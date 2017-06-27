14:04 27 июня

В Монголии начался завершающий раунд консультаций по планированию учения «Селенга-2017»

В городе Сайншанд (Монголия) началась завершающая планирующая конференция по подготовке к совместному российско-монгольскому учению «Селенга-2017», сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного округа.

В Монголии начался завершающий раунд консультаций по планированию учения «Селенга-2017»


В 2017 году впервые антитеррористическое учение "Селенга-2017" состоится в пустыне Гоби (Монголия),
отметили в округе.


Сообщается, что «в ходе завершающего раунда консультаций представители Восточного военного округа и Вооруженных Сил Монголии обсудят вопросы организации торжественных мероприятий, комендантской службы в ходе марша российских подразделений по территории Монголии в район проведения учения».

Кроме того в рамках консультаций предусмотрена рекогносцировка полигона и места размещения полевого лагеря.

«В маневрах примут участие подразделения отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в г. Кяхта (Республика Бурятия), в частности, это мотострелковые и танковые роты, минометная батарея, подразделения самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, зенитные самоходные установки "Шилка", взвод РХБ защиты, разведывательная рота, планируется участие авиации», –говорится в релизе.

Ранее в штабе ВВО сообщали, что подготовку к маневрам "Селенга-2017" в составе сводного подразделения проходят более тысячи военнослужащих с привлечением около 100 единиц различной боевой техники.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. Вздринчер Сегодня, 12:14
    Правильно! Звоночек Китаю контрольный будет Чтоб не мечтали о всякой фигне в отношении России
    Вздринчер
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:27
      Цитата: Вздринчер
      Правильно! Звоночек Китаю контрольный будет Чтоб не мечтали о всякой фигне в отношении России

      Монголии СССР многим обязана! Они безвозмездно, в самое трудное время для нас (битва за Москву) столько продовольствия, полушубков поставили...А главное лошадок неприхотливых и выносливых (100 тыс. почти..)
      Монголы спасибо ! И учения проведем , как положено ...
      ОТДЕЛ
    2. dik-nsk Сегодня, 12:27
      В маневрах примут участие подразделения отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в г. Кяхта (Республика Бурятия)
      боевые буряты Путина будут обучать боевых монголов)))
      dik-nsk
  2. ramzes1776 Сегодня, 13:09
    Наши полковники самые "спортивные" полковники в мире.До майора-подполковника еще как-то держаться, особенно до академии, а потом хоть трава не расти)
    ramzes1776
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