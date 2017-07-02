11:32 02 июля

Французский кремневый пистолет образца 1763/66 года



Французский кремневый пистолет образца 1763/66 года (French flintlock pistol model of 1763/66) для своего времени стал поистине новаторским оружием. Сложно назвать какой-нибудь другой военный пистолет 18-19 века, в который было внесено такое количество усовершенстований, по сравнению с предыдущей моделью.

Именно французский кремневый пистолет образца 1763/66 года существенно повлиял на дальнейшее развитие короткоствольного оружия не только во Франции, но и в других странах Европы, в том числе и в России.




Неудачи Франции в Семилетней войне 1756—1763 года выявили ряд проблем с вооружением войск. По окончании войны была начата кампания по модернизации французской армии и флота. В это время на вооружении французской кавалерии почти 30 лет стоял кремневый пистолет образца 1733/34 года.

Французский кремневый пистолет образца 1763/66 года


Военный министр герцог Этьен Франсуа Шуазель (Le duc de Choiseul) в 1764 году встретился с инспектором оружейного завода Сен-Этьена господином Монбеляром (de Montbelliard) и поручил ему заняться разработкой нового пистолета.



Взяв за основу кремневый пистолет образца 1733/34 года Монбеляр существенно его изменил. Одним из серьезных нововведений стал новый способ крепления ствола в ложе. Ранее стволы пистолетов традиционно закрепляли в ложе с помощью поперечных шпилек, которые через ложе вставлялись в ушки ствола. Шпильки со временем приводили к растрескиванию ложа. В новом пистолете M 1763/66 ствол удерживался в ложе с помощью латунного наконечника цевья.



Латунный наконечник имеет удлиненную форму и состоит из переднего и заднего колец, соединенных между собой нижним приливом. Наконечник цевья закрепляется в ложе с помощью пружинного фиксатора. Выступ пружины входит в круглое отверстие с правой стороны наконечника цевья и удерживает его в ложе.



Наличие пружинного фиксатора позволяет быстро снять ствол с пистолета. Для этого достаточно снять наконечник цевья с ложа и выкрутить винт, крепящий хвостовик казенного шурупа к спусковой личине. В нижнем приливе наконечника цевья сделано отверстие для установки шомпола.



Вторая серьезная модернизация касается кремневого замка, устанавливаемого в пистолет Le pistolet de cavalerie modele 1763/66. Его замочная доска сделана немного выпуклой, с закругленными очертаниями. Нижняя часть пороховой полки вместо граненой стала округлой.



Однако основным отличием стала форма и конструкция курка замка. У пистолета образца 1733/34 года верхняя часть курка соединялась с основанием с помощью тонкой изогнутой шейки. У нового пистолета образца 1763/66 года вместо тонкой шейки была сделана массивная средняя часть с вырезом в виде сердца. Такая конструкция повысила живучесть и надежность замка.



French flintlock pistol model of 1763/66 снабжен кремневым замком со стальной пороховой полкой. У более поздних моделей пистолетов для изготовления пороховой полки вместо стали будут использовать латунь.



Замочная доска замка кремневого пистолета образца 1763/66 года имеет длину 130 мм. Кремневые замки подобной конструкции вскоре появились на оружии в других странах. Иногда их именуют французскими кремневыми замками.



Французский кремневый пистолет образца 1763/66 года не имеет специальных прицельных приспособлений, так как дистанция выстрела на которой предполагалось применять пистолет, позволяла просто наводить оружие на цель, не прибегая к тщательному прицеливанию.



Общая длина французского кремневого пистолета образца 1763/66 года 400 мм, длина ствола 227 мм, вес 1272 грамма.



Ствол пистолета Le pistolet de cavalerie modele 1763/66 конической формы, круглого сечения. Канал ствола гладкий калибра 17,7 мм. В казенную часть ствола вкручен казенный винт (казенный шуруп), в котором сделаны вертикальное и горизонтальное отверстия. Горизонтальное отверстие предназначено для размещения винта крепления замка к замочной личине. Вертикальное отверстие предназначено для размещения винта притягивающего хвостовик казенного шурупа к спусковой личине.



В нижней части ствола сделано ушко, в котором установлена прижимная пластина. Данная пластина прижимает шомпол, удерживая его в ложе от выпадения. У описываемого в статье пистолета ушко отломано от ствола.



Ложе пистолета так же было изменено по сравнению с пистолетом образца 1733/34 года. Изменилась форма цевья, обусловленная применением удлиненного наконечника. Исчезло характерное утолщение ложа в области наконечника хвостовика.



Ложе стало иметь плавные, закругленные очертания. В ложе пистолета сделаны пазы для размещения ствола, замка, шомпола и деталей прибора оружия.



В ложе врезана не только спусковая личина, хвостовик рукоятки и замочная личина, но и спусковая скоба.



Спусковая личина представляет собой овальную изогнутую стальную пластину. В передней части пластины сделано резьбовое отверстие для вкручивания винта, притягивающего хвостовик казенного шурупа к личине. Чуть ниже сделан прямоугольный паз для спускового крючка. В задней части сделаны два отверстия дли винтов крепления спусковой скобы и одно отверстие для винта крепления наконечника рукоятки.



Спусковая скоба изготовлена из латуни. В передней части спусковая скоба имеет ушко с отверстием для крепежной шпильки. В задней части спусковой скобы сделаны два отверстия для винтов крепления.



Наконечник рукоятки каплевидной формы, изготовлен из латуни. В нижней части в нем сделано отверстие для крепежного шурупа. На задней части сделано отверстие для крепежного винта.



Если ранние кремневые пистолеты имели массивные, красивые замочные личины, то для армейского пистолета образца 1763/66 года ее сделали максимально легкой и функциональной. Замочная личина представляет собой изогнутую латунную пластину с отверстиями для крепежных винтов.



Спусковой крючок довольно простой конструкции, с отверстием для крепежной шпильки. Нижняя его часть слегка изогнута и имеет овальную форму.



Шомпол пистолета стальной с расширяющимся конусным наконечником. Головки винтов крепления замка полукруглые. Остальные винты и шуруп имеют так же полукруглые головки, предназначенные для потайных отверстий.



Французский кремневый пистолет образца 1763/66 года в зависимости от производителя может иметь различную маркировку на поверхности замочной доски. У представленного пистолета на замочной доске нанесена маркировка оружейного завода Сент — Этьен в виде текста «Manufacture de St.Etienne». Над данной маркировкой размещено приемное клеймо в виде букв «HR» под короной, принадлежащее Хуберту Розье (Hubert Rozier).



На внутренней поверхности замочной доски нанесено клеймо кузнеца «ANDEÉ VERIER».



На левой поверхности ложа выжжено клеймо в виде лилии под короной и букв «S E B R». Данное клеймо указывает на место изготовления оружия — Сент-Этьен и фамилию контролера — BoulangeR. Правее и выше данного клейма нанесена маркировка в виде текста «I.GANIER».



На поверхности казенной части ствола имеется клеймо Этьена Лалиера (Etienne Lallier) в виде буквы «L» под короной.



Кроме этого на поверхности ствола в казенной части нанесена и другая маркировка.



На поверхности хвостовика казенного винта нанесен год изготовления пистолета — 1775.

Фотографии французского кавалерийского кремневого пистолета образца 1763/66 года любезно предоставлены частным коллекционером, проживающим в одной из стран Евросоюза.
Автор: Андрей Пасюта
Первоисточник: http://historypistols.ru/blog/kremnevye-pistolety/francuzskij-kremnevyj-pistolet-obrazca-176366-goda-french-flintlock-pistol-model-of-176366/


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Комментарии 15

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:33
    Интересно каков вес пули и как быстро заряжался этот архаичный пистолет?
    Тот же ЛЕХА
    1. zxc15682 Сегодня, 07:55
      Не имело значения как быстро заряжался главно зарядить перед боем. Выстрелил в противника потом кинул в него пистолем достал саблю .
      zxc15682
      1. Владимирец Сегодня, 08:06
        Цитата: zxc15682
        потом кинул в него пистолем

        В то время пистолет стоил достаточно дорого, чтобы им в противника разбрасываться.
        Владимирец
        1. zxc15682 Сегодня, 08:08
          Жизнь дороже
          zxc15682
      2. moskowit Сегодня, 10:10
        Кавалеристы в те времена, обычно вооружались парой пистолетов и кидать их не было никакой не обходимости....
        Очень интересная и подробная статья с ТТХ пистолетов , в частности о русском пистолете 1809 года на сайте...http://historypistols.ru/blog/kremnevye-p
        istolety/russkij-kremnyovyj-pistolet-obrazca-1809
        -g-i-ego-raznovidnosti/...
        moskowit
    2. zxc15682 Сегодня, 08:03
      Вес пули на глаз 32 грамма
      zxc15682
      1. Владимирец Сегодня, 08:11
        Цитата: zxc15682
        Вес пули на глаз 32 грамма

        Судя по калибру, 28-30.
        Владимирец
        1. zxc15682 Сегодня, 08:15
          поддерживаю
          zxc15682
        2. moskowit Сегодня, 10:11
          Пистолеты были калибра 17-20 мм...
          В частности в России в 1809 году переходили на стандарты в калибрах стрелкового оружия. Для пистолетов был принят калибр 7 линий(семь долей английского дюйма) что составляло 17,7 мм...
          moskowit
          1. Владимирец Сегодня, 10:15
            Цитата: moskowit
            Пистолеты были калибра 17-20 мм...

            Из статьи: "Канал ствола гладкий калибра 17,7 мм."

            Что то среднее между 16 и 12 калибром.
            Владимирец
  2. zxc15682 Сегодня, 07:43
    Жаль что на ВО мало статей про мушкеты.
    zxc15682
  3. igor67 Сегодня, 08:36
    Яинтересно посмотреть на станки, где изготавливались пистолеты. Это уже не ручная работа,
    igor67
    1. Лекс. Сегодня, 09:40
      Интересно как раньше резьбы нарезали а саморез он на современный очень напоминает
      Лекс.
      1. Владимирец Сегодня, 09:54
        Цитата: Лекс.
        Интересно как раньше резьбы нарезали

        Примитивными токарными станками и метчиками.
        Владимирец
      2. igor67 Сегодня, 09:54
        Цитата: Лекс.
        Интересно как раньше резьбы нарезали а саморез он на современный очень напоминает

        вот и я об этом,степень обработки резьбы в 17 веке впечатляет
        igor67
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