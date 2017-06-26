Со дня первого полёта «Аллигатора» прошло 20 лет

Новая машина должна была совместить функции разведчика, целеуказателя и командного пункта. В качестве основы для создания опытного образца был выбран серийный Ка-50, изготовленный арсеньевской авиационной компанией "Прогресс",

Пилоты армейской авиации и представители российской авиапромышленности отмечают 20-летие со дня первого подъёма в воздух разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», который состоялся 25 июня 1997 года.говорится в релизе холдинга «Вертолеты России».Перед взлетом машину испытали на земной резонанс, а затем она выехала в зону старта и с легкостью совершила отрыв от земли. Полет был непродолжительным и проходил на высоте от 2 до 15 метров.С 2008 года боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» серийно производится в Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина. «Вертолет предназначен для решения широкого спектра задач, в том числе для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в его тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток», – рассказали в пресс-службе.Машина оснащена «самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи». В компании добавили, что «Ка-52 снабжен устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, системой радиоэлектронной защиты, а также средствами активного противодействия».