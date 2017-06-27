Прокуратура проверит "Ельцин-центр" на свободный показ фильма со сценами подросткового полового акта

На наш взгляд, показ кинопродукции сомнительного содержания несовершеннолетним является не единичным случаем, произошедшим «по недосмотру» руководства «Ельцин-центре», а их целенаправленной политикой в отношении несовершеннолетних. (...)

Кроме того, в экспозиции самого музея президента Ельцина широко представлены видеозаписи, аудиозаписи и изображения, способные травмировать детскую психику, а также образцы алкогольной и табачной продукции 90-х годов без предупреждающих надписей о вреде для здоровья.

23 июня в прокуратуру было направлено обращение от людей, посетивших «Ельцин-центр» в Екатеринбурге. В обращение представители общественности просят провести проверку «культурного центра» на соответствие его деятельности российскому законодательству. Поводом для обращения в прокуратуру послужило то, что в одном из многочисленных залов «Ельцин-центра» демонстрировался ролик со сценами подросткового полового акта, распития спиртных напитков и курения – без тех пометок (включая возрастные ограничения), которыми сегодня требуется отмечать кадры с таким содержанием. В заявление отмечено, что при просмотре ролика присутствовали дети.Фильм сомнительного содержания «Ельцин-центру» был предоставлен представителями шведской дипломатической миссии.Информационная служба Regnum приводит выдержки из обращения в прокуратуру:В «Ельцин-центре» признали факт показа фильма со сценами подросткового секса, отметив, что «сожалеют о случившемся». При этом было добавлено, что фильм «целесообразно смотреть с 13 лет, а в российском законодательстве нет нормы 13+, а есть либо 12+, либо 16+». Почему именно с 13-ти лет "целесообразно" смотреть сцены сексуального характера с участием подростков, представители "Ельцин-центра" не уточнили. Шведы подсказали?