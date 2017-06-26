14:39 26 июня

"Правдивый" Порошенко: После инаугурации я отдал приказ о прекращении войны на Донбассе

Президент Украины Порошенко сегодня посещает Париж, где встречается с президентом Франции Макроном. Чтобы повысить собственную значимость в глазах украинских пользователей, Порошенко в Фейсбуке сделал запись о том, что Макрон принимает его в Елисейском дворце. Несколькими часами ранее Порошенко в очередной раз прокомментировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Порошенко, он настаивает на том, что встреча «прошла конструктивно». В заявлении майданного президента говорится, что до встречи с Трампом он передал администрации американского президента «доказательства военного присутствия РФ в Донбассе». Из заявления Порошенко:
Были предоставлены не просто аргументы, а материалы, доказательства — фотографии, карты, документы, шевроны и много других вещей, которые чётко доказывают российское присутствие на Донбассе.


Видимо, эти те самые российские паспорта, с которыми Порошенко гастролировал по миру ещё при Обаме.


Самоутверждаясь в собственной лжи, Порошенко, в интервью СМИ, объявил о том, что он «сделал всё для выполнения Минских соглашений уже в день инаугурации».

"Правдивый" Порошенко: После инаугурации я отдал приказ о прекращении войны на Донбассе


Порошенко:
Когда я посещал Соединённые Штаты Америки, исполнилось ровно три года, как я, вступив в должность президента, отдал приказ об одностороннем прекращении огня, выводе войск и прекращении войны. Всё, что требовалось сделать, мною было сделано. Но мириться с тем, что за линией фронта будут расстреливать украинских солдат, а мы не будем реагировать, я, как верховный главнокомандующий, не могу, и буду защищать каждый метр украинской земли, несмотря на то, что оппозиция требует отрезать эту землю, подарить её Путину и таким способом реализовать закон об оккупированных территориях.


Украинские пользователи напомнили Порошенко, что "за каждый метр украинской земли" он борется жизнями украинцев, не забывая свои активы держать за рубежом, в том числе и в РФ - липецкий завод "Рошен" лишь недавно прекратил свою работу.

Сам же Порошенко не уточнил, а что делают украинские солдаты за линией фронта, если он в своё время отдал приказ об отводе войск...

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 25

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  1. salat Сегодня, 13:46
    о как интересно получилось wassat пьянь несет как помело)))))))))))
    salat
    1. Венд Сегодня, 13:52
      Были предоставлены не просто аргументы, а материалы, доказательства — фотографии, карты, документы, шевроны и много других вещей, которые чётко доказывают российское присутствие на Донбассе.
      Предоставил все, кроме российской армии.
      Венд
      1. Монос Сегодня, 14:05
        Всё, что требовалось сделать, мною было сделано. Но мириться с тем, что за линией фронта будут расстреливать украинских солдат,

        Вы меня простите, но ведь это же БОЛЬНОЙ человек! У него, похоже, уже необратимые изменения в мозгу произошли. Алкоголизм последней стадии.
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:18
          Цитата: Монос
          Вы меня простите, но ведь это же БОЛЬНОЙ человек!

          Как и все алкаши , он себя больным не считает . А со стороны-то лучше видно ! yes
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 14:29
            Вот-вот, больной человек, президентом себя считает
            pvv113
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:06
      Потрошенко таскают по всему миру как ...И думаю он попутно там открывает счета!
      А убийства Славян продолжаются, так же как и арабов на Ближнем востоке. Вот такие дела идут и очень сложно этому противостоять мужики!
      ОТДЕЛ
    3. vovanpain Сегодня, 14:09
      По словам Порошенко, он настаивает на том, что встреча «прошла конструктивно».

      Кто бы спорил fellow
      vovanpain
  2. 210окв Сегодня, 13:47
    Вот хомяк!И в мешках под глазами у него-горилка!
    210окв
    1. Logall Сегодня, 13:54
      Цитата: 210окв
      Вот хомяк!И в мешках под глазами у него-горилка!

      Какая горилка? Вискарь пьет, или коньяк. Украинским пойлом он брезгует...
      Logall
  3. wku Сегодня, 13:52
    и на этой ветке аншлаг комментариев ожидается!
    wku
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:07
      Цитата: wku
      и на этой ветке аншлаг комментариев ожидается!

      Не будет ничего, просто противно...Тьфу блин!
      ОТДЕЛ
  4. fif21 Сегодня, 13:54
    Номер приказа от какого числа ,и текст -пожалуйста в студию. Трепло ! hi
    fif21
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:14
      Дал приказ Себе на Запад.
      Им в другую сторонУ
      Собирались укрожопы
      На Донбасскую войну.
      Соломон Кейн
  5. RainDragon Сегодня, 13:56
    Он отдал приказ, а кому и куда отдал не понятно. Инопланетянам наверное. Зелёненьким. А они поплясали и ушли. Ничего не ответили, потому как украинский не понимает. Ну чтож, он сделал все возможное и заказал ещё пятьсот...
    RainDragon
  6. cariperpaint Сегодня, 13:57
    фотографии)))) шевроны)))) карты))) дайте мне час я вторжение Никарагуа таким макаром покажу)))
    cariperpaint
  7. Alekseits Сегодня, 14:00
    " Остапа несло..."(с)
    Alekseits
  8. ded100 Сегодня, 14:04
    Петя у тебя уже глюки!! wassat
    ded100
  9. mikh-korsakov Сегодня, 14:07
    Опять Порошенко! Похоже, что наши СМИ выбрали себе роль агитаторов высказываний Порошенко. Это что ошибка или глупость? Вот и опять я включил ТВ и наши сразу услышал как телеведущие НТВ задались целью рассказать как Порошенко рассказывает о своем влиянии на мировую политику. Скоро они будут рассказывать как Порошенко пукнул и начнуть рассуждать с какой целью он пукнул и какое значение это имеет для России. Стыдно и смешно, нечего что ли обсуждать! У нас самих что ли проблем нет.
    mikh-korsakov
  10. Смог Сегодня, 14:09
    Ой, да у педры, каждая речь-ШЕДЕВР

    Перевод не нужен
    Смог
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:29
      Здоровеньки булы , Костик ! soldier drinks
      Цитата: Смог
      Ой, да у педры, каждая речь-ШЕДЕВР

      До кукуевского мэра Кличка ему всё равно далеко . lol
      bouncyhunter
  11. Центр Сегодня, 14:21
    Полагаю что Путин правдивый без кавычек recourse
    Центр
    1. mikh-korsakov Сегодня, 14:26
      Это не ваше дело. Обойдемся без посторонних.
      mikh-korsakov
      1. Центр Сегодня, 14:26
        Я не посторонний.
        Центр
  12. pvv113 Сегодня, 14:25
    Сам же Порошенко не уточнил, а что делают украинские солдаты за линией фронта, если он в своё время отдал приказ об отводе войск...

    Тяжело с похмелья грамотно излагать мысли...
    pvv113
  13. Altona Сегодня, 14:32
    По словам Порошенко, он настаивает на том, что встреча «прошла конструктивно».
    ---------------------------------
    Он у Трампа был 6 минут, Моника Левински и то дольше была у Билла Клинтона. wink
    Altona
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