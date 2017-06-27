Рада готовит обращение к правительству Украины о введении визового режима с РФ

Есть вероятность того, что вопрос обращения к кабмину об отмене безвизового режима с РФ может быть на следующей пленарной неделе (с 10 по 14 июля), если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус

Верховная рада готовит обращение к правительству Украины по поводу введения визового режима с Россией.Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции спикер парламента Андрей Парубий, передает РИА Новости — сказал ПарубийПо его словам, очень важно, чтобы при вынесении этого вопроса на голосование в зал был результат.Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Позже первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киеву необходимо немедленно ввести режим въезда граждан России на Украину по биометрическим паспортам. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом глава МИД Украины выступает за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.