Южная Корея наладит производство боевых вертолетов
В ближайшее время в Южной Корее планируют наладить производство ударных вертолетов. Компания Korea Aerospace Industries (KAI) приступила к сборке первого прототипа Light Armed Helicopter (LAH), передает "Warspot" со ссылкой на информационное агентство Yonhap
Проект LAH стартовал в 2015 году, когда Администрация программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) заключила контракт с компанией KAI на разработку вертолета с легким вооружением.
Вертолет LAH разрабатывается параллельно с проектом Light Civil Helicopter (LCH). В южнокорейском военном ведомстве планируют за счет унификации гражданской и военной моделей существенно снизить расходы на разработку, сборку и обслуживание авиатехники. Известно, что компания KAI намерена собрать порядка 1000 вертолетов LAH и LCH для внутреннего и внешнего рынков.
Детальные технические характеристики LAH пока остаются в секрете, но в DAPA указывают, что новая боевая машина заменит на боевом дежурстве устаревающие вертолеты 500MD и Bell AH-1 Cobra. Первый полнофункциональный прототип LAH должен быть готов в 2019 году, после чего состоятся испытания, по результатам которых будет приниматься решение о его серийной сборке.
Проект LAH стартовал в 2015 году, когда Администрация программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) заключила контракт с компанией KAI на разработку вертолета с легким вооружением.
Масштабная модель вертолета LAH
Вертолет LAH разрабатывается параллельно с проектом Light Civil Helicopter (LCH). В южнокорейском военном ведомстве планируют за счет унификации гражданской и военной моделей существенно снизить расходы на разработку, сборку и обслуживание авиатехники. Известно, что компания KAI намерена собрать порядка 1000 вертолетов LAH и LCH для внутреннего и внешнего рынков.
Детальные технические характеристики LAH пока остаются в секрете, но в DAPA указывают, что новая боевая машина заменит на боевом дежурстве устаревающие вертолеты 500MD и Bell AH-1 Cobra. Первый полнофункциональный прототип LAH должен быть готов в 2019 году, после чего состоятся испытания, по результатам которых будет приниматься решение о его серийной сборке.
Использованы фотографии: yonhapnews.co.kr
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