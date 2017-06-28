Госдеп: ситуация в САР ухудшилась из-за того, что Россия помогает Асаду
В Вашингтоне считают, что ситуация в Сирии ухудшилась по вине России, которая пришла на помощь режиму Башара Асада, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт.
В свою очередь представитель Белого дома Сара Сандерс, комментируя недавнее заявление Вашингтона о том, что власти Сирии готовят очередную химическую атаку, сказала:
Так она ответила на вопрос журналиста, «какой сигнал международному сообществу и американцам Белый дом хотел послать данным сообщением». При этом Сандерс отказалась пояснить, как администрация США пришла к такому выводу.
Ранее в Белом доме отметили, что если Асад решится на новую химатаку, то цена такого шага очень высока для его правительства.
В 2015 году сирийский режим был на краю краха. Кто пришел ему на помощь? Россия. И поэтому мы находимся сейчас в такой ситуации. Мы – я имею в виду мир. Россия пришла, помогла укрепить сирийскую армию, и мы видим ухудшение ситуации и разрушения,заявила Науэрт журналистам.
У России есть большое влияние на Асада. И мы постоянно призываем ее использовать то влияние,добавила она.
В свою очередь представитель Белого дома Сара Сандерс, комментируя недавнее заявление Вашингтона о том, что власти Сирии готовят очередную химическую атаку, сказала:
Сигнал от Белого дома крайне понятен.
Так она ответила на вопрос журналиста, «какой сигнал международному сообществу и американцам Белый дом хотел послать данным сообщением». При этом Сандерс отказалась пояснить, как администрация США пришла к такому выводу.
Ранее в Белом доме отметили, что если Асад решится на новую химатаку, то цена такого шага очень высока для его правительства.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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