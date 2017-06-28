В.В. Путин выступил перед выпускниками высших военных учебных заведений РФ

Только современные мощные, мобильные вооруженные силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защитить нас и наших союзников от любого потенциального агрессора, от давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится независимая, суверенная Россия

Мы намерены и дальше наращивать боевой потенциал армии и флота, на основании долгосрочных планов и программ обеспечивать сбалансированную, системную работу всех родов и видов войск, повышать качество и интенсивность боевой учебы