Новейшие УДК ВМС Австралии завершают ремонт
Как сообщает интернет-портал flot.com , в ближайшие дни планируется завершить ремонт двух универсальных десантных кораблей ВМС Австралии "Аделаида" и " Канберра ". Они находились у причальной стенке с марта 2017 года по причине проблем, связанных с двигательными установками.
Со слов командующего ВМС Австралии вице-адмирала Тим Барретта, новые корабли потеряли ход не из-за конструктивных недостатков, а из-за некачественного топлива.
"Аделаида" отправилась на морские испытания 27 июня. Ожидается, что они займут несколько месяцев. "Канберру" предполагают вывести из дока 29 июня, сразу же отправив на совместные учения с ВМС США "Талисман Сайбер" (Talisman Siber), которые продлятся до конца июля.
Универсальные десантные корабли "Канберра" и "Аделаида" построены по заказу ВМС Австралии испанской компанией Navantia по образцу корабля "Хуан-Карлос I" испанского флота в соответствии с контрактом от 2007 года. Первый корабль передан в 2014 году, второй – в 2016 году. Стоимость каждого из них составила около 1 млрд. долл.
Корабли водоизмещением в 27 тысяч тонн и длиной 230 метров развивают скорость до 20 узлов. Численность авиакрыла – 18 вертолетов. Возможно базирование самолетов короткого взлета и вертикальной посадки типа F-35B. Численность десантной группы достигает 700 чел. с тяжелой техникой и вооружением. Емкость док-камеры позволяет разместить 2-4 десантных катера разных типов.
Со слов командующего ВМС Австралии вице-адмирала Тим Барретта, новые корабли потеряли ход не из-за конструктивных недостатков, а из-за некачественного топлива.
"Аделаида" отправилась на морские испытания 27 июня. Ожидается, что они займут несколько месяцев. "Канберру" предполагают вывести из дока 29 июня, сразу же отправив на совместные учения с ВМС США "Талисман Сайбер" (Talisman Siber), которые продлятся до конца июля.
Универсальные десантные корабли "Канберра" и "Аделаида" построены по заказу ВМС Австралии испанской компанией Navantia по образцу корабля "Хуан-Карлос I" испанского флота в соответствии с контрактом от 2007 года. Первый корабль передан в 2014 году, второй – в 2016 году. Стоимость каждого из них составила около 1 млрд. долл.
Корабли водоизмещением в 27 тысяч тонн и длиной 230 метров развивают скорость до 20 узлов. Численность авиакрыла – 18 вертолетов. Возможно базирование самолетов короткого взлета и вертикальной посадки типа F-35B. Численность десантной группы достигает 700 чел. с тяжелой техникой и вооружением. Емкость док-камеры позволяет разместить 2-4 десантных катера разных типов.
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