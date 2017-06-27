10:41 27 июня

ВМС Китая сдан 24-й ракетный фрегат "Сюйчан" (Xuchang) проекта 054A

Как сообщает интернет-портал flot.com , в состав Восточного флота ВМС Китая вошел ракетный фрегат "Сюйчан" (Xuchang) проекта 054A , относящийся к классу "Цзянкай II".

"Сюйчан" стал 24-м представителем класса "Цзянкай II". Данная линейка кораблей построена на базе проекта 054, отличаясь большим количеством усовершенствованных систем вооружения и управления. Головной фрегат был введен в строй в январе 2008 года.

Полное водоизмещение кораблей этой серии составляет 4053 тонны, длина корпуса – 134 метра, ширина – 16 метров. Скорость – до 29 узлов. Дальность плавания – 3800 миль. Экипаж – 190 чел.


ВМС Китая сдан 24-й ракетный фрегат "Сюйчан" (Xuchang) проекта 054A

Фрегат "Сюйчан" (Xuchang)


Вооружение "Сюйчан" представлено вертикальной системой запуска с 32 ячейками для зенитных ракет класса HQ-16, двумя пусковыми установками по 4 противокорабельные ракеты YJ-83, 100-мм артустановкой, 4 зенитно-артиллерийскими комплексами CIWS (китайский аналог АК-630) и 2 трехтрубными торпедными аппаратами калибра 324 мм.

В сравнении с более ранними «собратьями» "Сюйчан" имеет ряд усовершенствований, отличаясь, в частности, улучшенной интегрированной системой обработки данных и новыми комплексами радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время на китайских верфях на различных этапах постройки находятся еще 3 фрегата проекта 054A.


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Комментарии 11

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  1. donavi49 Сегодня, 10:00
    4 зенитно-артиллерийскими комплексами CIWS (китайский аналог АК-630)


    Нет - это просто - 054, там и вместо Штиля-1 (HQ-16 - то есть) - Кроталь стоял.
    На 054А - стоят их 11 ствольные установки созданные под влиянием изучения Голкипера 2 штуки.
    donavi49
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 10:00
    Всего?По сравнению с нашими тремя-это просто мелочь!Блин.
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Сегодня, 10:04
      С какими тремя?С одним!
      210окв
      1. Опасный Сегодня, 10:09
        И китайцы когда-нибудь обоср**ся, а Россия поднимется! Верим!
        Опасный
        1. 210окв Сегодня, 10:11
          В то что Китай?Или в то что мы?Веры одной мало(во время Великой Отечественной тоже люди верили,но они и делом подтверждали свою веру)
          Цитата: Опасный
          И китайцы когда-нибудь обоср**ся, а Россия поднимется! Верим!
          210окв
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 10:23
        Два корпуса есть.В виртуале.
        ВЕРЕСК
  3. 210окв Сегодня, 10:00
    Похож на нашего "Горшкова"..Вот только не темпами строительства..
    210окв
    1. donavi49 Сегодня, 10:12
      Нет. Это 11356 со следующими ключевыми отличиями:
      больше ракет Штиля на один блок - 32 ракеты у китайца против 24 у 11356.
      схема энергетики CODAD - просто у них есть лицензия на выпуск 12 и 16 (на фрегатах) дизелей SEMT Pielstick. Страдает скорость (на 5 узлов от турбинного 11356) - зато дальность на собственном запасе вдвое больше, ну и ресурсы, стоимость.
      нет УКСК - вместо этого устанавливают 8 наклонных ПУ. В базе там стоит китайский раскочегаренный Экзосет. Но сейчас они сделали семейство своих двухступок и массово (примерно как ВМФ УКСК) пихают их везде, с тем отличием, что они и на наклонных могут с незначительными допилками носителя. Это хуже Калибра - но тем не менее, есть все семейство КР/ПКР (двухступка с М+ финальным отрезком)/ПЛУР в едином контейнере под вертикальный или наклонный старт.
      donavi49
  4. voyaka uh Сегодня, 10:01
    Нормальненько так... За 10 лет - 24 новых ракетных фрегата
    voyaka uh
  5. yehat Сегодня, 10:09
    флоту Китая до американского еще расти и расти, но в водах около Китая с ним считаться уже приходится очень серьезно. В районе 100-200 миль от берега Китай имеет возможности "проецировать" силу и пиратские замашки флота США уже не прокатывают.
    причем, флот поддерживает авиация.
    yehat
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 10:27
    Шпарят как ошпаренные.Может и правильно.Нам с ними не тягаться.
    ВЕРЕСК
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