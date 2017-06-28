В РФ создается задел для перехода к АПЛ 5-го поколения
Как сообщает интернет-издание « Известия », Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Северное машиностроительное предприятие (Севмаш) планируют до конца текущего года приступить к подготовке плана перехода на производство атомных подводных лодок (АПЛ) пятого поколения.
Впервые о российской АПЛ 5-го поколения было заявлено в 2014 году. Ее разработку осуществляет конструкторское бюро «Малахит». В ряде источников данный проект именуется « Хаски ». Предполагается, что водоизмещение новых подлодок составит менее 12 тыс. т. Они будут выполнены по модульной схеме, которая позволит решать задачи как ударной АПЛ, так и стратегического ракетоносца. На вооружении ожидается увидеть гиперзвуковые крылатые ракеты « Циркон », различные роботизированные комплексы.
В главкомате ВМФ пояснили о том, что до конца текущего года военное ведомство и ОСК подготовят план и предварительные расчеты перехода производственных мощностей Севмаша на выпуск АПЛ 5-го поколения. Предполагается, что работа над документами начнется в конце июля, после закладки на «Севмаше» последней субмарины проекта 885М «Ясень-М» — «Ульяновск».
- полагает профессор Академии военных наук Вадима Козюлина.
Впервые о российской АПЛ 5-го поколения было заявлено в 2014 году. Ее разработку осуществляет конструкторское бюро «Малахит». В ряде источников данный проект именуется « Хаски ». Предполагается, что водоизмещение новых подлодок составит менее 12 тыс. т. Они будут выполнены по модульной схеме, которая позволит решать задачи как ударной АПЛ, так и стратегического ракетоносца. На вооружении ожидается увидеть гиперзвуковые крылатые ракеты « Циркон », различные роботизированные комплексы.
В главкомате ВМФ пояснили о том, что до конца текущего года военное ведомство и ОСК подготовят план и предварительные расчеты перехода производственных мощностей Севмаша на выпуск АПЛ 5-го поколения. Предполагается, что работа над документами начнется в конце июля, после закладки на «Севмаше» последней субмарины проекта 885М «Ясень-М» — «Ульяновск».
Лодки будущего будут обладать иным функционалом, нести на борту подводные, возможно, воздушные дроны. Эти корабли не будут похожи на те, что строятся сегодня. Это будут иные технологии, материалы и технические решения. Это сверхсложный проект. Поэтому при планировании нужно учитывать обстоятельства, контуры которых пока только начинаются прорисовываться. Особенно учитывая то, что эти планы будут иметь очень долговременный характер.
- полагает профессор Академии военных наук Вадима Козюлина.
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