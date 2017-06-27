10:41 27 июня

Госдеп США одобрил продажу Австралии самолетов G550

Согласно информации РИА Новости , Управление военного сотрудничества Пентагона сообщило о том, что госдепартамент США дал разрешение на реализацию Австралии военных самолетов Gulfstream G550 стоимостью приблизительно 1,3 млрд. долл.

Правительство Австралии запросило о возможной продаже до пяти самолетов Gulfstream G-550, оснащенных комплексами воздушной разведки, слежения и ведения радиоэлектронной борьбы.


Госдеп США одобрил продажу Австралии самолетов G550



Как указывает официальный дистрибьютор самолета, сразу после запуска в эксплуатацию осенью 2003 года крупногабаритный бизнес-джет G550 с увеличенной дальностью полета установил новый мировой стандарт скорости и дальности полета. Благодаря улучшенным турбовентиляторным двигателям Rolls-Royce BR710 модель G550 может достигать крейсерской скорости 0,87 Маха и осуществлять беспосадочные рейсы дальностью 6 750 морских миль (12 501 км). В результате модель G550 имеет на сегодняшний день самую высокую дальность полета среди всех бизнес-джетов, находящихся в эксплуатации.

Как сообщалось , недавно первый из заказанных двух самолетов аналогичного типа, предназначенных для правительственных перевозок, прибыл в Польшу.

Военный самолет CAEW , выполняющий функции ДЛРО, основан на базе планера G550. Проверенный в эксплуатации самолет G550 CAEW является самолетом третьего поколения ДЛРО и управления, разработанным израильской IAI Elta с середины 1980-х годов.


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Комментарии 15

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  1. iliitchitch Сегодня, 08:06
    Это чего - 5шт. за 1.3млрд.? Во трумп товары впаривает сателлитам . "Магазин на диване" прям . "Купи кирпич , чувак" , и ведь покупают . wassat
    iliitchitch
    1. karish Сегодня, 08:09
      Цитата: iliitchitch
      Это чего - 5шт. за 1.3млрд.? Во трумп товары впаривает сателлитам . "Магазин на диване" прям . "Купи кирпич , чувак" , и ведь покупают . wassat

      это цена 5 типа самолётов ДРЛО
      karish
      1. Maskom Сегодня, 08:10
        Хороший заказ взяла наша Эльта. В таких заказах цена оборудования намного превышает цену платформы.
        Maskom
        1. Арон Заави Сегодня, 08:17
          К нам этот заказ отношения не имеет. Все работы выполнены американцами.
          Арон Заави
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:54
            Цитата: Арон Заави
            К нам этот заказ отношения не имеет. Все работы выполнены американцами.

            Не скромничай Арон...Идет мировая распродажа под брэндом "Русские идут!". Такое уже было во времена СССР. hi
            ОТДЕЛ
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:04
      Цитата: iliitchitch
      Это чего - 5шт. за 1.3млрд.? Во трумп товары впаривает сателлитам . "Магазин на диване" прям . "Купи кирпич , чувак" , и ведь покупают . wassat

      F-35 когда поставки пойдут ? Одно из своих обещаний(предвыборных) Трамп выполняет ..Платить вассалам придется за все..! А вот на счет России , подождем встречи личной, хотя думаю обниматься не будут особо....Противостояние продолжается мужики и нам нужно это выдержать "партнер" хитер и рыжий еще при том..))))
      ОТДЕЛ
  2. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
  4. Баракуда Сегодня, 08:07
    Да России как-то пофиг австралия - придаток матрасии. На них вроде никто и не замахивается Пока. Пущай Индонезию с Филлипинами мониторят- результаты все равно "Русские хакеры" стыбзят. smile
    Баракуда
  5. Баракуда Сегодня, 08:12
    официальный дистрибьютор самолета

    А у системы ПВО ,или Cу-35 какой тогда дистрибьютер - уж не ВВП часом ?
    Баракуда
  6. Farid05 Сегодня, 08:14
    Одно непонятно, зачем им столько дорогостоящих самолетов ДРЛО? Кенгуру гонять? У вроде нет напряженки ни с кем, а рядом только папуасы и другие слабо развитые ...
    Farid05
    1. donavi49 Сегодня, 08:23
      Вот этих папуасов и делить собрались. Чтобы не оказаться лузером по итогам передела в АТР и не быть окруженным вассалами Китая - Австралия интенсивно закупается вооружением.
      donavi49
    2. Orionvit Сегодня, 09:07
      Цитата: Farid05
      Кенгуру гонять? У вроде нет напряженки ни с кем, а рядом только папуасы и другие слабо развитые

      Австралия в одностороннем порядке, отхватила себе половину Антарктиды. Говорят, ничего мол не знаем, это наше. Готовятся мониторить и "защищать" от Русских свой самозахват. lol
      Orionvit
      1. Farid05 Сегодня, 09:23
        даже если так, но ДРЛО там зачем? причем 5 штук... айсберги и 5 станций мониторить? даже если это так не верю что мы что то будем делать, мы же не отправим туда арктические войска с плакатами - "защитим пингвинов от буржуев!")
        Farid05
        1. Orionvit Сегодня, 09:34
          Цитата: Farid05
          мы же не отправим туда арктические войска с плакатами

          Не знаю, не знаю. Недавно был первый выпуск офицеров Российских арктических войск. lol А с Антарктидой то же не всё совсем ясно, что то зачастили туда высокопоставленные американские политики и такие не последние люди, как Билл Гейтс. Вопрос, что им там нужно? Уж точно не на пингвинов смотреть.
          Orionvit
          1. Farid05 Сегодня, 09:42
            ну жить они там точно не будут, а какой нибудь глобальный исследовательский комплекс построить можно, причем и нам тоже.
            Farid05
  7. Толстоевский Сегодня, 09:54
    подготовка к войне против Новой Зеландии идёт полным ходом
    Толстоевский
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