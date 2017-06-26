Депутат ГД: Москве придется активизировать политику на киевском направлении
Очевидно, что Москве придется активизировать политику на украинском направлении в связи с возможными поставками туда оборонительного вооружения из США, передает РИА Новости замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.
В воскресенье президент Украины Порошенко заявил, что речи о поставках в страну американского летального оружия пока не идет. Киев ожидает поставок оборонительного вооружения. По словам президента, решение об «оборонительном вооружении» может принято в США до конца текущего финансового года.
Он добавил, что Москве придется принимать решения «в соответствии со своими национальными интересами».
Парламентарий подчеркнул, что возможные действия нарушают, по крайней мере, дух минских соглашений.
В воскресенье президент Украины Порошенко заявил, что речи о поставках в страну американского летального оружия пока не идет. Киев ожидает поставок оборонительного вооружения. По словам президента, решение об «оборонительном вооружении» может принято в США до конца текущего финансового года.
Я не думаю, что это даст какой-то эффект,сказал Затулин, отвечая на вопрос, «будет ли Россия обсуждать данный вопрос с США и другими гарантами минских соглашений».
Обсуждать мы, конечно, будем и привлекать к этому внимание тоже. Но мне кажется, мы должны быть готовы к тому, что, несмотря на… обсуждения, это будет происходить, в общем-то, это в "ползучем" порядке уже происходило. То есть, очевидно, что нам придется активизировать свою политику на украинском направлении,отметил депутат.
Он добавил, что Москве придется принимать решения «в соответствии со своими национальными интересами».
И очень может быть, что это потребует от нас серьезных испытаний,заметил Затулин.
Парламентарий подчеркнул, что возможные действия нарушают, по крайней мере, дух минских соглашений.
Если не букву, то дух минских договоренностей это точно нарушает, потому что в минских договоренностях речь идет об отводе вооружений, а не об их поставке,сказал он.
Мне кажется, что это происходит в силу невзыскательности американской администрации, которая не дает себе труда разобраться в происходящем и по-прежнему реагирует на то, что (происходит) на Украине, исключительно по принципу: чем хуже для России, тем лучше. Я имею в виду среднее звено американской администрации. Что касается руководителей Соединенных Штатов, то они, как известно, сегодня пытаются спастись от обвинений в том, что они "ставленники России", поэтому они позволяют сегодня "шалить" и своим подчиненным, и своим украинским партнерам,заключил депутат.
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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