Швеция пригласила Россию на военные учения Aurora-2017
Правительство Швеции приняло решение пригласить наблюдателей из России на шведские военные учения Aurora-2017, которые пройдут с 11 по 29 сентября, передает РИА Новости сообщение кабмина для прессы.
Поясняется, что это делается в соответствии с Венским документом ОБСЕ о мерах по созданию доверия и безопасности, приглашения будут направлены Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландам, Норвегии, Польше, России, Великобритании, Германии, США и Белоруссии.
Предстоящие учения считаются самыми крупными за последние 20 лет в Швеции, а также уникальными для страны — они пройдут на море, на земле и в воздухе. Основными площадками учений станут Стокгольм и его окрестности, Готланд и Гетеборг. Планируется участие около 40 гражданских учреждений, 19,5 тысячи военнослужащих Швеции. Помимо шведских военных в учениях примут участие и в общей сложности 1,5 тысячи военных из разных стран и, в частности, из Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Литвы, а также США и Франции. Во время учений будет отрабатываться сценарий действий Швеции в условиях нарастающего конфликта в регионе, противодействие квалифицированному противнику и взаимодействие с другими странами.
Как заявил в интервью Радио Швеции SR, глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, он считает, что было бы разумным, если бы наблюдатели из Швеции были приглашены на российско-белорусские военные учения "Запад".
Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября.
Страны вокруг Балтийского моря, включая Россию, приглашаются вместе с другими странами с интересами в регионе— говорится в опубликованном в понедельник сообщении.
Поясняется, что это делается в соответствии с Венским документом ОБСЕ о мерах по созданию доверия и безопасности, приглашения будут направлены Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландам, Норвегии, Польше, России, Великобритании, Германии, США и Белоруссии.
Предстоящие учения считаются самыми крупными за последние 20 лет в Швеции, а также уникальными для страны — они пройдут на море, на земле и в воздухе. Основными площадками учений станут Стокгольм и его окрестности, Готланд и Гетеборг. Планируется участие около 40 гражданских учреждений, 19,5 тысячи военнослужащих Швеции. Помимо шведских военных в учениях примут участие и в общей сложности 1,5 тысячи военных из разных стран и, в частности, из Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Литвы, а также США и Франции. Во время учений будет отрабатываться сценарий действий Швеции в условиях нарастающего конфликта в регионе, противодействие квалифицированному противнику и взаимодействие с другими странами.
Как заявил в интервью Радио Швеции SR, глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, он считает, что было бы разумным, если бы наблюдатели из Швеции были приглашены на российско-белорусские военные учения "Запад".
Им следовало бы пригласить наблюдателей. Это в целом очень большие учения, и так как одновременно пройдут наши учения, разумно действовать для укрепления доверия и безопасности приглашением наблюдателей и демонстрацией открытости— сказал он.
Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября.
Использованы фотографии: http://en.delfi.lt/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти