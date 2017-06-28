08:48 28 июня

В РФ создается задел для перехода к АПЛ 5-го поколения

Как сообщает интернет-издание « Известия », Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Северное машиностроительное предприятие (Севмаш) планируют до конца текущего года приступить к подготовке плана перехода на производство атомных подводных лодок (АПЛ) пятого поколения.

Впервые о российской АПЛ 5-го поколения было заявлено в 2014 году. Ее разработку осуществляет конструкторское бюро «Малахит». В ряде источников данный проект именуется « Хаски ». Предполагается, что водоизмещение новых подлодок составит менее 12 тыс. т. Они будут выполнены по модульной схеме, которая позволит решать задачи как ударной АПЛ, так и стратегического ракетоносца. На вооружении ожидается увидеть гиперзвуковые крылатые ракеты « Циркон », различные роботизированные комплексы.

В РФ создается задел для перехода к АПЛ 5-го поколения



В главкомате ВМФ пояснили о том, что до конца текущего года военное ведомство и ОСК подготовят план и предварительные расчеты перехода производственных мощностей Севмаша на выпуск АПЛ 5-го поколения. Предполагается, что работа над документами начнется в конце июля, после закладки на «Севмаше» последней субмарины проекта 885М «Ясень-М» — «Ульяновск».

Лодки будущего будут обладать иным функционалом, нести на борту подводные, возможно, воздушные дроны. Эти корабли не будут похожи на те, что строятся сегодня. Это будут иные технологии, материалы и технические решения. Это сверхсложный проект. Поэтому при планировании нужно учитывать обстоятельства, контуры которых пока только начинаются прорисовываться. Особенно учитывая то, что эти планы будут иметь очень долговременный характер.

- полагает профессор Академии военных наук Вадима Козюлина.


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Комментарии 23

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  1. Вас Влад Сегодня, 07:51
    Радует что мы не стоим на месте,а делаем заделы на будущее!Так и должно быть!
    Вас Влад
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:55
      АПЛ мы умеем строить и разработки имеются, а вот денег маловато..
      ОТДЕЛ
      1. Alex_Rarog Сегодня, 08:11
        Не чего на пару тройку денег найдут точно.
        Alex_Rarog
      2. 210окв Сегодня, 08:16
        Виталий-денег не маловато..Просто нет политической воли тряхнуть мошну зажравшегося чиновничества..Сократи зарплаты и "парашюты" раза в два как минимум(им и этого хватит),конфисковывай имущество и средства коррупционеров и их ближайших родственников и деньги будут и на пушки и на масло.
        Цитата: ОТДЕЛ
        АПЛ мы умеем строить и разработки имеются, а вот денег маловато..
        210окв
        1. maxim947 Сегодня, 08:32
          Только амбициозные проекты могут дать значимый толчок науке и производству, так что денег жалеть нельзя.
          maxim947
  2. Новый пользователь Сегодня, 07:52
    Мне кажется подлодки скоро исчезнут. Думаю скоро будут безпилотные подводные дроны-роботы , подлодки будут легкой мишенью.
    Новый пользователь
    1. Александр романов Сегодня, 07:56
      Цитата: Новый пользователь
      Мне кажется подлодки скоро исчезнут.

      А мне кажется мир скоро исчезнет
      Александр романов
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:35
        Цитата: Александр романов
        А мне кажется мир скоро исчезнет

        На самом деле апокалипсис наступил в ночь с 31 декабря 2014 г на 1 января 2015 г, но остался незамеченным из за всеобщего перепоя
        Андрей из Челябинска
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:42
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Новый пользователь
        Мне кажется подлодки скоро исчезнут.

        А мне кажется мир скоро исчезнет

        Только КНДР останется Саш и ты..))) laughing
        ОТДЕЛ
    2. ShadowCat Сегодня, 07:59
      Авианосцам смерть предрекают уже лет 40-50, до сих пор плавают.
      ShadowCat
      1. Новый пользователь Сегодня, 08:03
        Ну авианосцы огромные, обычно ходят с кучей кораблей охраной. А подлодка плавает одиноко, для подводного хищника дрона-камикадзе лёгкой мишенью может быть.
        Новый пользователь
        1. ShadowCat Сегодня, 08:23
          Ну и? У Кенеди тоже было много охраны, у Линкольна... (это так по памяти) и помогло?

          А авианосец на прикол поставить на полгода - много не надо. Достаточно разок попасть по ВПП и усё, в доки.
          ShadowCat
        2. fzr1000 Сегодня, 08:26
          Авианосец еше более лёгкая добыча для дрона -камикадзе. При нападении из глубины, вертикально вверх в днище сейчас ничто не спасет авианосное корыто.
          fzr1000
    3. cariperpaint Сегодня, 08:06
      заменить команду в сотни человек? боюсь даже наши дети до подобного не доживут. это не дрон запустить с несколькими ракетами.
      cariperpaint
  3. uporov65 Сегодня, 07:57
    Боевое дежурство АПЛ, позволяет нашим политикам быть не столь сдержанными на международной арене. Так что, в добрый путь…
    uporov65
    1. НЕКСУС Сегодня, 08:05
      Цитата: uporov65
      Боевое дежурство АПЛ, позволяет нашим политикам быть не столь сдержанными на международной арене. Так что, в добрый путь…

      Нашим ракетоносцам нужна защита. Ей являются многоцелевые АПЛ,которых у нас мало.И половина из них ждет модернизации. А Хаски,как и Ясени нам нужны не завтра и не через 10 лет,а сейчас. Матрассы Девсвенниц строя с завидным постоянством и в хорошей серии,что не скажешь о постройке многоцелевиков у нас. Если будет и дальше по 10-15 лет строить одну МАПЛ и передавать флоту,то РФ,как государство ,имеющее один из лучших подводных флотов в мире ,перестанет быть таковой.
      НЕКСУС
  4. ССИ Сегодня, 07:58
    [quote][/quote]Лодки будущего будут обладать иным функционалом, нести на борту подводные, возможно, воздушные дроны. Эти корабли не будут похожи на те, что строятся сегодня. Это будут иные технологии, материалы и технические решения. Это сверхсложный проект. Поэтому при планировании нужно учитывать обстоятельства, контуры которых пока только начинаются прорисовываться. Особенно учитывая то, что эти планы будут иметь очень долговременный характер.


    "Тайна двух океанов" Григория Адамова....Пусть желающие почитают, наверняка, найдут много общего, особенно - "летающие дроны" и т.д. ....
    ССИ
  5. uporov65 Сегодня, 08:16
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: uporov65
    Боевое дежурство АПЛ, позволяет нашим политикам быть не столь сдержанными на международной арене. Так что, в добрый путь…

    Нашим ракетоносцам нужна защита. Ей являются многоцелевые АПЛ,которых у нас мало.И половина из них ждет модернизации. А Хаски,как и Ясени нам нужны не завтра и не через 10 лет,а сейчас. Матрассы Девсвенниц строя с завидным постоянством и в хорошей серии,что не скажешь о постройке многоцелевиков у нас. Если будет и дальше по 10-15 лет строить одну МАПЛ и передавать флоту,то РФ,как государство ,имеющее один из лучших подводных флотов в мире ,перестанет быть таковой.

    Возможно, что всё так и обстоит. Очень надеюсь, что МЫ знаем где у монстра «ахиллесова пята», и что МЫ сильны умением.
    uporov65
  6. Шуманит Сегодня, 08:20
    Для меня,как патриота России- это круто!!! А как для гражданина,да на Крайнем Севере... Создаю,сейчас задел на переход со свинины/говядины на курицу... Работая+ военная пенсия... И задел этот будет долгим...
    Шуманит
  7. NKT Сегодня, 08:23
    Предполагается, что работа над документами начнется в конце июля, после закладки на «Севмаше» последней субмарины проекта 885М «Ясень-М» — «Ульяновск»

    Что-то непонятно про Ясень, как последний???? Их что, пять штук планируется всего?
    NKT
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:37
      Цитата: NKT
      Что-то непонятно про Ясень, как последний???? Их что, пять штук планируется всего?

      "Ульяновск" - седьмой. И последний, да.
      Андрей из Челябинска
  8. Lycan Сегодня, 08:29
    Надеюсь-таки, что хоть здесь смогут реализовать переход лодки на сверхзвук без форсажа.
    laughing
    Lycan
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:46
      Цитата: Lycan
      хоть здесь смогут реализовать переход лодки на сверхзвук без форсажа

      Ну, это как бы еще в ПАК ФА реализовали, так что уже не интересно:) А вот сверхманевренность с выходом на закритические углы атаки в сочетании с сонаром с активной фазированной решеткой, способной видеть винты вражеского корабля с ЭПР 2 квадратных метра на дистанции до 400 км - это совсем другое дело... И надо еще упомянуть триумф стелс-технологий - в подводном положении АПЛ не видна как для классического радара, так и для оптико-локационных средств. И - новая система постановки помех против ракет с тепловыми ГСН под названием "Циркон". Как только по лодке применяют такие ракеты, "Циркон" поджигает ближайший авианосец и ракеты переориентируются на него laughing
      Андрей из Челябинска
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