16:51 28 июня

В.В. Путин выступил перед выпускниками высших военных учебных заведений РФ

Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия будет и дальше наращивать военный потенциал для защиты от потенциальных агрессоров, а также обеспечивать сбалансированную, системную работу всех родов и видов войск.

В.В. Путин выступил перед выпускниками высших военных учебных заведений РФ


Только современные мощные, мобильные вооруженные силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защитить нас и наших союзников от любого потенциального агрессора, от давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится независимая, суверенная Россия
— заявил он встрече с выпускниками высших военных учебных заведений РФ, передает РИА Новости .


По словам президента, "за последние годы российская армия заметно укрепилась, вырос профессионализм офицерского корпуса, что убедительно продемонстрировала и операция против террористов в САР".

Мы намерены и дальше наращивать боевой потенциал армии и флота, на основании долгосрочных планов и программ обеспечивать сбалансированную, системную работу всех родов и видов войск, повышать качество и интенсивность боевой учебы
— добавил он.

Использованы фотографии: https://www.voenvideo.ru/
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Комментарии 13

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  1. mayday Сегодня, 14:09
    Создавая высокотехнологичное вооружение и военную технику, мы инвестируем в будущее гражданских отраслей, так что все верно - только вперед!
    mayday
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:11
    Путин заверил, что Россия будет и дальше наращивать военный потенциал

    Это главное Владимир Владимирович! Без этого с нами не будут разговаривать , а просто грабить и унижать...Приходите к нам на сайт выпускники и все поймете! hi
    ОТДЕЛ
  3. Ванёк Сегодня, 14:21
    В Воронеже курсанты института противопожарной службы МЧС устроили массовый заезд на Toyota Land Cruiser в честь своего выпускного. Будущие спасатели прокатились по улицам города, а затем похвастались этим в соцсетях, чем вызвали негативную реакцию пользователей интернета.

    Приедет такой спасть... и спасаться как-то перехотелось....

    Выпускник военного ВУЗа - ни будь МЧСником. Тебе нас ещё защищать.
    Ванёк
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:56
      привыкли нищебродствовать. во время моего выпускного - тонированная шестерка была пределом мечтаний

      катаются на арендованных геликах или круизерах - подумаешь

      мы вообще теплоход снимали. он явно дороже wassat а до теплохода надо было еще доехать на арендованных автобусах
      с-т Petrov
      1. Ванёк Сегодня, 15:03
        Цитата: с-т Petrov
        во время моего выпускного


        Я с Вами в спор вступать не намерен. Выпускной (3 шт., школа, ПТУ, ВУЗ) тоже помню. И автобус до набережной помню. А тут! С такими спасателями....
        Ванёк
        1. с-т Petrov Сегодня, 15:08
          А тут! С такими спасателями....


          да ну бросьте. Может народ себе позволить снимать круизер на 4-х, да пускай. Все таки уже не дикие голодные 90-е. Хоть пусть ферари снимают

          круизер на сутки снять - 12 000 рублей (это в Москве, думаю по РФ в целом дешевле -рублей в 7 можно уложиться) где-то. по 3 рубля с рыла если на четверых

          водитель олух правда - не знаю в чем резон катать тела laughing

          Сейчас капитализм - главное красивая обложка. Арендованные часы, лимузины, квартиры, украшения - все это уже давно норма

          Каждый телепунькает как хочет)

          с-т Petrov
          1. Ванёк Сегодня, 15:19
            Цитата: с-т Petrov
            Каждый телепунькает как хочет)


            Что правда то правда. hi
            Ванёк
  4. Koteg Сегодня, 14:26
    ну как смотря в эти честные лучистые глаза можно не верить в светлое будущее
    Koteg
  5. Altona Сегодня, 14:49
    Почему только у него в Правительстве и в Думе есть и было много патриотов типа Вороненкова, Максаковой, Силуанова, Набиуллиной, Шувалова, Якунина, Голодец, Ливанова, в общем можно почти всех перечислить?
    Altona
    1. Толстоевский Сегодня, 15:27
      потому как не было очистительных 36-38 годов
      Толстоевский
  6. Genry Сегодня, 14:49
    Для тех кто хочет понять, что происходит в политике и экономике России с позиции НОДа.

    Genry
  7. faterdom Сегодня, 14:52
    Россия будет и дальше наращивать военный потенциал для защиты от потенциальных агрессоров

    То, конечно, хорошо, только вот законодательно бы еще, в Конституцию включить бы норму, что руководитель страны, не наращивающий или тем более снижающий военный потенциал для защиты автоматически отстранялся от должности и рассматривался бы специальным судебным органом на предмет мотивов и последствий.
    А то у нас за последние 50 лет целых ТРИ!!! первых лица страны снижали этот потенциал, порой до угрожающе низкого. Это Хрущев, Горбачев и Ельцин. Мотивы были разные , но все не простительные!
    У первого - вопиющая некомптентность по многим вопросам, вспыльчивость, и боязнь армии, как политического инструмента для решения вопросов власти (сам воспользовался, поэтому и не исключал).
    У второго - идиотизм в крайне запущенной степени, когда похвала Тэтчер или Рейгана вспринималась как высшая ценность жизни, ради которой не жалко ничего! Третий был недавно, сами все могут вспомнить и представить, как он и почему.
    Так вот что пугает: пока кого-нибудь за это не повесят, или хотя бы посмертно не осудят к повешению - мы не застрахованы.
    Причем, я не ратую тупо за отрицание возможности что-либо сократить, или снять с вооружения. При Брежневе паритетные сокращения обсуждались с американцами годами, но были в итоге резонными.
    faterdom
  8. Толстоевский Сегодня, 15:25
    Почему-то вспомнилась речь И.В.Сталина перед выпускниками военных академий 5 мая 1941 года. Уже скоро?
    Толстоевский
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