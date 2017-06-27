14:04 27 июня

Рада готовит обращение к правительству Украины о введении визового режима с РФ

Верховная рада готовит обращение к правительству Украины по поводу введения визового режима с Россией.

Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции спикер парламента Андрей Парубий, передает РИА Новости

Есть вероятность того, что вопрос обращения к кабмину об отмене безвизового режима с РФ может быть на следующей пленарной неделе (с 10 по 14 июля), если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус
— сказал Парубий


Рада готовит обращение к правительству Украины о введении визового режима с РФ


По его словам, очень важно, чтобы при вынесении этого вопроса на голосование в зал был результат.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Позже первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киеву необходимо немедленно ввести режим въезда граждан России на Украину по биометрическим паспортам. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом глава МИД Украины выступает за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.


Использованы фотографии: https://ok.ru/pravdaobuk
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Комментарии 25

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  1. Rusj Сегодня, 12:44
    А ваши зробитчане то кастрюлеголовые где будут работать ? Страна дураков !
    Rusj
    1. pjastolov Сегодня, 12:47
      пойдут на новый майдан, но уже против них negative
      pjastolov
      1. Тралл Сегодня, 12:58
        Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции спикер парламента Андрей Парубий

        Он, скорее всего, сообщил об "отмене безвизового лежима с ЛФ" smile
        Тралл
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:35
        Цитата: pjastolov
        пойдут на новый майдан, но уже против них negative

        Кто хочет работать в другие страны поедут на работу, у меня бывший коллега из Украины, нормально в Израиле работает.....
        DOCTOR ZLO
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:48
      Цены на проституток резко повысятся...Москва , как всегда пострадает в материальном плане..! Сочувствую . crying
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:25
        Отдел -цена наоборот уподут, ибо предложение тогда существенно превысит спрос lol
        Изгоняющий либероидов
      2. ЛукичЪ Сегодня, 13:55
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цены на проституток резко повысятся.

        неа. говорил с ними. пинками не выгонишь. только цену повысят наши их с этого рынка уберут. они и так дешевле тротуара на котором стоят. я уж про плечевых промолчу
        ЛукичЪ
    3. vovanpain Сегодня, 12:59
      Цитата: Rusj
      А ваши зробитчане то кастрюлеголовые где будут работать ? Страна дураков !

      А Петруха накатит стаканюгу и придумает новую формулировку.
      Это он с Эммануэль. fellow
      vovanpain
      1. Тралл Сегодня, 13:07
        Цитата: vovanpain
        Это он с Эммануэль

        На встречу с Эммануэль положено презики брать smile

        В "сухом" остатке - Эммануэль и презик laughing
        Тралл
      2. perepilka Сегодня, 13:32
        Цитата: vovanpain
        с Эммануэль.

        Она чо, пол сменила belay
        От, неумная what
        perepilka
      3. ЛукичЪ Сегодня, 13:57
        Цитата: vovanpain
        А Петруха накатит стаканюгу

        и куда ток лезет.......
        ЛукичЪ
    4. сибиралт Сегодня, 13:01
      Визы с Европой отменили, на пошлинных сборах погорели. Теперь начнут зарабатывать на Российской границе.
      сибиралт
  2. Копчёный Сегодня, 12:55
    Сделают они сделают, но само собой как сейчас принято там, не назовут это визовым режимом, а придумают формулировку другую.
    Копчёный
  3. g1washntwn Сегодня, 12:58
    Введут визы, а мы им безвиз такой же как в Европу - только с туристическими целями и своей денежкой, без права на работу/учебу/стояние вдоль обочин с задранной юбкой.
    g1washntwn
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:49
      g1washntwn Сегодня, 12:58 Новый
      Введут визы, а мы им безвиз такой же как в Европу - только с туристическими целями и своей денежкой, без права на работу/учебу/стояние вдоль обочин с задранной юбкой.

      Учебу можно оставить и заработать на этом, если РФ откажется от Соглашения о признании дипломов украинских ВУЗов на территории РФ...
      DOCTOR ZLO
  4. wku Сегодня, 13:03
    уж по скорее его бы ВВЕЛИ!, а Россия ввела ответные зеркальные меры! Только слабая надежда на то что наши это делают. Опять начнётся мантра про "братский" народ, а выгодно это сильным миром сего: РАБОТОДАТЕЛЯМ В России. заробитчанин с Украины сегодня это не только строитель и чернорабочий , но и мастер, прораб, офисный сотрудник (сотрудница) многие на руководящих должностях с хорошей зарплатой! , но РАБОТОДАТЕЛЯМ они выгоднее соотечественников! гастеры на бесправном положении! не подадут в суд, в случай чего, не потребуют оплаты отпуска, больничного, декретного отпуска и.т.д. НАШИ БУРЖУИ не дадут правительству и Президенту ввести визовый режим не с Украиной не с Азией. В своё время Россия не получила евробизвиз только из за того, что отказывалась закрыть свои границы со Средней Азией, но это мелочь, по с равнению с тем что демпингующие гастеры ЗАНИМАЮТ НАШИ РАБОЧЕ МЕСТА! КРАДУТ НАШЕ БУДУЩЕЕ!
    wku
  5. Masya Masya Сегодня, 13:05
    Что то долго готовят...
    если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус

    А если не выйдете на консенсус? recourse Опять пустая говорильня... wink
    Masya Masya
  6. HAM Сегодня, 13:10
    Всё ЭТО напоминает анекдот,когда Всевышний собрал всех грешников и дураков на одном корабле,чтобы утопить скопом....Вот и Украина тот корабль..Чужих не пускают,тонут только свои.
    HAM
  7. Dym71 Сегодня, 13:17
    мы выйдем на консенсус — сказал Парубий

    Гляди, как заговорил! Сборник цитат М.С. Горбачёва никак ему подогнали?
    Перестройка!? Надо бы ему продолжить в этом ключе fellow
    Процесс пошёл, люди понимают, теперь я пойду с ещё большим забралом и надо углУбить, ну вы меня понимаете, а Раиса Максимовна в курсе... wassat
    Dym71
  8. Горный стрелок Сегодня, 13:19
    Ну наконец то! laughing Вперед, на мины.
    Горный стрелок
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 13:33
    Вот Лавров как-то правильно отразил ситуацию... Больше и сказать то нечего.
    КОТ БАЮН
  10. Астория Сегодня, 13:38
    Готов расцеловать картавого, давай Андрюха!!! am
    Астория
    1. Александр романов Сегодня, 13:48
      Цитата: Астория
      Готов расцеловать картавого,

      Мужики-это не наш laughing
      Александр романов
  11. ЛукичЪ Сегодня, 13:49
    введём визы. но ведь какие девочки дешёвые стояли. другие приедут
    ЛукичЪ
  12. Dietmar Сегодня, 14:00
    Так свидомиты надеятся, что Россия ответит тем же, и введет визовый режим. Это затруднит населению ездить не только на зароботки, но и на отдых в Крым. Вот их цель, не русских не пустить к себе, а своих не пустить в Россию, чтобы правду некому рассказывать было и про Крым, и про мост, и про Россию-"агрессора".
    Dietmar
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