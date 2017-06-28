13:06 28 июня

Новейшие УДК ВМС Австралии завершают ремонт

Как сообщает интернет-портал flot.com , в ближайшие дни планируется завершить ремонт двух универсальных десантных кораблей ВМС Австралии "Аделаида" и " Канберра ". Они находились у причальной стенке с марта 2017 года по причине проблем, связанных с двигательными установками.

Со слов командующего ВМС Австралии вице-адмирала Тим Барретта, новые корабли потеряли ход не из-за конструктивных недостатков, а из-за некачественного топлива.

"Аделаида" отправилась на морские испытания 27 июня. Ожидается, что они займут несколько месяцев. "Канберру" предполагают вывести из дока 29 июня, сразу же отправив на совместные учения с ВМС США "Талисман Сайбер" (Talisman Siber), которые продлятся до конца июля.




Универсальные десантные корабли "Канберра" и "Аделаида" построены по заказу ВМС Австралии испанской компанией Navantia по образцу корабля "Хуан-Карлос I" испанского флота в соответствии с контрактом от 2007 года. Первый корабль передан в 2014 году, второй – в 2016 году. Стоимость каждого из них составила около 1 млрд. долл.

Корабли водоизмещением в 27 тысяч тонн и длиной 230 метров развивают скорость до 20 узлов. Численность авиакрыла – 18 вертолетов. Возможно базирование самолетов короткого взлета и вертикальной посадки типа F-35B. Численность десантной группы достигает 700 чел. с тяжелой техникой и вооружением. Емкость док-камеры позволяет разместить 2-4 десантных катера разных типов.


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Комментарии 8

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:15
    Интересно, а Австралия против кого собралась воевать или защищаться...? Они так усиленно вооружаются (нефти там у них нет и газа вроде..) Антарктида..?
    ОТДЕЛ
    1. donavi49 Сегодня, 10:25
      У них идет передел в АТР. Не вооружаться для игроков в регионе - безумие. Иначе через 5-7 лет будешь окружен вассалами того же Китая.
      donavi49
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:21
    новые корабли потеряли ход не из-за конструктивных недостатков, а из-за некачественного топлива.

    ... а что и там соляр бодяжат? bully ... laughing если что, мы подкинем им своих спецов - любой вид топлива из "сливанчика" сделают... laughing
    a.s.zzz888
  3. Басарев Сегодня, 10:24
    А у них есть вообще собственные проекты? Вроде развитая и богатая страна.
    Басарев
    1. voyaka uh Сегодня, 10:27
      У них есть пара интересных фирм по военной электронике.
      Известная фирма по военным авиа-тренажерам.
      voyaka uh
    2. Юджин-Евгений Сегодня, 10:49
      Австралия - это в первую очередь сырьевой придаток Китая
      Юджин-Евгений
      1. voyaka uh Сегодня, 11:02
        А во вторую очередь - весьма технологически развитая страна.
        Они производят разнообразное оборудование для горно-рудной промышленности,
        гражданские корабли, ж.-д. транспорт.
        voyaka uh
  4. ronnon Сегодня, 10:51
    (Со слов командующего ВМС Австралии вице-адмирала Тим Барретта, новые корабли потеряли ход не из-за конструктивных недостатков, а из-за некачественного топлива.)
    Они что на заправке "ИГнефти" у Абдулы... заправлялись)))
    ronnon
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