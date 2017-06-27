14:04 27 июня

Экипажи Су-25 и Су24 отработают на юге России уничтожение десантных кораблей «противника»

Экипажи российских штурмовиков и бомбардировщиков проведут в Краснодарском крае учение с боевой стрельбой, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Южного округа.

Экипажи Су-25 и Су24 отработают на юге России уничтожение десантных кораблей «противника»


«Боевые стрельбы со сбросом авиабомб и пусками неуправляемых ракет класса "воздух-земля" по мишеням, имитирующим десантные корабли условного противника, отрабатывают экипажи оперативно-тактической авиации Четвёртой армии ВВС и ПВО на учениях в Краснодарском крае», – говорится в релизе.


Сообщается, что в общей сложности к учению привлечено «около 20 экипажей из авиаполков, дислоцированных в Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском краях».

Кроме, того, по данным пресс-службы, «в течение недели лётчики на самолётах Су-25 и Су-24М отработают особенности пилотирования над водой на малой и сверхмалой высотах до 50 метров с учётом различных характеристик береговой зоны, порядок взаимодействия с поисково-спасательными командами, световые кодовые сигналы, навыки работы по маякам».

Использованы фотографии: http://warfiles.ru
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Комментарии 7

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  1. Тралл Сегодня, 13:26
    Укро-исламский батальон, готовящийся освободить Крым и сломать Керченский мост, напрягся smile
    Тралл
    1. Принц_Пенсии Сегодня, 13:31
      Распался и закопался.
      Принц_Пенсии
    2. pjastolov Сегодня, 13:35
      Они увидели чукотских водолазов с оленями laughing
      pjastolov
      1. Тралл Сегодня, 13:49
        Вот вы смеетесь, а Д. Тымчук вчера сообщил в своем фейсбук, что в Донецк прибыла группа снайперов из РФ. По внешним признакам - якуты или буряты smile
        https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/124
        4071999054786
        Тралл
        1. pjastolov Сегодня, 14:01
          а олени были? lol
          pjastolov
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:39
    У укроины пускай возьмут в качестве мишени сайгаканеудачного wassat
    Изгоняющий либероидов
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:40
    отработают на юге России уничтожение десантных кораблей «противника»

    what Генштабу РОССИИ виднее куда укровермахт сунется при поддержке НАТОвских кораблей.
    Тот же ЛЕХА
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