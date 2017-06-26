14:39 26 июня

ОСК: судьба недостроенных фрегатов проекта 11356 прояснится в ближайшие недели

Ясность по четвертому и пятому фрегатам проекта 11356 появится в ближайшие 3-4 недели, передает Интерфакс-АВН сообщение президента Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

ОСК: судьба недостроенных фрегатов проекта 11356 прояснится в ближайшие недели


Мы находимся на финальной стадии обсуждения с нашим главным заказчиком четвёртого и пятого корпусов. Думаю, в течение ближайших 3-4 недель станет понятно, как только будет подписано соответствующее соглашение,
сказал Рахманов на пресс-конференции.


Агентство напоминает, что Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по двум контрактам с Минобороны России должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота.

Три из них построены и переданы морякам, еще 2 корпуса находятся на заводе в разных стадиях строительства. Из-за отсутствия для них энергетических установок рассматривается вопрос о достройке кораблей в интересах зарубежного заказчика, в частности, ВМС Индии.

Использованы фотографии: http://forums.airbase.ru
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Комментарии 1

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  1. pjastolov Сегодня, 14:34
    Из-за отсутствия для них энергетических установок рассматривается вопрос о достройке кораблей в интересах зарубежного заказчика
    а туда какие установки ставить будут? recourse
    pjastolov
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