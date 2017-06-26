"Юрий Долгорукий" отстрелялся "Булавой"

По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки МБР выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне. Параметры траектории полета МБР "Булава" отработаны в штатном режиме.

Пресс-служба главного оборонного ведомства сообщает о том, что сегодня осуществлён успешный пуск МБР «Булава». Пуск был произведён с борта ракетного подводного крейсера проекта 955 «Борей» - «Юрий Долгорукий». В момент пуска подводный крейсер находился в акватории Баренцева моря. Поражение цели произошло в штатном режиме на камчатском полигоне «Кура».Приводим сообщение Минобороны:Отмечено, что ракетный пуск выполнялся из подводного положения.Напомним, что «Булава» - межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью. Гиперзвуковые блоки МБР при этом имеют системы индивидуального наведения. Против такого вида оружия бессильны как действующие, так и ближнеперспективные системы противоракетной обороны.