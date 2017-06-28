13:06 28 июня

Южная Корея наладит производство боевых вертолетов

В ближайшее время в Южной Корее планируют наладить производство ударных вертолетов. Компания Korea Aerospace Industries (KAI) приступила к сборке первого прототипа Light Armed Helicopter (LAH), передает "Warspot" со ссылкой на информационное агентство Yonhap

Проект LAH стартовал в 2015 году, когда Администрация программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) заключила контракт с компанией KAI на разработку вертолета с легким вооружением.

Южная Корея наладит производство боевых вертолетов

Масштабная модель вертолета LAH



Вертолет LAH разрабатывается параллельно с проектом Light Civil Helicopter (LCH). В южнокорейском военном ведомстве планируют за счет унификации гражданской и военной моделей существенно снизить расходы на разработку, сборку и обслуживание авиатехники. Известно, что компания KAI намерена собрать порядка 1000 вертолетов LAH и LCH для внутреннего и внешнего рынков.

Детальные технические характеристики LAH пока остаются в секрете, но в DAPA указывают, что новая боевая машина заменит на боевом дежурстве устаревающие вертолеты 500MD и Bell AH-1 Cobra. Первый полнофункциональный прототип LAH должен быть готов в 2019 году, после чего состоятся испытания, по результатам которых будет приниматься решение о его серийной сборке.

Использованы фотографии: yonhapnews.co.kr
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Комментарии 11

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:29
    Корейцы работяги и не глупые, вертушку новую они смогут создать сами. Упустили мы этот рынок к сожалению.
    Изгоняющий либероидов
    1. svp67 Сегодня, 12:35
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Упустили мы этот рынок к сожалению.
      Я вот не думаю, что американцы бы нас туда пустили бы... Это их "корова и они её доят".
      svp67
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:37
        Сергей hi нужно быть понаглее в хорошем смысле слова, пробивать с боями себе место на рынке, расширяться, а не довольствоваться крохами.
        Изгоняющий либероидов
        1. svp67 Сегодня, 12:43
          hi
          Дак, кто ж спорит. Только пока туда, нам с нашими вертушками точно не пролезть, да и нет у нас таких вертолетов, что бы корейцам предложить. Чтобы мы могли им показать КА-60? Ми-34?
          svp67
        2. Alexey RA Сегодня, 13:06
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Сергей hi нужно быть понаглее в хорошем смысле слова, пробивать с боями себе место на рынке, расширяться, а не довольствоваться крохами.

          У нас есть лёгкий боевой вертолёт? what
          А то регулярно идут сетования по поводу "упущенных возможностей" в тех областях, в которых нам предложить просто нечего. То в Индии "упустили" конкурс на однодвигательный истребитель-бомбардировщик, то во Вьетнаме "упустили" контракт на патрульные самолёты...
          Alexey RA
      2. Zoldat_A Сегодня, 12:38
        Цитата: svp67
        Я вот не думаю, что американцы бы нас туда пустили бы... Это их "корова и они её доят".

        Причём выдаивают до крови.....
        Zoldat_A
        1. svp67 Сегодня, 12:43
          Цитата: Zoldat_A
          Причём выдаивают до крови.....

          Империя, Всемирная Империя.
          svp67
  2. Zoldat_A Сегодня, 12:37
    Южная Корея наладит производство боевых вертолетов
    Американских, списанных с БД, времён корейской войны??? Это не машинки с конвейера штамповать, думать надо. А Америка сама не думает и сателлитам не позволит...
    Zoldat_A
  3. svp67 Сегодня, 12:38
    Так понимаю, что вертолет будет ударно-транспортный, раз присутствует кабина для десанта. В ТОЙ войне вертолеты оказались очень востребованы и эффективны, хоть это и был их дебют. Ну, а сейчас 1000 подобных вертолетов, это серьезный козырь в вооруженной борьбе против КНДР.
    svp67
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:48
      Легкое вооружение -значит, как вариант -аналог нашего ми24. Только полегче, и с меньшей бронезащитой.
      Изгоняющий либероидов
    2. Alexey RA Сегодня, 13:03
      Цитата: svp67
      В ТОЙ войне вертолеты оказались очень востребованы и эффективны, хоть это и был их дебют

      Сразу вспомнился:
      Alexey RA
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