06:52 27 июня

Рогозин: Препятствие США реализации "Северного потока-2" - это демарш людоеда

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин высказался по поводу тех преград, которые пытаются выставлять США реализации проекта «Северный поток-2». Напомним, что речь идёт об откровенном давлении Соединённых Штатов на страны ЕС с явной целью снизить конкурентоспособность «Газпрома» при реализации «голубого топлива» в Европу.

Заявление Дмитрия Рогозина приводит РИА Новости :
Отказ от "Северного потока", попытка сорвать переговоры по "Южному потоку" и так далее — это такой демарш людоеда, который хочет стать вегетарианцем. "Не будем потреблять русский газ, вообще не будем". Ничего есть не будем, мы будем обои жевать. Они считают, что если мы им даём газ, то мы их ставим на колени. Как? Это же чисто коммерция.


Рогозин: Препятствие США реализации "Северного потока-2" - это демарш людоеда



Рогозин:
Газ-то здесь причём?


По словам Рогозина, у России "есть много других возможностей заставить себя слышать".

Так в том и дело, что для США это тоже коммерция, а потому важнейшая задача, которую Штаты пытаются решить, – по возможности избавиться от конкурентов на европейском рынке.

Накануне стало известно о том, что американские компании, заключая контракты с Литвой, продают в страну вовсе не американский СПГ, а купленный газ в Норвегии, становящийся американским только на бумаге. Обе стороны довольны: одни зарабатывают на перепродаже газа, другие убедили себя в том, что покупают американский сжиженный газ ("лишь бы не у России", даже если итоговая стоимость "американского" газа на четверть выше).

Использованы фотографии: Azertag.az
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 06:25
    Рогозин....Вот такой он...Борец с "людоедами".Перлы Черномырдина далеко отстали от той чушни что зачастую плетет этот чиновник.Ладно бы выполнялось всё то что он озвучивает..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:30
      Бизнес, он и есть бизнес. Будь Рогозин бизнесменом, делал бы так же.
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 06:31
        Что делал?Трепал языком,или наконец делал бы дело?
        Цитата: сибиралт
        Бизнес, он и есть бизнес. Будь Рогозин бизнесменом, делал бы так же.
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 06:38
          Рогозин Америку своим батутом почти уничтожил, теперь людоедством окончательно добил. smile
          Трепливый клоун, не чиновник.
          Тралл
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:46
            Цитата: Тралл
            Трепливый клоун, не чиновник.

            Ну болтун конечно, но все же по сути он прав..Не одному же Жириновскому за всех отдуваться! laughing
            ОТДЕЛ
    2. Titsen Сегодня, 06:41
      Цитата: 210окв
      Ладно бы выполнялось всё то что он озвучивает..


      Не волнуйтесь, семейка Рогозиных не хуже Трамповой живёт!
      Titsen
  2. Владимирец Сегодня, 06:26
    "другие убедили себя в том, что покупают американский сжиженный газ"

    Третьи пошли ещё дальше и покупают словацкий газ. smile
    Владимирец
    1. 210окв Сегодня, 06:28
      А вот словаки,если будут противодействовать скоро будут покупать "украинский газ".. crying
      Цитата: Владимирец
      "другие убедили себя в том, что покупают американский сжиженный газ"
      Третьи пошли ещё дальше и покупают словацкий газ. smile
      210окв
  3. андрей юрьевич Сегодня, 06:27
    бизнес-ничего личного...конкуренция.
    андрей юрьевич
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:30
    Товарищ или господин Рогозин, может быть вам пора в отставку, раз у вас дела не делаются? А политику оставьте другим, без вас демогогов хватает.
    Изгоняющий либероидов
    1. Тралл Сегодня, 06:40
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Товарищ или господин Рогозин, может быть вам пора в отставку, раз у вас дела не делаются? А политику оставьте другим, без вас демогогов хватает.

      Рано ещё - сын гений не встал на ноги пока. Пока младший не станет минимум вице-премьером, придется вкалывать. smile
      Тралл
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