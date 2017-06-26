Гройсман: Торговая блокада Донбасса перенаправила экономику региона в российскую сторону

То, что делали организаторы блокады, они делали в полной координации с россиянами. В этом нет никаких сомнений. По большому счёту, чего добивались организаторы? Дать россиянам повод просто забрать всё имущество на неподконтрольных территориях. И сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши меткомбинаты работают 100% на российскую экономику. Они сами, авторы блокады, перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский бюджет. Вот что они сделали.

Председатель правительства Украины Владимир Гройсман высказался по поводу продолжающейся торгово-экономической блокады Донбасса, которую официально и поддержал официальный Киев. По словам Гройсмана, блокада Донбасса фактически перепрофилировала экономику региона на Россию. Заявление странно своей, мягко говоря, запоздалостью. Ведь эксперты, в том числе украинские, с момента организации Киевом и радикалами блокады, предупреждали, что Донбасс таким образом будет уходить не только территориально, но и экономически. Получается, что тот же Гройсман обратил на это внимание только сегодня?Чтобы хоть как-то оправдать собственную провальную политику, Гройсман решил обвинить организовавших блокаду радикалов в связях с РФ.Председатель майданного кабмина (цитата УНИАН ):Получается, таким заявлением Гройсман обвиняет в «координации с россиянами» и президента Петра Порошенко. Ведь именно Порошенко несколько месяцев назад фактически объявил о поддержке торговой блокады, организованной нардепом Семенченко.Напомним, что на днях Главная фискальная служба Украины заявила, что за несколько месяцев торговой блокады украинская казна не досчиталась в виде одних только невыплаченных налогов более 1 млрд грн. Для сравнения - это годовой бюджет такого города как, к примеру, Краматорск.