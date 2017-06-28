Спецназ Росгвардии на учении "Рельеф-2017"
С 5 по 9 июня в Челябинской области прошло тактико-специальное учения «Рельеф-2017». Троицкий район выбран зоной антитеррористических мероприятий.
В учениях принимали участие УФСБ, Пограничное управление, главные региональные управления МВД, МЧС, ФСИН, подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии России, а также антитеррористические комиссии.
Военнослужащие группировки инсценировали условное уничтожение диверсантов на местности, отработали спуски с вертолётов и приёмы рукопашного боя.
В учениях принимали участие УФСБ, Пограничное управление, главные региональные управления МВД, МЧС, ФСИН, подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии России, а также антитеррористические комиссии.
Военнослужащие группировки инсценировали условное уничтожение диверсантов на местности, отработали спуски с вертолётов и приёмы рукопашного боя.
Автор: Алексей КитаевПервоисточник: http://www.arms-expo.ru/photo/fotoreportazh/spetsnaz-rosgvardii-na-uchenii-relef-2017/
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