Швеция пригласила Россию на военные учения Aurora-2017

Страны вокруг Балтийского моря, включая Россию, приглашаются вместе с другими странами с интересами в регионе

Им следовало бы пригласить наблюдателей. Это в целом очень большие учения, и так как одновременно пройдут наши учения, разумно действовать для укрепления доверия и безопасности приглашением наблюдателей и демонстрацией открытости