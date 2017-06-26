Северный флот проведет мероприятия по подъему со дна моря американской техники времен Второй мировой
Водолазы Северного флота в первой половине июля примут участие в обследовании транспорта «Томас Дональдсон», затонувшего в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны, и продолжат подъем военной техники тех времен, поступавшей в СССР по программе лендлиза из США, передает Интерфакс сообщение пресс-службы СФ.
«Планируется, что очередная операция по подъему исторических артефактов будет проведена в ходе специального учения сил аварийно спасательного отряда флота», – говорится в релизе.
Сообщается, что «транспорт находится в территориальных водах РФ на глубине около 60 метров, что позволяет специалистам управления поисковых и аварийно-спасательных работ осуществлять спуски в лёгком водолазном снаряжении».
По данным пресс-службы, «в обследовании затонувшего судна будут задействованы необитаемые телеуправляемые подводные аппараты "Пантера+" и "Тайгер", которые также способны вести подводную съёмку».
Впервые судно было обследовано в 2005 году. Позднее с борта затонувшего американского транспорта были подняты дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин», два американских танка «Шерман» и паровая лебедка.
«Ценные исторические артефакты были переданы командованием Северного флота в Военно-исторический музей артиллерии в Санкт-Петербурге, в Северный морской музей в Архангельске и в музей Военно-воздушных сил Северного флота», рассказали в пресс-службе.
«Планируется, что очередная операция по подъему исторических артефактов будет проведена в ходе специального учения сил аварийно спасательного отряда флота», – говорится в релизе.
Сообщается, что «транспорт находится в территориальных водах РФ на глубине около 60 метров, что позволяет специалистам управления поисковых и аварийно-спасательных работ осуществлять спуски в лёгком водолазном снаряжении».
По данным пресс-службы, «в обследовании затонувшего судна будут задействованы необитаемые телеуправляемые подводные аппараты "Пантера+" и "Тайгер", которые также способны вести подводную съёмку».
Впервые судно было обследовано в 2005 году. Позднее с борта затонувшего американского транспорта были подняты дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин», два американских танка «Шерман» и паровая лебедка.
«Ценные исторические артефакты были переданы командованием Северного флота в Военно-исторический музей артиллерии в Санкт-Петербурге, в Северный морской музей в Архангельске и в музей Военно-воздушных сил Северного флота», рассказали в пресс-службе.
Использованы фотографии: канал Life
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