Спецназ Росгвардии на учении "Рельеф-2017"

С 5 по 9 июня в Челябинской области прошло тактико-специальное учения «Рельеф-2017». Троицкий район выбран зоной антитеррористических мероприятий.В учениях принимали участие УФСБ, Пограничное управление, главные региональные управления МВД, МЧС, ФСИН, подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии России, а также антитеррористические комиссии.Военнослужащие группировки инсценировали условное уничтожение диверсантов на местности, отработали спуски с вертолётов и приёмы рукопашного боя.