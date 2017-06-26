14:40 26 июня

Северный флот проведет мероприятия по подъему со дна моря американской техники времен Второй мировой

Водолазы Северного флота в первой половине июля примут участие в обследовании транспорта «Томас Дональдсон», затонувшего в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны, и продолжат подъем военной техники тех времен, поступавшей в СССР по программе лендлиза из США, передает Интерфакс сообщение пресс-службы СФ.



«Планируется, что очередная операция по подъему исторических артефактов будет проведена в ходе специального учения сил аварийно спасательного отряда флота», – говорится в релизе.


Сообщается, что «транспорт находится в территориальных водах РФ на глубине около 60 метров, что позволяет специалистам управления поисковых и аварийно-спасательных работ осуществлять спуски в лёгком водолазном снаряжении».

По данным пресс-службы, «в обследовании затонувшего судна будут задействованы необитаемые телеуправляемые подводные аппараты "Пантера+" и "Тайгер", которые также способны вести подводную съёмку».

Впервые судно было обследовано в 2005 году. Позднее с борта затонувшего американского транспорта были подняты дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин», два американских танка «Шерман» и паровая лебедка.

«Ценные исторические артефакты были переданы командованием Северного флота в Военно-исторический музей артиллерии в Санкт-Петербурге, в Северный морской музей в Архангельске и в музей Военно-воздушных сил Северного флота», рассказали в пресс-службе.

Использованы фотографии: канал Life
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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 13:13
    Это не те остатки PQ17?Героически брошенного англичанами?
    210окв
    1. Zibelew Сегодня, 13:17
      Транспорт следовал из Америки в составе конвоя JW-65 и был торпедирован немецкими подлодками в марте 1945 года - за полтора месяца до победы
      "Thomas Donaldson", который имел 7679 тонн груза, включая 6000 тонн различного вооружения, продуктов питания и локомотивов, в качестве палубного груза. Взрыв торпеды вывел из строя ДУ судна и капитан, мотивируя к опасности груза на судне, приказа команде покинуть "Либерти". "Thomas Donaldson" был торпедирован в 6 милях от мыса Кильдин-Норд. Команду подобрал корвет HMS Bamborough Castle и вскоре капитан и 8 членов экипажа вернулись на поврежденный транспорт, что бы принять тросы с корвета, который вскоре начал его буксировку. Согласно советским данным, корвет буксировал судно, пока не лопнули тросы, после чего снял с него людей и ушел. Пришедший ему на смену советский буксир М-35 продолжил буксирование транспорта, то спустя несколько минут после начала буксировки, "Thomas Donaldson" затонул в пяти каб. от берега в районе мыса Лихой и маяком Кильдин-вест. По советской версии британцы перед тем, как покинуть судно, открыли кингстоны.

      Zibelew
      1. 210окв Сегодня, 13:23
        Спасибо за ответ.Кстати немецкие субмарины активизировались в последние месяцы войны на северном театре.
        Цитата: Zibelew
        Транспорт следовал из Америки в составе конвоя JW-65 и был торпедирован немецкими подлодками в марте 1945 года - за полтора месяца до победы
        210окв
        1. Владимир16 Сегодня, 14:12
          были подняты дорожный каток «Кадет Роллер»...

          Актуально. До сих пор всю дорожную технику покупаем за кардоном.
          Вот и думаешь, на кого наше правительство работает...
          Владимир16
      2. Чёрный Полковник Сегодня, 14:19
        По советской версии британцы перед тем, как покинуть судно, открыли кингстоны.
        Вот и посмотреть, открыты кинстоны или нет.
        Чёрный Полковник
  2. Центр Сегодня, 13:20
    Интересно будет посмотреть, там же не будет останков людей?
    Центр
    1. 210окв Сегодня, 13:24
      Ага,и танкисты в машинах?Тоже по ленд-лизу? fool
      Цитата: Центр
      Интересно будет посмотреть, там же не будет останков людей?
      210окв
    2. san4es Сегодня, 14:11
      ...Что можно ещё ценного найти внутри танков, так это вискарь 70-ти летней выдержки (как сюрприз From USA to USSR)
      san4es
      1. Центр Сегодня, 14:22
        Выдержка вроде только в бочках идёт, хз где-то читал.
        Центр
        1. san4es Сегодня, 14:30
          ...Так он на дне сколько лежал?
          san4es
          1. Центр Сегодня, 14:33
            Ну не знаю, может он испортился.
            Я и сам люблю иногда виски попить. Бутылку джека дениелса пью уже больше года, потихоньку.
            Центр
  3. Svarog51 Сегодня, 13:54
    По нынешним временам - груз транспорта почище пиратского клада будет стоить. Если ещё планируют технику реставрировать, то весьма ценные инвестиции получаются. good
    Svarog51
    1. san4es Сегодня, 14:14
      Привет Серёга! Пока я печатал, ты объявился fellow
      san4es
      1. Svarog51 Сегодня, 14:21
        Привет, Саня! А я наоборот, тебя узрел. Идея с Вискарём отличная. good Как в "Особенностях...", где они ящик коньяка со дна достали. laughing
        Svarog51
        1. san4es Сегодня, 14:27
          ...Да. я по т/к "Звезда" видел, американкие барышни, когда комплектовали танки, закладывали вискарь в казённик, как подарок, предварительно завернув в вязанные носки
          san4es
          1. Svarog51 Сегодня, 14:35
            Ну про это я и сам догадался, тоже "Звезду" смотрю. good
            Р.С. Саня, ты так на моё предложение и не ответил. В личку, ежели что. drinks
            Svarog51
            1. san4es Сегодня, 14:37
              Ладно. А куда Паша анигилировался?
              san4es
  4. LPD17 Сегодня, 14:23
    А где каток то остиновский?
    LPD17
    1. san4es Сегодня, 14:32
      ...А вот показался
      san4es
  5. seregatara1969 Сегодня, 14:28
    водолазам полезная тренировка
    seregatara1969
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