Истребители и штурмовики Восточного военного округа

Перед отправкой на учебное задание авиационные техники тщательно проверяли крылатые машины. В кадре сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-35С — newsvl.ruПод Владивостоком летчики соединений ВВС провели летно-тактические учения. Военнослужащие истребительной и фронтовой авиации совершили совместные вылеты в район полигона недалеко от озера Ханка, где поучаствовали в совместной операции по уничтожению сил условного противника.От правильной оценки работы всех приборов в кокпите и агрегатов самолета зависит то, как пройдет полет — newsvl.ruЛетно-тактические учения обязательная составляющая службы военных летчиков. Пилоты авиационных частей Приморья совершают вылеты с оперативных аэродромов базирования четыре раза в неделю. Но на этот раз учебные маневры прошли в смешанном формате. Специально для отработки совместных действий с истребителями Су-35С и истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ на авиабазу «Центральная Угловая» под Владивостоком прибыли штурмовики Су-25 «Грач» из Черниговки. Именно эти самолеты за их усиленную броню и мощь еще в советское время прозвали «летающими танками».Перед отправкой на учебное задание авиационные техники тщательно проверяли крылатые машины. От правильной оценки работы всех приборов в кокпите и агрегатов самолета зависит то, как пройдет полет. А потому каждый боевой самолет обслуживают восемь техников, у каждого из которых своя зона ответственности: одни отвечают за авионику, другие за радиоэлектронику, третьи состояние прицельного оборудования.После проверки пилоты занимали свои места в кокпите, выводили самолет на взлетную полосу и взмывали в небо. Набрав нужную высоту, самолеты удалялись в зону полигона Новосельское. Там крылатые машины пытались уйти от системы ПВО условного противника, проходя на предельно малых высотах, а после совместными усилиями атаковали наземные объекты «врага».Всего в летно-тактических учениях было задействовано девять самолетов. Вместе в небе работали три истребителя Су-35С, которые с прошлого года составляют костяк авиабазы под Владивостоком. Одному из них недавно было присвоено имя военного летчика, героя Советского Союза Ивана Горбунова. Также повышали свои летные навыки пилоты трех истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Эти самолеты способны развивать сверхзвуковую скорость. Кроме того, к маневрам присоединилась тройка штурмовиков Су-25. В общей сложности летчики преодолели около 1100 км.После возвращения на базу старший летчик штурмовика Су-25 рассказал корреспондентам VL.ru об основных фазах учения и о своем самолете:«Мы успешно отработали с истребителями атаку по наземным объектам "противника". Каждая цель была поражена, все прошло замечательно. Наши Су-25 "Грач" отрабатывали бомбардировку бомбами калибром 500 кг. Сами по себе наши штурмовики уникальны! За счет протяженного и прямого крыла Су-25 спокойно может летать на предельно малых высотах. То есть, если надо работать по земле, то в этом даже самые новые истребители значительно уступают нашим штурмовикам. Также самолет может нести на порядок больше бомб и ракет. И у него очень толстый слой брони».Каждый боевой самолет обслуживают восемь авиационных техников — newsvl.ruИстребитель Су-30М2 (слева) в этот день участия в учения не принимал, в отличие от своих «братьев» Су-35С (справа) — newsvl.ruПосле усиления истребительного авиационного полка самолетами Су-35С (в кадре) их предшественники Су-27 были поэтапно переведены на Запад страны — NewsVL.ruОснову авиапарка базы «Центральная Угловая» составляют истребители Су-35С — newsvl.ruШтурмовики Су-25 - крылатые машины российских ВВС, способные нести мощнейшие бомбы и ракеты для поражения наземных и воздушных целей — newsvl.ruКокпит и двигатели Су-25 защищают бронеплиты толщиной более 10 см — newsvl.ruСамые новые самолеты авиаполка под Владивостоком - Су-35С. Многоцелевые истребители оснащены новым двигателем с управляемым вектором тяги, что делает самолеты этой серии сверхманевренными — newsvl.ruОдному из сверхманевренных истребителей Су-35С недавно было присвоено имя военного летчика, героя Советского Союза Ивана Горбунова — newsvl.ruСу-35С - сверхманевренный многоцелевой истребитель. Машина «видит» и летает дальше, чем его предшественник Су-27 — newsvl.ruПосле проверки пилоты занимали свои места в кокпите, выводили самолет на взлетную полосу и взмывали в небо — newsvl.ruНынешние учения - мероприятие для повышения опыта военных летчиков. В кадре Су-35С — newsvl.ruИстребитель-перехватчик МиГ-31БМ летчики называют гордостью страны. Эти машины способны маневрировать на сверзвуковых скоростях. Никакой враг от них не уйдет — newsvl.ruВ учениях принимали участие боевые самолеты МиГ-31БМ – модернизированные варианты истребителей-перехватчиков МиГ-31 — newsvl.ruСамолетам предстояло совместными усилиями атаковать наземные объекты «врага» недалеко от озера Ханка — newsvl.ruВоенные летчики во время полетов оттачивали навыки ведения боя с противником на земле — newsvl.ruВ общей сложности летчики преодолели около 1100 км — newsvl.ruВо время полетов летчики также совершали радиообмен и тем самым координировали совместные действия — newsvl.ruУчебные маневры прошли в смешанном формате. Истребители Су-35С (в кадре) координировали свои действия в небе с истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ и штурмовиками Су-25 «Грач» — newsvl.ruПарашютно-тормозная установка позволяет сократить дистанцию пробега во время посадки самолета — newsvl.ruПосле посадки истребитель Су-35С подъезжает к месту стоянки для осмотра самолета техниками — newsvl.ruИстребитель-перехватчик МиГ-31БМ летчики называют гордостью страны. Эти машины способны маневрировать на сверзвуковых скоростях. Никакой враг от них не уйдет — newsvl.ruШтурмовик Су-25 возвращается после учений на авиабазу истребительного полка — newsvl.ruВо время посадки в задней части самолета открывается крышка контейнера с тормозным парашютом — newsvl.ruШтурмовики уже довольно старые машины, однако очень надежные — newsvl.ruПодготовка к вылету у экипажа Су-25 много времени не занимает — newsvl.ruПока техники проверяют самолет, экипаж проходит уточняет задание и готовится к полету — newsvl.ruСпециально для отработки совместных действий с истребителями Су-35С и истребителями-перехватчиками МиГ-31 на авиабазу «Центральная Угловая» под Владивостоком прибыли штурмовики Су-25 «Грач» из Черниговки — newsvl.ruШтурмовики Су-25 за их усиленную броню и мощь еще в советское время прозвали «летающими танками» — newsvl.ruСамолетам предстояло совместными усилиями атаковать наземные объекты «врага» недалеко от озера Ханка. В кадре истребитель-перехватчик МиГ-31БМ — newsvl.ruВо время полетов летчики также совершали радиообмен и тем самым координировали совместные действия — newsvl.ruВоеннослужащие истребительной и фронтовой авиации совершили совместные вылеты в район полигона недалеко от озера Ханка, где поучаствовали в совместной операции по уничтожению сил условного противника — newsvl.ruВо время учений крылатые машины пытались уйти от системы ПВО условного противника, проходя на предельно малых высотах. На снимке истребитель-перехватчик МиГ-31БМ — newsvl.ruИстребитель-перехватчик МиГ-31БМ заходит на посадку — newsvl.ruВ промежутке между посадками самолетов после учений с «Центральной Угловой» вылетел военно-транспортный самолет Ан-12 — newsvl.ruВоенно-транспортный самолет Ан-12 на взлете — newsvl.ruИстребитель-перехватчик МиГ-31БМ летчики называют гордостью страны. Эти машины способны маневрировать на сверзвуковых скоростях. Никакой враг от них не уйдет — newsvl.ruВключение тормозных парашютов обязательно при посадке — newsvl.ruДля перемещения по территории аэродрома техники часто используют велосипеды. И перемещаться быстрее, и для здоровья полезно — newsvl.ru