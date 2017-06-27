Экипажи Су-25 и Су24 отработают на юге России уничтожение десантных кораблей «противника»
Экипажи российских штурмовиков и бомбардировщиков проведут в Краснодарском крае учение с боевой стрельбой, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Южного округа.
«Боевые стрельбы со сбросом авиабомб и пусками неуправляемых ракет класса "воздух-земля" по мишеням, имитирующим десантные корабли условного противника, отрабатывают экипажи оперативно-тактической авиации Четвёртой армии ВВС и ПВО на учениях в Краснодарском крае», – говорится в релизе.
Сообщается, что в общей сложности к учению привлечено «около 20 экипажей из авиаполков, дислоцированных в Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском краях».
Кроме, того, по данным пресс-службы, «в течение недели лётчики на самолётах Су-25 и Су-24М отработают особенности пилотирования над водой на малой и сверхмалой высотах до 50 метров с учётом различных характеристик береговой зоны, порядок взаимодействия с поисково-спасательными командами, световые кодовые сигналы, навыки работы по маякам».
«Боевые стрельбы со сбросом авиабомб и пусками неуправляемых ракет класса "воздух-земля" по мишеням, имитирующим десантные корабли условного противника, отрабатывают экипажи оперативно-тактической авиации Четвёртой армии ВВС и ПВО на учениях в Краснодарском крае», – говорится в релизе.
Сообщается, что в общей сложности к учению привлечено «около 20 экипажей из авиаполков, дислоцированных в Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском краях».
Кроме, того, по данным пресс-службы, «в течение недели лётчики на самолётах Су-25 и Су-24М отработают особенности пилотирования над водой на малой и сверхмалой высотах до 50 метров с учётом различных характеристик береговой зоны, порядок взаимодействия с поисково-спасательными командами, световые кодовые сигналы, навыки работы по маякам».
Использованы фотографии: http://warfiles.ru
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