Госдеп США одобрил продажу Австралии самолетов G550
Согласно информации РИА Новости , Управление военного сотрудничества Пентагона сообщило о том, что госдепартамент США дал разрешение на реализацию Австралии военных самолетов Gulfstream G550 стоимостью приблизительно 1,3 млрд. долл.
Как указывает официальный дистрибьютор самолета, сразу после запуска в эксплуатацию осенью 2003 года крупногабаритный бизнес-джет G550 с увеличенной дальностью полета установил новый мировой стандарт скорости и дальности полета. Благодаря улучшенным турбовентиляторным двигателям Rolls-Royce BR710 модель G550 может достигать крейсерской скорости 0,87 Маха и осуществлять беспосадочные рейсы дальностью 6 750 морских миль (12 501 км). В результате модель G550 имеет на сегодняшний день самую высокую дальность полета среди всех бизнес-джетов, находящихся в эксплуатации.
Как сообщалось , недавно первый из заказанных двух самолетов аналогичного типа, предназначенных для правительственных перевозок, прибыл в Польшу.
Военный самолет CAEW , выполняющий функции ДЛРО, основан на базе планера G550. Проверенный в эксплуатации самолет G550 CAEW является самолетом третьего поколения ДЛРО и управления, разработанным израильской IAI Elta с середины 1980-х годов.
Правительство Австралии запросило о возможной продаже до пяти самолетов Gulfstream G-550, оснащенных комплексами воздушной разведки, слежения и ведения радиоэлектронной борьбы.
Как указывает официальный дистрибьютор самолета, сразу после запуска в эксплуатацию осенью 2003 года крупногабаритный бизнес-джет G550 с увеличенной дальностью полета установил новый мировой стандарт скорости и дальности полета. Благодаря улучшенным турбовентиляторным двигателям Rolls-Royce BR710 модель G550 может достигать крейсерской скорости 0,87 Маха и осуществлять беспосадочные рейсы дальностью 6 750 морских миль (12 501 км). В результате модель G550 имеет на сегодняшний день самую высокую дальность полета среди всех бизнес-джетов, находящихся в эксплуатации.
Как сообщалось , недавно первый из заказанных двух самолетов аналогичного типа, предназначенных для правительственных перевозок, прибыл в Польшу.
Военный самолет CAEW , выполняющий функции ДЛРО, основан на базе планера G550. Проверенный в эксплуатации самолет G550 CAEW является самолетом третьего поколения ДЛРО и управления, разработанным израильской IAI Elta с середины 1980-х годов.
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