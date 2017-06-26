14:39 26 июня

Со дня первого полёта «Аллигатора» прошло 20 лет

Пилоты армейской авиации и представители российской авиапромышленности отмечают 20-летие со дня первого подъёма в воздух разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», который состоялся 25 июня 1997 года.

Со дня первого полёта «Аллигатора» прошло 20 лет


Новая машина должна была совместить функции разведчика, целеуказателя и командного пункта. В качестве основы для создания опытного образца был выбран серийный Ка-50, изготовленный арсеньевской авиационной компанией "Прогресс",
говорится в релизе холдинга «Вертолеты России».


Перед взлетом машину испытали на земной резонанс, а затем она выехала в зону старта и с легкостью совершила отрыв от земли. Полет был непродолжительным и проходил на высоте от 2 до 15 метров.

С 2008 года боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» серийно производится в Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина. «Вертолет предназначен для решения широкого спектра задач, в том числе для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в его тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток», – рассказали в пресс-службе.

Машина оснащена «самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи». В компании добавили, что «Ка-52 снабжен устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, системой радиоэлектронной защиты, а также средствами активного противодействия».

Использованы фотографии: http://avia.pro
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Комментарии 6

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  1. bankirchik34 Сегодня, 13:34
    "Со дна первого" хорошая опечаточка в заголовке))
    bankirchik34
    1. Монос Сегодня, 13:40
      Пилоты армейской авиации и представители российской авиапромышленности отмечают 20-летие со дня первого подъёма в воздух разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», который состоялся 25 июня 1997 года

      Ну ничего себе, как время-то летит! 20 лет! "Аллигатор"-то уже ветеран.
      Монос
      1. INVESTOR Сегодня, 13:47
        Хорошо помню фильм "Черная акула". Вертолет-живая легенда.
        INVESTOR
    2. Самаритянин Сегодня, 14:11
      Красавец! «Если уж совсем никто – то только мы»
      Самаритянин
  2. Logall Сегодня, 13:37
    С днём рождения, Гена!)))
    Logall
  3. tchoni Сегодня, 14:14
    его, оказывается, списывать пора, а мы никак на вооружение не примем wassat
    tchoni
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