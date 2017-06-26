Укомплектованность так называемых армейских корпусов составляет около 60%. Если Москва прекратит поставку амуниции, топлива, средств, то они (армии ЛДНР) прекратят своё существование.

Глава ДНР Александр Захарченко

Экс-сотрудник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ (с 2003 по 2006 гг.) полковник запаса Олег Жданов, позиционируемый на Украине военным экспертом, в эфире украинского ТВ представил собственную версию того, как закончить войну в Донбассе. По мнению Жданова, война на Донбассе закончится только тогда, когда «прекратят своё существование армии ДНР и ЛНР».Жданов заявил, что это «может произойти и уже происходит сейчас, так как Россия уменьшает поддержку боевиков». Боевиками на Украине продолжают называть своих же соотечественников, не принявших в своё время майданный госпереворот в Киеве и вставших на защиту родной земли.Жданов:Примечательно, что г-н Жданов никак не прокомментировал укомплектованность украинских войск, для наполнения которых личных составом не хватило и семи волн мобилизации. А для оснащения техническими средствами, экипировкой и даже средствами личной гигиены приходится клянчить деньги за рубежом и надеяться на волонтёров.Между тем, в немецком Die Welt вышла статья под названием «Путин смеётся в лицо Западу». В ней говорится, что экономическое санкционное давление на Россию в связи с Украиной полностью провалилось. По словам немецкого обозревателя, Запад ожидал, что экономика России рухнет под тяжестью санкций, а она не только не рухнула, но даже вышла в рост, выше того, что прогнозировался в начале 2017-го года.Было бы ещё интереснее, если бы Die Welt проанализировал итог антироссийских санкций, к которому пришла Украина.