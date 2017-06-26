17:07 26 июня

Спрос на российские корабли вырос после похода авианосной группы к берегам Сирии

Поход авианосной группы к берегам Сирии повысил спрос на российские фрегаты и корветы со стороны зарубежных заказчиков, передает Интерфакс сообщение помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина.

Спрос на российские корабли вырос после похода авианосной группы к берегам Сирии


Безусловно, все наблюдали за тем, как наши корабли там (в Сирии) работают, что из них вылетает и куда долетает. Спрос действительно вырос, но он очень дифференцирован. Мы ощущаем спрос на фрегаты и корветы,
сказал Кожин на пресс-конференции.


По его словам, повышается также спрос на модернизацию и переоснащение военно-морской техники.

У нас достаточно большой рост заказов на быстроходные катера, на средства береговой охраны, малые катера, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Вот этот сегмент очень будет востребован,
добавил Кожин.

Ряд стран уже подали заявки на приобретение военно-морской техники и ведут переговоры с российскими специалистами.

Легче назвать страны, которые сегодня не подали заявки на приобретение российской военно-морской техники. Выполняются контракты с нашим традиционными партнерами – Индией, Китаем, Вьетнамом… И Россия ведет переговоры с Таиландом, Индонезией, Филиппинами и Мьянмой,
сказал помощник президента.

Использованы фотографии: https://hunternews.ru
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Комментарии 34

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 16:06
    Спрос на российские корабли вырос
    у самих мало...
    андрей юрьевич
    1. garx Сегодня, 16:12
      Один продадим и на эти деньги два построим..
      garx
      1. Ierarh Сегодня, 16:20
        Один продадим - две виллы кому-то построим...
        Ierarh
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:26
          А на наши авианосцы спрос есть ну или хотя бы крейсера)).
          DIVAN SOLDIER
          1. Ierarh Сегодня, 16:29
            Спрос есть, мощностей нема. Всё на виллы, всё в семью! )))
            Ierarh
          2. Pirogov Сегодня, 16:41
            Цитата: DIVAN SOLDIER
            А на наши авианосцы спрос есть ну или хотя бы крейсера)).

            У нас и крейсера и авианосцы как жигули штампуют . )))Вы наверно пошутили ?
            Pirogov
          3. Atlant-1164 Сегодня, 16:51
            вы имеете в виду крейсера и авианосцы СССР ?. я не знаю про авианосцы и крейсера построенные в России.
            Atlant-1164
      2. андрей юрьевич Сегодня, 16:48
        Цитата: garx
        Один продадим и на эти деньги два построим..

        один-вьетнаму,один себе...профит...
        андрей юрьевич
    2. vovanpain Сегодня, 16:32
      Спрос на российские корабли вырос после похода авианосной группы к берегам Сирии

      Самый большой спрос на российские корабли это Россия. yes
      vovanpain
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:33
        Ну и Белоруссия)))
        DIVAN SOLDIER
        1. vovanpain Сегодня, 16:38
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Ну и Белоруссия)))

          Ну уж коллега понимаю что шутка юмора good ,но в белорусском море только креветки,лангусты с омара ми могут плавать. laughing
          vovanpain
        2. Red26 Сегодня, 17:05
          Юзер - Banshee [email protected]


          Banshee я твою родню в рот имел и жену твою и маму .


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          Red26
      2. cniza Сегодня, 16:35
        Это так , но ещё надо ресурсы иметь , а корабелы их могут получать от государства и зарабатывать со стороны , тогда дело веселей пойдет , на удовлетворение спроса России.
        cniza
    3. Владимир Постников Сегодня, 16:59
      Цитата: андрей юрьевич
      Спрос на российские корабли вырос
      у самих мало...

      Между
      Спрос вырос
      и
      Мы ощущаем спрос
      дистанция огромного размера.
      Владимир Постников
  2. Bronevick Сегодня, 16:08
    Ну они же понимают что там не будет Калибров на 2500 км?
    Bronevick
    1. Pinchanin Сегодня, 16:15
      А им и не надо на 2500, им и 1000 хватит.
      Pinchanin
      1. Bronevick Сегодня, 16:25
        Эскортный вариант на 350 км
        Bronevick
  3. Deadушка Сегодня, 16:10
    Спрос действительно вырос, но он очень дифференцирован. Мы ощущаем спрос на фрегаты и корветы

    Красиво сказал, как настоящий политик. Ничего не понятно, но вроде солидно и за державу приятно.
    У нас самих заинтересованность повышенная. Особенно после проблем с двигателями.
    Deadушка
    1. андрей юрьевич Сегодня, 16:50
      Цитата: Deadушка
      Спрос действительно вырос, но он очень дифференцирован.

      андрей юрьевич
  4. Walanin Сегодня, 16:11
    Вода вода. Вырос мифический "спрос". А где новые контракты?
    Walanin
    1. donavi49 Сегодня, 16:48
      Интересно - Алжир в этом году опять прокатит или таки подпишут. То на СВ половина закладной алжирского корвета валяется (когда контракт вот-вот должен был - они в инициативном начали резать, типа чтобы уже точно не отвертелись, но Алжир отвертелся).

      Опцион на 2 МЕКО Алжир уже активировал. Теперь остается подвешенным лишь корвет.
      donavi49
    2. Deadушка Сегодня, 17:00
      Цитата: Walanin
      А где новые контракты?

      Ряд стран уже подали заявки на приобретение военно-морской техники и ведут переговоры с российскими специалистами

      Все будет, но не сейчас... и ключевое слово - возможно.
      Deadушка
  5. LÄRZ Сегодня, 16:13
    Выполняются контракты с нашим традиционными партнерами – Индией, Китаем, Вьетнамом… И Россия ведет переговоры с Таиландом, Индонезией, Филиппинами и Мьянмой
    Замах хорош, слов нету. А вот мощностей производственных хватит? Ведь и про себя забывать не гоже.
    LÄRZ
    1. cniza Сегодня, 16:20
      Главное начать , а там раскочегарим , рабочие места нам нужны ... Приветствую hi
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 16:31
        Главное, что бы матрасы не влезли, к этим заказчикам, со своими предложениями, от которых нельзя отказаться bully
        pjastolov
    2. soroKING Сегодня, 16:23
      в очередь с...ны дети! wassat
      soroKING
  6. Копчёный Сегодня, 16:20
    Калибры можно и в китайский контейнер засунуть :)
    Копчёный
  7. Центр Сегодня, 16:20
    Теперь понятно в чём дело.
    Центр
  8. Трубопроводчик Сегодня, 16:23
    А у нас вчера - позавчера спустился на воду Василий Быков....и встал рядом с Вышним Волочком...)))))
    Трубопроводчик
  9. wku Сегодня, 16:28
    на "Адмирала Кузнецова" очередь выстроется ! настоящий гроза палубным самолётам (своим ) и как вишенка н торте самый густой дым. думаю без аукциона не обойдётся. страсти кипеть будут!
    wku
    1. Роман 11 Сегодня, 16:57
      Цитата: wku
      на "Адмирала Кузнецова" очередь выстроется !

      В том-то и дело - съездил по ушам публике. Ходила авианосная группа ..... и здесь же - повысился спрос от фрегатов до катеров laughing

      Причём переговоры ведёт и Китай и Индия, которые ну никак не могут обойтись без наших корветов. Наверное им надо не сотни, а тысячи.... и всему этому дал повод поход нашего крейсера и авианесущего крейсера.

      Это напоминает здорово детство, когда очевидные ляпы видятся достижениями и подвигами. Видимо здорово влетело морякам за утрату самолётов и фактический срыв операции, если они как заводные продолжают нести несусветную билеберду.....теперь надо готовиться к конкретным сообщениям в виде - поход нашей АУГ в прошлом году! повлиял на поток наших туристов в страны Африки и Ближнего Востока. Как новорождённому - что не струйка, всё Божья роса laughing
      Роман 11
  10. Стирбьорн Сегодня, 16:33
    Какие заказы - о чем он вообще?! Сейчас достроим для Вьетнама два "Гепарда", ну может Шри-Ланка 1-2 Гепарда закажет, две алжирские Варшавянки и все....Какая Индия, какой Китай - последние такой темп набрали в строительстве боевых кораблей, что в пору нам у них заказывать?! Клоуна Рогозина что ли мало, еще один на его славу претендует в правительстве
    Стирбьорн
    1. donavi49 Сегодня, 17:02
      Индия - возможно 11356 таки пристроят. Плюс там куча контрактов по совместным проектам и обслуживанию поставленных заказов.
      Китай - только обслуживание поставленных заказов. Ему ничего не надо из того что можно купить. БУГАС он уже скопировал удачную. Свой Калибр сделал - он в любом случае, лучше чем экспортный 300км. Тоже двухступка и активно пихает в свои же шахты, строя носители диким темпом. По ПВО - они миксуют, изначально их комплексы был оморяченный С-300ПМУ + Штиль-1 (фактически вертикальная установка и новая ракета созданы на китайские деньги, ибо ВМФ тогда денег не имело, а индусы выбрали бомжверсию на балке). Сейчас они перебрали ракету и на основном комплексе HHQ-9 и на Штиле (HHQ-16), перебрали боевую систему, на основной комплекс повесили новые РЛС (HHQ-16 - все еще на Фрегате-М, но полностью собираемом в Китае).

      Кстати про Китай - 24 фрегат 054А Хучань, официально включен в ВМС! Ушел на Восточный флот. Это носитель Штиля как и 11356 - только у китайца ракет больше (32).
      donavi49
  11. Горный стрелок Сегодня, 16:34
    Это же не нефть. Это изделия длительного пользования. Ремонты и модернизации. И вообще, концепция МРК с мощным вооружением всем понравилась...
    Горный стрелок
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