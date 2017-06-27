В Монголии начался завершающий раунд консультаций по планированию учения «Селенга-2017»
В городе Сайншанд (Монголия) началась завершающая планирующая конференция по подготовке к совместному российско-монгольскому учению «Селенга-2017», сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного округа.
Сообщается, что «в ходе завершающего раунда консультаций представители Восточного военного округа и Вооруженных Сил Монголии обсудят вопросы организации торжественных мероприятий, комендантской службы в ходе марша российских подразделений по территории Монголии в район проведения учения».
Кроме того в рамках консультаций предусмотрена рекогносцировка полигона и места размещения полевого лагеря.
«В маневрах примут участие подразделения отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в г. Кяхта (Республика Бурятия), в частности, это мотострелковые и танковые роты, минометная батарея, подразделения самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, зенитные самоходные установки "Шилка", взвод РХБ защиты, разведывательная рота, планируется участие авиации», –говорится в релизе.
Ранее в штабе ВВО сообщали, что подготовку к маневрам "Селенга-2017" в составе сводного подразделения проходят более тысячи военнослужащих с привлечением около 100 единиц различной боевой техники.
В 2017 году впервые антитеррористическое учение "Селенга-2017" состоится в пустыне Гоби (Монголия),отметили в округе.
Сообщается, что «в ходе завершающего раунда консультаций представители Восточного военного округа и Вооруженных Сил Монголии обсудят вопросы организации торжественных мероприятий, комендантской службы в ходе марша российских подразделений по территории Монголии в район проведения учения».
Кроме того в рамках консультаций предусмотрена рекогносцировка полигона и места размещения полевого лагеря.
«В маневрах примут участие подразделения отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в г. Кяхта (Республика Бурятия), в частности, это мотострелковые и танковые роты, минометная батарея, подразделения самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, зенитные самоходные установки "Шилка", взвод РХБ защиты, разведывательная рота, планируется участие авиации», –говорится в релизе.
Ранее в штабе ВВО сообщали, что подготовку к маневрам "Селенга-2017" в составе сводного подразделения проходят более тысячи военнослужащих с привлечением около 100 единиц различной боевой техники.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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