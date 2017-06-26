Старт «Протона-М» со спутником «Благовест» запланирован на август
Очередной запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником связи должен состояться в первой половине августа, передает Интерфакс сообщение своего источника.
Издание напоминает, что пуски носителей "Протон" были приостановлены после 9 июня 2016 года, когда при запуске спутника Intelsat-31 возникли отклонения в работе: вторая ступень отработала менее положенного, и ее двигатель выключился преждевременно. «Пуск не окончился аварией лишь из-за гибкого изменения программы работы третьей ступени ракеты и разгонного блока "Бриз-М", которые успешно вывели космический аппарат на орбиту», – отмечается в публикации.
Сообщается, что «после нескольких переносов возобновление пусков намечалось на конец 2016 года, но аварийный старт грузовика "Прогресс МС-04" в декабре 2016 года привел к пересмотру сроков пусков и по другим программам». Проведение дополнительной проверки двигателей «Воронежского механического завода», используемых в «Протонах», вновь сдвинула возобновление пусков – сначала на февраль, а потом и на март 2017 года.
Первая после длительного перерыва ракета этого класса успешно стартовала в июне текущего года, выведя на орбиту аппарат Echostar-21.
Справка агентства: «Телекоммуникационный спутник тяжёлого класса "Благовест" разработан на базе платформы "Экспресс-2000", которая позволяет повысить уровень электропитания спутника, и, следовательно, увеличить пропускную способность его полезной нагрузки. Срок службы "Благовеста" на геостационарной орбите составит стандартные 15 лет. Спутник предназначен для передачи данных и вещания, на его борту будут применяться антенны с контурной диаграммой направленности, волноводы Ка- и Q-диапазонов частот».
Ракета-носитель "Протон-М" 10 августа, стартовав с Байконура, выведет на орбиту спутник связи "Благовест" в интересах Минобороны РФ,сказал источник агентству.
Издание напоминает, что пуски носителей "Протон" были приостановлены после 9 июня 2016 года, когда при запуске спутника Intelsat-31 возникли отклонения в работе: вторая ступень отработала менее положенного, и ее двигатель выключился преждевременно. «Пуск не окончился аварией лишь из-за гибкого изменения программы работы третьей ступени ракеты и разгонного блока "Бриз-М", которые успешно вывели космический аппарат на орбиту», – отмечается в публикации.
Сообщается, что «после нескольких переносов возобновление пусков намечалось на конец 2016 года, но аварийный старт грузовика "Прогресс МС-04" в декабре 2016 года привел к пересмотру сроков пусков и по другим программам». Проведение дополнительной проверки двигателей «Воронежского механического завода», используемых в «Протонах», вновь сдвинула возобновление пусков – сначала на февраль, а потом и на март 2017 года.
Первая после длительного перерыва ракета этого класса успешно стартовала в июне текущего года, выведя на орбиту аппарат Echostar-21.
Справка агентства: «Телекоммуникационный спутник тяжёлого класса "Благовест" разработан на базе платформы "Экспресс-2000", которая позволяет повысить уровень электропитания спутника, и, следовательно, увеличить пропускную способность его полезной нагрузки. Срок службы "Благовеста" на геостационарной орбите составит стандартные 15 лет. Спутник предназначен для передачи данных и вещания, на его борту будут применяться антенны с контурной диаграммой направленности, волноводы Ка- и Q-диапазонов частот».
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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