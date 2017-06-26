Морпехи США в Норвегии не нарушают принцип неразмещения

Это не база для проведения операций с территории Норвегии. Речь идет о тестировании системы предварительного складирования [американской военной техники] на случай, если здесь что-нибудь произойдет.

Согласно информации ТАСС , премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила о приверженности её правительства политике неразмещения иностранных военных баз на своей территории. Данное обязательство было принято в 1949 году при вступлении в НАТО. Как утверждается, ему не противоречит размещение морских пехотинцев США на западном побережье страны.Американских воинский контингент, представленный 285 морпехами, в январе прибыл в гарнизон Вэрнес рядом с норвежским городом Тронхейм (губерния Нур-Трённелаг, Центральная Норвегия). Предполагается, что их ротация будет происходить каждые полгода.- заявила Э. Сульберг, считая, что у России не должно быть причин для жестких заявлений по этому поводу.Ранее в МИД РФ указали, что размещение американских военных в Норвегии противоречит обязательствам страны и способствует военной эскалации в регионе.В 1981 году в горах Центральной Норвегии недалеко от Тронхейма было создано 8 складов военной техники общей площадью 62,5 тыс. кв. м. Хранящиеся в Норвегии вооружения, бронетехника и оборудование, предназначенные для Корпуса морской пехоты США, должны обеспечивать американским военным возможность для оперативного развертывания в регионе в случае необходимости.