Спрос на российские корабли вырос после похода авианосной группы к берегам Сирии

Безусловно, все наблюдали за тем, как наши корабли там (в Сирии) работают, что из них вылетает и куда долетает. Спрос действительно вырос, но он очень дифференцирован. Мы ощущаем спрос на фрегаты и корветы,

У нас достаточно большой рост заказов на быстроходные катера, на средства береговой охраны, малые катера, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Вот этот сегмент очень будет востребован,

Легче назвать страны, которые сегодня не подали заявки на приобретение российской военно-морской техники. Выполняются контракты с нашим традиционными партнерами – Индией, Китаем, Вьетнамом… И Россия ведет переговоры с Таиландом, Индонезией, Филиппинами и Мьянмой,