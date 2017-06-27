Рогозин: Препятствие США реализации "Северного потока-2" - это демарш людоеда
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин высказался по поводу тех преград, которые пытаются выставлять США реализации проекта «Северный поток-2». Напомним, что речь идёт об откровенном давлении Соединённых Штатов на страны ЕС с явной целью снизить конкурентоспособность «Газпрома» при реализации «голубого топлива» в Европу.
Заявление Дмитрия Рогозина приводит РИА Новости :
Рогозин:
По словам Рогозина, у России "есть много других возможностей заставить себя слышать".
Так в том и дело, что для США это тоже коммерция, а потому важнейшая задача, которую Штаты пытаются решить, – по возможности избавиться от конкурентов на европейском рынке.
Накануне стало известно о том, что американские компании, заключая контракты с Литвой, продают в страну вовсе не американский СПГ, а купленный газ в Норвегии, становящийся американским только на бумаге. Обе стороны довольны: одни зарабатывают на перепродаже газа, другие убедили себя в том, что покупают американский сжиженный газ ("лишь бы не у России", даже если итоговая стоимость "американского" газа на четверть выше).
Заявление Дмитрия Рогозина приводит РИА Новости :
Отказ от "Северного потока", попытка сорвать переговоры по "Южному потоку" и так далее — это такой демарш людоеда, который хочет стать вегетарианцем. "Не будем потреблять русский газ, вообще не будем". Ничего есть не будем, мы будем обои жевать. Они считают, что если мы им даём газ, то мы их ставим на колени. Как? Это же чисто коммерция.
Рогозин:
Газ-то здесь причём?
По словам Рогозина, у России "есть много других возможностей заставить себя слышать".
Так в том и дело, что для США это тоже коммерция, а потому важнейшая задача, которую Штаты пытаются решить, – по возможности избавиться от конкурентов на европейском рынке.
Накануне стало известно о том, что американские компании, заключая контракты с Литвой, продают в страну вовсе не американский СПГ, а купленный газ в Норвегии, становящийся американским только на бумаге. Обе стороны довольны: одни зарабатывают на перепродаже газа, другие убедили себя в том, что покупают американский сжиженный газ ("лишь бы не у России", даже если итоговая стоимость "американского" газа на четверть выше).
Использованы фотографии: Azertag.az
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