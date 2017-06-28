В.В. Путин выступил перед выпускниками высших военных учебных заведений РФ
Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия будет и дальше наращивать военный потенциал для защиты от потенциальных агрессоров, а также обеспечивать сбалансированную, системную работу всех родов и видов войск.
По словам президента, "за последние годы российская армия заметно укрепилась, вырос профессионализм офицерского корпуса, что убедительно продемонстрировала и операция против террористов в САР".
Только современные мощные, мобильные вооруженные силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защитить нас и наших союзников от любого потенциального агрессора, от давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится независимая, суверенная Россия— заявил он встрече с выпускниками высших военных учебных заведений РФ, передает РИА Новости .
По словам президента, "за последние годы российская армия заметно укрепилась, вырос профессионализм офицерского корпуса, что убедительно продемонстрировала и операция против террористов в САР".
Мы намерены и дальше наращивать боевой потенциал армии и флота, на основании долгосрочных планов и программ обеспечивать сбалансированную, системную работу всех родов и видов войск, повышать качество и интенсивность боевой учебы— добавил он.
Использованы фотографии: https://www.voenvideo.ru/
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