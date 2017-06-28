Госдеп вновь посоветовал гражданам США не посещать Крым и Донбасс

Госдепартамент советует гражданам США избегать любых поездок в Крым, а также в восточные районы Донецкой и Луганской областей,

Госдеп США опубликовал очередное предупреждение, в котором призвал американцев воздержаться от поездок в Крым и Донбасс, территория которого контролируются пророссийскими «сепаратистами», передает ТАСС говорится в заявлении ведомства.В тексте документа указывается, что территории этих регионов Донбасса «по-прежнему контролируются сепаратистами, которые поддерживаются Россией», там идут бои, в которых погибло уже более 9-ти тысяч человек.«Соглашение о прекращении огня по сути обозначило линию между территориями, контролируемыми украинским правительством и удерживаемыми сепаратистами», – говорится в документе. В госдепе также указали на существование минных полей в этих районах.Госдеп не уточнил, в чем заключается опасность поездок в Крым, однако напомнил, что ранее Федеральное авиационное управление «ограничило полеты американских гражданских самолетов в районах, за которые отвечают диспетчеры международных аэропортов Симферополя и Днепра (бывший Днепропетровск)».