ОСК: судьба недостроенных фрегатов проекта 11356 прояснится в ближайшие недели

Мы находимся на финальной стадии обсуждения с нашим главным заказчиком четвёртого и пятого корпусов. Думаю, в течение ближайших 3-4 недель станет понятно, как только будет подписано соответствующее соглашение,

Ясность по четвертому и пятому фрегатам проекта 11356 появится в ближайшие 3-4 недели, передает Интерфакс-АВН сообщение президента Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.сказал Рахманов на пресс-конференции.Агентство напоминает, что Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по двум контрактам с Минобороны России должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота.Три из них построены и переданы морякам, еще 2 корпуса находятся на заводе в разных стадиях строительства. Из-за отсутствия для них энергетических установок рассматривается вопрос о достройке кораблей в интересах зарубежного заказчика, в частности, ВМС Индии.