14:39 26 июня

Депутат ГД: Москве придется активизировать политику на киевском направлении

Очевидно, что Москве придется активизировать политику на украинском направлении в связи с возможными поставками туда оборонительного вооружения из США, передает РИА Новости замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.



В воскресенье президент Украины Порошенко заявил, что речи о поставках в страну американского летального оружия пока не идет. Киев ожидает поставок оборонительного вооружения. По словам президента, решение об «оборонительном вооружении» может принято в США до конца текущего финансового года.


Я не думаю, что это даст какой-то эффект,
сказал Затулин, отвечая на вопрос, «будет ли Россия обсуждать данный вопрос с США и другими гарантами минских соглашений».

Обсуждать мы, конечно, будем и привлекать к этому внимание тоже. Но мне кажется, мы должны быть готовы к тому, что, несмотря на… обсуждения, это будет происходить, в общем-то, это в "ползучем" порядке уже происходило. То есть, очевидно, что нам придется активизировать свою политику на украинском направлении,
отметил депутат.

Он добавил, что Москве придется принимать решения «в соответствии со своими национальными интересами».

И очень может быть, что это потребует от нас серьезных испытаний,
заметил Затулин.

Парламентарий подчеркнул, что возможные действия нарушают, по крайней мере, дух минских соглашений.

Если не букву, то дух минских договоренностей это точно нарушает, потому что в минских договоренностях речь идет об отводе вооружений, а не об их поставке,
сказал он.

Мне кажется, что это происходит в силу невзыскательности американской администрации, которая не дает себе труда разобраться в происходящем и по-прежнему реагирует на то, что (происходит) на Украине, исключительно по принципу: чем хуже для России, тем лучше. Я имею в виду среднее звено американской администрации. Что касается руководителей Соединенных Штатов, то они, как известно, сегодня пытаются спастись от обвинений в том, что они "ставленники России", поэтому они позволяют сегодня "шалить" и своим подчиненным, и своим украинским партнерам,
заключил депутат.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 16

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  1. МПК105 Сегодня, 12:12
    Да уж придётся-хватит сиськи мять.Ради крови пролитой-ПРИДЁТСЯ,дармоеды... am
    МПК105
    1. vch Сегодня, 12:17
      Так и хочется спросить - а раньше вы чем у себя в думе занимались??
      vch
      1. МПК105 Сегодня, 12:26
        Да как обычно-о народе думали
        МПК105
        1. Владимир16 Сегодня, 12:35
          В правительстве сидят люди думающие лишь о своем кармане. Об этом говорят результаты их правления. Как люди живут в нашей стране наших правителей не интересует
          Думать о своей стране им западло, а уж о соседних странах думать им и в голову не приходит. А хорошо бы что бы им пришло в голову... angry
          Украину потеряли не только по вине горбатого, но и по вине нынешних властей. Люди на украине тянуться в европу сравнивая уровень жизни в России и в Европе. Все хотят жить лучше.
          Сплотить людей вокруг себя можно несколькими способами.
          Один из способов - создать комфортную среду обитания. Позволить людям жить на своей земле комфортно.
          Еще один способ - внешний враг.
          Наше правительство выбрало второй способ.
          Владимир16
          1. mikh-korsakov Сегодня, 12:41
            Что бы вы предприняли, чтобы жить как в Европе, в Европе бомжей и негров тоже предостаточно.
            mikh-korsakov
            1. Простой Сегодня, 13:15
              Цитата: mikh-korsakov
              Что бы вы предприняли, чтобы жить как в Европе, в Европе бомжей и негров тоже предостаточно.



              Если человек хочет стать бомжом- он им обязательно станет.

              За обращение на работе к людям со словом "негр" сначало вынесут предупреждение а при вторичном "залёте" могут уволить с работы.
              Простой
          2. turbris Сегодня, 14:29
            Как надоели эти нытики, которые кроме критики власти вообще ничего не больше воспринимают. Поумнели через 50 лет и думаете только вы одни?
            turbris
        2. Александр романов Сегодня, 12:47
          Цитата: МПК105
          Да как обычно-о народе думали

          А нахрена фотки из Рады выставлять?
          Александр романов
          1. МПК105 Сегодня, 12:57
            Попутал-давно на Думу нашу не смотрел...Я их не разделяю теперь на "наших"и "не наших"-все они для меня-........ы...Вне зависимости от цвета обивки кресел уютных...
            МПК105
    2. pjastolov Сегодня, 12:23
      исключительно по принципу: чем хуже для России, тем лучше.
      не ужели только поняли? bully
      pjastolov
    3. vovanpain Сегодня, 12:31
      Депутат ГД: Москве придется активизировать политику на киевском направлении

      Не прошло и четыре года,что бы понять,что так просто хунтята не угомонятся,это угроза национальной безопасности России,тут присоединяюсь к предыдущему оратору
      Цитата: МПК105
      хватит сиськи мять.Ради крови пролитой-ПРИДЁТСЯ,дармоеды..
      vovanpain
    4. Владимир 38 Сегодня, 13:00
      Цитата: МПК105
      Да уж придётся-хватит сиськи мять.Ради крови пролитой-ПРИДЁТСЯ,дармоеды... am

      Ну вот вроде созревать начинают..
      Владимир 38
  2. mikh-korsakov Сегодня, 12:31
    Больше дела, меньше слов! А то занимаемся объяснением целей и поступков Порошенко. как будто это какая-то влиятельная персона. На самом деле в СМИ описание "подвигов" Порошенко занимает больше места, чем наши собственные проблемы - а на деле пасуем перед его наглостью Петька слушает, да ест..
    mikh-korsakov
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:46
    Он добавил, что Москве придется принимать решения «в соответствии со своими национальными интересами».

    ... сонное царство пробуждается, или это у них ещё во сне?... bully
    a.s.zzz888
    1. Владимир 38 Сегодня, 13:02
      Цитата: a.s.zzz888
      Он добавил, что Москве придется принимать решения «в соответствии со своими национальными интересами».

      ... сонное царство пробуждается, или это у них ещё во сне?... bully

      Пробудятся куда денутся, тут вариантов нет.. Удивительно как долго доходит..
      Владимир 38
  4. wku Сегодня, 13:36
    что Донбас слили уже факт, и нечего после драки кулаками махать, а вот что с Крымом не всё в порядке налицо и возможность его потери пока весьма вероятна!
    wku
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