ОДК возобновила производство двигателей для палубных Су-33

Для обеспечения потребностей государственного заказчика ОДК возобновила производство турбореактивных двигателей АЛ-31Ф серии 3 для палубных истребителей Су-33. Партия двигателей уже выпущена ПАО "УМПО" (входит в ОДК) и поставлена заказчику,

Предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) возобновило выпуск обновленных двигателей для палубных истребителей Су-33, передает ТАСС сообщение пресс-службы корпорации.говорится в релизе.Сообщается, что «двигатели АЛ-31Ф серии 3 разрабатывались и производились специально для Су-33».«С учетом того эволюционного развития, которое прошло семейство двигателей АЛ-31Ф с момента выпуска последних двигателей серии 3, новые двигатели для морских тяжелых истребителей производятся с внедрением доработок, которые уже применены на двигателях семейства АЛ-31Ф», – подчеркнули в ОДК.В пресс-службе отметили, что «для укомплектования самолетов Морской авиации Су-33 двигатели поступают после проведения всех этапов испытаний». Кроме того, корпорация ведет работу по техническому сопровождению находящихся в эксплуатации морских АЛ-31Ф.Особенностью третей серии двигателей является возможность введения дополнительного особого режима, который используется при взлете самолета с палубы с полной боевой нагрузкой или при экстренном уходе на второй круг.Справка пресс-службы: «Турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и регулируемым реактивным соплом АЛ-31Ф устанавливается на самолеты семейства Су-27. Эксплуатируется в широком диапазоне высот и скоростей полета, обеспечивает уникальные маневренные характеристики самолета. На базе АЛ-31Ф разработан вариант АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги и АЛ-31ФН с нижним расположением коробки самолетных агрегатов для применения на однодвигательных самолетах-истребителях».