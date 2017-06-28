08:47 28 июня

Ижевск, исторические фотографии

Арсенал


Базар на Сенной площади



Базарная улица


Базарная улица


Базарная улица. 1900-е


Базарная улица


Без подписи


Береговая улица


Вид на Никольскую церковь


Вид на Свято-Михайловский собор с юга


Вид на Троицкую улицу с колокольни Александро-Невского собора


Вид на город с реки


Вид на собор Александра Невского


Вид нагорной части


Вид от Михайловского храма


Генеральский дом


Главный корпус Ижевского оружейного завода


Гражданский клуб на ул.Троицкой


Женская гимназия


Женская гимназия


Закладка старообрядческого храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы на ул. Троицкой.7 мая 1909 г.


Заречная часть


Заречная часть


Заречная часть


Заречная часть


Заречная часть


Здание Военного собрания


Земская больница


Ижевский завод
Первоисточник: http://humus.livejournal.com/5505163.html


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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