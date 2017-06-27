14:03 27 июня

МИД РФ: Москва разработала "дорожную карту" для Пхеньяна

Москва разработала "дорожную карту" для решения проблемы Корейского полуострова и готова обсуждать ее с партнерами, заявил РИА Новости замглавы МИД Игорь Моргулов.

Мы разработали и готовы обсудить с партнерами набор практических мер, своего рода "дорожную карту", конечной целью которой является формирование в Северо-Восточной Азии механизма прочного мира с одновременным решением проблем полуострова, включая его денуклеаризацию
— заявил Моргулов. По его словам, Москва, продвигая такую инициативу, действует в координации с китайскими партнерами, обеспокоенными происходящим на в регионе.

МИД РФ: Москва разработала "дорожную карту" для Пхеньяна



Документ включает поэтапную схему продвижения сторон к диалогу без предварительных условий, сообщил замглавы внешнеполитического ведомства. Предлагается начать с "проявления взаимной сдержанности, непровоцирования друг друга, переговоров об общих принципах взаимоотношений, таких как ненападение, отказ от применения и угрозы силой". При этом Пхеньяну должны быть предоставлены гарантии безопасности, что позволит ему в дальнейшем отказаться от ракетно-ядерной программы, подчеркнул Моргулов.

Дипломат обратил внимание на то, что проблемы полуострова должны решаться мирным путем, прежде всего через диалог главных антагонистов — США и КНДР. Эти страны формально находятся в состоянии войны, поскольку после конфликта 1950-1953 годов между ними было подписано лишь соглашение о перемирии. Все последующие попытки Пхеньяна заключить договор о мире в Соединенных Штатах отвергли. В последнее время военная напряженность между странами еще более обострилась на фоне ядерных и ракетных испытаний КНДР. Вашингтон недавно направил в Японское море атомный авианосец "Карл Винсон" для устрашения Пхеньяна, а затем в японском порту Йокосука был завершен ремонт еще одного авианосца "Рональд Рейган". Россия убеждена, что военные провокации и бряцание оружием лишь усугубляют ситуацию на Корейском полуострове.

Замглавы российского МИД отметил, что Москва выступает против расширительного толкования режима и "введения отдельными государствами односторонних рестрикций, направленных, по сути, на экономическое "удушение" КНДР".

Использованы фотографии: http://www.grozny-inform.ru/
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Комментарии 24

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  1. pjastolov Сегодня, 11:57
    При этом Пхеньяну должны быть предоставлены гарантии безопасности, что позволит ему в дальнейшем отказаться от ракетно-ядерной программы
    да, один уже отказался, и где он сейчас? request
    pjastolov
    1. Logall Сегодня, 12:07
      Цитата: pjastolov
      При этом Пхеньяну должны быть предоставлены гарантии безопасности, что позволит ему в дальнейшем отказаться от ракетно-ядерной программы
      да, один уже отказался, и где он сейчас? request

      Это вы про Садама?
      Америкосикам пофигу договоры. Когда им выгодно— заключают, потом выходят, в одностороннем порядке. От них одна горантия: неизбежность ответного удара!
      Logall
      1. dik-nsk Сегодня, 12:25
        "дорожная карта"... понапридумывали терминов, куча народа занята разрабатыванием, зарплату получают, все довольны, а толку? когда это наши планы матрасами и их карманной оон принимались?
        dik-nsk
        1. Shurik70 Сегодня, 12:38
          Москва разработала "дорожную карту" для Пхеньяна

          Бесполезно.
          Мира можно добиться только там, где ОБЕ стороны стремятся к миру. А тут НИ ОДНА из сторон к миру не стремится.
          На северян слишком долго давили. Они ни на грош не верят американцам. И правильно делают, те обманут сразу, когда смогут. Северяне знают, что те их убьют сразу, кактолько смогут
          Южане - марионетка американцев, американцам нужна зона напряженности.
          Shurik70
    2. Владимир 38 Сегодня, 12:07
      Цитата: pjastolov
      да, один уже отказался, и где он сейчас?

      Полосатые не нападают на тех у кого есть ЯО. Это знает весь мир. Нужно быть идиотом что бы отказаться от ЯО. Как только откажутся их тут же сметут с лица земли..
      Владимир 38
      1. Принц_Пенсии Сегодня, 12:20
        И правильно сделают. Понты колотить умеют знатно, а пиздюлины отхватить придется как не крути.
        Принц_Пенсии
      2. pjastolov Сегодня, 12:23
        а наши чего, или надо личные сбережения размораживать?
        pjastolov
    3. сибиралт Сегодня, 12:08
      Для Пьеньяна такая дорожная карта равнозначна послать Ына по известному пешему маршруту. laughing Другое дело, если сам об этом попросит.
      сибиралт
      1. seos Сегодня, 12:48
        Этот самый Ын - единственный Великий Лидер на нашей планете рожденный за последние 65 лет... В данный момент на земле нет лидера равного ему.
        Его папаша был символом, этакой английской королевой без власти, за него управляли другие...
        Ким Чен Ын полностью взял власть в свои руки и начал экономические реформы, причем в ситуации абсолютной блокады и многолетних санкциях. Любая страна в такой ситуации прекратила бы свое существование за 5 лет, а он в этих условиях еще и экономику и производство поднимает. Естесвенно его все соседние страны ненавидят, как ненавидели Петра Первого, Сталина, Путина ...
        Почему Путина нельзя назвать великим лидером? Да он вывел страну из полной жопы, спас от раскола, но за 20 лет он до сих пор не смог взять власть в свои руки... он всегда ищет компромисные решения, там где нужно показать силу и твердость он уходит в сторону...
        Когда наша страна оказалась под санкциями он как лидер облеченный полным доверием народа, должен был провести референдум и взять власть в свои руки, сменить сегодняшнюю колониальную конституцию на независимую, упразднить продажную думу и взять под полный контроль ЦБ. Это бы дало возможность вкладывать деньги не в военный бюджет НАТО, а в воссоздание своей экономики, в строительство заводов итд.
        Сейчас согласно нашей конституции вкладывать деньги в экономику России, Россия права не имеет...
        seos
    4. Александр романов Сегодня, 12:31
      Цитата: pjastolov
      да, один уже отказался, и где он сейчас?

      Даваите каждой стране ядерное оружие.Будем жить в веселом мире
      Александр романов
      1. pjastolov Сегодня, 12:34
        Будем жить в веселом мире
        а может эти веселушники все таки успокоятся тогда?
        pjastolov
        1. Александр романов Сегодня, 12:35
          Цитата: pjastolov
          а может эти веселушники все таки успокоятся тогда?

          Слушаите,даже коментировать это не стану.Детский сад какои то
          Александр романов
          1. pjastolov Сегодня, 12:37
            таки и не надо, не коментируйте request
            pjastolov
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:39
        Цитата: Александр романов
        Цитата: pjastolov
        да, один уже отказался, и где он сейчас?

        Даваите каждой стране ядерное оружие.Будем жить в веселом мире

        Лучше выборочно Саш ! Странам народы которых гордые и не продажные как северокорейцы например! Они его сами создали и имеют право на это ..Их уже никто не тронет и голодать уже Романов не будут! (сам им по утру на лодке гум. помощь отвозить будешь..)))) laughing
        ОТДЕЛ
  2. RUSOIVAN Сегодня, 11:58
    Есть отличное слово "план". Ну какие "дорожные карты"?
    RUSOIVAN
  3. mayday Сегодня, 12:02
    Считаю, что США вообще к этому процессу привлекать не стоит, т.к. принципы диалога и взаимного уважения сторон для них неизвестны. Имхо, Китай и Россия способны самостоятельно решить северокорейскую проблему.
    mayday
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:32
      Все это понимают , в том числе и США . Но когда их интересовало чьё-то мнение о своих действиях ? Им мир нигде не нужен , кроме собственного королевства .
      bouncyhunter
  4. Вздринчер Сегодня, 12:05
    У них там и дорог то нет laughing (шутка)
    Вздринчер
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:23
    Попытки загнать в стойло демократии великого ЫНА обречены на провал...
    в КРЕМЛЕ надо бы реальней смотреть на вещи...подыгрывать политике США это проявление неуважения к товарищу ЫНУ.
    Сейчас он негласно вступил в ядерный клуб нашей планеты и разговаривать с ним с позиции дворовой шпаны во главе с США рискованно для собственного здоровья.
    smile Держись великий ЫН...идеи ЧУЧХЕ обрели материальную силу в виде ядерного боеприпаса...убедительный аргумент для любого агрессора.
    Тот же ЛЕХА
    1. Александр романов Сегодня, 12:31
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      в КРЕМЛЕ надо бы реальней смотреть на вещи...подыгрывать политике США это проявление неуважения к товарищу ЫНУ.

      А нам надо Киму зад вылизать?
      Александр романов
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:50
        А нам надо Киму зад вылизать?

        belay Александр что за извращения... wassat
        у КИМа своя девушка есть же ...

        считаю ЫНА вполне самостоятельным политиком и надо уметь с ним разговаривать не задевая его личности...конечно многих раздражает его манера стукать тапкой по столу...но возьмите политиков США со своей манией исключительности ...ЫН по сравнению с ними шаловливый мальчишка.
        Тот же ЛЕХА
    2. krops777 Сегодня, 12:36
      Совершенно верно, прежде чем впаривать Ыну дорожную карту, которая идет вразрез интересам его страны, нужно понять чего хочет Ын а без переговоров это сделать очень сложно.
      krops777
  6. Alex66 Сегодня, 12:43
    Предлагается начать с "проявления взаимной сдержанности, непровоцирования друг друга, переговоров об общих принципах взаимоотношений, таких как ненападение, отказ от применения и угрозы силой"
    В Сирии и в Донбасе так и происходит и все под руководством США. Это глупо договариваться с США они же империя, они ни кому ни чего не должны и держать слово не обязаны, это традиция у них такая ни чего личного, а кто не понял это тот д...к.
    Alex66
  7. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:47
    Половина стран-участниц этого конфликта виновны в экономических санкциях против РФ, на кой черт, нам опять лавры миротворцев нужны?
    Провели бы совместные учения с КНА, продолжавшиеся несколько недель, частично вышли бы из санкций против КНДР, а потом тихо сказали бы через "Эхо-Москвы", что мы готовим "дорожную карту" по Харватскому варианту (не уточняя за счет ЮК или КНДР), после этого в Шереметьево каждые 5 минут самолеты глав США, Японии, ЮК и ЕС, садились бы, а лидеры вышеуказанных государств с выпученными глазами, ждали бы аудиенции у русского царя, чтобы узнать из-за кого тесно на Земле......

    Любым миролюбивым предложениям всегда должен помогать стальной кулак в лайковых перчатках....., а так в БД опять посмеются над нами страшным смехом....
    DOCTOR ZLO
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