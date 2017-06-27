Ситуация в Сирии
Боевики «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) развивают наступление на позиции САА на севере провинции Кунейтра. Группировка ИГ (запрещена в РФ) теряет ключевые позиции на границе провинций Хомс и Дейр эз-Зор. Курды понесли серьезные потери в ходе обстрелов ИГ в Ракке, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Накануне днем правительственные силы активизировали усилия на окраине ключевого района Джобар (Дамаск), большая часть кварталов которого все еще находится в оккупации исламистских группировок. Ополченцы-шииты и подразделения САА наступали сразу с нескольких направлений, рассчитывая полностью отрезать район. Напомним, исламисты помимо части восточных районов столицы занимают также почти всю Восточную Гуту.
Проправительственные войска в минувшие сутки продолжали развивать наступление на позиции ИГ в юго-восточной части провинции Хомс. Утром «Хезболла» и силы Национальной обороны (NDF) установили контроль над поселением Бир Дилайят и территориями вокруг него. От террористов также был зачищен участок магистрали, соединяющей насосные станции «Т-3» и «Т-2».
Террористы ИГ, пытаясь сохранить за собой Ракку, активизировали артиллерийские и снайперские обстрелы. Таким образом, боевикам удалось несколько сдержать натиск Демократической армии Сирии (SDF) и курдских сил YPG. В ходе столкновений в западных и южных районах города были убиты по меньшей мере 27 курдских солдат. Кроме того, террористы взорвали как минимум четыре военных автомашины «Демократических сил» и YPG. Позже отряды YPG отбили у боевиков оружейный склад, откуда было изъято большое количество турецких гранатометов и противотанковых ракет. На данный момент под контролем SDF и YPG находится примерно 25% территории Ракки.
В районе Голанских высот на севере провинции Кунейтра накануне продолжались ожесточенные столкновения между «Джебхат ан-Нусрой» и ее союзниками по исламистскому альянсу с одной стороны и военнослужащими правительственных войск и проасадовскими ополченцами-шиитами с другой. Самые тяжелые бои разворачивались в окрестностях городов Хан Арнаба и Баас, а также недалеко от деревни Таль Ахмар. В результате сирийские подразделения за последние двое суток потеряли убитыми 31 солдата. О потерях в рядах исламистов не сообщалось.
При этом израильская сторона продолжает поставлять технику и вооружение боевикам, атакующим укрепрайоны армии САР в этой части республики. Согласно сведениям местного источника в сети Twitter (@M3t4_tr0n), на позиции радикалов вблизи линии фронта накануне прибыли несколько танков.
Накануне днем израильская авиация провела новую бомбардировку укрепрайонов сирийских войск и союзных сил, поддерживая наступление боевиков «Джебхат ан-Нусры». Под ударами оказались позиции САА в восточных окрестностях Хан Арнабы. По информации Qalaat Al Mudiq, в ходе боевого налета были убиты двое сирийских военнослужащих, еще три солдата были ранены.
Накануне днем правительственные силы активизировали усилия на окраине ключевого района Джобар (Дамаск), большая часть кварталов которого все еще находится в оккупации исламистских группировок. Ополченцы-шииты и подразделения САА наступали сразу с нескольких направлений, рассчитывая полностью отрезать район. Напомним, исламисты помимо части восточных районов столицы занимают также почти всю Восточную Гуту.
Проправительственные войска в минувшие сутки продолжали развивать наступление на позиции ИГ в юго-восточной части провинции Хомс. Утром «Хезболла» и силы Национальной обороны (NDF) установили контроль над поселением Бир Дилайят и территориями вокруг него. От террористов также был зачищен участок магистрали, соединяющей насосные станции «Т-3» и «Т-2».
Террористы ИГ, пытаясь сохранить за собой Ракку, активизировали артиллерийские и снайперские обстрелы. Таким образом, боевикам удалось несколько сдержать натиск Демократической армии Сирии (SDF) и курдских сил YPG. В ходе столкновений в западных и южных районах города были убиты по меньшей мере 27 курдских солдат. Кроме того, террористы взорвали как минимум четыре военных автомашины «Демократических сил» и YPG. Позже отряды YPG отбили у боевиков оружейный склад, откуда было изъято большое количество турецких гранатометов и противотанковых ракет. На данный момент под контролем SDF и YPG находится примерно 25% территории Ракки.
В районе Голанских высот на севере провинции Кунейтра накануне продолжались ожесточенные столкновения между «Джебхат ан-Нусрой» и ее союзниками по исламистскому альянсу с одной стороны и военнослужащими правительственных войск и проасадовскими ополченцами-шиитами с другой. Самые тяжелые бои разворачивались в окрестностях городов Хан Арнаба и Баас, а также недалеко от деревни Таль Ахмар. В результате сирийские подразделения за последние двое суток потеряли убитыми 31 солдата. О потерях в рядах исламистов не сообщалось.
При этом израильская сторона продолжает поставлять технику и вооружение боевикам, атакующим укрепрайоны армии САР в этой части республики. Согласно сведениям местного источника в сети Twitter (@M3t4_tr0n), на позиции радикалов вблизи линии фронта накануне прибыли несколько танков.
Накануне днем израильская авиация провела новую бомбардировку укрепрайонов сирийских войск и союзных сил, поддерживая наступление боевиков «Джебхат ан-Нусры». Под ударами оказались позиции САА в восточных окрестностях Хан Арнабы. По информации Qalaat Al Mudiq, в ходе боевого налета были убиты двое сирийских военнослужащих, еще три солдата были ранены.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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