На аэродроме в Калифорнии взорвался F/A-18

Американские СМИ сообщают об инциденте с истребителем-бомбардировщиком в штате Калифорния. Речь идёт о самолёте F/A-18, на борту которого в момент нахождения на аэродроме Маримар в Сан-Диего произошёл взрыв. В результате взрыва серьёзные ранения и ожоги получили двое военнослужащих, которые производили техобслуживание истребителя. Оба они доставлены в клинику Сан-Диего. Их состояние оценивается как критическое.Сообщается, что инцидент произошёл в воскресенье вечером по местному времени.Информацию о взрыве F/A-18 на аэродроме штата Калифорния подтверждает представитель третьего авиакрыла морской авиации майор Курт Стал.О причинах взрыва официальных данных нет. Высказываются предположения о том, что взрыв мог произойти при нарушении норм безопасности либо при заправке самолёта, либо при обслуживании вооружений самолёта.Известно о том, что самолёт принадлежал 112-й эскадрилье морской авиации США. На месте происшествия длительное время работали пожарные. Специально созданной комиссией Пентагона начато расследование причин взрыва.