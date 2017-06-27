14:04 27 июня

Около 50 иностранных компаний примут участие в военно-морском салоне в Петербурге

В международном военно-морском салоне МВМС-2017, который 28 июня откроется в Санкт-Петербурге, примут участие 49 иностранных компаний, передает ТАСС сообщение замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Алексея Фролкина.

Около 50 иностранных компаний примут участие в военно-морском салоне в Петербурге


Иностранных компаний на настоящее время 49, всего участников – 400,
сказал Фролкин журналистам, добавив, что «предполагается участие фирм из Австралии, Аргентины, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии».


Как отметил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, «в основном, конечно же, иностранцы выступает в сегменте поставщиков оборудования. Всего, что мы можем использовать для строительства кораблей».

По его словам, стенд корпорации «в этом году беспрецедентно большой, судостроители представят 43 макета различных кораблей». Кроме того, «традиционно можно будет увидеть у причальных стенок морского вокзала боевые корабли в натуральную величину», сказал глава компании.

Ранее помощник президента России по ВТС Владимир Кожин уточнил, что всего будет представлен «21 натурный образец в акватории морского вокзала». Он сообщил также, что в ходе выставки планируется подписать ряд соглашение, которые в настоящее время находятся в высокой степени готовности.

Использованы фотографии: https://imds2017.defence.ru
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МПК105 Сегодня, 11:07
    Пусть поучат нас,как корабли на-воду пускать...Не через м...надцать лет,а в срок. am Особливо немцев выделю,с Вашего позволения,конечно...Я на их пароходе служил-нашей постройки все на базу смотались,а мы болтались в Море,покуда Шторм не утих...Выдержали...И мы...И КОРАБЛЬ...
    МПК105
    1. 210окв Сегодня, 11:12
      Немцев?Я думаю что японцы с корейцами порезвее будут.Про Китай вообще умолчу..
      210окв
      1. Inok10 Сегодня, 11:29
        Цитата: МПК105
        Особливо немцев выделю,с Вашего позволения,конечно...

        ... не позволю .. они вон свои корветы построить не могут передрались TKMS и NavalYards за 1,5 лярда евро ... за 5 шт. корветов К130 ... laughing
        Цитата: 210окв
        Немцев?Я думаю что японцы с корейцами порезвее будут.Про Китай вообще умолчу..

        ... ну так они же не устраивали у себя развал страны ... вот и строят спокойно ... по теме новости ... встречаем "Панцирь-М" ... тадам ...
        Inok10
    2. сибиралт Сегодня, 11:52
      Похоже, пошла торговля в гору! Не все в Голландию ездить учиться, если надо сами привезут.
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 11:10
    В клочья санкции порвали..Все флаги в гости к нам!
    210окв
  3. Сухой_Т-50 Сегодня, 11:37
    Швейцарии???Разве у них есть военный флот?
    Сухой_Т-50
    1. donavi49 Сегодня, 11:41
      А обязательно иметь выход к морю? Они высокоразвитая страна. Какие нить изделия собирают для разных заказчиков обязательно. На салон не только кораблестроители приезжают, но и те - кто корабли насыщают оборудованием. Швейцария одна из таких стран.
      donavi49
    2. 210окв Сегодня, 11:44
      Швейцарская фирма со своим кораблем-трубоукладчиком(самым большим в мире)сейчас мастырят "Турецкий поток"...Вот и нет у них флота...
      Цитата: Сухой_Т-50
      Швейцарии???Разве у них есть военный флот?
      210окв
  4. Околоточный Сегодня, 11:57
    «предполагается участие фирм из Австралии, Аргентины, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии».

    Это называется Россия в изоляции. Какая на х ре н изоляция для запада, если запах денег стоит.
    Околоточный
Картина дня