Французский кремневый пистолет образца 1763/66 года (French flintlock pistol model of 1763/66) для своего времени стал поистине новаторским оружием. Сложно назвать какой-нибудь другой военный пистолет 18-19 века, в который было внесено такое количество усовершенстований, по сравнению с предыдущей моделью.Именно французский кремневый пистолет образца 1763/66 года существенно повлиял на дальнейшее развитие короткоствольного оружия не только во Франции, но и в других странах Европы, в том числе и в России.Неудачи Франции в Семилетней войне 1756—1763 года выявили ряд проблем с вооружением войск. По окончании войны была начата кампания по модернизации французской армии и флота. В это время на вооружении французской кавалерии почти 30 лет стоял кремневый пистолет образца 1733/34 года.Военный министр герцог Этьен Франсуа Шуазель (Le duc de Choiseul) в 1764 году встретился с инспектором оружейного завода Сен-Этьена господином Монбеляром (de Montbelliard) и поручил ему заняться разработкой нового пистолета.Взяв за основу кремневый пистолет образца 1733/34 года Монбеляр существенно его изменил. Одним из серьезных нововведений стал новый способ крепления ствола в ложе. Ранее стволы пистолетов традиционно закрепляли в ложе с помощью поперечных шпилек, которые через ложе вставлялись в ушки ствола. Шпильки со временем приводили к растрескиванию ложа. В новом пистолете M 1763/66 ствол удерживался в ложе с помощью латунного наконечника цевья.Латунный наконечник имеет удлиненную форму и состоит из переднего и заднего колец, соединенных между собой нижним приливом. Наконечник цевья закрепляется в ложе с помощью пружинного фиксатора. Выступ пружины входит в круглое отверстие с правой стороны наконечника цевья и удерживает его в ложе.Наличие пружинного фиксатора позволяет быстро снять ствол с пистолета. Для этого достаточно снять наконечник цевья с ложа и выкрутить винт, крепящий хвостовик казенного шурупа к спусковой личине. В нижнем приливе наконечника цевья сделано отверстие для установки шомпола.Вторая серьезная модернизация касается кремневого замка, устанавливаемого в пистолет Le pistolet de cavalerie modele 1763/66. Его замочная доска сделана немного выпуклой, с закругленными очертаниями. Нижняя часть пороховой полки вместо граненой стала округлой.Однако основным отличием стала форма и конструкция курка замка. У пистолета образца 1733/34 года верхняя часть курка соединялась с основанием с помощью тонкой изогнутой шейки. У нового пистолета образца 1763/66 года вместо тонкой шейки была сделана массивная средняя часть с вырезом в виде сердца. Такая конструкция повысила живучесть и надежность замка.French flintlock pistol model of 1763/66 снабжен кремневым замком со стальной пороховой полкой. У более поздних моделей пистолетов для изготовления пороховой полки вместо стали будут использовать латунь.Замочная доска замка кремневого пистолета образца 1763/66 года имеет длину 130 мм. Кремневые замки подобной конструкции вскоре появились на оружии в других странах. Иногда их именуют французскими кремневыми замками.Французский кремневый пистолет образца 1763/66 года не имеет специальных прицельных приспособлений, так как дистанция выстрела на которой предполагалось применять пистолет, позволяла просто наводить оружие на цель, не прибегая к тщательному прицеливанию.Общая длина французского кремневого пистолета образца 1763/66 года 400 мм, длина ствола 227 мм, вес 1272 грамма.Ствол пистолета Le pistolet de cavalerie modele 1763/66 конической формы, круглого сечения. Канал ствола гладкий калибра 17,7 мм. В казенную часть ствола вкручен казенный винт (казенный шуруп), в котором сделаны вертикальное и горизонтальное отверстия. Горизонтальное отверстие предназначено для размещения винта крепления замка к замочной личине. Вертикальное отверстие предназначено для размещения винта притягивающего хвостовик казенного шурупа к спусковой личине.В нижней части ствола сделано ушко, в котором установлена прижимная пластина. Данная пластина прижимает шомпол, удерживая его в ложе от выпадения. У описываемого в статье пистолета ушко отломано от ствола.Ложе пистолета так же было изменено по сравнению с пистолетом образца 1733/34 года. Изменилась форма цевья, обусловленная применением удлиненного наконечника. Исчезло характерное утолщение ложа в области наконечника хвостовика.Ложе стало иметь плавные, закругленные очертания. В ложе пистолета сделаны пазы для размещения ствола, замка, шомпола и деталей прибора оружия.В ложе врезана не только спусковая личина, хвостовик рукоятки и замочная личина, но и спусковая скоба.Спусковая личина представляет собой овальную изогнутую стальную пластину. В передней части пластины сделано резьбовое отверстие для вкручивания винта, притягивающего хвостовик казенного шурупа к личине. Чуть ниже сделан прямоугольный паз для спускового крючка. В задней части сделаны два отверстия дли винтов крепления спусковой скобы и одно отверстие для винта крепления наконечника рукоятки.Спусковая скоба изготовлена из латуни. В передней части спусковая скоба имеет ушко с отверстием для крепежной шпильки. В задней части спусковой скобы сделаны два отверстия для винтов крепления.Наконечник рукоятки каплевидной формы, изготовлен из латуни. В нижней части в нем сделано отверстие для крепежного шурупа. На задней части сделано отверстие для крепежного винта.Если ранние кремневые пистолеты имели массивные, красивые замочные личины, то для армейского пистолета образца 1763/66 года ее сделали максимально легкой и функциональной. Замочная личина представляет собой изогнутую латунную пластину с отверстиями для крепежных винтов.Спусковой крючок довольно простой конструкции, с отверстием для крепежной шпильки. Нижняя его часть слегка изогнута и имеет овальную форму.Шомпол пистолета стальной с расширяющимся конусным наконечником. Головки винтов крепления замка полукруглые. Остальные винты и шуруп имеют так же полукруглые головки, предназначенные для потайных отверстий.Французский кремневый пистолет образца 1763/66 года в зависимости от производителя может иметь различную маркировку на поверхности замочной доски. У представленного пистолета на замочной доске нанесена маркировка оружейного завода Сент — Этьен в виде текста «Manufacture de St.Etienne». Над данной маркировкой размещено приемное клеймо в виде букв «HR» под короной, принадлежащее Хуберту Розье (Hubert Rozier).На внутренней поверхности замочной доски нанесено клеймо кузнеца «ANDEÉ VERIER».На левой поверхности ложа выжжено клеймо в виде лилии под короной и букв «S E B R». Данное клеймо указывает на место изготовления оружия — Сент-Этьен и фамилию контролера — BoulangeR. Правее и выше данного клейма нанесена маркировка в виде текста «I.GANIER».На поверхности казенной части ствола имеется клеймо Этьена Лалиера (Etienne Lallier) в виде буквы «L» под короной.Кроме этого на поверхности ствола в казенной части нанесена и другая маркировка.На поверхности хвостовика казенного винта нанесен год изготовления пистолета — 1775.Фотографии французского кавалерийского кремневого пистолета образца 1763/66 года любезно предоставлены частным коллекционером, проживающим в одной из стран Евросоюза.