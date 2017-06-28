В РФ создается задел для перехода к АПЛ 5-го поколения

Лодки будущего будут обладать иным функционалом, нести на борту подводные, возможно, воздушные дроны. Эти корабли не будут похожи на те, что строятся сегодня. Это будут иные технологии, материалы и технические решения. Это сверхсложный проект. Поэтому при планировании нужно учитывать обстоятельства, контуры которых пока только начинаются прорисовываться. Особенно учитывая то, что эти планы будут иметь очень долговременный характер.

Как сообщает интернет-издание « Известия », Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Северное машиностроительное предприятие (Севмаш) планируют до конца текущего года приступить к подготовке плана перехода на производство атомных подводных лодок (АПЛ) пятого поколения.Впервые о российской АПЛ 5-го поколения было заявлено в 2014 году. Ее разработку осуществляет конструкторское бюро «Малахит». В ряде источников данный проект именуется « Хаски ». Предполагается, что водоизмещение новых подлодок составит менее 12 тыс. т. Они будут выполнены по модульной схеме, которая позволит решать задачи как ударной АПЛ, так и стратегического ракетоносца. На вооружении ожидается увидеть гиперзвуковые крылатые ракеты « Циркон », различные роботизированные комплексы.В главкомате ВМФ пояснили о том, что до конца текущего года военное ведомство и ОСК подготовят план и предварительные расчеты перехода производственных мощностей Севмаша на выпуск АПЛ 5-го поколения. Предполагается, что работа над документами начнется в конце июля, после закладки на «Севмаше» последней субмарины проекта 885М «Ясень-М» — «Ульяновск».- полагает профессор Академии военных наук Вадима Козюлина.