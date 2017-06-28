13:06 28 июня

Госдеп: ситуация в САР ухудшилась из-за того, что Россия помогает Асаду

В Вашингтоне считают, что ситуация в Сирии ухудшилась по вине России, которая пришла на помощь режиму Башара Асада, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт.



В 2015 году сирийский режим был на краю краха. Кто пришел ему на помощь? Россия. И поэтому мы находимся сейчас в такой ситуации. Мы – я имею в виду мир. Россия пришла, помогла укрепить сирийскую армию, и мы видим ухудшение ситуации и разрушения,
заявила Науэрт журналистам.


У России есть большое влияние на Асада. И мы постоянно призываем ее использовать то влияние,
добавила она.

В свою очередь представитель Белого дома Сара Сандерс, комментируя недавнее заявление Вашингтона о том, что власти Сирии готовят очередную химическую атаку, сказала:

Сигнал от Белого дома крайне понятен.


Так она ответила на вопрос журналиста, «какой сигнал международному сообществу и американцам Белый дом хотел послать данным сообщением». При этом Сандерс отказалась пояснить, как администрация США пришла к такому выводу.

Ранее в Белом доме отметили, что если Асад решится на новую химатаку, то цена такого шага очень высока для его правительства.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 61

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  1. Partyzan Сегодня, 10:00
    В 2015 году сирийский режим был на краю краха. Кто пришел ему на помощь? Россия. И поэтому мы находимся сейчас в такой ситуации. Мы – я имею в виду мир. Россия пришла, помогла укрепить сирийскую армию, и мы видим ухудшение ситуации и разрушения,
    а бармалеи здесь совсем не причем laughing Россия все разрушает fool
    Partyzan
    1. Вас Влад Сегодня, 10:05
      Цитата: Partyzan
      Россия все разрушает

      Правильно он сказал!Рушатся планы США по дестабилизации Сирии yes
      Вас Влад
      1. Partyzan Сегодня, 10:07
        по дестабилизации Сирии
        ну не прокатило, надо же найти виноватого laughing
        Partyzan
        1. Тралл Сегодня, 10:21
          В Сирии сейчас все очень неоднозначно smile
          Тралл
      2. cniza Сегодня, 10:10
        Но как они "красиво" преподносят am :

        Мы – я имею в виду мир. Россия пришла, помогла укрепить сирийскую армию, и мы видим ухудшение ситуации и разрушения,
        cniza
        1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 10:14
          Пока будут существовать США в их нынешнем виде, ситуация в мире никогда не улучшится.
          ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        2. Вас Влад Сегодня, 10:25
          Цитата: cniza
          Но как они "красиво" преподносят :

          Тут вот в фильме Мура на 1:17:00 о всём мире показано wink
          Вас Влад
        3. Azim77 Сегодня, 10:26
          Цитата: cniza
          Но как они "красиво" преподносят am :
          Мы – я имею в виду мир. Россия пришла, помогла укрепить сирийскую армию, и мы видим ухудшение ситуации и разрушения,


          Можно так:
          Грабитель приставил нож к горлу жертвы, сорвал драгоценности, взял деньги и тут на помощь жертве подбежал человек и дал грабителю в морду. Морда грабителя ухудшилась и получила разрушения.
          Azim77
        4. vovanpain Сегодня, 10:55
          В 2015 году сирийский режим был на краю краха. Кто пришел ему на помощь? Россия. И поэтому мы находимся сейчас в такой ситуации. Мы – я имею в виду мир

          Эвона как,Россия значит виновата в том что не дала полосатым гиенам разграбить очередную страну. request Прямым текстом уже говорят утырки.
          мы видим ухудшение ситуации и разрушения,

          Кто вас полосатых просил вторгаться в Ирак?Потрясли пробиркой в ООН,не получили ничего,наплевали на ООН и разрушили Ирак.убив при этом более миллиона человек,породив при этом ИГИЛ,который несмотря на все бравурные заявления расползается по миру,кто просил вас лезть в Ливию,одну из спмых богатых и стабильных стран,где сейчас в результате "демократии",государства нет,несколько правительств и война всех против всех,я не говорю про Украину,Югославию.Афганистан,Гренаду,Вьетнам и другие страны,КТО ПРОСИЛ спрашиваю.Ответа не будет.Тут некоторые форумчане спрашивают-Как вы можете поддерживать Асада,у него руки по локоть в крови.Теперь я вас спрошу некоторые форумчане-"А как вы можете поддерживать США,которые по самую маковку в крови людской". yes
          vovanpain
          1. cniza Сегодня, 11:27
            Хулигану дали по роже , он очухался и начал угрожать.
            cniza
            1. Svarog51 Сегодня, 11:58
              Видимо мало дали, раз опять напрашивается. angry
              Svarog51
      3. сибиралт Сегодня, 10:13
        Ну, да! А до вмешательства российских ВКС в Сирии была сказка, а не жизнь. Сплошь палачи ИГ отрезали головы американцам и англичанам на камеру. И все были довольны. bully
        сибиралт
      4. DMB_95 Сегодня, 10:29
        Цитата: Вас Влад
        Рушатся планы США по дестабилизации Сирии yes

        Штаты уже замучились рушить то , что , по их планам давно уже должно было быть разрушено чужими руками . Пришлось даже самим влезть , а влезть получилось коряво - с большой кровью среди мирного населения , и с сомнительными военными успехами . Но мировые СМИ пока ещё под их контролем и можно валить на Россию всё , что в их больной башке возникает .
        DMB_95
        1. Анатольевич Сегодня, 10:58
          К сожалению, мировые сми всегда будут под их контролем, так же как продажные верхушки государств. Народы стравливаются мировой закулисой. Им не жалко ни американцев, ни немцев, ни французов, народ для них гои, которых не жалко. Забота о содержимом своих карманов. Американское государство, это инструмент для достижения мирового господства.
          Анатольевич
      5. To be or not to be Сегодня, 10:41
        Записки из сумасшедшего дома. Палата номер 6

        "Госдеп: ситуация в САР ухудшилась из-за того, что Россия помогает Асаду"
        У них интересно бывает мед осмотр . на вменяемость???
        laughing
        To be or not to be
    2. Alex_Rarog Сегодня, 10:07
      А не пойти бы госдепу в перу в пешие путишествие... там населеный пункт один есть пусть там погуляют...
      Alex_Rarog
      1. Partyzan Сегодня, 10:08
        в перу в пешие путишествие.
        это туда, что ли
        Partyzan
        1. Svarog51 Сегодня, 10:50
          В фамилии представителя госдепа Науэрт явно пробущены две буквы из указанного населённого пункта. Тогда всё встанет на свои места. good
          Svarog51
    3. Владимир16 Сегодня, 10:08
      Вашингтон борется за рынки сбыта. Асад препятствует потенциальному транзиту газа. И это то, что на виду. Понятен их мотив. Внешняя политка матрасов для улучшения жизни жителей матрасии.
      Наши открыли Россию для всех. Трактора сплошь англо-евро-американо-китайские, оби-ошано-леруа как пылесосы выкачивают деньги из России. Продолжать - места на сервере где сайт расположен не хватит.
      И нах он сдался этот асад со своей сирией если из России и так все высасывают? А итогом еще и собранные налоги отправляют матрасам под видом покупки "ценных" бумаг. Ценные они для русского народа. А для матрасов так и остаются бумагой. Нас используют как папуасов. Тем - бусы, нам - бумагу.

      Мы боремся с террористами... А как тогда назвать наших "экономистов"? И от кого больше ущерб???

      Полнаяя зависимость от доллара, а значит от того кому этот бакс принадлежит. И это в стране в которой есть ВСЁ (ресурсы), что нужно для жизни человека.

      Спасибо силовикам нашим, что войны нет. Пока...
      Владимир16
      1. avt Сегодня, 11:47
        Цитата: Владимир16
        Вашингтон борется за рынки сбыта.

        Причём
        Соединенные Штаты намерены к 2020 году выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) в качестве нетто-экспортера. Продажа американского топлива с 2016 по 2040 год может увеличить доходы федерального бюджета на 118 миллиардов долларов. В Белом доме называют это «газовой революцией».
        А-а-у-у-у! Мак Кейн! Ну и кто страна бензоколонка ? bully Опять же ко всем свидетелям секты ,,Свидетелей Гайдаровых" и Моники Явлински .Что теперь скаже про ,,слезть с углеводородной иглы- проклятия России" и про USA зарабатывают деньги на ай ти технологиях ? bully
        avt
    4. Spartanez300 Сегодня, 10:12
      Россия не дала Сирию и Асада в дерьмо втоптать , думаю их ждала участь Ливии и Каддафи .
      Spartanez300
    5. xetai9977 Сегодня, 10:13
      Всё давным давно понятно. Естественно ни ИГИЛ, ни Асад далеко не ангелы, а кровопийцы высшего разряда. И США, и Россия тоже стараются не для мира, а преследуют сугубо свои цели. У кого окажется больше ресурсов , ему и достанется в конце приз.
      xetai9977
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:21
        Цитата: xetai9977
        Естественно ни ИГИЛ, ни Асад далеко не ангелы, а кровопийцы высшего разряда. И США, и Россия тоже стараются не для мира, а преследуют сугубо свои цели.

        И многие так в Азербайджане думают..? И с какого времени ..Просто интересно, Алиев тоже так считает?
        ОТДЕЛ
        1. _Jack_ Сегодня, 11:14
          Азербайджан давно проамериканская республика. СМИ постоянно обрабатывают население в этом направлении, можете не сомневаться - многие так и думают в Азербайджане.
          _Jack_
    6. Vlad.by Сегодня, 11:26
      Ну да, "режим Асада" естественно был на грани краха. Все последние 20-30 лет. Потом пришли бармалеи с оружием и деньгами Штатов - и стало хорошо!
      Vlad.by
  2. uporov65 Сегодня, 10:00
    Чья бы корова мычала...
    uporov65
    1. mig29mks Сегодня, 10:08
      Лицемеры!!!!!
      mig29mks
  3. кг пв Сегодня, 10:02
    Твари конченые, уже слов и зла не хватает! am
    кг пв
  4. Новый пользователь Сегодня, 10:03
    Нехорошо Россия делает(
    Новый пользователь
    1. 3officer Сегодня, 10:10
      Цитата: Новый пользователь
      Нехорошо Россия делает(

      Конечно нехорошо.Будет хорошо когда сделает нехорошо вашим друзьям хорошим,чтоб им "захорошело" ни дна ни покрышки hi
      3officer
    2. Александр романов Сегодня, 10:15
      Цитата: Новый пользователь
      Нехорошо Россия делает(

      Утри слезу ИГИЛовцу
      Александр романов
  5. samoletil18 Сегодня, 10:03
    Ситуация для американцев в Сирии ухудшилась. Всему миру показывали,икто в доме хозяин... И тут Россия, что тоже хозяин?
    Я бы на их месте тоже был недоволен.
    samoletil18
  6. midivan Сегодня, 10:03
    [/quote]У России есть большое влияние на Асада. И мы постоянно призываем ее использовать то влияние,
    добавила она.[quote]
    Очень надеюсь, что наши используют по полной влияние на Асада, но только в своих целях и интересах tongue
    midivan
  7. Machete Сегодня, 10:06
    Ситуация резко ухудшилась, так как ИГИЛ стал меньше сирийцев убивать. Нехорошо, однако.
    С каждым разом бред всё фееричнее и фееричнее.
    Machete
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 10:07
    В Вашингтоне считают, что ситуация в Сирии ухудшилась по вине России, которая пришла на помощь режиму Башара Асада,

    ... ну это ещё не самое "лучшее" бредоносное высказывание laughing ... вишенка ещё впереди... bully
    a.s.zzz888
  9. Masya Masya Сегодня, 10:09
    В 2015 году сирийский режим был на краю краха. Кто пришел ему на помощь? Россия. И поэтому мы находимся сейчас в такой ситуации.

    ситуация в Сирии ухудшилась для американцев, т.к. она улучшилась для сирийцев!
    Masya Masya
    1. cniza Сегодня, 10:13
      Если бы они читали то что говорят , не выглядели бы так глупо , но весь мир так же не слышит , а читают только заголовки.
      cniza
      1. Masya Masya Сегодня, 10:18
        Цитата: cniza
        Если бы они читали то что говорят

        Так, они говорят читая по бумажке... wink им этот бред пишут... и судя по заявлениям, автор то один...
        Masya Masya
        1. cniza Сегодня, 10:20
          Читать то они читают , но не думая о смысле , хотя о чем это я ? lol
          cniza
  10. Балу Сегодня, 10:10
    Ситуация в Сирии ухудшилась, потому что "прогрессивное" человечество в лице западной коалиции продолжает поддерживать террористов деньгами и амуницией. angry
    Балу
  11. Wedmak Сегодня, 10:15
    Я вот все ждал, когда США подадут голос о ситуации в Сирии. А то даже как-то не уютно было - воплей из Госдепа не слышно, мож заболели... ан нет. Россия опять виновата, значит все в порядке. laughing
    Wedmak
    1. cniza Сегодня, 10:18
      Цитата: Wedmak
      Россия опять виновата, значит все в порядке. laughing


      Значит мы все правильно делаем.
      cniza
  12. Злой 55 Сегодня, 10:18
    "Псакинг", как и "Черномырдинг" не излечим никакими перестановками в матрасовской администрации..
    Злой 55
  13. ОТДЕЛ Сегодня, 10:24
    Не зря новый большой конвой пришел в Сирию и выгружается и янки в небе висят ...Ну давайте господа, только суньтесь!
    ОТДЕЛ
  14. sgazeev Сегодня, 10:24
    Спроси эту глисту Хизер,где находится Сирия,скажет где-то в в Африке. зашкаливает. fool Псаки-клон.
    sgazeev
    1. Svarog51 Сегодня, 10:55
      Александр, hi Я вот тоже давно подозревал, что политические амёбы делением размножаются. good Теперь я в этом уверен. lol
      Svarog51
      1. cniza Сегодня, 11:29
        Угу , и переобуваются в инфузории - туфельки на лету.
        cniza
      2. Ванёк Сегодня, 12:32
        Цитата: Svarog51
        амёбы делением


        Амёбы может и делением. Эти же - почкованием.
        Ванёк
        1. Svarog51 Сегодня, 12:56
          Эти же - почкованием.

          Пусть будет так, я не шибко в биологии разбираюсь. Профиль образования технический.
          Svarog51
  15. Altona Сегодня, 10:27
    США 4 года демонстрировали казни мирных сирийцев ИГИЛ, видать их это полностью устраивало. А когда наши войска отбили большую часть территории и стали раздавать гуманитарку, то Западу перестало нравится. Хоть бы печеньку в Сирию послали, жулье международное.
    Altona
  16. farik68 Сегодня, 10:28
    Ну конечно.....
    Помогать нужно было оказывается террористам чтобы они быстрее захватили весь мир... всяких разных клоунов в цирке конечно я много видел.... Но чтобы целой страной правили клоуны это я вижу впервые...
    farik68
  17. Altona Сегодня, 10:28
    Цитата: Балу
    в лице западной коалиции продолжает поддерживать террористов деньгами и амуницией.

    -------------------
    Да уже и прямую военную помощь оказывают, авиационными и ракетными ударами по войскам законного Правительства.
    Altona
  18. NUR Сегодня, 10:28
    В МИД России поставить одного тролля и пусть ляпает что придет в голову и будет равнозначный ответ.
    NUR
  19. savage1976 Сегодня, 10:42
    Да, с момента вступления в войну России, ситуация в Сирии заметно ухудшилась. А почему? Потому, что Россия поставила армии Асада мало пзрк, чтоб приземлять побольше амерских корыт.
    savage1976
  20. К-50 Сегодня, 10:48
    В 2015 году сирийский режим был на краю краха. Кто пришел ему на помощь? Россия. И поэтому мы находимся сейчас в такой ситуации. Мы – я имею в виду мир. Россия пришла, помогла укрепить сирийскую армию, и мы видим ухудшение ситуации и разрушения

    А ничего, что "режим Асада" законное правительство Сирии? fool
    Пин дос ня всякую шваль со всего мира насобирала, чтобы уничтожить законное правительство!! И делает это не только в Сирии, но и во многих других странах.
    Когда же вы здохните в своих полоссатых штатах, чтобы другие люди наконец-то вздохнули свободнее и перестали с ужасом ожидать, когда их придут "дерьмократизировать". am
    К-50
  21. anjey Сегодня, 10:52
    из за USA столетиями ситуация в мире ухудшается и ничего...
    anjey
  22. megadeth Сегодня, 11:13
    А вот я крайне озабочен, действиями наших партнёров (американцев) в САР....Надо быстрее выводить наших из Сирии, пока не получилось как в Югославии.
    megadeth
  23. da Vinci Сегодня, 11:27
    СПА с "коалицией" уже больше 10 лет воюет с терористами в Афганистане, в Ираке, и конца-краю этому не видно, Россия за 2 года весьма ограниченными средствами изменила ход событий в Сирии и уверено выбивает бармалеев... овский закон: белое называть черным. wassat
    da Vinci
  24. da Vinci Сегодня, 11:32
    Вся эта история напоминает современную трактовку победы СССР над Германией. ДБ negative
    da Vinci
  25. viktor. Сегодня, 11:32
    Почву готовят для удара по Сирии, можно только надеяться выбьют у их эту почву из под ног или отделаются заявлением.
    viktor.
  26. pvv113 Сегодня, 11:46
    Госдеп: ситуация в САР ухудшилась из-за того, что Россия помогает Асаду

    Ситуация ухудшилась, бармалеи терпят поражение за поражением, хозяин переживает hi
    pvv113
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