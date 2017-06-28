16:50 28 июня

ОДК возобновила производство двигателей для палубных Су-33

Предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) возобновило выпуск обновленных двигателей для палубных истребителей Су-33, передает ТАСС сообщение пресс-службы корпорации.

Двигатель АЛ-31ФН

Для обеспечения потребностей государственного заказчика ОДК возобновила производство турбореактивных двигателей АЛ-31Ф серии 3 для палубных истребителей Су-33. Партия двигателей уже выпущена ПАО "УМПО" (входит в ОДК) и поставлена заказчику,
говорится в релизе.


Сообщается, что «двигатели АЛ-31Ф серии 3 разрабатывались и производились специально для Су-33».

«С учетом того эволюционного развития, которое прошло семейство двигателей АЛ-31Ф с момента выпуска последних двигателей серии 3, новые двигатели для морских тяжелых истребителей производятся с внедрением доработок, которые уже применены на двигателях семейства АЛ-31Ф», – подчеркнули в ОДК.

В пресс-службе отметили, что «для укомплектования самолетов Морской авиации Су-33 двигатели поступают после проведения всех этапов испытаний». Кроме того, корпорация ведет работу по техническому сопровождению находящихся в эксплуатации морских АЛ-31Ф.

Особенностью третей серии двигателей является возможность введения дополнительного особого режима, который используется при взлете самолета с палубы с полной боевой нагрузкой или при экстренном уходе на второй круг.

Справка пресс-службы: «Турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и регулируемым реактивным соплом АЛ-31Ф устанавливается на самолеты семейства Су-27. Эксплуатируется в широком диапазоне высот и скоростей полета, обеспечивает уникальные маневренные характеристики самолета. На базе АЛ-31Ф разработан вариант АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги и АЛ-31ФН с нижним расположением коробки самолетных агрегатов для применения на однодвигательных самолетах-истребителях».

Использованы фотографии: http://vitalykuzmin.net
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Комментарии 11

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:07
    Вот что санкции "животворящие " делают... И воровать уже нечего(если по мелочи из карманов в раздевалки..)))))
    ОТДЕЛ
    1. wku Сегодня, 14:16
      Цитата: ОТДЕЛ
      Вот что санкции "животворящие " делают... И воровать уже нечего(если по мелочи из карманов в раздевалки..)))))

      "вот и я думаю при чём здесь пальцы" (с) (реклама конца девяностых печенья "Твикс")
      wku
    2. НасРать Сегодня, 14:45
      Цитата: ОТДЕЛ
      Вот что санкции "животворящие " делают... И воровать уже нечего(если по мелочи из карманов в раздевалки..)))))


      А при чем тут санкции?
      И при чем тут воровать?
      НасРать
  2. RASKAT Сегодня, 14:08
    А есть ли смысл возрождать устаревшую модификацию? Уже есть намного лучшие модификации. Палубному самолету это только на пользу, и расход и тяга и управляемый вектор тяги и надежность. Наверное журналисты опять что то напутали.
    RASKAT
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:24
      Зря Вы так ,ФЛ-31ФМ3 (3-я модернизированная серия), с 3-х ступенчатым низким контуром и 9 (6) ступенчатым высоким контуром, с тягой до 15 300 кгс очень актуален
      Соломон Кейн
    2. просто экспл Сегодня, 16:02
      Су-33 если обновить будет не хуже новых Су-30 (родитель то один и тот же) .
      вопрос только насколько будут обновлять .
      но если включить логику , то какой смысл в обновленном двигателе если самолет не будет использовать новые возможности ? новые возможности можно будет использовать после переделки системы управления , а это какая никакая модернизация и если будут модернизировать су-33 может глядишь и БРОЭ обновят (дайте помечтать).
      просто экспл
  3. новичок Сегодня, 14:13
    очень отрадно, что су33 будут летать, ведь заменить тяжей пока нечем. очень интересен движок ал31фн. это для наших однодвогательных, или опять с замахом на экспорт?
    новичок
  4. okko077 Сегодня, 14:13
    На базе АЛ-31Ф разработан вариант АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги и АЛ-31ФН с нижним расположением коробки самолетных агрегатов для применения на однодвигательных самолетах-истребителях».
    Может наконец вернутся к С54/56/58, только почему истребитель ? Это устаревшее понятие. Хотя такой устаревший движок, можно прилепить только к устаревшему понятию. По экономичности и отдаче он не потянет на универсальный самолёт...
    okko077
  5. Jovanni Сегодня, 14:40
    ОДК возобновила производство двигателей для палубных Су-33

    Эта... А кто производство новых палуб возобновит для палубных Су-33? Или так всё Кузе и отдуваться? Непонятно...
    Jovanni
  6. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 14:44
    Неужели нельзя было поставить на Су-33 двигатели АЛ-41Ф1С ? Какой смысл с нуля производить двигатель разработки 70-х, пусть даже он и модернизированный ? Необходима максимальная унификация семейства Су-27 по двигателям, БРЭО и номенклатуре вооружений.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  7. abc_alex Сегодня, 15:01
    Интересно, а зачем? Су-33 делать больше не будут. На Кузе будут МиГ-29К. Так зачем нужно возобновлять производство этого мотора? На комплектующие? Или для замены на оставшихся палубниках?
    abc_alex
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