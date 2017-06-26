14:40 26 июня

Швеция пригласила Россию на военные учения Aurora-2017

Правительство Швеции приняло решение пригласить наблюдателей из России на шведские военные учения Aurora-2017, которые пройдут с 11 по 29 сентября, передает РИА Новости сообщение кабмина для прессы.

Страны вокруг Балтийского моря, включая Россию, приглашаются вместе с другими странами с интересами в регионе
— говорится в опубликованном в понедельник сообщении.

Швеция пригласила Россию на военные учения Aurora-2017



Поясняется, что это делается в соответствии с Венским документом ОБСЕ о мерах по созданию доверия и безопасности, приглашения будут направлены Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландам, Норвегии, Польше, России, Великобритании, Германии, США и Белоруссии.

Предстоящие учения считаются самыми крупными за последние 20 лет в Швеции, а также уникальными для страны — они пройдут на море, на земле и в воздухе. Основными площадками учений станут Стокгольм и его окрестности, Готланд и Гетеборг. Планируется участие около 40 гражданских учреждений, 19,5 тысячи военнослужащих Швеции. Помимо шведских военных в учениях примут участие и в общей сложности 1,5 тысячи военных из разных стран и, в частности, из Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Литвы, а также США и Франции. Во время учений будет отрабатываться сценарий действий Швеции в условиях нарастающего конфликта в регионе, противодействие квалифицированному противнику и взаимодействие с другими странами.

Как заявил в интервью Радио Швеции SR, глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, он считает, что было бы разумным, если бы наблюдатели из Швеции были приглашены на российско-белорусские военные учения "Запад".

Им следовало бы пригласить наблюдателей. Это в целом очень большие учения, и так как одновременно пройдут наши учения, разумно действовать для укрепления доверия и безопасности приглашением наблюдателей и демонстрацией открытости
— сказал он.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября.

Использованы фотографии: http://en.delfi.lt/
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Комментарии 21

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  1. Толстоевский Сегодня, 12:54
    нетерпится мазохистам
    Толстоевский
    1. Монос Сегодня, 13:02
      Шведы - наш сосед. Вменяемый сосед. Почему бы и не уважить.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:15
        Привет , Витя ! hi Насчёт вменяемости сомнения у меня : достаточно поиски российских подлодок и связанную с этим истерию вспомнить ...
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 13:19
          Паша, с возвращением! smile hi Они вменяемы, только немножко пугливы. laughing
          Монос
          1. Shurik70 Сегодня, 13:22
            это делается в соответствии с Венским документом ОБСЕ

            Мы вообще-то из ОБСЕ вроде как выходим.
            А всё, что надо, мы и со спутников разглядим tongue
            Цитата: bouncyhunter
            Насчёт вменяемости сомнения у меня : достаточно поиски российских подлодок и связанную с этим истерию вспомнить ...

            Да, я бы там высадиться на берег не рискнул
            Shurik70
          2. bouncyhunter Сегодня, 13:26
            Спасибо ! drinks
            Цитата: Монос
            Они вменяемы, только немножко пугливы.

            Вот только пугливость ихняя выгодна Матрасии и за неё Хозяин ништяков подбросит . wink
            bouncyhunter
            1. Svarog51 Сегодня, 13:40
              Шведы правильно делают, что пугаются. Только не того они боятся, кого следовало бы.
              Хозяин ништяков подбросит
              , а потом за эти ништяки три шкуры сдерёт. lol
              Svarog51
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:45
                Цитата: Svarog51
                а потом за эти ништяки три шкуры сдерёт.

                Так это всем понятно , но против воли Хозяина не попрёшь ...
                bouncyhunter
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:40
          Цитата: bouncyhunter
          Привет , Витя ! hi Насчёт вменяемости сомнения у меня : достаточно поиски российских подлодок и связанную с этим истерию вспомнить ...

          Они Белорусские учения 2017 боятся...В этом вся суть ! Там новые танки и все дела будут , все громко и на всю гейропу будет! Паша честь имею.. soldier
          ОТДЕЛ
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:47
            Виталя soldier Пущай истерят на здоровье - у меня от их истерик носки с труселями быстрее сохнут после стирки . lol
            bouncyhunter
      2. Every Сегодня, 14:20
        Цитата: Монос
        Шведы - наш сосед. Вменяемый сосед. Почему бы и не уважить.

        Странная у них вменяемость, один доклад экспертов чего стоит:
        https://topwar.ru/118619-eksperty-preduprezhdayut
        -vot-pochemu-rossiya-mozhet-napast-na-norbotten.h
        tml#comment-id-7088268
        Every
    2. Венд Сегодня, 13:07
      Неожиданно. Из этого конечно выводов не следует делать, но такой шаг это уже хорошо.
      Венд
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:31
        Я думал они наших танкистов и десантников пригласили поучаствовать..? А так мы всегда наблюдаем...
        ОТДЕЛ
        1. yuriy55 Сегодня, 13:43
          Цитата: ОТДЕЛ
          Я думал они наших танкистов и десантников пригласили поучаствовать..? А так мы всегда наблюдаем...

          Да пора бы уже провести учения НАТО - Россия... belay Без боевых стрельб. Чтобы всё было наглядно.
          yuriy55
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:59
    ... чего то китайцев шведуны кинули...
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:16
      Сергей Николаич ! hi Что-то мне кажется что не сильно-то китайцы от этого огорчились . wink
      bouncyhunter
  3. Воронок Сегодня, 13:06
    Страны вокруг Балтийского моря, так каким боком тут США, Канада, Беларусь?
    Воронок
  4. ser65 Сегодня, 13:11
    как то приехали Шведы авиабазу Кант инспектировать.... постояли перед воротами и упылили в неизвестном направлении.
    ser65
  5. Großer Feldherr Сегодня, 13:25
    Главное чтобы в МО не затупили и дали шанс нашим ребятам и
    себя показать, и на других посмотреть wink
    Großer Feldherr
  6. anjey Сегодня, 13:38
    доверие и безопасность это не брянцание друг перед другом оружием и мускулами
    anjey
    1. yuriy55 Сегодня, 13:55
      Цитата: anjey
      доверие и безопасность это не брянцание друг перед другом оружием и мускулами

      Безопасность - это, действительно, не бряцанье оружием друг перед другом и не игра мускулами. А, вот, доверие... belay Бывает в некоторых семьях жена мужу не доверяет, а тут...Доверие, это прежде всего отсутствие обмана.
      ПОЭТОМУ, ПОСЛЕ БИТВЫ НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ К ШВЕЦИИ ДОВЕРИЯ НЕТ... no
      А, если шведы хотят просто потренироваться, то по этому поводу есть замечательный совет:
      yuriy55
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