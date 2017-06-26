19:25 26 июня

"Юрий Долгорукий" отстрелялся "Булавой"

Пресс-служба главного оборонного ведомства сообщает о том, что сегодня осуществлён успешный пуск МБР «Булава». Пуск был произведён с борта ракетного подводного крейсера проекта 955 «Борей» - «Юрий Долгорукий». В момент пуска подводный крейсер находился в акватории Баренцева моря. Поражение цели произошло в штатном режиме на камчатском полигоне «Кура».

"Юрий Долгорукий" отстрелялся "Булавой"


Приводим сообщение Минобороны:
По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки МБР выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне. Параметры траектории полета МБР "Булава" отработаны в штатном режиме.



Отмечено, что ракетный пуск выполнялся из подводного положения.

Напомним, что «Булава» - межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью. Гиперзвуковые блоки МБР при этом имеют системы индивидуального наведения. Против такого вида оружия бессильны как действующие, так и ближнеперспективные системы противоракетной обороны.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 19:24
    Слава Богу, вот что значить иметь "длинную руку". Раз и "Булава" на Куру... Молодцы ракетостроители и подводники.
    svp67
  2. Владимирец Сегодня, 19:25
    А нельзя было эту "Булаву" из Баренцева моря запустить куда-нибудь в Сирию с ОФБЧ? winked
    Владимирец
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