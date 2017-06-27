Рогозин: Препятствие США реализации "Северного потока-2" - это демарш людоеда

Отказ от "Северного потока", попытка сорвать переговоры по "Южному потоку" и так далее — это такой демарш людоеда, который хочет стать вегетарианцем. "Не будем потреблять русский газ, вообще не будем". Ничего есть не будем, мы будем обои жевать. Они считают, что если мы им даём газ, то мы их ставим на колени. Как? Это же чисто коммерция.

Газ-то здесь причём?