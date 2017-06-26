СРК "Василий Татищев" ВМФ России заступил на вахту у берегов Сирии

С середины июня задачи по предназначению в составе Постоянного оперативного соединения (ПОС) ВМФ в Средиземном море решает средний разведывательный корабль (СРК) "Василий Татищев" Балтийского флота

"Кильдин" в минувшую субботу прошел через черноморские проливы и вернулся в Черное море. Он нёс вахту у берегов Сирии свыше 100 суток