10:42 27 июня

ДНР открывает в Марселе свой представительский центр

В то время, как президент Украины Порошенко расточает любезности в адрес своего французского коллеги Макрона в Елисейском дворце, ДНР, также не забывая о пользе международной дипломатии, открывает в Марселе свой представительский центр, сообщает ФАН .

ДНР открывает в Марселе свой представительский центр


Это будет уже пятый такой центр на территории Евросоюза.


Вы уже знакомы с деятельностью наших представительств в Европе, наиболее активные – Италия и Греция. Сегодня к нам присоединяется и Франция. Мы открываем еще один представительский центр в одном из государств – гарантов выполнения минских соглашений,
цитирует агентство и.о. министра иностранных дел ДНР Наталью Никонорову.

Сообщается, что марсельский центр будет работать над укреплением экономических, культурных и информационных связей Франции и Донбасса. Его возглавит гражданин Франции президент Национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон Жераль-Юбер Файяр.

Первый шаг – мы объявили, что наш центр официально зарегистрирован 17 июня, соответствующее заявление было опубликовано в официальном журнале. Второй – это приезд сюда. Третий этап будет проходить во Франции. Мы хотим сделать так, чтобы голос ДНР услышали во Франции,
рассказал о своей деятельности Файяр.

По словам представителя учредительного комитета центра Светланы Киселевой, сложностей при его регистрации в префектуре Марселя префектуре не возникло.

Использованы фотографии: http://bestsights.ru
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Комментарии 16

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  1. pjastolov Сегодня, 09:20
    Мы открываем еще один представительский центр в одном из государств – гарантов выполнения минских соглашений,
    вот только не пойму, а что они хоть гарантируют? recourse
    pjastolov
    1. МПК105 Сегодня, 09:25
      Сам в ауте...-что открывают,что гарантируют...Без нас,Яицких,воевать толком не могут,а что-то там гарантируют,открывают...Во Франции,Карл!!!!!!!!!!!!
      МПК105
      1. Logall Сегодня, 09:32
        Цитата: МПК105
        Сам в ауте...-что открывают,что гарантируют...Без нас,Яицких,воевать толком не могут,а что-то там гарантируют,открывают...Во Франции,Карл!!!!!!!!!!!!

        С удовольствием читаю ваши комментарии. Но здесь не хватает:
        "Уря.."
        Logall
        1. МПК105 Сегодня, 09:41
          Спешел фор ю-УРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          МПК105
      2. pjastolov Сегодня, 09:33
        Ну, с Ливией и Ираком, у них очень даже получилось hi а вот в ДНР - они что гарантируют? laughing
        pjastolov
      3. роман66 Сегодня, 09:40
        Яицкие - после Пугачева неполиткорректно lol
        роман66
    2. Logall Сегодня, 09:26
      Цитата: pjastolov
      Мы открываем еще один представительский центр в одном из государств – гарантов выполнения минских соглашений,
      вот только не пойму, а что они хоть гарантируют? recourse

      Ни чего и не кому. Они поддерживают свой авторитет. И рано или поздно кинут хунту, когда из-за их поддержки убытки возрастут до неприличия.
      Logall
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:26
      Ну с чего то нужно начинать, думаю внимание будет большое к этим центрам ! Новороссии есть , что рассказать и представить. Молодцы! Свидомые вой подымут , но это как обычно .. good
      ОТДЕЛ
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 09:24
    Посмотрим,как пойдёт.Жаль,что в ЛДНР таких нет.Иначе-бы разговоры шли по другому сценарию.Прошу прощения,что видео не в тему.
    ВЕРЕСК
  3. Masya Masya Сегодня, 09:27
    Это будет уже пятый такой центр на территории Евросоюза.

    пусть это будет только начало... дальше- больше...
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 09:43
      не только больше но и углубить, так сказать, сначала центр, потом - диппредставительство, и, глядишь, и посольство
      роман66
  4. Баракуда Сегодня, 09:28
    А вабло откуда на открытие ? Мужики простите, но я там был, разбомленные кварталы Донецка...Жуть...А может и правильно, что б МИР знал. И Пароша и компанию занесли в список - невыездных.
    Баракуда
  5. Техник Сегодня, 09:33
    В Марселе в иностранный легион берут и Африка с Сирией прямо через море.
    Техник
  6. Altona Сегодня, 09:41
    Цитата: Баракуда
    А вабло откуда на открытие ? Мужики простите, но я там был, разбомленные кварталы Донецка...Жуть...А может и правильно, что б МИР знал. И Пароша и компанию занесли в список - невыездных.

    --------------------------
    Вообще, иностранные провинции и земли могут открывать свои представительства в других странах, для культурного обмена, например. Каков статус этого представительства не очень понятно.
    Altona
  7. Koteg Сегодня, 09:41
    даешь посольство в вашингтоне
    Koteg
  8. иркутский обыватель Сегодня, 10:15
    Пока два гомика обнимались, в Марселе...!
    иркутский обыватель
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