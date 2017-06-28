Ижевск, исторические фотографии

АрсеналБазар на Сенной площадиБазарная улицаБазарная улицаБазарная улица. 1900-еБазарная улицаБез подписиБереговая улицаВид на Никольскую церковьВид на Свято-Михайловский собор с югаВид на Троицкую улицу с колокольни Александро-Невского собораВид на город с рекиВид на собор Александра НевскогоВид нагорной частиВид от Михайловского храмаГенеральский домГлавный корпус Ижевского оружейного заводаГражданский клуб на ул.ТроицкойЖенская гимназияЖенская гимназияЗакладка старообрядческого храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы на ул. Троицкой.7 мая 1909 г.Заречная частьЗаречная частьЗаречная частьЗаречная частьЗаречная частьЗдание Военного собранияЗемская больницаИжевский завод