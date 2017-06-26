17:08 26 июня

Старт «Протона-М» со спутником «Благовест» запланирован на август

Очередной запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником связи должен состояться в первой половине августа, передает Интерфакс сообщение своего источника.



Ракета-носитель "Протон-М" 10 августа, стартовав с Байконура, выведет на орбиту спутник связи "Благовест" в интересах Минобороны РФ,
сказал источник агентству.


Издание напоминает, что пуски носителей "Протон" были приостановлены после 9 июня 2016 года, когда при запуске спутника Intelsat-31 возникли отклонения в работе: вторая ступень отработала менее положенного, и ее двигатель выключился преждевременно. «Пуск не окончился аварией лишь из-за гибкого изменения программы работы третьей ступени ракеты и разгонного блока "Бриз-М", которые успешно вывели космический аппарат на орбиту», – отмечается в публикации.

Сообщается, что «после нескольких переносов возобновление пусков намечалось на конец 2016 года, но аварийный старт грузовика "Прогресс МС-04" в декабре 2016 года привел к пересмотру сроков пусков и по другим программам». Проведение дополнительной проверки двигателей «Воронежского механического завода», используемых в «Протонах», вновь сдвинула возобновление пусков – сначала на февраль, а потом и на март 2017 года.

Первая после длительного перерыва ракета этого класса успешно стартовала в июне текущего года, выведя на орбиту аппарат Echostar-21.

Справка агентства: «Телекоммуникационный спутник тяжёлого класса "Благовест" разработан на базе платформы "Экспресс-2000", которая позволяет повысить уровень электропитания спутника, и, следовательно, увеличить пропускную способность его полезной нагрузки. Срок службы "Благовеста" на геостационарной орбите составит стандартные 15 лет. Спутник предназначен для передачи данных и вещания, на его борту будут применяться антенны с контурной диаграммой направленности, волноводы Ка- и Q-диапазонов частот».

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 10

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  1. Соломон Кейн Сегодня, 15:02
    Надеемся, что название спутника тяжёлого класса "Благовест" благоприятно скажется на запуске "Протона". Ребята из Роскосмоса уже не знают во, что верить и кому молиться за успешный старт ракеты.
    Соломон Кейн
    1. wku Сегодня, 15:14
      Цитата: Соломон Кейн
      Надеемся, что название спутника тяжёлого класса "Благовест" благоприятно скажется на запуске "Протона". Ребята из Роскосмоса уже не знают во, что верить и кому молиться за успешный старт ракеты.

      одного "Благовеста" мало, не хватает распятия на обтекателе (прости Господи) да и зачем на "Восточный тратились" опять от казахов предявы за спалённую пустыню.
      wku
  2. pvv113 Сегодня, 15:04
    Ракета-носитель "Протон-М" 10 августа, стартовав с Байконура, выведет на орбиту спутник связи "Благовест" в интересах Минобороны РФ

    Вот, к сожалению, нету интриги! А было бы интересней, если бы было написано "Ракета-носитель "Протон-М" выведет на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ". Тут же у НАТО началась бы чесотка и англосаксы проявили бы озабоченность wink
    pvv113
    1. wku Сегодня, 15:16
      Цитата: pvv113
      "Протон-М" выведет на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ".

      казахи ругаться будут! в Плесецк пожалуйте для МО.
      wku
      1. pvv113 Сегодня, 15:20
        А интрига не для казахов, а для "партнеров" wink
        pvv113
        1. wku Сегодня, 16:09
          Цитата: pvv113
          а для "партнеров"

          для партнёров ни какой интриги, в ЦУПе что недалеко от дома где проживаю на английском не меньше чем на русском разговаривают. сам там не был только из за забора его видел, но от надёжного источника , хотя это и не тайна НАСАвсы с начала 90х как залезли туда так и не вылазят.
          wku
  3. Проксима Сегодня, 15:14
    Надо же! "Протон" у нас всегда был образцом надёжности. А сейчас? Какое там развитие космических программ? Нам бы, что есть, сохранить. А именно, "Союз" и "Протон". "Энергия" с "Бураном" канули в небытие, "Мир" - в Тихом океане, а "Союз" с "Протоном" стали часто "барахлить". Грустно конечно, на всё это смотреть.
    Проксима
    1. Muvka Сегодня, 15:35
      Вообще-то Союз был образцом надежности. Вы что-то путаете.
      Muvka
      1. Проксима Сегодня, 16:32
        Цитата: Muvka
        Вообще-то Союз был образцом надежности. Вы что-то путаете.

        Нет не путаю. Русское разгильдяйство уже и до святая святых ("Союза") добралось. Недавно был неуспешный пуск. Груз так и не добрался до МКС.
        Проксима
  4. Старый26 Сегодня, 17:05
    Цитата: Соломон Кейн
    Надеемся, что название спутника тяжёлого класса "Благовест" благоприятно скажется на запуске "Протона". Ребята из Роскосмоса уже не знают во, что верить и кому молиться за успешный старт ракеты.

    Спутник в 3,5 тонны уже тяжелого класса?
    Старый26
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