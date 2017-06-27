ДНР открывает в Марселе свой представительский центр

Вы уже знакомы с деятельностью наших представительств в Европе, наиболее активные – Италия и Греция. Сегодня к нам присоединяется и Франция. Мы открываем еще один представительский центр в одном из государств – гарантов выполнения минских соглашений,

Первый шаг – мы объявили, что наш центр официально зарегистрирован 17 июня, соответствующее заявление было опубликовано в официальном журнале. Второй – это приезд сюда. Третий этап будет проходить во Франции. Мы хотим сделать так, чтобы голос ДНР услышали во Франции,