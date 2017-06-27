Около 50 иностранных компаний примут участие в военно-морском салоне в Петербурге
В международном военно-морском салоне МВМС-2017, который 28 июня откроется в Санкт-Петербурге, примут участие 49 иностранных компаний, передает ТАСС сообщение замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Алексея Фролкина.
Как отметил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, «в основном, конечно же, иностранцы выступает в сегменте поставщиков оборудования. Всего, что мы можем использовать для строительства кораблей».
По его словам, стенд корпорации «в этом году беспрецедентно большой, судостроители представят 43 макета различных кораблей». Кроме того, «традиционно можно будет увидеть у причальных стенок морского вокзала боевые корабли в натуральную величину», сказал глава компании.
Ранее помощник президента России по ВТС Владимир Кожин уточнил, что всего будет представлен «21 натурный образец в акватории морского вокзала». Он сообщил также, что в ходе выставки планируется подписать ряд соглашение, которые в настоящее время находятся в высокой степени готовности.
Иностранных компаний на настоящее время 49, всего участников – 400,сказал Фролкин журналистам, добавив, что «предполагается участие фирм из Австралии, Аргентины, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии».
Как отметил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, «в основном, конечно же, иностранцы выступает в сегменте поставщиков оборудования. Всего, что мы можем использовать для строительства кораблей».
По его словам, стенд корпорации «в этом году беспрецедентно большой, судостроители представят 43 макета различных кораблей». Кроме того, «традиционно можно будет увидеть у причальных стенок морского вокзала боевые корабли в натуральную величину», сказал глава компании.
Ранее помощник президента России по ВТС Владимир Кожин уточнил, что всего будет представлен «21 натурный образец в акватории морского вокзала». Он сообщил также, что в ходе выставки планируется подписать ряд соглашение, которые в настоящее время находятся в высокой степени готовности.
Использованы фотографии: https://imds2017.defence.ru
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