17:07 26 июня

На аэродроме в Калифорнии взорвался F/A-18

Американские СМИ сообщают об инциденте с истребителем-бомбардировщиком в штате Калифорния. Речь идёт о самолёте F/A-18, на борту которого в момент нахождения на аэродроме Маримар в Сан-Диего произошёл взрыв. В результате взрыва серьёзные ранения и ожоги получили двое военнослужащих, которые производили техобслуживание истребителя. Оба они доставлены в клинику Сан-Диего. Их состояние оценивается как критическое.

Сообщается, что инцидент произошёл в воскресенье вечером по местному времени.

Информацию о взрыве F/A-18 на аэродроме штата Калифорния подтверждает представитель третьего авиакрыла морской авиации майор Курт Стал.


На аэродроме в Калифорнии взорвался F/A-18


О причинах взрыва официальных данных нет. Высказываются предположения о том, что взрыв мог произойти при нарушении норм безопасности либо при заправке самолёта, либо при обслуживании вооружений самолёта.

Известно о том, что самолёт принадлежал 112-й эскадрилье морской авиации США. На месте происшествия длительное время работали пожарные. Специально созданной комиссией Пентагона начато расследование причин взрыва.



Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 20

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  1. tiredwithall Сегодня, 16:45
    О причинах взрыва официальных данных нет

    Это лопнуло американское величие.
    tiredwithall
    1. vch Сегодня, 16:47
      Признавайтесь, кто из наших похулиганил? winked Кто бросил валенок на пульт? request
      vch
      1. cniza Сегодня, 16:50
        Цитата: tiredwithall
        О причинах взрыва официальных данных нет

        Это лопнуло американское величие.


        Банальное Ч.П. от которого никто не застрахован.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:54
          Вроде и посочувствовать пострадавшим надо , да вот нет этого ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 16:57
            Слишком много мы от них получили негатива , вот и отражается.
            cniza
        2. pjastolov Сегодня, 16:56
          но Русские хакеры............
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 16:58
            Без них даже кошка дорогу не переходит , а тут такое... laughing
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:02
              А может , в этот раз без русских хакеров обойдутся ? Вдруг это какой-нибудь бензиночерпальщик горючку ослиной мочой разбавил , вот ероплан и бахнул ? what
              bouncyhunter
      2. Red26 Сегодня, 17:05
        Юзер - Banshee [email protected]


        Banshee я твою родню в рот имел и жену твою и маму .


        Ты сучёнок ещё поплатишься!


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        Продажные шалавы!
        Red26
    2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:49
      Это русские хакеры, по вайфаю самолёт взорвали это точно.
      DIVAN SOLDIER
    3. Pirogov Сегодня, 16:56
      Цитата: tiredwithall
      Это лопнуло американское величие.

      Вот начнут почаще ФУ 35 использовать вот тогда потеха начнётся ,если с такими надёжными истребителями как F/A-18 начались проблемы то видимо дальше будет больше........
      Pirogov
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:05
        ничего в сети не нашёл... request
        андрей юрьевич
      2. Red26 Сегодня, 17:07
        Юзер - Banshee [email protected]


        Banshee я твою родню в рот имел и жену твою и маму .


        Ты сучёнок ещё поплатишься!


        Админы сайта [email protected]@сы!!!


        Админов сайта на мыло.
        Продажные шалавы!
        Red26
  2. Bronevick Сегодня, 16:48
    Це пердак вибухнув
    Bronevick
  3. Incvizitor Сегодня, 16:48
    О причинах взрыва официальных данных нет.

    Кондиционер? request
    Incvizitor
  4. mayday Сегодня, 16:52
    Не будем злорадствовать, у всех бывает.. пожелаем здоровья мужичкам)
    mayday
    1. alekc75 Сегодня, 17:01
      врагам только гроб а не здоровья
      alekc75
  5. soroKING Сегодня, 16:55
    негр из обслуги сигару курил request
    soroKING
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:06
      Это была не сигара . Просто он практикует фитотерапию wink
      bouncyhunter
  6. mayday Сегодня, 17:05
    Цитата: alekc75
    врагам только гроб а не здоровья

    Добрее надо быть, уметь прощать, тем более эти бедолаги лично вам ничего плохого не сделали, их и так жизнь уже наказала..
    mayday
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