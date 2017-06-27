10:42 27 июня

Прокуратура проверит "Ельцин-центр" на свободный показ фильма со сценами подросткового полового акта

23 июня в прокуратуру было направлено обращение от людей, посетивших «Ельцин-центр» в Екатеринбурге. В обращение представители общественности просят провести проверку «культурного центра» на соответствие его деятельности российскому законодательству. Поводом для обращения в прокуратуру послужило то, что в одном из многочисленных залов «Ельцин-центра» демонстрировался ролик со сценами подросткового полового акта, распития спиртных напитков и курения – без тех пометок (включая возрастные ограничения), которыми сегодня требуется отмечать кадры с таким содержанием. В заявление отмечено, что при просмотре ролика присутствовали дети.

Фильм сомнительного содержания «Ельцин-центру» был предоставлен представителями шведской дипломатической миссии.

Прокуратура проверит "Ельцин-центр" на свободный показ фильма со сценами подросткового полового акта



Информационная служба Regnum приводит выдержки из обращения в прокуратуру:
На наш взгляд, показ кинопродукции сомнительного содержания несовершеннолетним является не единичным случаем, произошедшим «по недосмотру» руководства «Ельцин-центре», а их целенаправленной политикой в отношении несовершеннолетних. (...)
Кроме того, в экспозиции самого музея президента Ельцина широко представлены видеозаписи, аудиозаписи и изображения, способные травмировать детскую психику, а также образцы алкогольной и табачной продукции 90-х годов без предупреждающих надписей о вреде для здоровья.


В «Ельцин-центре» признали факт показа фильма со сценами подросткового секса, отметив, что «сожалеют о случившемся». При этом было добавлено, что фильм «целесообразно смотреть с 13 лет, а в российском законодательстве нет нормы 13+, а есть либо 12+, либо 16+». Почему именно с 13-ти лет "целесообразно" смотреть сцены сексуального характера с участием подростков, представители "Ельцин-центра" не уточнили. Шведы подсказали?

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 57

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  1. Толстоевский Сегодня, 06:55
    если вдруг это капище загорится и выгорит дотла - будет всенародный праздник
    Толстоевский
    1. Titsen Сегодня, 06:59
      Цитата: Толстоевский
      вдруг это капище загорится и выгорит дотла - будет всенародный праздник


      А просто нельзя закрыть?

      Обязательно жечь?
      Titsen
      1. Тралл Сегодня, 07:15
        Согласен, толерантнее нужно быть. Можно оставить только интернет-версию Ельцин-центра.
        А в бывшем здании открыть медвытрезвитель им. Б.Н. Ельцина. smile
        Тралл
        1. Татьяна Сегодня, 07:31
          Просто руководство "Ельцин-центра" в натуре ПРОДАЛОСЬ шведам (спецслужбам Запада) и действует как иностранный агент влияния! В таком виде его нужно закрыть к чёртовой матери!
          И скульптуру Ельцина нужно из него также убрать как олицетворение либерало-глистной американской "демократии" в РФ.
          Татьяна
          1. ghby Сегодня, 09:29
            Цитата: Татьяна
            И скульптуру Ельцина нужно из него также убрать как олицетворение либерало-глистной американской "демократии" в РФ.

            Сносить не надо а вот табличку на грудь повесить с надписью: "Он пропил Россию" необходимо, что бы не забывали.
            ghby
          2. gaura Сегодня, 10:12
            Сносить ничего нельзя, это наша история, надо сохранить урок. Вон хохлы тоже сносят памятники, даже к бандеровской мечте от этого ближе не стали
            gaura
        2. dik-nsk Сегодня, 07:33
          открыть какой-нибудь дом молодежи с кружками и секциями
          dik-nsk
        3. Владимир16 Сегодня, 07:34
          Цитата: Titsen
          А просто нельзя закрыть?
          Обязательно жечь?

          Просто закрыть нельзя. Каждый вечер просто закрывают, а затем каждое утро просто открывают.

          Нужно либо расформировать, либо перепрофилировать, либо стихийное бедствие.
          Самое простое - убрать статью в бюджете и признать иностранным агентом.
          А ежели желаете оставить память о Ельцине - постройте церковь. Так на Руси делали. Это традиционно. Кто-то в храме будет грехи вымаливать, а кто-то молиться за детей своих. И дело богоугодное сделают и память останется о нем только светлая.
          Владимир16
          1. pussamussa Сегодня, 09:25
            Цитата: Владимир16
            А ежели желаете оставить память о Ельцине - постройте церковь.


            Не кощунствуйте. В память о злодее строить церковь - это святотатство.
            pussamussa
        4. хрыч Сегодня, 08:57
          -------------------------------------------------
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          хрыч
        5. DenZ Сегодня, 09:49
          Цитата: Тралл
          А в бывшем здании открыть медвытрезвитель им. Б.Н. Ельцина.

          Ну в Ебурге его и называют Алко-центр.
          Шведы засели капитально. вот выдержка из новости по этот показ:
          В «Ельцин-центре» вместо собственного комментария изданию передали пояснение советника по культуре посольства Швеции в Москве Штефана Ингварссона. «К сожалению, в Екатеринбурге в подборке короткометражного кино фильм для тинейджеров был показан более молодой аудитории. Мы сожалеем об этом, и впредь будем повторно проверять корректность указываемых возрастных ограничений к фильмам», — заверил представитель шведской стороны."
          Обалдеть ! Они сожалеют! Законы РФ оно читать, видимо даже не пробывали.
          DenZ
        6. ОТДЕЛ Сегодня, 10:01
          Цитата: Тралл
          Согласен, толерантнее нужно быть. Можно оставить только интернет-версию Ельцин-центра.
          А в бывшем здании открыть медвытрезвитель им. Б.Н. Ельцина. smile

          Тралл хватит уже , я не могу читать , после твоего коммента и фото..Ну ты зараза!! laughing laughing crying Смех пробирает...)))))Все упал под стол, не могу больше... drinks
          ОТДЕЛ
      2. 210окв Сегодня, 08:10
        Можно перепрофилировать..Но место уже..Проклятое.Плохо то,что уже не просят,а требуют у власти уничтожить это гнездо позора и лжи..Без ответа.
        Цитата: Titsen
        Цитата: Толстоевский
        вдруг это капище загорится и выгорит дотла - будет всенародный праздник

        А просто нельзя закрыть?
        Обязательно жечь?
        210окв
      3. Velizariy Сегодня, 08:29
        Хороший торгово-развлекательный центр можно сделать.
        Velizariy
        1. Orionvit Сегодня, 09:39
          Цитата: Velizariy
          Хороший торгово-развлекательный центр можно сделать

          Вам мало торгово развлекательных центров? Придумайте что нибудь другое, торговых центров и так на каждом углу.
          Orionvit
      4. Evgenijus Сегодня, 08:46
        Обязательно жечь?

        Я думаю, что обязательно, как Содом и Гоморру ...
        Evgenijus
    2. pv1005 Сегодня, 07:04
      По итогам проверки, на дверях этого центра повесить знак 90+ yes
      pv1005
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:11
        ельцын целую страну "поимел",чего уж там "подростки"...а в принципе,данное действо-показательно- в ельцинцентре,показывают "успехи" демократии "пАнимаешь..."
        андрей юрьевич
      2. Тралл Сегодня, 07:27
        Цитата: pv1005
        По итогам проверки, на дверях этого центра повесить знак 90+ yes

        ...и табличку "Трезвым не входить!" smile
        Тралл
    3. Василенко Владимир Сегодня, 08:01
      Цитата: Толстоевский
      если вдруг это капище загорится и выгорит дотла - будет всенародный праздник
      это будет глупость, такое здание лучше переделать под "дом пионеров"
      кроме того на капищах наши предки общались со молились СВОИМ БОГАМ, а не зеленой бумажке
      Василенко Владимир
    4. vovanpain Сегодня, 08:02
      На наш взгляд, показ кинопродукции сомнительного содержания несовершеннолетним является не единичным случаем, произошедшим «по недосмотру» руководства «Ельцин-центре», а их целенаправленной политикой в отношении несовершеннолетних.

      По какому "недосмотру" еще. request Все в этом гадюшнике делается целенаправленно.
      Цитата: Titsen
      А просто нельзя закрыть?Обязательно жечь?

      Можно,но на Руси как то привилось,дьяволщину сжигать,что бы и следа не осталось.
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:10
        Привет , братка ! hi drinks Всю эту гниль и гнусь искоренять огнём и мечом , как испокон веков заведено ! am
        bouncyhunter
    5. сибиралт Сегодня, 08:03
      То-то Матвинеко попросила Путина создать орган, который бы контролировал куда уходят госдеповские гранты. Ни в одну российскую благотворительную организацию они не поступают.
      сибиралт
  2. Koteg Сегодня, 06:55
    ельцин центр это храм демократии
    Koteg
    1. Koteg Сегодня, 07:21
      там всегда можно спайсиком причаститься
      Koteg
      1. polev66 Сегодня, 07:26
        ну да, под крышей Ройзмана, не зря он со своим фондом барыг конкурентов убирает....
        polev66
  3. Владимирец Сегодня, 06:56
    "фильм «целесообразно смотреть с 13 лет, а в российском законодательстве нет нормы 13+, а есть либо 12+, либо 16+»."

    О какая точность. belay Чего то уже не помню, что у меня в мировоззрении резко поменялось в 13 лет. what
    Владимирец
    1. Svarog51 Сегодня, 07:15
      Привет Евгений hi
      Чего то уже не помню, что у меня в мировоззрении резко поменялось в 13 лет.
      lol Так у тебя тогда были кружки, секции, ДК, клуб или Дом пионеров, а Ельцн-Центра не было. И детскую порнуху ты не мог посмотреть в открытом доступе с подачи Шведской дипмиссии. Мог только книги читать, спортом заниматься или детским творчеством. Ну не было у тебя таких "широких" возможностей, как сейчас. Вот и не поменялось мировоззрение. good
      Svarog51
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 06:56
    Я сразу понял , что это бесовский центр..! Они охотятся за душами наших детей и внуков..
    ОТДЕЛ
    1. сибиралт Сегодня, 08:06
      Ага. Как - то режиссер Михалков, по одной только декорации Ельцин-центра, определил какие там будут ставить "спектакли" для детей и взрослых. belay
      сибиралт
      1. DenZ Сегодня, 09:52
        Глаз то наметан у Михалкова. На мякине не проведешь.
        DenZ
    2. pussamussa Сегодня, 09:30
      Цитата: ОТДЕЛ
      это бесовский центр..!


      Сатана там правит бал.
      pussamussa
  5. Михаил177 Сегодня, 06:56
    От ЕБНа никогда ничего хорошего не было.
    Михаил177
    1. Ююка Сегодня, 08:16
      Цитата: Михаил177
      От ЕБНа никогда ничего хорошего не было.


      было... когда подарок на Новый Год сделал - шоу "Я ухожу..." двойной праздник получился. Он умудряется даже после смерти гадить. На кой корнеплод этот центр?? лучше б на эти деньги музей Сталину открыли - вот уж действительно историческая личность! Только нигде о нем ничего нет, хорошо интернет есть. На Украину киваем, а свою историю по таким центрам изучаем!
      Ююка
  6. Баракуда Сегодня, 06:57
    Так какой простите "баран " ЭТО допустил ? Казнить нельзя помиловать. Понятно, что даже наши дети парнуху смотрят, но на уровне Государства.. sad Какие извинения - карать.
    Баракуда
    1. Александр 3 Сегодня, 07:03
      Очень даже интересно -почему эту хрень до сих пор не закрыли,а пособников не наказали?
      Александр 3
      1. RussianRoulette Сегодня, 07:14
        ВВП просто казалось, что он этой семейке должен. Зря, ибо не за что!
        RussianRoulette
    2. Uncle Lee Сегодня, 07:15
      Походят детки в етот центр и начнут бухать, как и "герой" этого центра !
      Uncle Lee
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:03
    «сожалеют о случившемся»

    Сначала вбросили в массы, а потом "сожалеют". "Либеральная" общественность с молчаливого согласия власти совсем нюх потеряла. Их "проповедники" на всех каналах пытаются вдалбливать свои идеи и унижать Россию, провоцируют и привлекают подростков к участию в неразрешенных акциях и т.д и т.п. Но с них все "как с гуся вода".
    rotmistr60
  8. RussianRoulette Сегодня, 07:17
    Цитата: Titsen
    Цитата: Толстоевский
    вдруг это капище загорится и выгорит дотла - будет всенародный праздник

    А просто нельзя закрыть?
    Обязательно жечь?

    Отдать детям сиротам после полного затирания первоначального назначения и упоминания!
    RussianRoulette
  9. мичман Сегодня, 07:18
    По просьбе трудящихся надо закрыть этот рассадник предательства и растления молодежи. Честь имею.
    мичман
    1. Вежливый Лось Сегодня, 08:48
      Цитата: мичман
      По просьбе трудящихся надо закрыть этот рассадник предательства и растления молодежи. Честь имею.

      Присоединяюсь. Закрыть, даже если просьб не поступит. А лучше сжечь.
      Вежливый Лось
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:30
    Как всегда, ничего противозаконного не найдут, и сатанинский дом и дальше будет уродовать психику и мозги людям.
    Изгоняющий либероидов
  11. sabakina Сегодня, 07:34
    а в российском законодательстве нет нормы 13+, а есть либо 12+, либо 16

    До сих пор помню, как нас в Союзе не пускали до 16 на "Викинги" и "Игра в четыре руки", хотя, насколько помню, постельных сцен там не было...
    sabakina
    1. Василенко Владимир Сегодня, 08:04
      в викингах были
      Василенко Владимир
    2. сибиралт Сегодня, 08:09
      Там были насилие, кровь. А теперь таким насилием заполонены все детские компьютерные игры. А что проделаешь, бизнес кашмарить низззя!
      сибиралт
    3. Orionvit Сегодня, 09:46
      В Советском прокате, из "Игра в четыре руки", постельные сцены вырезали, оставили только намёки, но этого было достаточно, чтобы запретить "детям до 16". Недавно решил пересмотреть данный "шедевр" с Бельмондо, так и не понял, почему тогда он нам так нравился.
      Orionvit
  12. anjey Сегодня, 07:48
    а что еще ждать от Ельцин центра - музея по разграблению и разврашению России,кто вобще туда ходит- те кто упиваются плодами своей деятельности и выкидывают халявное бабло на сомнительные культурные прозападные акции,не новую ли оппозицию готовят в этих стенах?
    anjey
  13. Дизель72 Сегодня, 08:04
    Надо закрыть этот рассадник идиотизма раз и навсегда
    Дизель72
  14. Million Сегодня, 08:13
    Путин очень уважает Ельцина,очень
    Million
  15. Rey_ka Сегодня, 08:21
    Чего зря воздух сотрясать? Может кто поможет петицию в Госдуму состряпать о закрытии и перпрофилировании? С меня подпись . Если нет придется самому ехать и жечь!?
    Rey_ka
  16. DPN Сегодня, 08:29
    В 90 годы в стране расцвела полным ходом проституция , малолетки стояли почти на каждой остановке и спирт РОЯЛ тёк реками это было выгодно ельцинской власти ,есть то многим было нечего . Времена ушли а воспитатели видать остались .Не ужели это выгодно СТРАНЕ???.
    DPN
  17. Вежливый Лось Сегодня, 08:40
    Прокуратура проверит "Ельцин-центр" на свободный показ фильма со сценами подросткового полового акта

    Лучше бы прокуратура проверила деятельность этого самого Ельцина на предмет совершения взрослого полового акта со всей страной в 90-е. И по результатам проверки закрыла этот центр к ...
    Вежливый Лось
  18. gla172 Сегодня, 09:00
    ....что ельцин делал со Страной...то и показывают.....(снести на .@@@.......эту ...@@@........)/////
    gla172
  19. RussianRoulette Сегодня, 09:29
    Цитата: Velizariy
    Хороший торгово-развлекательный центр можно сделать.

    Да хватит развлекательных центров! Развивающих бы побольше!
    RussianRoulette
  20. BAI Сегодня, 09:46
    Этот ЕЦ не проверять, а закрывать надо. Еще бы "Гитлер-центр" открыли бы для полного счастья. А ведь с таким "демократичным" пересмотром итогов ВОВ скоро и к этому придут.
    BAI
  21. Ретвизан 8 Сегодня, 10:00
    Вообще лично я против сноса исторических объектов и памятников, но монумент "пропивашке"меня реально бесит!
    Ретвизан 8
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