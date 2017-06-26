Шведское радио о симметричном ответе России на развертывание американской ПРО
Москва уже долгое время критикует Вашингтон за расширение системы ПРО, которая способна уничтожать российские ядерные ракеты, однако разрабатывает свою собственную противоракетную оборону, которая будет, предположительно, создана менее чем через 10 лет, говорится в материале Шведского радио (Sveriges Radio).
«К 2025 году в России войдёт в строй "всеобъемлющая система", которая будет способна сбивать или нейтрализовывать все типы ядерного оружия, которое может использовать потенциальный противник, под которым подразумевается США. Это касается ядерных ракет малого, среднего и дальнего радиуса действия», – приводит статью Ино.TV .
Система для уничтожения ракет малого радиуса действия не представляет собой ничего необычного или запрещённого, «однако ради урегулирования вопроса с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) США и Россия уже давно подписали договор, по условиям которого запрещается создание систем обороны против данного вида оружия», напоминает издание.
Тем не менее, более 15-ти лет назад американцы вышли в одностороннем порядке из этого договора и начали разработку ПРО против МБР. «Россия же очень критически высказывалась о таком решении Вашингтона. На официальном уровне Москва заявила, что в качестве ответной меры будет модернизировать свои ракеты, чтобы те могли пройти сквозь американский ракетный щит», – говорится в публикации.
Параллельно с модернизацией российская оборонка занимается разработкой своего варианта ПРО. По данным журналистов, «на данный момент, в соответствии с условиями договора, от МБР защищена только Москва, но к 2025 году новая ПРО охватит всю страну».
Многие эксперты, в том числе и в США, сомневаются, что ПРО может быть непроницаемой. «Такое мнение основывается, прежде всего, на том, что из-за огромной скорости и маленького размера межконтинентальные баллистические ракеты крайне сложно нейтрализовать», – заключает Шведское радио.
«К 2025 году в России войдёт в строй "всеобъемлющая система", которая будет способна сбивать или нейтрализовывать все типы ядерного оружия, которое может использовать потенциальный противник, под которым подразумевается США. Это касается ядерных ракет малого, среднего и дальнего радиуса действия», – приводит статью Ино.TV .
Система для уничтожения ракет малого радиуса действия не представляет собой ничего необычного или запрещённого, «однако ради урегулирования вопроса с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) США и Россия уже давно подписали договор, по условиям которого запрещается создание систем обороны против данного вида оружия», напоминает издание.
Тем не менее, более 15-ти лет назад американцы вышли в одностороннем порядке из этого договора и начали разработку ПРО против МБР. «Россия же очень критически высказывалась о таком решении Вашингтона. На официальном уровне Москва заявила, что в качестве ответной меры будет модернизировать свои ракеты, чтобы те могли пройти сквозь американский ракетный щит», – говорится в публикации.
Параллельно с модернизацией российская оборонка занимается разработкой своего варианта ПРО. По данным журналистов, «на данный момент, в соответствии с условиями договора, от МБР защищена только Москва, но к 2025 году новая ПРО охватит всю страну».
Многие эксперты, в том числе и в США, сомневаются, что ПРО может быть непроницаемой. «Такое мнение основывается, прежде всего, на том, что из-за огромной скорости и маленького размера межконтинентальные баллистические ракеты крайне сложно нейтрализовать», – заключает Шведское радио.
Использованы фотографии: Reuters
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