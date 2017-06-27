ВМС Китая сдан 24-й ракетный фрегат "Сюйчан" (Xuchang) проекта 054A
Как сообщает интернет-портал flot.com , в состав Восточного флота ВМС Китая вошел ракетный фрегат "Сюйчан" (Xuchang) проекта 054A , относящийся к классу "Цзянкай II".
"Сюйчан" стал 24-м представителем класса "Цзянкай II". Данная линейка кораблей построена на базе проекта 054, отличаясь большим количеством усовершенствованных систем вооружения и управления. Головной фрегат был введен в строй в январе 2008 года.
Полное водоизмещение кораблей этой серии составляет 4053 тонны, длина корпуса – 134 метра, ширина – 16 метров. Скорость – до 29 узлов. Дальность плавания – 3800 миль. Экипаж – 190 чел.
Вооружение "Сюйчан" представлено вертикальной системой запуска с 32 ячейками для зенитных ракет класса HQ-16, двумя пусковыми установками по 4 противокорабельные ракеты YJ-83, 100-мм артустановкой, 4 зенитно-артиллерийскими комплексами CIWS (китайский аналог АК-630) и 2 трехтрубными торпедными аппаратами калибра 324 мм.
В сравнении с более ранними «собратьями» "Сюйчан" имеет ряд усовершенствований, отличаясь, в частности, улучшенной интегрированной системой обработки данных и новыми комплексами радиоэлектронной борьбы.
В настоящее время на китайских верфях на различных этапах постройки находятся еще 3 фрегата проекта 054A.
"Сюйчан" стал 24-м представителем класса "Цзянкай II". Данная линейка кораблей построена на базе проекта 054, отличаясь большим количеством усовершенствованных систем вооружения и управления. Головной фрегат был введен в строй в январе 2008 года.
Полное водоизмещение кораблей этой серии составляет 4053 тонны, длина корпуса – 134 метра, ширина – 16 метров. Скорость – до 29 узлов. Дальность плавания – 3800 миль. Экипаж – 190 чел.
Фрегат "Сюйчан" (Xuchang)
Вооружение "Сюйчан" представлено вертикальной системой запуска с 32 ячейками для зенитных ракет класса HQ-16, двумя пусковыми установками по 4 противокорабельные ракеты YJ-83, 100-мм артустановкой, 4 зенитно-артиллерийскими комплексами CIWS (китайский аналог АК-630) и 2 трехтрубными торпедными аппаратами калибра 324 мм.
В сравнении с более ранними «собратьями» "Сюйчан" имеет ряд усовершенствований, отличаясь, в частности, улучшенной интегрированной системой обработки данных и новыми комплексами радиоэлектронной борьбы.
В настоящее время на китайских верфях на различных этапах постройки находятся еще 3 фрегата проекта 054A.
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