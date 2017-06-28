"Госдеп: ситуация в САР ухудшилась из-за того, что Россия помогает Асаду"

В 2015 году сирийский режим был на краю краха. Кто пришел ему на помощь? Россия. И поэтому мы находимся сейчас в такой ситуации. Мы – я имею в виду мир. Россия пришла, помогла укрепить сирийскую армию, и мы видим ухудшение ситуации и разрушения,

У России есть большое влияние на Асада. И мы постоянно призываем ее использовать то влияние,

Сигнал от Белого дома крайне понятен.