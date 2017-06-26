11:56 26 июня

Шведское радио о симметричном ответе России на развертывание американской ПРО

Москва уже долгое время критикует Вашингтон за расширение системы ПРО, которая способна уничтожать российские ядерные ракеты, однако разрабатывает свою собственную противоракетную оборону, которая будет, предположительно, создана менее чем через 10 лет, говорится в материале Шведского радио (Sveriges Radio).

Шведское радио о симметричном ответе России на развертывание американской ПРО


«К 2025 году в России войдёт в строй "всеобъемлющая система", которая будет способна сбивать или нейтрализовывать все типы ядерного оружия, которое может использовать потенциальный противник, под которым подразумевается США. Это касается ядерных ракет малого, среднего и дальнего радиуса действия», – приводит статью Ино.TV .


Система для уничтожения ракет малого радиуса действия не представляет собой ничего необычного или запрещённого, «однако ради урегулирования вопроса с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) США и Россия уже давно подписали договор, по условиям которого запрещается создание систем обороны против данного вида оружия», напоминает издание.

Тем не менее, более 15-ти лет назад американцы вышли в одностороннем порядке из этого договора и начали разработку ПРО против МБР. «Россия же очень критически высказывалась о таком решении Вашингтона. На официальном уровне Москва заявила, что в качестве ответной меры будет модернизировать свои ракеты, чтобы те могли пройти сквозь американский ракетный щит», – говорится в публикации.

Параллельно с модернизацией российская оборонка занимается разработкой своего варианта ПРО. По данным журналистов, «на данный момент, в соответствии с условиями договора, от МБР защищена только Москва, но к 2025 году новая ПРО охватит всю страну».

Многие эксперты, в том числе и в США, сомневаются, что ПРО может быть непроницаемой. «Такое мнение основывается, прежде всего, на том, что из-за огромной скорости и маленького размера межконтинентальные баллистические ракеты крайне сложно нейтрализовать», – заключает Шведское радио.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 28

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  1. shans2 Сегодня, 10:33
    ПРО в России создано еще в 70-х). Другой вопрос, что теперь ПРО будет усовершенствован , расширен и не только прикрывать Москву и центральный промышленный регион... Американцы до сих пор ни разу не пытались даже перехватывать МБР, только ракеты средней дальности, причем неудачно в основном, как и в последнем испытании... К слову, ПРО американцев на данный момент не может даже пытаться перехватывать ракеты с квазибаллистической траекторией от слова совсем... У России осталось уже поштучно древних ракет типа Тополь, которые не маневрируют...
    shans2
    1. seregatara1969 Сегодня, 10:45
      система про почему то похожа на наступательные ракеты
      seregatara1969
    2. igor.borov775 Сегодня, 11:17
      Привет!! Все здесь такие профессора,что страшно.В американском интернете их ещё больше.Мы разрабатываем похожий ,но совсем другой ответ .И разница очень значительна.Чем занимался СССР. Совершенствовал ПВО.Сейчас Россия занимается тем же. У нас никогда не было таких ресурсов как в США.Нам никогда не догнать США в ВВС в количестве кораблей и много другого.Мы сильны были в В ПВО ,в ПКР и много усилий вложили в ПЛО. Сейчас просто учитывая опыт наших отцов мы усовершенствуем эти системы.Это наш путь. Господа F-35 создавали не только США они привлекли огромное количество других фирм из многих государств.Зачем нам такие расходы есть более менее затратные усилия для ограничения этой угрозы .Этим занимаются наши учёные и конструкторы.
      igor.borov775
  2. 210окв Сегодня, 10:34
    Совершенно верно-"непроницаемой ПРО" быть не может,тем более наша страна огромна.Есть соответственно ракетоопасные участки,скорее всего они и будут перекрыты.
    210окв
  3. Арон Заави Сегодня, 10:39
    Не понял ,а чего у вас ЖК на фотографии?
    Арон Заави
    1. 210окв Сегодня, 10:58
      Администраторы наверное потеряли контроль над публикуемым...Вооружение-не шведское,ни российское,ни даже амерзское.. wassat
      Цитата: Арон Заави
      Не понял ,а чего у вас ЖК на фотографии?
      210окв
  4. voyaka uh Сегодня, 10:40
    Обычная последовательность в России.
    Сначала долго и язвительно высмеивать очередной "бредовый и де_б_ильный"
    американский проект, а потом, когда ясно, что он удался, лихорадочно начинать его копировать.
    Китайцы идут другим путем: они сразу начинают проекты, аналогичные американским, не теряя
    ни дня. И успевают завершить почти одновременно с Америкой.
    voyaka uh
    1. KCA Сегодня, 10:45
      И каким боком Россия копирует американский проект ПРО, создавая мобильные комплексы С-500 и А-235? Что-то никак не похоже на шахтные комплексы США
      KCA
      1. voyaka uh Сегодня, 10:47
        "создавая мобильные комплексы С-500 "///

        С-500 - аналог Иджис. Сбивать низкие спутники и БРСД.
        voyaka uh
        1. KCA Сегодня, 10:55
          Так я и говорю С-500 против БРМД и БРСД, и А-235 против МБР, оба комплекса мобильные, грунтовые, Иджис это не комплекс ПРО, это БИУС
          KCA
          1. voyaka uh Сегодня, 11:04
            Иджисом называют для простоты и комплекс с ракетой Стандарт-3, и БИУС.
            Мобильный, шахтный или корабельный - не имеет особого значения.
            Важно, ЧТО ракета ПРО умеет перехватывать.
            С-500 - важный этап ПРО, но американцы его прошли уже давно.
            Без "кинетичского киллера" Россия не продвинется в космических перехватах.
            Его, хоть тресни, придется разрабатывать. И так далее.
            voyaka uh
            1. KCA Сегодня, 11:23
              А чем "кинетический киллер" лучше традиционно применяемого в СССР и России в ракетах ПВО и ПРО "шрапнельного киллера"? Чем одна болванка лучше облака из десятков тысяч поражающих элементов?
              KCA
              1. voyaka uh Сегодня, 11:33
                "Чем одна болванка лучше облака из десятков тысяч поражающих элементов?"///

                Тем, что шрапнелью покрытие БЧ не повредить. Оно как-бы бронированное.
                Всякая металло-керамика, броне-органика...
                Чтобы не сгореть в плотных слоях атмосферы. (Поэтому и от лазера отказались)
                Шрапнель не работает. Американцы проверили это в тестах. И поняли, что
                только лобовой встречный (или встречно-поперчный) удар может разбить конус БЧ.
                voyaka uh
        2. Bronevick Сегодня, 11:13
          Иджис либо стационарный, либо корабельный. С-500 мобильный. Где же он аналог? В иджис радар продвинутый, в С-500 ракета умная. А у железного купола какая дальность пуска ракет и максимальная высота поражения?
          Bronevick
          1. voyaka uh Сегодня, 11:17
            Израильский аналог Иджис - это система Хец-2 (Arrow-2).
            Железный купол - не из той оперы smile . Это тактичское ПРО малой дальности,

            "В иджис радар продвинутый, в С-500 ракета умная"///

            В иджис и радар продвинутый, и ракета умная smile
            voyaka uh
    2. shans2 Сегодня, 10:58
      ты б хотя бы посмотрел историю создания ПРО и ПВО, прежде чем в.якать тут, еврейчик... впрочем ваша пропагандонская группа из Израиля - это приговор разуму)
      shans2
  5. RUSOIVAN Сегодня, 10:40
    Несомненно: это выдающаяся новость для первой полосы.
    RUSOIVAN
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:45
    Шведского радио

    Меня всегда интересовал вопрос - допустим амереканское ПРО перехватило и уничтожило нашу баллистическую ракету над скандинавией (или центральной Европой) им то от этого какая "радость"? Они не понимают, что это кранты и к тому же полные.
    rotmistr60
    1. voyaka uh Сегодня, 11:07
      Почему?
      Ядерного взрыва не будет, будет радиоактивное загрязнение
      местности от падения остатков плутониевого запала водородной бомбы.
      voyaka uh
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:16
        А радиоактивного загрязнения не достаточно? И почему вы не предполагаете, что наши ракеты на случай перехвата самоуничтожаются со всеми вытекающими последствиями. Иначе накладно будет терять ракеты по пусту. Вы забываете, что наши секреты на то и секреты, чтобы противник потом ахнул.
        rotmistr60
        1. voyaka uh Сегодня, 11:27
          "И почему вы не предполагаете, что наши ракеты на случай
          перехвата самоуничтожаются со всеми вытекающими последствиями"///

          Не предполагаю. Потому что это глупо. Все и так сгорит в атмосфере.
          Долетят оплавленные обломки. Боевая часть БР - это строгий конус примерно
          170 см высоты и примерно 100 см диаметра. И он полностью набит всякой
          сложной радиоактивной начинкой. Чтоб получился синтез (водородная бомба)
          При перехвате вся начинка разваливается и падает вниз, сгорая в атмосфере.
          И загрязняя все вокруг радиацией.
          Но все-таки, это много лучше, чем взрыв уничтожающий миллионный город.
          voyaka uh
  7. san4es Сегодня, 10:54
    Радио ведущие повышают рейтинг нагоняя жути am

    ...в перерывах между концертами negative

    Хор того радио wassat
    san4es
  8. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 10:55
    Это же сколько потребуется ПУ и ракет к ним, чтобы прикрыть важнейшие районы РФ ?! Для уверенного перехвата всех вражеских боеголовок будут нужны тысячи ЗРК и десятки тысяч ракет, иначе вся идея ПРО потеряет смысл.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. voyaka uh Сегодня, 11:11
      Точно такая же проблема и у американцев.
      Поэтому они трезво хотят прикрыть территорию своей
      страны хотя бы от одиночных пусков. БР ракеты распространяются
      по земному шару. Кому-то не угодил Трамп или Путин:"получи, вражина, ракету!"
      Тут-то С-500 или THAAD пригодятся.
      voyaka uh
  9. mayday Сегодня, 10:56
    Цитата: rotmistr60
    Шведского радио

    Меня всегда интересовал вопрос - допустим амереканское ПРО перехватило и уничтожило нашу баллистическую ракету над скандинавией (или центральной Европой) им то от этого какая "радость"? Они не понимают, что это кранты и к тому же полные.


    Коллега, мыслить глобально и на два хода вперед - не их методы... их удел вопить, да погромче, чтобы за океан слюни долетали.. smile
    mayday
  10. Центр Сегодня, 11:06
    А я радио почти не слушаю, хотя раньше слушал Ретро фм через интернет. Последнее время на ютубе слушаю подборки музыкальные.
    Центр
  11. zvezdo4et Сегодня, 11:25
    однако мне до сих пор неясно - почему бы не реализовать самую совершенную стратегию сдерживания, в основе предложенное еще Сахаровым - разместить по три стационарных плавсредства с царьбомбами с каждого океанского побережья фашистостана в нейтральных водах. все - вопрос закрыт навсегда. вот положить на все и реализовать, а потом поставить перед фактом
    zvezdo4et
  12. Толстоевский Сегодня, 11:33
    шведское радио юморит похлеще армянского радио
    Толстоевский
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