21:30 26 июня

ВМФ РФ продолжит строительство подлодок проекта 677 "Лада"

Флот принял решение продолжить строительство неатомных субмарин проекта 677 «Лада». Об этом заявил главком ВМФ России Владимир Королев, передает "Лента.ru"

После сдачи Военно-морскому флоту двух подводных лодок этого проекта — "Кронштадт" и "Великие Луки"
— строительство серии будет продолжено — сказал он.

Ранее, в июле 2016 года, источники в промышленности сообщали, что флот на тот момент еще не принял решение о продлении серийного строительства субмарин этого типа.


ВМФ РФ продолжит строительство подлодок проекта 677 "Лада"


В 1997, 2005 и 2006 годах на Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге были заложены три субмарины проекта 677 «Лада»: Б-585 «Санкт-Петербург», Б-586 «Кронштадт» и Б-587 «Севастополь».

Головная Б-585 была спущена на воду в 2004-м и после длительного дооборудования и испытаний принята в опытную эксплуатацию в 2010 году. Официально в боевой состав флота она не вошла до сих пор. Причиной это считается высокая доля новых образцов вооружения и оборудования на борту, доводка которых требует значительного времени.

В 2012 году адмирал Владимир Высоцкий, занимавший тогда пост главкома ВМФ, заявил, что «в существующем виде» лодки этого типа флоту не нужны. Второй корпус проекта, Б-586 «Кронштадт», законсервировали.

Летом 2013-го его строительство возобновилось, спуск на воду назначен на 2018 год. Третий корпус был перезаложен под новым названием «Великие Луки» в марте 2015 года. Ввод обеих лодок в строй предполагается завершить к 2021 году. Достройка двух этих субмарин ведется по измененному проекту, коррективы в который вносились по результатам опытной эксплуатации «Санкт-Петербурга».

Субмарины проекта 677 изначально предполагались для массовой серийной постройки с целью замены на флоте дизель-электрических лодок проектов 877 и 636 советской постройки.

Использованы фотографии: http://zonwar.ru/orujie.html
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Комментарии 25

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  1. avt Сегодня, 19:40
    wassat
    После сдачи Военно-морскому флоту двух подводных лодок этого проекта — "Кронштадт" и "Великие Луки"
    — строительство серии будет продолжено
    what request Ни -че -го не понимаю.... ,,Муму" написал Тургенев ...А памятник -Пушкину.... Заявляли ,,Калину" , ну и теперь таки что ? Лада ,,Калина" bully Довели до ума 677 проект , или ,,Калину" осилить не могут на ,,Рубине"???
    avt
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:45
      Ерунда, по старинному Российскому обычаю, все еще сотню раз поменяют sad
      Изгоняющий либероидов
    2. Zibelew Сегодня, 19:53
      Цитата: avt
      Заявляли ,,Калину" , ну и теперь таки что ? Лада ,,Калина" bully Довели до ума 677 проект , или ,,Калину" осилить не могут на ,,Рубине"???

      Фантазии хватает только на названия Лада и Калина. Неужели не других названий? Волга, Москвич, Запорожец. Хотя подлодка Запорожец уже есть у Украины.
      Zibelew
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:03
        Тагерьян hi -можно еще и вообще женским именем назвать -"Мария ","Наталья ","Света "-вариантов вагон! feel
        Изгоняющий либероидов
        1. МПК105 Сегодня, 20:13
          Лодка-супер!Нам бы её на приз Главкома-точно приз взяли бы laughing Характеристики-для противолодочников,к гадалке не ходи good
          МПК105
        2. vasilev Сегодня, 20:22
          А Лада-это и есть женское имя.
          vasilev
    3. Burbon Сегодня, 20:11
      Цитата: avt
      Ни -че -го не понимаю.

      Это ПВО- подожди выполнять отменят!
      Burbon
    4. Dart2027 Сегодня, 20:24
      Цитата: avt
      Довели до ума 677 проект , или ,,Калину" осилить не могут на ,,Рубине"

      Скорее всего флот не хочет наступать на прежние грабли. Когда головной 677 строили, то проблем было ну очень много, а новые ПЛ-то нужны. Ждали-ждали и решили, что пока его дорабатывают лучше строить 636.3 - не супероружие, но вполне современные и главное уже отработанные. За несколько лет удалось малость заткнуть дыры, а 677 проект наконец довели до ума - значит можно строить новую серию. А Калина после того как построят головную и убедятся, что проект действительно готов.
      Dart2027
    5. НЕКСУС Сегодня, 20:25
      Цитата: avt
      Довели до ума 677 проект , или ,,Калину" осилить не могут на ,,Рубине"???

      Ничего не довели...как испытывалась головная без ВНЭУ так и по сей день без нее. То есть по сути,та же Варшавянка,только вид сбоку.
      По поводу Калины...я так думаю,их выстругивать начнут окурат тогда,когда и Хаски начнут закладывать...а это 22-25 годы.
      НЕКСУС
      1. Muvka Сегодня, 20:53
        Более тихая, наверно электроника гораздо более современная и количество КР на борту гораздо больше. И размеры серьезно меньшие. Экипаж в 2 раза меньше. И, полагаю, есть место под ВНЭУ.
        Muvka
  2. RASKAT Сегодня, 19:40
    А как же лодка Калина? Или решили ВНЭУ обкатать на Ладах? В любом случае молодцы все таки лодки нового поколения с внушительным боезапасом для такой малютки. Это радует good
    RASKAT
  3. сруль рабинович Сегодня, 19:44
    больше товаров хороших и разных !!!!!!!!
    сруль рабинович
  4. сруль рабинович Сегодня, 19:53
    На советской подводной лодке просыпается злой, мучимый тяжелым похмельем капитан:
    - Штурмана ко мне!
    Появляется штурман в аналогичном состоянии.
    - А-а, наконец-то! Где мы находимся, штурман?
    Штурман:
    - Не могу знать, неделю назад были в Средиземном, погрузили в Неаполе полсотни ящиков водки, а теперь хрен его знает, товарищ капитан!
    - Поднять перископ!
    Штурман с трудом выполняет приказ:
    - 40 градусов с левого борта - вижу торговое судно!
    - Две торпеды.
    - Торпеды вышли, капитан.
    - Примем SOS, запиши координаты, но чтоб это в последний раз.
    сруль рабинович
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:06
      Ефрейтор рабинович lol почему у вас на аватарке собака с прической не по форме???? laughing Она и гавкает наверное не по уставу? ?? lol
      Изгоняющий либероидов
      1. сруль рабинович Сегодня, 20:43
        собаку звали Маршал (умер год назад) и шарф ЦСКА на нём , так что всё по уставу !!!!!!!! wink
        сруль рабинович
      2. сруль рабинович Сегодня, 20:45
        и не ефрейтор , а уже младший сержант !!!!!
        сруль рабинович
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:13
          Рабинович hi -рано или поздно и вы станите маршалом, в хорошем, человечьем обличии drinks
          Изгоняющий либероидов
    2. alma Сегодня, 20:17
      А в это время на торговом судне...
      Кэп видит, идут торпеды. Зовет своего боцмана и говорит:
      - Слышь, нас сейчас утопят, иди скажи пассажирам что нибудь веселое, что бы умирать не так страшно было.
      Ну боцман зовет всех на верхнюю палубу, достает хозяйство из штанов, и говорит:
      - А хотите, я сейчас хреном по палубе так стукну, что пароход пополам переломится?
      И вот стоит, замахивается. А с мостика ему кэп кричит:
      - Эй боцман, кончай свои шуточки, торпеды мимо прошли! laughing
      alma
      1. сруль рабинович Сегодня, 20:57
        в догонку -
        "ПЛ на базе. Уже 20 часов. В центральном посту сидят недопившие зам.по политчасти и старпом. Зам: -Добавить надо... Старпом: - Нету... Зам: - У меня ключ от каюты командира. Старпом: - Пошли. Заходят... Канистра принайтована к сейфу.. Не наклонить. Спирта в ней - ниже краника... Заходит КБЧ - 5. - Салабоны... Берет "каштан": - Вахтенный! Матрос: - Есть вахтенный! КБЧ-5: - Принять 3 тонны в носову. группу! Матрос: - Есть!... Лодка принимает дифферент на нос... КБЧ-5: - Наливайте, салаги... "
        сруль рабинович
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:15
          Явно флотский-тем более с чувством юмора good
          Изгоняющий либероидов
  5. Владимир Постников Сегодня, 20:22
    Если я правильно понимаю этот кусочек информации, то без ВНЭУ. И проблема с ВНЭУ в ближайшее время не решится ни для Лады, ни для Калины. Кто знает, поправьте.
    Владимир Постников
  6. НЕКСУС Сегодня, 20:22
    После сдачи Военно-морскому флоту двух подводных лодок этого проекта — "Кронштадт" и "Великие Луки"

    Которые по сей день без ВНЭУ. Нормальные такие "новые" ПЛ. Как в анекдоте-сколько Ладу не строй,все равно Варшавянка получиться.
    НЕКСУС
  7. kefan Сегодня, 20:58
    Так Вы чего же так и не поняли? Это чтобы супостатов напрочь запутать, хотя в МО наверное и сами уже запутались.
    kefan
  8. Авиатор_ Сегодня, 20:58
    Судя по всему, ВНЭУ для 677 проекта, которую с 2012 года на Б-90 "Саров" всё дорабатывают, пока так и не доработали (см. Вики)
    Авиатор_
    1. rudolff Сегодня, 21:25
      Не было никакой ВНЭУ на Сарове и ни на какой другой не было. На стенде до сих пор и к морским только еще собираются приступить. Последняя лодка с ВНЭУ, это Катран 613Э.
      rudolff
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