СРК "Василий Татищев" ВМФ России заступил на вахту у берегов Сирии
В состав средиземноморской эскадры Военно-морского флота (ВМФ) России вошёл разведывательный корабль "Василий Татищев", передает "Интерфакс-АВН"
Он уточнил, что "Василий Татищев" сменил в Средиземноморье СРК "Кильдин" Черноморского флота (ЧФ).
Ранее сообщалось, что 27 апреля близ входа в пролив Босфор в результате столкновения с торговым судном затонул СРК "Лиман" ЧФ. В результате инцидента никто из экипажа корабля не пострадал.
В составе ударной группировки ПОС в Средиземном море в настоящее время находятся, в частности, новейшие фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", подводная лодка "Краснодар" из состава ЧФ, оснащённые крылатыми ракетами "Калибр". Они дважды наносили удары по целям "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) на территории Сирии.
Ранее сообщалось, что до 30 июня текущего года действует международное уведомления о возможных пусках ракет из морской акватории в этом районе Средиземноморья.
С середины июня задачи по предназначению в составе Постоянного оперативного соединения (ПОС) ВМФ в Средиземном море решает средний разведывательный корабль (СРК) "Василий Татищев" Балтийского флота- сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "Василий Татищев" сменил в Средиземноморье СРК "Кильдин" Черноморского флота (ЧФ).
"Кильдин" в минувшую субботу прошел через черноморские проливы и вернулся в Черное море. Он нёс вахту у берегов Сирии свыше 100 суток- сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 27 апреля близ входа в пролив Босфор в результате столкновения с торговым судном затонул СРК "Лиман" ЧФ. В результате инцидента никто из экипажа корабля не пострадал.
В составе ударной группировки ПОС в Средиземном море в настоящее время находятся, в частности, новейшие фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", подводная лодка "Краснодар" из состава ЧФ, оснащённые крылатыми ракетами "Калибр". Они дважды наносили удары по целям "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) на территории Сирии.
Ранее сообщалось, что до 30 июня текущего года действует международное уведомления о возможных пусках ракет из морской акватории в этом районе Средиземноморья.
Использованы фотографии: http://war.newru.org/
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