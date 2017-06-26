17:08 26 июня

СРК "Василий Татищев" ВМФ России заступил на вахту у берегов Сирии

В состав средиземноморской эскадры Военно-морского флота (ВМФ) России вошёл разведывательный корабль "Василий Татищев", передает "Интерфакс-АВН"

С середины июня задачи по предназначению в составе Постоянного оперативного соединения (ПОС) ВМФ в Средиземном море решает средний разведывательный корабль (СРК) "Василий Татищев" Балтийского флота
- сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "Василий Татищев" сменил в Средиземноморье СРК "Кильдин" Черноморского флота (ЧФ).


СРК "Василий Татищев" ВМФ России заступил на вахту у берегов Сирии


"Кильдин" в минувшую субботу прошел через черноморские проливы и вернулся в Черное море. Он нёс вахту у берегов Сирии свыше 100 суток
- сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 27 апреля близ входа в пролив Босфор в результате столкновения с торговым судном затонул СРК "Лиман" ЧФ. В результате инцидента никто из экипажа корабля не пострадал.

В составе ударной группировки ПОС в Средиземном море в настоящее время находятся, в частности, новейшие фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", подводная лодка "Краснодар" из состава ЧФ, оснащённые крылатыми ракетами "Калибр". Они дважды наносили удары по целям "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) на территории Сирии.

Ранее сообщалось, что до 30 июня текущего года действует международное уведомления о возможных пусках ракет из морской акватории в этом районе Средиземноморья.

Использованы фотографии: http://war.newru.org/
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Комментарии 28

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  1. pjastolov Сегодня, 15:31
    Ранее сообщалось, что до 30 июня текущего года действует международное уведомления о возможных пусках ракет из морской акватории в этом районе Средиземноморья
    так еще бармалеям гостинцы будут?
    pjastolov
    1. Комментарий был удален.
    2. cniza Сегодня, 15:41
      Похоже будут и не один раз., и не только в июне.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 15:42
        вот это и радует laughing
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 15:49
          А как бармалеи "рады" будут.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:52
            Цитата: cniza
            А как бармалеи "рады" будут.

            Они там уже , небось , на радостях что им свежих люлей подвезли лупят в там-тамы и огненную воду глушат из горла . lol
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 15:54
              Угу , лучше бы они выметались оттуда побыстрей.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:01
                Соответствующую команду Хозяева ещё не дали . Если вообще дадут когда-нибудь .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 16:05
                  Да , похоже хозяева их будут перемещать в другой регион.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 16:10
                    Цитата: cniza
                    хозяева их будут перемещать в другой регион.

                    Желательно туда , где очень жарко , много смолы и серы , а коренные жители поголовно рогатые и хвостатые .
                    bouncyhunter
                    1. pjastolov Сегодня, 16:13
                      в Ирак, что ли? feel
                      pjastolov
                      1. cniza Сегодня, 16:15
                        Если он находится под Ираком , значит в Ирак.
                        cniza
                  2. bouncyhunter Сегодня, 16:20
                    Цитата: cniza
                    Если он находится под Ираком , значит в Ирак.

                    Исчерпывающий ответ ! good drinks
                    bouncyhunter
      2. Red26 Сегодня, 17:06
        Юзер - Banshee [email protected]


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        Red26
  2. tiredwithall Сегодня, 15:32
    В составе ударной группировки ПОС в Средиземном море в настоящее время находятся, в частности, новейшие фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", подводная лодка "Краснодар"

    С учетом сил потенциальных противников, уязвимости коммуникаций снабжения, с такими мощностями мы здорово наглеем.
    tiredwithall
  3. Маз Сегодня, 15:37
    Тута щас такая жара, - не болеть команде и семь футов под килем!
    Маз
  4. DEZINTO Сегодня, 15:38
    в настоящее время находятся, в частности, новейшие фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", подводная лодка "Краснодар"


    ёмаё я про эту троицу там слышу уже третий месяц. Ребят там хоть подкармливают ? smile Капец дежурство выдалось, сколько уже ракет суммарно выпущенно?....уверен их ждут дома награды. )))
    DEZINTO
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:40
      Цитата: DEZINTO
      Капец дижурство выдалось, сколько уже ракет суммарно выпущенно?

      меньше чем янкесами за раз.. request
      андрей юрьевич
      1. Pinchanin Сегодня, 15:44
        Ну, у наших хоть всё (практически всё) долетает до цели. А у матрасников... Стыдоба одна.
        Pinchanin
      2. DEZINTO Сегодня, 15:47
        меньше чем янкесами за раз


        Нну разные у нас тактики это да. - янкесы всегда так лупят что-бы и в цель и в радиусе 100 киллометров вокруг ни одной живой букашки не осталось.

        Вот так - "ааааааааааааа"!!!!!!! Стоит их капитан на мостике и кнопку жмёт - аааааа!!!! laughing
        -"Там движение сэр - кажется".......
        - Оу ю! "аааааааааааа"!!!!!!!!!

        DEZINTO
        1. андрей юрьевич Сегодня, 15:48
          Цитата: Pinchanin
          Ну, у наших хоть всё (практически всё) долетает до цели. А у матрасников... Стыдоба одна.

          верите СМИ? удачи.
          андрей юрьевич
        2. андрей юрьевич Сегодня, 16:01
          Цитата: DEZINTO
          Нну разные у нас тактики это да

          "бабки", Николай,у нас разные...они могут не считать.и "пулять" сотнями...а у нас-со счёту...
          андрей юрьевич
          1. DEZINTO Сегодня, 16:04
            Да. Я на это и намекал. Сколько они там выпустили 62-65 ракет, ну значит попадания точно случились ). А так то да бабки разные конечно....

            А у нас наверное - пули нет? - где гильза? )))) да вижу что попал - где гильза ? )) Всё в журнал занесено.
            "Маззуты жидкие под солидолом"
            DEZINTO
  5. Центр Сегодня, 15:46
    А что в этих шариках наверху, это радары?
    Центр
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:48
      Цитата: Центр
      А что в этих шариках наверху, это радары?

      нет,там экипаж отдыхает,...типа оранжерея...
      андрей юрьевич
      1. Центр Сегодня, 15:52
        Понятно, спасибо.
        Центр
        1. андрей юрьевич Сегодня, 15:53
          Цитата: Центр
          Понятно, спасибо.

          обращайтесь...
          андрей юрьевич
      2. Наблюдатель 33 Сегодня, 16:09
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Центр
        А что в этих шариках наверху, это радары?


        нет,там экипаж отдыхает,...типа оранжерея...

        laughing good "С блэк-джеком и ш...хами" (с) laughing
        Наблюдатель 33
  6. А. Привалов Сегодня, 16:46
    Он уже бывал там в 2015 году когда с четырех ракетных кораблей по 11 целям были запущены 26 крылатых ракет морского базирования «Калибр». Так что, ничего особенно нового.
    А. Привалов
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