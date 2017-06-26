14:40 26 июня

В Кизнере уничтожат оставшийся 1% химоружия РФ

Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия распространяет сообщение о том, что запасы химического оружия в России уничтожены на 98,9%. Оставшийся процент с небольшим утилизируют на специальном объекте Кизнер в Республике Удмуртия. При этом добавляется, что Кизнер остаётся единственной площадкой для уничтожения российского/советского химического оружия в РФ на данный момент.

Из сообщения пресс-службы ведомства:
В начале следующего месяца на объекте "Кизнер" будут введены в эксплуатацию корпуса по уничтожению отравляющих веществ люизит и корпус битумирования реакционных масс, в которых до конца 2017 года полностью завершится уничтожение всех запасов химического оружия, имевшегося в Российской Федерации. В настоящее время уничтожено 98,9%.


Сообщается, что запасы зарина в РФ уничтожены полностью. Финальная стадия уничтожения этого химического соединения состоялась во второй декаде июня. Основная работа на данный момент ведётся по утилизации артиллерийских боеприпасов с отравляющим веществом типа ви-икс (ви-экс).


В Кизнере уничтожат оставшийся 1% химоружия РФ


В общей сложности уничтожению изначально принадлежали 40 тыс. тонн химоружия в России. Основная часть этих огромных запасов утилизировалась на упомянутом объекте Кизнер, а также в пос.Леонидовка Пензенской области, в Почепе Брянской области, посёлке Марадыковский Кировской области, в Щучьем Курганской области, пос. Горный Саратовской области. Также утилизация проводилась на другом удмуртском спецобъекте – Камбарка.

В мире остаётся 4 государства, которые либо не подписали, либо подписали, но ратифицировали, конвенцию о запрещении химоружия: Египет, КНДР, Южный Судан и Израиль.

Использованы фотографии: Forums.balancer.ru
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Комментарии 7

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  1. Толстоевский Сегодня, 12:51
    международные договоры - дело хорошее. плохо, что наши западные и ближневосточные партнёры их и не думают соблюдать
    Толстоевский
    1. tiredwithall Сегодня, 12:56
      Цитата: Толстоевский
      международные договоры - дело хорошее. плохо, что наши западные и ближневосточные партнёры их и не думают соблюдать

      Особенно трогательно у вас звучит "западные партнёры". Тут необходимо только одно уточнение - при таком "партнёрстве" нас держат за проституток, которым уже можно и не платить, а в случае необходимости и дать по шее (например летательные аппараты в Турции...)
      tiredwithall
  2. Zibelew Сегодня, 12:56
    С люизита и зарина с ипритом наука продвинулась вперёд намного дальнее, глубже и шире... Зачем заморачиваться с токсичными веществами, если есть огромное количество вполне себе безобидных реактивов, но только пока они идут в гордом одиночестве. А вот в бинарном виде...
    Zibelew
  3. gla172 Сегодня, 12:58
    ...наши(Россия) на счёт этого молодцы....и Сирии помогли....,а запад только и умеет что в океане топить да обвинять кого не попадя в применении....и одновременно поставлять бармалеям.......
    gla172
    1. Центр Сегодня, 13:01
      Цитата: gla172
      на счёт этого молодцы....и Сирии помогли


      В смысле, уменьшив население сирийцев?
      Объясните.
      Центр
      1. gla172 Сегодня, 13:05
        ..."нет раскуркой трусов и ганжи"......((((что объяснять то???(((друзьям чубайса не понять.... wassat
        gla172
        1. Центр Сегодня, 13:08
          Цитата: gla172
          друзьям чубайса не понять

          sad
          Центр
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