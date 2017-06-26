"Правдивый" Порошенко: После инаугурации я отдал приказ о прекращении войны на Донбассе

Были предоставлены не просто аргументы, а материалы, доказательства — фотографии, карты, документы, шевроны и много других вещей, которые чётко доказывают российское присутствие на Донбассе.

Когда я посещал Соединённые Штаты Америки, исполнилось ровно три года, как я, вступив в должность президента, отдал приказ об одностороннем прекращении огня, выводе войск и прекращении войны. Всё, что требовалось сделать, мною было сделано. Но мириться с тем, что за линией фронта будут расстреливать украинских солдат, а мы не будем реагировать, я, как верховный главнокомандующий, не могу, и буду защищать каждый метр украинской земли, несмотря на то, что оппозиция требует отрезать эту землю, подарить её Путину и таким способом реализовать закон об оккупированных территориях.

Президент Украины Порошенко сегодня посещает Париж, где встречается с президентом Франции Макроном. Чтобы повысить собственную значимость в глазах украинских пользователей, Порошенко в Фейсбуке сделал запись о том, что Макрон принимает его в. Несколькими часами ранее Порошенко в очередной раз прокомментировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом.По словам Порошенко, он настаивает на том, что встреча «прошла конструктивно». В заявлении майданного президента говорится, что до встречи с Трампом он передал администрации американского президента «доказательства военного присутствия РФ в Донбассе». Из заявления Порошенко:Видимо, эти те самые российские паспорта, с которыми Порошенко гастролировал по миру ещё при Обаме.Самоутверждаясь в собственной лжи, Порошенко, в интервью СМИ, объявил о том, что он «сделал всё для выполнения Минских соглашений уже в день инаугурации».Порошенко:Украинские пользователи напомнили Порошенко, что "за каждый метр украинской земли" он борется жизнями украинцев, не забывая свои активы держать за рубежом, в том числе и в РФ - липецкий завод "Рошен" лишь недавно прекратил свою работу.Сам же Порошенко не уточнил, а что делают украинские солдаты за линией фронта, если он в своё время отдал приказ об отводе войск...