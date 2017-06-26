Спрос на российские корабли вырос после похода авианосной группы к берегам Сирии
Поход авианосной группы к берегам Сирии повысил спрос на российские фрегаты и корветы со стороны зарубежных заказчиков, передает Интерфакс сообщение помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина.
По его словам, повышается также спрос на модернизацию и переоснащение военно-морской техники.
Ряд стран уже подали заявки на приобретение военно-морской техники и ведут переговоры с российскими специалистами.
Безусловно, все наблюдали за тем, как наши корабли там (в Сирии) работают, что из них вылетает и куда долетает. Спрос действительно вырос, но он очень дифференцирован. Мы ощущаем спрос на фрегаты и корветы,сказал Кожин на пресс-конференции.
По его словам, повышается также спрос на модернизацию и переоснащение военно-морской техники.
У нас достаточно большой рост заказов на быстроходные катера, на средства береговой охраны, малые катера, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Вот этот сегмент очень будет востребован,добавил Кожин.
Ряд стран уже подали заявки на приобретение военно-морской техники и ведут переговоры с российскими специалистами.
Легче назвать страны, которые сегодня не подали заявки на приобретение российской военно-морской техники. Выполняются контракты с нашим традиционными партнерами – Индией, Китаем, Вьетнамом… И Россия ведет переговоры с Таиландом, Индонезией, Филиппинами и Мьянмой,сказал помощник президента.
Использованы фотографии: https://hunternews.ru
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