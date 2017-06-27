Боевые пловцы ТОФ в Приморье обнаружили тайник условных диверсантов

В ходе проведения мероприятия боевой подготовки военнослужащие подразделения на двух противодиверсионных катерах проекта 21980 "Грачонок" осуществили патрулирование заданного квадрата. Во время патрулирования при помощи специальной аппаратуры моряками на дне был обнаружен тайник условных диверсантов. Боевые пловцы обследовали объект, после чего он был уничтожен специальным подрывным зарядом,

Боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Тихоокеанского флота отработали в акватории залива Петра Великого у берегов Камчатки задачи по противодиверсионной обороне, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Кроме того, «военнослужащими отряда ПДСС были выполнены стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС, отработаны водолазные спуски на различные глубины и элементы подводного ориентирования, а также проведен поиск возможных диверсионных средств, подводных тайников и схронов», рассказали в пресс-службе.Саперы отряда провели тренировку по уничтожению условной плавающей мины методом подрыва.Сообщается также, что «во время нахождения в море экипажами катеров были отработаны элементы совместного маневрирования, выполнено профилактическое гранатометание из противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65, а также проведены стрельбы из крупнокалиберных пулеметов».