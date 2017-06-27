10:42 27 июня

Ситуация в Сирии

Боевики «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) развивают наступление на позиции САА на севере провинции Кунейтра. Группировка ИГ (запрещена в РФ) теряет ключевые позиции на границе провинций Хомс и Дейр эз-Зор. Курды понесли серьезные потери в ходе обстрелов ИГ в Ракке, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Накануне днем правительственные силы активизировали усилия на окраине ключевого района Джобар (Дамаск), большая часть кварталов которого все еще находится в оккупации исламистских группировок. Ополченцы-шииты и подразделения САА наступали сразу с нескольких направлений, рассчитывая полностью отрезать район. Напомним, исламисты помимо части восточных районов столицы занимают также почти всю Восточную Гуту.


Проправительственные войска в минувшие сутки продолжали развивать наступление на позиции ИГ в юго-восточной части провинции Хомс. Утром «Хезболла» и силы Национальной обороны (NDF) установили контроль над поселением Бир Дилайят и территориями вокруг него. От террористов также был зачищен участок магистрали, соединяющей насосные станции «Т-3» и «Т-2».

Террористы ИГ, пытаясь сохранить за собой Ракку, активизировали артиллерийские и снайперские обстрелы. Таким образом, боевикам удалось несколько сдержать натиск Демократической армии Сирии (SDF) и курдских сил YPG. В ходе столкновений в западных и южных районах города были убиты по меньшей мере 27 курдских солдат. Кроме того, террористы взорвали как минимум четыре военных автомашины «Демократических сил» и YPG. Позже отряды YPG отбили у боевиков оружейный склад, откуда было изъято большое количество турецких гранатометов и противотанковых ракет. На данный момент под контролем SDF и YPG находится примерно 25% территории Ракки.

В районе Голанских высот на севере провинции Кунейтра накануне продолжались ожесточенные столкновения между «Джебхат ан-Нусрой» и ее союзниками по исламистскому альянсу с одной стороны и военнослужащими правительственных войск и проасадовскими ополченцами-шиитами с другой. Самые тяжелые бои разворачивались в окрестностях городов Хан Арнаба и Баас, а также недалеко от деревни Таль Ахмар. В результате сирийские подразделения за последние двое суток потеряли убитыми 31 солдата. О потерях в рядах исламистов не сообщалось.

При этом израильская сторона продолжает поставлять технику и вооружение боевикам, атакующим укрепрайоны армии САР в этой части республики. Согласно сведениям местного источника в сети Twitter (@M3t4_tr0n), на позиции радикалов вблизи линии фронта накануне прибыли несколько танков.

Накануне днем израильская авиация провела новую бомбардировку укрепрайонов сирийских войск и союзных сил, поддерживая наступление боевиков «Джебхат ан-Нусры». Под ударами оказались позиции САА в восточных окрестностях Хан Арнабы. По информации Qalaat Al Mudiq, в ходе боевого налета были убиты двое сирийских военнослужащих, еще три солдата были ранены.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 12

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  1. Чёрный Сегодня, 08:59
    Да, израиль уж в открытую помогает нусре....осталось побрататься
    Чёрный
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:21
      Цитата: Чёрный
      Да, израиль уж в открытую помогает нусре....осталось побрататься

      Это их тактика вокруг себя и в мире.."Разделяй и властвуй.."
      Ну ничего и ими потом займемся ! Сейчас чертей мочить нужно ...Держись Ассад и Хесболла!
      По информации Qalaat Al Mudiq, в ходе боевого налета были убиты двое сирийских военнослужащих, еще три солдата были ранены.

      Храни их Аллах , мы за вас отомстим! Наглеют и сильно уже..
      ОТДЕЛ
  2. pjastolov Сегодня, 08:59
    отбили у боевиков оружейный склад, откуда было изъято большое количество турецких гранатометов и противотанковых ракет.

    израильская сторона продолжает поставлять технику и вооружение боевикам, атакующим укрепрайоны армии САР в этой части республики.

    ну вот все Г и всплывает negative
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 09:43
      Оно и не тонуло , а теперь ещё и в кучку сбивается.
      cniza
  3. Горный стрелок Сегодня, 09:06
    Поставка Израилем оружия боевикам? Это невероятно! Сообщение через Твиттер - это очень "серьёзная" информация. В общем, попытка раздела Сирии уже началась. Надо ли России вмешиваться в этот процесс при помощи силы? А как иначе? Восток уговорами - не проймешь wassat
    Горный стрелок
    1. aleks700 Сегодня, 09:11
      Ага! Танки меркава, и с израильскими экипажами. laughing
      aleks700
    2. Dym71 Сегодня, 09:39
      Цитата: Горный стрелок
      Сообщение через Твиттер - это очень "серьёзная" информация.

      А так подойдёт?
      Эти повстанцы для нас — самые настоящие наемники, со всеми вытекающими. Они воюют на той стороне границы, чтобы нам не пришлось делать этого. Не знаю точно, каков объем сотрудничества, но, скорее всего, он намного больше, чем сказано в западной прессе. Это логично. Моральные соображения во время войны отступают на второй план.(Исраэль Лави, экс сотрудник «Мосада»)

      Всё интервью здесь:
      http://cursorinfo.co.il/ekspert-sirijskaya-oppozi
      tsiya-na-golanah-voyuet-vmesto-nas-kommentarij/
      Dym71
  4. Платов Сегодня, 09:13
    Арабы конечно как войны не очень хороши, но реальные боевые действия все же учат как воевать и после того как война в Сирии закончится, как интересно будет жить Израиль когда Иранские и Сирийские военные наберутся сил и опыта?
    Платов
  5. Ken71 Сегодня, 09:33
    Чет не верится про израильские танки для исламистов. Вранье.
    Ken71
  6. 72jora72 Сегодня, 09:56
    Цитата: Чёрный
    Да, израиль уж в открытую помогает нусре....осталось побрататься

    Сейчас наши израильские друзья вам рас кажут что всё это грязная ложь,,,,,,,
    72jora72
  7. Slon1978 Сегодня, 09:57
    Я не силен в нюансах интересов Ближневосточных государств в Сирии, во всяком случае не настолько, кто в курсе объясните мне зачем Израиль поддерживает головорезов из Джебхат-ан-Нусры вооружением и услугами вроде лечения и реабилитации? Я этого реально не понимаю.
    Вышеприведенные аргументы вроде "наемники воюют на той стороне, чтобы не пришлось воевать нам" не выдерживают никакой критики - армия Асада сейчас не в таком состоянии, чтобы развязывать войну с Израилем и в ближайшие десятилетия как минимум не будет банально иметь для этого ресурсов, не говоря уже про желание. Неужели Израиль заинтересован иметь под боком что-то вроде Ливии и надеется, что сможет затем контролировать боевиков?
    Slon1978
  8. 72jora72 Сегодня, 09:57
    Цитата: Ken71
    Чет не верится про израильские танки для исламистов. Вранье.

    Вы где то прочитали про израильские Меркавы??????..............ссылку в студию!!!!!!
    72jora72
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