. А в ночь на 7 апреля американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk по аэродрому Шайрат ВВС САР, с которого якобы поднимались сирийские самолеты, осуществившие химатаку.
Россия, Сирия и Иран призвали провести независимое расследование инцидента в Идлибе под эгидой ОЗХО. Однако оно не начато до сих пор.
Источники журналиста в военных и разведывательных кругах США рассказали, что президент, принимая решение об ударе, проигнорировал мнение аналитиков. Приказ был отдан, несмотря на предостережения разведки об отсутствии доказательств применения боеприпасов с отравляющими веществами.
Позже Белый дом навязал средствам массовой информации «ложную интерпретацию событий».
Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция заявила о химатаке в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в результате которой погибли 80 человек и около двух сотен пострадали. Вина за атаку была возложена на Дамаск. А в ночь на 7 апреля американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk по аэродрому Шайрат ВВС САР, с которого якобы поднимались сирийские самолеты, осуществившие химатаку.
Россия, Сирия и Иран призвали провести независимое расследование инцидента в Идлибе под эгидой ОЗХО. Однако оно не начато до сих пор.
Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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