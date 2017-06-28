13:06 28 июня

Госдеп вновь посоветовал гражданам США не посещать Крым и Донбасс

Госдеп США опубликовал очередное предупреждение, в котором призвал американцев воздержаться от поездок в Крым и Донбасс, территория которого контролируются пророссийскими «сепаратистами», передает ТАСС .

Госдеп вновь посоветовал гражданам США не посещать Крым и Донбасс


Госдепартамент советует гражданам США избегать любых поездок в Крым, а также в восточные районы Донецкой и Луганской областей,
говорится в заявлении ведомства.


В тексте документа указывается, что территории этих регионов Донбасса «по-прежнему контролируются сепаратистами, которые поддерживаются Россией», там идут бои, в которых погибло уже более 9-ти тысяч человек.

«Соглашение о прекращении огня по сути обозначило линию между территориями, контролируемыми украинским правительством и удерживаемыми сепаратистами», – говорится в документе. В госдепе также указали на существование минных полей в этих районах.

Госдеп не уточнил, в чем заключается опасность поездок в Крым, однако напомнил, что ранее Федеральное авиационное управление «ограничило полеты американских гражданских самолетов в районах, за которые отвечают диспетчеры международных аэропортов Симферополя и Днепра (бывший Днепропетровск)».

Использованы фотографии: http://www.vesti.ru
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Комментарии 18

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  1. Nahatak Сегодня, 11:02
    Они последовательны в своих действиях....
    Nahatak
    1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 11:10
      Я бы предпочел, чтобы ы двигались своим параллельным курсом и даже не посещали Россию
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      1. Zoldat_A Сегодня, 12:45
        Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        Госдеп США опубликовал очередное предупреждение, в котором призвал американцев воздержаться от поездок в Крым и Донбасс

        Госдеп США опубликовал очередное предупреждение, в котором призвал американцев воздержаться от поездок в Крым и Донбасс
        Я ЛИЧНО не советую американским гражданам посещать Россию. А то по харе возможно... Чем Я хуже американского Госдепа? Да ничем, только воевал больше чем весь Госдеп вместе взятый и успешней, чем Маккейн.....Маккейн в плену просидел у вьетконгов, а мне они ордена какие-то свои давали.... Наверное, было за что....
        Zoldat_A
    2. сибиралт Сегодня, 11:35
      Хоть один дельный совет, блин! А чего в Крыму делать американским либеральным уродам? Нормальные найдут способ заехать. laughing
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 11:37
        Вот вот , шли бы они своей дорогой и не лезли не к кому.
        cniza
      2. Zoldat_A Сегодня, 12:56
        Знаешь, Олег, у американцев есть такой же сайт госзакупок, как у нас. Так вот за 3 месяца до российской "оккупации" Крыма министерство обороны США хапнуло контракт на "ремонт" школы в Семфирополе.... Школу в казарму - легко! На кой херррр бы американскому министерству обороны ремонт какой-то школы в како-то забытым богом Симферополе?..Иначе на хрена американской армии какая-то школа в Симферополе?... А сейчас у них жопная чесотка от того, что не смогли взять Крым. А Крым- это контроль Чёрного моря. Вот с этой жопной чесоткой я Америку и поздравляю......
        Zoldat_A
    3. Zoldat_A Сегодня, 11:49
      Цитата: Nahatak
      Они последовательны в своих действиях....

      Не ходите, дети, в Африку гулять! Ещё дедушка Чуковский предупреждал, что будет с тем, кто без разрешения в Африку пойдёт.... Ну, и история с Бармалеем тоже поучительна - пусть учатся, т...вари....
      Zoldat_A
  2. Machete Сегодня, 11:09
    Советовать можно что угодно.
    Граждане сами решают, куда им ехать или не ехать.
    Machete
  3. Koteg Сегодня, 11:18
    ну а всем остальным гражданам WELCOME
    Koteg
    1. Koteg Сегодня, 11:20
      не надо забывать_что джордж вашингтон был типа захарченко а 13 колоний типа донбасса
      Koteg
      1. Zoldat_A Сегодня, 11:54
        Цитата: Koteg
        не надо забывать_что джордж вашингтон был типа захарченко а 13 колоний типа донбасса

        А своих собственных негров Дж.Вашингтон как-то в запарке борьбы против рабства освободить забыл...... Да и вообще при чём тут освобождение негров? Война-то была за НЕЗАВИСИМОСТЬ.... Индейцев вЫрезали, метрополию по адресу послали, негров-рабов завезли - ВОТ ОНА, ЧИСТАЯ ДЕМОКРАТИЯ....
        Zoldat_A
        1. Koteg Сегодня, 12:04
          когда американцы воевали за независимость они еще не понимали что негры тоже люди и тоже могут быть президентами а не стульями_а вот гражданская война в сша уже другая история
          Koteg
          1. Zoldat_A Сегодня, 12:08
            Цитата: Koteg
            когда американцы воевали за независимость они еще не понимали что негры тоже люди и тоже могут быть президентами а не стульями

            Дж.Вашингтон вместе Франклином застрелились бы, если б им сказали, что президентом Америки когда-нибудь станет НЕГР. Демократия достигла невиданных высот..... negative
            Zoldat_A
      2. сибиралт Сегодня, 12:58
        Как то, у русских принято имена собственные писать с заглавной буквы. Или сейчас в школе этому уже не учат? hi
        сибиралт
  4. pvv113 Сегодня, 11:57
    Госдеп США опубликовал очередное предупреждение, в котором призвал американцев воздержаться от поездок в Крым и Донбасс

    Посещайте Йеллоустоун, пока есть возможность! laughing
    pvv113
    1. сибиралт Сегодня, 13:01
      Да сдались Вам эти камни! У нас таких на Камчатке не меньше. bully
      сибиралт
  5. Виктор Дубовицкий Сегодня, 12:00
    Это хорошо. Запрет защитит некоторых разноцветно- голубых- розовых дикарей из п и н д о с и и от расправы . И сделает воздух Крыма чище.
    Виктор Дубовицкий
  6. wku Сегодня, 12:13
    Туристы из США вообще предпочитают либо внутренний туризм благо разветвлённая сеть авто дорог и самая развитая в мире гражданская авиация, аэропортов плюнуть некуда, либо Латинскую Америку или Тихо-океанский регион, редко посещают Европу, а про существование Крыма наверное в 14 году только и узнали, а туризм в Донбассе сродни туризму на Колыме
    пустые какие-то советы!
    wku
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