14:39 26 июня

Гройсман: Торговая блокада Донбасса перенаправила экономику региона в российскую сторону

Председатель правительства Украины Владимир Гройсман высказался по поводу продолжающейся торгово-экономической блокады Донбасса, которую официально и поддержал официальный Киев. По словам Гройсмана, блокада Донбасса фактически перепрофилировала экономику региона на Россию. Заявление странно своей, мягко говоря, запоздалостью. Ведь эксперты, в том числе украинские, с момента организации Киевом и радикалами блокады, предупреждали, что Донбасс таким образом будет уходить не только территориально, но и экономически. Получается, что тот же Гройсман обратил на это внимание только сегодня?

Чтобы хоть как-то оправдать собственную провальную политику, Гройсман решил обвинить организовавших блокаду радикалов в связях с РФ.

Председатель майданного кабмина (цитата УНИАН ):
То, что делали организаторы блокады, они делали в полной координации с россиянами. В этом нет никаких сомнений. По большому счёту, чего добивались организаторы? Дать россиянам повод просто забрать всё имущество на неподконтрольных территориях. И сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши меткомбинаты работают 100% на российскую экономику. Они сами, авторы блокады, перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский бюджет. Вот что они сделали.



Гройсман: Торговая блокада Донбасса перенаправила экономику региона в российскую сторону


Получается, таким заявлением Гройсман обвиняет в «координации с россиянами» и президента Петра Порошенко. Ведь именно Порошенко несколько месяцев назад фактически объявил о поддержке торговой блокады, организованной нардепом Семенченко.

Напомним, что на днях Главная фискальная служба Украины заявила, что за несколько месяцев торговой блокады украинская казна не досчиталась в виде одних только невыплаченных налогов более 1 млрд грн. Для сравнения - это годовой бюджет такого города как, к примеру, Краматорск.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 13:04
    А вы что думали,будет иначе?Смелое заявление-Гройсману пора в "нерезиновый" Ростов..Ну,а то лярда не досчитались-не беда.Выклянчат,или на худой расклад-украдут.
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 13:10
      Цитата: 210окв
      А вы что думали,будет иначе?

      Да как то они стали "тормозить". Раньше быстрей как то быстрей действовали... Жду, что сейчас "новые агенты Путина" обвинять Гройсмана в том, что "агент то он"....
      svp67
      1. Александр романов Сегодня, 13:12
        . Ведь именно Порошенко несколько месяцев назад фактически объявил о поддержке торговой блокады, организованной нардепом Семенченко.
        Гроисман сепар,срочно люстрировать.
        Александр романов
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:18
          Цитата: Александр романов
          . Ведь именно Порошенко несколько месяцев назад фактически объявил о поддержке торговой блокады, организованной нардепом Семенченко.
          Гроисман сепар,срочно люстрировать.

          Он Романов из ваших....! Что то у них после Трампа несговорчивость какая то... laughing
          ОТДЕЛ
        2. Чеширский Сегодня, 13:18
          Однако быстро до них доходит. fellow Не прошло и несколько месяцев.
          Чеширский
          1. 210окв Сегодня, 13:27
            По моему это время исчисляется уже несколькими годами...
            Цитата: Чеширский
            Однако быстро до них доходит. fellow Не прошло и несколько месяцев.
            210окв
        3. Shurik70 Сегодня, 13:20
          Ну что тут добавить...
          Shurik70
    2. vovanpain Сегодня, 13:25
      То, что делали организаторы блокады, они делали в полной координации с россиянами. В этом нет никаких сомнений. По большому счёту, чего добивались организаторы? Дать россиянам повод просто забрать всё имущество на неподконтрольных территориях. И сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши меткомбинаты работают 100% на российскую экономику. Они сами, авторы блокады, перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский бюджет. Вот что они сделали.

      Браво Вовочка! good Ну мы же знаем,что несгибаемый нардеп и непобедимый комбат СЭмэн Сэмэнчнко неисправимый сепар и агент Путина.Петруха Порошенко тоже кстати
      Ведь именно Порошенко несколько месяцев назад фактически объявил о поддержке торговой блокады, организованной нардепом Семенченко.

      laughing good
      vovanpain
    3. ltc22A Сегодня, 13:33
      Цитата: 210окв
      А вы что думали,будет иначе?Смелое заявление-Гройсману пора в "нерезиновый" Ростов..Ну,а то лярда не досчитались-не беда.Выклянчат,или на худой расклад-украдут.

      Какой Ростов? Гройсман? Ну-ну...
      ltc22A
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:05
    Получается, таким заявлением Гройсман обвиняет в «координации с россиянами» и президента Петра Порошенко.

    ... пецька выйдет из запоя, припомнит гройсману... laughing
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 13:09
      Там без пецки опричников полно..
      Цитата: a.s.zzz888
      Получается, таким заявлением Гройсман обвиняет в «координации с россиянами» и президента Петра Порошенко.

      ... пецька выйдет из запоя, припомнит гройсману... laughing
      210окв
    2. svp67 Сегодня, 13:11
      Цитата: a.s.zzz888
      .. пецька выйдет из запоя, припомнит гройсману...

      Вот и я не пойму. Петр Алексеевич в США же ЗАКУПИЛ уголь, что ж они так о потере Донбасса то кручинятся? Видимо не все так хорошо с американским то угольком...
      svp67
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:14
        Вот и я не пойму. Петр Алексеевич в США же ЗАКУПИЛ уголь, что ж они так о потере Донбасса то кручинятся? Видимо не все так хорошо с американским то угольком...

        ... походу за ту цену, что назначили мерикатосы, укрокаклы будут покупать этот уголь стаканами... laughing
        a.s.zzz888
  3. pvv113 Сегодня, 13:08
    По словам Гройсмана, блокада Донбасса фактически перепрофилировала экономику региона на Россию

    Вот и стали зачатки разума проявляться hi
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:20
      Это что же получается : Сёма Семейченко со товарищи - агенты Кремля ??? И санкционировавший блокаду Порось - тоже ??? О цэ зрада !!! wassat
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 13:29
        Паша hi Это всё-"агенты влияния"... wassat
        Цитата: bouncyhunter
        Это что же получается : Сёма Семейченко со товарищи - агенты Кремля ??? И санкционировавший блокаду Порось - тоже ??? О цэ зрада !!! wassat
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:33
          Привет , Дима ! hi Знаешь , начинаю верить в "длинную руку Путина" . lol
          bouncyhunter
          1. 210окв Сегодня, 13:42
            Только эта "длинная рука" как то растянута во времени....
            Цитата: bouncyhunter
            Привет , Дима ! hi Знаешь , начинаю верить в "длинную руку Путина" . lol
            210окв
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:03
              Очень надеюсь , что это часть хитрого плана . wink
              bouncyhunter
  4. Воронок Сегодня, 13:12
    За что боролись, на то и напоролись. Предупредили ведь.
    Воронок
  5. Керенский Сегодня, 13:24
    Хотелось бы услышать ответ на вопрос: "И что теперь делать?"
    Подать иск в Высокий суд Бердичева о компенсации Россией Украине упущенной выгоды? В решении суда я не сомневаюсь.
    Керенский
  6. Никкола Мак Сегодня, 13:31
    Это что - попытка выйти из запоя?
    Или констатация факта, что "незалежная" экономически резко разваливается.
    Причём обломками Пете и Гройссману может резко прилететь по сусалам - как и всем "свидомым".
    Они ещё вспомнят с завистью Кролика - нашинковал капусты и свалил.
    Никкола Мак
  7. mayday Сегодня, 13:32
    Что-то Петр Алексеевич сдает позиции.. из парламента - импичментом грозят, радикалы все активней выступают против власти, а тут еще и правительство угольку подкидывает.. только то и остается спасительный Париж и господин Макрон, подальше от (у)родины..)
    mayday
  8. den3080 Сегодня, 13:33


    smile не плачь, мой юный зритель
    den3080
  9. nesvobodnye Сегодня, 13:38
    Заметил! Надо же, какой наблюдательный дядька!
    nesvobodnye
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