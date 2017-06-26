В Кизнере уничтожат оставшийся 1% химоружия РФ

В начале следующего месяца на объекте "Кизнер" будут введены в эксплуатацию корпуса по уничтожению отравляющих веществ люизит и корпус битумирования реакционных масс, в которых до конца 2017 года полностью завершится уничтожение всех запасов химического оружия, имевшегося в Российской Федерации. В настоящее время уничтожено 98,9%.

Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия распространяет сообщение о том, что запасы химического оружия в России уничтожены на 98,9%. Оставшийся процент с небольшим утилизируют на специальном объекте Кизнер в Республике Удмуртия. При этом добавляется, что Кизнер остаётся единственной площадкой для уничтожения российского/советского химического оружия в РФ на данный момент.Из сообщения пресс-службы ведомства:Сообщается, что запасы зарина в РФ уничтожены полностью. Финальная стадия уничтожения этого химического соединения состоялась во второй декаде июня. Основная работа на данный момент ведётся по утилизации артиллерийских боеприпасов с отравляющим веществом типа ви-икс (ви-экс).В общей сложности уничтожению изначально принадлежали 40 тыс. тонн химоружия в России. Основная часть этих огромных запасов утилизировалась на упомянутом объекте Кизнер, а также в пос.Леонидовка Пензенской области, в Почепе Брянской области, посёлке Марадыковский Кировской области, в Щучьем Курганской области, пос. Горный Саратовской области. Также утилизация проводилась на другом удмуртском спецобъекте – Камбарка.В мире остаётся 4 государства, которые либо не подписали, либо подписали, но ратифицировали, конвенцию о запрещении химоружия: Египет, КНДР, Южный Судан и Израиль.