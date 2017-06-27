ДНР открывает в Марселе свой представительский центр
В то время, как президент Украины Порошенко расточает любезности в адрес своего французского коллеги Макрона в Елисейском дворце, ДНР, также не забывая о пользе международной дипломатии, открывает в Марселе свой представительский центр, сообщает ФАН .
Это будет уже пятый такой центр на территории Евросоюза.
Сообщается, что марсельский центр будет работать над укреплением экономических, культурных и информационных связей Франции и Донбасса. Его возглавит гражданин Франции президент Национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон Жераль-Юбер Файяр.
По словам представителя учредительного комитета центра Светланы Киселевой, сложностей при его регистрации в префектуре Марселя префектуре не возникло.
Это будет уже пятый такой центр на территории Евросоюза.
Вы уже знакомы с деятельностью наших представительств в Европе, наиболее активные – Италия и Греция. Сегодня к нам присоединяется и Франция. Мы открываем еще один представительский центр в одном из государств – гарантов выполнения минских соглашений,цитирует агентство и.о. министра иностранных дел ДНР Наталью Никонорову.
Сообщается, что марсельский центр будет работать над укреплением экономических, культурных и информационных связей Франции и Донбасса. Его возглавит гражданин Франции президент Национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон Жераль-Юбер Файяр.
Первый шаг – мы объявили, что наш центр официально зарегистрирован 17 июня, соответствующее заявление было опубликовано в официальном журнале. Второй – это приезд сюда. Третий этап будет проходить во Франции. Мы хотим сделать так, чтобы голос ДНР услышали во Франции,рассказал о своей деятельности Файяр.
По словам представителя учредительного комитета центра Светланы Киселевой, сложностей при его регистрации в префектуре Марселя префектуре не возникло.
Использованы фотографии: http://bestsights.ru
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