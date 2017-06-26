11:56 26 июня

США готовятся принять на вооружение модернизированную оперативно-тактическую ракету ATACMS

Как передает блог bmpd , вскоре военные проведут учебно-испытательные пуски ракет, получивших обозначение М57А1, с установок реактивных систем залпового огня М142 HIMARS на полигоне в штате Нью-Мексико. После этих тестов, в августе-октябре 2017 года, должно начаться поступление обновленных боеголовок в войска.

Армия США в декабре 2014 года выдала корпорации Lockheed Martin контракт стоимостью 74 млн долл на проведение НИОКР по модернизации существующего запаса ракет ATACMS Block I и Block IA с кассетными боевыми частями, направленной в первую очередь на замену боевой части на 500-фунтовую (227-кг) моноблочную осколочно-фугасную с новым программируемым взрывателем.

США готовятся принять на вооружение модернизированную оперативно-тактическую ракету ATACMS

Запуск модернизированной американской оперативно-тактической ракеты Lockheed Martin М57А1 ATACMS c боевой машины реактивной системы залпового огня М142 HIMARS на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико), 2017 год (с) армия США



Фактически в ходе модернизации осуществляется полная переработка ракеты с заменой не только боевой части, но и с установкой новой современной инерциально-спутниковой системы управления, бортовой ЦВМ, нового электрооборудования и всех рулевых приводов и нового твердотопливного ракетного двигателя. Дальность стрельбы получаемой таким образом ракеты М57А1 официально заявлена как "превышающая 300 км", а по неофициальным источникам может якобы достигать 400-450 км. Срок хранения ракеты после модернизации составит еще до 20 лет.

С октября 2016 по май 2017 года Lockheed Martin произвела шесть испытательных пусков модернизированных ракет. Завершение программы отработки М57А1 с седьмым испытательным пуском намечено на август 2017 года. Как и предыдущие версии ракет ATACMS, ракета М57А1 предназначена для запуска с пусковых установок РСЗО М142 HIMARS (одна ракета) и М270 MLRS (две ракеты).

Ожидается, что ракеты М57А1 будут не только переделываться из наличных ракет ATACMS Block I и Block IA, но и производиться новыми на созданной Lockheed Martin с 2016 года новой производственной линии ракет ATACMS на предприятии в Кэмдене (штат Арканзас; до 2014 года ракеты ATACMS производились на заводе в Эль-Пасо, штат Техас). С 2016 года в Кэмдене начато производство ракет старой версии ATACMS Block IА Unitary (QRU), также оснащаемых моноблочной осколочно-фугасной боевой частью, по контрактам на поставку армии США и в ОАЭ.

Всего с 1988 по 2014 годы на предприятии в Эль-Пасо было произведено более 3700 ракет ATACMS всех модификаций, из которых около 600 израсходовано американскими войсками в ходе боевых действий (в том числе 479 - в ходе боевых действий в Ираке в 2003 году). Ракеты модификации ATACMS Block I серийно производились для армии США до 1997 года, а Block IA (с кассетной боевой частью) - до 2001 года.

Использованы фотографии: http://www.armyrecognition.com/
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Комментарии 3

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  1. Опасный Сегодня, 11:36
    что-то сегодня все новости про успехи американцев
    Опасный
    1. 210окв Сегодня, 11:38
      Пытаются достичь уровня "Искандеров"..
      210окв
    2. igor.borov775 Сегодня, 11:47
      Цитата: Опасный
      что-то сегодня все новости про успехи американцев
      Ответить Цитировать Жалоба

      Ну вообще это довольно старая система сейчас её модернизируют до современных требований. Система сама не плохая есть возможность модернизировать до современных уровней почему и нет.
      igor.borov775
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