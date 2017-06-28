16:50 28 июня

Украина просит NASA провести "экологическую проверку" Керченского моста

Вот и нашлась работа для украинского ведомства отсутствующего региона. Речь идёт о «прокуратуре» так называемой Автономной Республики Крым, прекратившей своё существование в мае 2014 году в связи с итогами крымского и севастопольского референдума. Однако отсутствие региона на современной карте Украины, как выясняется, не влияет на активность чиновников, сидящих на зарплате, складывающейся из налогов рядовых украинцев.

Сегодня сайт «прокуратуры АРК» публикует заявление, в котором говорится, что ведомство обратилось к NASA (американское аэрокосмическое агентство) с целью (внимание!) провести «проверку строительства Крымского моста».

Украина просит NASA провести "экологическую проверку" Керченского моста



«Прокуратура АРК» просит НАСА проверить, насколько «большой вред» строительство моста через Керченский пролив «наносит окружающей среде».

Из материала пресс-службы «прокуратуры АРК»:
Сегодня, 27 июня, под председательством прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова состоялось совещание с представителями Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе, Регионального центра прав человека, экспертами в сфере экологии и сотрудниками прокуратуры по документированию фактов нарушения правил экологической безопасности при строительства транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив в рамках уголовного производства.

Во время совещания озвучены основные направления, в которых проводятся следственные действия в этом производстве и отмечена их активизации, в том числе, с целью недопущения уничтожения редких видов живых организмов, занесённых в Красную книгу.

Среди основных направлений: проведение всех необходимых экспертиз; определения убытков, причиненных Украине в результате строительства объекта, который вызывает серьёзную опасность экологии Черного и Азовского морей, а также сбор доказательств нарушения норм международного морского права для дальнейшего их рассмотрения в международных судебных инстанциях.


Театр абсурда заключается в том, что вопросы экологической безопасности Украина «поручает» ведомству государства, президент которого заявил о выходе из экологической конвенции (конвенции по климату). Мало того, обсуждает вопрос страна, которая предлагает на своей территории складировать отработанное ядерное топливо - без технологической утилизации - с атомных электростанций стран Европейского союза.

А о проблемах разрастания львовской свалки у NASA Украина ничего уточнить не хочет?

Использованы фотографии: ФКУ Упрдор "Тамань"
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Толстоевский Сегодня, 13:41
    и в конце добавили
    Толстоевский
    1. SOF Сегодня, 13:46
      абсолютно тоже самое пришло в голову !
      SOF
      1. Венд Сегодня, 13:53
        Свидоиый же орали, что Россия ничего не строит. Что там смотреть-то? laughing
        Венд
        1. Zoldat_A Сегодня, 14:04
          Цитата: Венд
          Свидоиый же орали, что Россия ничего не строит. Что там смотреть-то?

          Я, может, в прямой зависимости от возраста стал каким-то особо тупым? Люди! объясните, ради бога, связь между тремя понятиями - Украина, НАСА и Крымский мост. Своими слабыми мозгами логической связи не нахожу......
          Zoldat_A
          1. Алексей Макарыч Сегодня, 14:08
            ну ведь написано - прокуратура АРК - вот она и "связь" и "связала" (в одном флаконе, так сказать)
            Алексей Макарыч
            1. Zoldat_A Сегодня, 14:11
              Цитата: Алексей Макарыч
              ну ведь написано - прокуратура АРК - вот она и "связь" и "связала" (в одном флаконе, так сказать)

              Америка вообще славится своим умением связывть несвязуемое. Не было б такого умения - и страны не было бы....
              Zoldat_A
          2. Монос Сегодня, 14:12
            Приветствую, Алексей hi
            Цитата: Zoldat_A
            Я, может, в прямой зависимости от возраста стал каким-то особо ым? Люди! объясните, ради бога, связь между тремя понятиями - Украина, НАСА и Крымский мост. Своими слабыми мозгами логической связи не нахожу......

            Я попробую smile Море выкопали украинцы , мост виден из космоса, в НАСА знают что такое космос. Значит заниматься этим должно НАСА. Вот только экология не вписывается.... recourse
            Монос
          3. 210окв Сегодня, 14:12
            Нарушение всех экологических норм было!Это существование Крыма когда то в составе негосударства!
            Цитата: Zoldat_A
            Цитата: Венд
            Свидоиый же орали, что Россия ничего не строит. Что там смотреть-то?

            Я, может, в прямой зависимости от возраста стал каким-то особо тупым? Люди! объясните, ради бога, связь между тремя понятиями - Украина, НАСА и Крымский мост. Своими слабыми мозгами логической связи не нахожу......
            210окв
          4. venik Сегодня, 14:16
            Цитата: Zoldat_A
            Люди! объясните, ради бога, связь между тремя понятиями - Украина, НАСА и Крымский мост. Своими слабыми мозгами логической связи не нахожу......

            ============
            А она там ЕСТЬ????
            venik
          5. Вежливый Лось Сегодня, 15:05
            Цитата: Zoldat_A
            Люди! объясните, ради бога, связь между тремя понятиями - Украина, НАСА и Крымский мост.

            Украина и НАСА вместе против крымского моста. Реинкарнация знаменитого "Галантерейщик и кардинал - это сила!"
            Вежливый Лось
          6. sabakina Сегодня, 15:56
            Им нужны качественные фотки керченского моста со спутников-шпионов. Экология это предлог. А вообще непонятно, как мост может повлиять на экологию? Это ж не дамба...
            П.С. Спросил у своих, по мостам, экологическая экспертиза не проводится, проводится государственная экспертиза на предмет соответствия экологическому законодательству.
            sabakina
  2. Pivot Сегодня, 13:44
    Театр абсурда, а гомосекам мост вред не наносит? Если да то ждать нам новой волны санкций.
    Pivot
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:51
    ... а чего сразу не к Папе римскому? laughing ...или в, товарищ Толстоевский снял с языка...
    a.s.zzz888
  4. Machete Сегодня, 13:52
    Да сколько же у них там уровней дна?
    Сколько раз его ещё можно пробить?
    Machete
    1. mayday Сегодня, 14:01
      Цитата: Machete
      Да сколько же у них там уровней дна?
      Сколько раз его ещё можно пробить?

      Последний слой и хлопцы в Вашингтоне )
      mayday
    2. Alekseits Сегодня, 14:02
      Не меряно, так что еще услышите и не такое.
      Интересно, что НАСА ответит. Наверняка, что вред наносимый строительством не поддается учету.
      Alekseits
  5. vch Сегодня, 13:58
    Ага, а мы так прям расстроились и запереживали!!! belay Как? Само НАСА? Нас проверять? Блин, так хочется по Лавровски.......
    vch
  6. Ванёк Сегодня, 14:02
    НАСА? Керченский мост? Где связь?

    Бред какой-то!
    Ванёк
  7. Ken71 Сегодня, 14:05
    Насе с луны виднее.
    Ken71
  8. Цой Сегодня, 14:07
    А че НАСА в экологию может? По-моему кто-то пересмотрел голливудских фильмов...
    Цой
  9. mikh-korsakov Сегодня, 14:08
    Интересна логика заявителей проверки. Они понимают, что реально обследовать экологическую обстановку на земле, на воде или в воздухе их никто не пустит. Это похвально, мои комплименты. Что же им остается? Им остается попросить "большого брата" обследовать Керченский пролив из космоса, типа "мне сверху видно все, ты так и знай". Только вот получится из космоса подсчитать популяцию хвостатой жабы в Керченском проливе, в этом я сомневаюсь, но погрозить пальчиком НАСА может, но не сильно, потому что надо посылать космонавтов на орбиту через Россию, поэтому эта история с негодными средствами.
    mikh-korsakov
  10. К-50 Сегодня, 14:27
    Да что так мелко, к НАСА обращаться, давайте уж сразу марсианам пожалуйтесь. fellow
    "Им с верху видно всё, вы так и знайте!" laughing
    К-50
    1. faterdom Сегодня, 14:55
      В межгаллактический суд надо подавать, по установленной форме, как положено. На межгаллактическом языке.
      faterdom
      1. К-50 Сегодня, 14:57
        Цитата: faterdom
        В межгаллактический суд надо подавать, по установленной форме, как положено. На межгаллактическом языке.

        Ну тогда им придётся вводить соответствующего цвета штаны для опознавания и не забывать "Ку" с приседом говорить. yes
        К-50
        1. faterdom Сегодня, 15:02
          К Самому Пэ-Жэ!
          faterdom
  11. perepilka Сегодня, 14:32
    Совсем отупели what
    НАСА космосом занимается, а всякими экологическими бреднями и катастрофами и полётами на Луну, занимается контора под названием "Голливуд". Туда и пишите, скакуасы, блин
    perepilka
  12. хмурый лис Сегодня, 15:24
    завидуют наверно просто что РФ такой мост Строит .а завидовать не надо ,а надо работать а не воевать убивая свой же народ!
    хмурый лис
  13. Berkut154 Сегодня, 15:41
    Вообще то любое исследование денег стоит. Сейчас НАСА посчитает и озвучит цифру и все на этом успокоится!))))
    Berkut154
Картина дня