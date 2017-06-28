Украина просит NASA провести "экологическую проверку" Керченского моста

Сегодня, 27 июня, под председательством прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова состоялось совещание с представителями Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе, Регионального центра прав человека, экспертами в сфере экологии и сотрудниками прокуратуры по документированию фактов нарушения правил экологической безопасности при строительства транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив в рамках уголовного производства.



Во время совещания озвучены основные направления, в которых проводятся следственные действия в этом производстве и отмечена их активизации, в том числе, с целью недопущения уничтожения редких видов живых организмов, занесённых в Красную книгу.



Среди основных направлений: проведение всех необходимых экспертиз; определения убытков, причиненных Украине в результате строительства объекта, который вызывает серьёзную опасность экологии Черного и Азовского морей, а также сбор доказательств нарушения норм международного морского права для дальнейшего их рассмотрения в международных судебных инстанциях.

Вот и нашлась работа для украинского ведомства отсутствующего региона. Речь идёт о «прокуратуре» так называемой Автономной Республики Крым, прекратившей своё существование в мае 2014 году в связи с итогами крымского и севастопольского референдума. Однако отсутствие региона на современной карте Украины, как выясняется, не влияет на активность чиновников, сидящих на зарплате, складывающейся из налогов рядовых украинцев.Сегодня сайт «прокуратуры АРК» публикует заявление, в котором говорится, что ведомство обратилось к NASA (американское аэрокосмическое агентство) с целью (внимание!) провести «проверку строительства Крымского моста».«Прокуратура АРК» просит НАСА проверить, насколько «большой вред» строительство моста через Керченский пролив «наносит окружающей среде».Из материала пресс-службы «прокуратуры АРК»:Театр абсурда заключается в том, что вопросы экологической безопасности Украина «поручает» ведомству государства, президент которого заявил о выходе из экологической конвенции (конвенции по климату). Мало того, обсуждает вопрос страна, которая предлагает на своей территории складировать отработанное ядерное топливо - без технологической утилизации - с атомных электростанций стран Европейского союза.А о проблемах разрастания львовской свалки у NASA Украина ничего уточнить не хочет?